Житель Кривого Рогу обладнав у квартирі майнінг-ферму і блокував роботу лічильника, щоб економити на електриці, - поліція
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Під час обшуку у квартирі в Центрально-Міському районі правоохоронці виявили майнінг-ферму, яка складалася з відеокарт, материнських плат і блоків живлення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.
"25 вересня співробітники Криворізького районного управління поліції провели санкціонований обшук і виявили майнінгову ферму криптовалюти, яку влаштував за власним місцем проживання 32-річний криворіжець", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що організатор ферми незаконно підключився до комунальних електромереж для мінімізації витрат під час майнінгу.
Під час обшуку у квартирі в Центрально-Міському районі правоохоронці виявили криптоферму, яка складалася з відеокарт, материнських плат і блоків живлення. Лічильник електричної енергії перебував у робочому стані і був підключений до електромережі. Для зменшення витрат організатор за допомогою великого магніту блокував роботу лічильника.
Правоохоронці направили на експертизу все вилучене. Наразі розмір завданих збитків встановлюється.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 188-1 Кримінального кодексу України (викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до трьох років.
Будь ласка, зачекайте...
Мене більше цікавить,що у мєнтів важливіших новин немає ніж розміщувати якусь мєлочовку про крадіжку електроенергії на цензорі.
2. Страшное: 1060х Гигов 6 штук в месяц СЕЙЧАС приносят около 250 чистыми.
3. Эти гиги могут быть и 1080 Ти, а это уже 500 в месяц с 6 штук чистыми.
4. Смешное: это ж надо быть жлобом, чтобы не платить 1/6 и рисковать так )))
5. Нынче вообще это всё хлам, который если у кого-то отбился - он красавчик, а теперь - это беспонтовая акция, если кто хочет начать заниматься...
Да и цены на видло печальные. Тут хоть бы какую 3060 для поиграть взять
И с каждым разом главные персонажи отодвигают прошлых в битве за лидерство в премии Дарвина?
Туда же майнинг в Днепре или Киеве прям в супермаркете электроники всеми ноутами (прикол из Рашки кто-то выловил, насколько помню).
Так шо не КР единым живёт Цензор. А, нет, им самым... Больше новостей же нет. К примеру, могли бы подсчитать, сколько Рошена вывезено в Рашку и на сколько обогатился пан экс-презик. Но нет, шо вы шо вы, кто ж об этом напишет? Пан Бутусов боле не станет на грабельки
Бизнесмен-электрик, блин.. На что рассчитывал? Непонятно.
2х6 - 1080 Ти - от 1200 в месяц.
2х6 - 580 - от 600 в месяц.
Так шо, ничего не майнил, да? А корпуса у Гигов именно на таких видяхах (1070/Ти/1080 не брал во внимание, там средние между 500 и 1200 берите). Понятное дело, что асики выгоднее в разы, но... Если пацану перепали видяхи б/у по 3к (1060/580) и выше, то он их в первую неделю уже отбил ещё тогда. И всё. Правда я так и не понял степень жлобства с магнитиками при таком выхлопе (чистые без учета света я написал)... Это глупость короче... Самая натуральная.
Уголовное дело судя по статье открыли уже после обыска...да и майнить не запрещено законом...
Блоктровка счетчика это дело электрических сетей...посчитают товаришЧу по установленной мощности...все что есть электрическое в квартире...умножат на 24 часа...и на сколько то там месяцев когда показания снимали....
Выпишут счет...а потом если не будет платить суд..
А у владельцев электробизнеса не хотят случайно обыск сделать? за то что их майнинг фермы ******* весь народ
..из новости: грубо говоря, полиция без причины (или это уже реализуется программа Зели "настучи на олигарха и получи 30 сребренников"?) ворвалась в дом с целью обыска и обнаружила несколько относительно мощных компьютеров, конечно же состоящие из блоков питания, материнских плат, памяти и видеокарт (вроде пока что - не криминал), а после того как везде, даже в самых забитых сёлах, поменяли ДИСКовые счётчики, которые магнит, наверно-таки, тормозит, полиция нашла походу одного, последнего владельца-жлоба этого раритета, бо только зебил будет экономить на спичках-электроэнергии.. в остальном, кроме воровства электрики, криминала нет вообще..
а вот то что полицаи стали без причин (они же не указаны) врываться в дома граждан - это плохой знак.. эта работа - максимум для местной энергоконторы..
- новость впечатляющая тупых, завистливых 73% лохов сватоводов-кварталоведов, специалистов по "проституткам и наркоманам", а теперь ещё и о вреде вакцинаций и вышек 5G
И откуда у ментов инфа,что там ферма? Бред какой-то))
Суд выдал разрешение? Под каким предлогом?
Без суда? Так это произвол!
Как говорится хочешь не иметь проблем с законом - воруй вагонами, а любой тыряющий мелочь по карманам это клиент для полицаев, они для этого и созданы властью...
И с каждым годом процент увеличивается.
А самые страшные преступники Айтишники.