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Кривий Ріг (829) Нацполіція (13911) криптовалюта (89)

Житель Кривого Рогу обладнав у квартирі майнінг-ферму і блокував роботу лічильника, щоб економити на електриці, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Житель Кривого Рогу обладнав у квартирі майнінг-ферму і блокував роботу лічильника, щоб економити на електриці, - поліція

Під час обшуку у квартирі в Центрально-Міському районі правоохоронці виявили майнінг-ферму, яка складалася з відеокарт, материнських плат і блоків живлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

"25 вересня співробітники Криворізького районного управління поліції провели санкціонований обшук і виявили майнінгову ферму криптовалюти, яку влаштував за власним місцем проживання 32-річний криворіжець", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що організатор ферми незаконно підключився до комунальних електромереж для мінімізації витрат під час майнінгу.

Дивіться також: ВР легалізувала криптовалюти в Україні. ВIДЕО

Під час обшуку у квартирі в Центрально-Міському районі правоохоронці виявили криптоферму, яка складалася з відеокарт, материнських плат і блоків живлення. Лічильник електричної енергії перебував у робочому стані і був підключений до електромережі. Для зменшення витрат організатор за допомогою великого магніту блокував роботу лічильника.

Правоохоронці направили на експертизу все вилучене. Наразі розмір завданих збитків встановлюється.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 188-1 Кримінального кодексу України (викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до трьох років.

Читайте також: Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ
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Топ коментарі
+25
Почему новости про самые тупые поступки дayнoв ВСЕГДА приходят именно с Кривого Рога?
И с каждым разом главные персонажи отодвигают прошлых в битве за лидерство в премии Дарвина?
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26.09.2021 21:02
+16
Вот из-за таких ферм у видеокарт сейчас цена как будто они из золота.
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26.09.2021 21:08
+12
Очень просто - берёшь магнит побольше , лучше привязать к палке , и разбиваешь счётчик 100% работать не будет .
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26.09.2021 21:19
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Хоч один біткойн намайнив ?
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26.09.2021 21:01 Відповісти
один чи половину але на роботу мудрагель не ходив-йому з майнінгу грошей на життя вистачало і навіть ще лишалось.атом жадним Біллі. Енергетики швидко вираховують кіловатні недостачі. Забув ще й на загальнобудинковий лічильник магніта поставити той дурбелик. І все-накрився "бізнес"
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26.09.2021 21:45 Відповісти
ох же и олень ты
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26.09.2021 22:53 Відповісти
Он то олень но ты алень - точно!
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26.09.2021 23:05 Відповісти
с тобой в полемику я вроде-бы не вступал, но если хочешь давай попробуем... В данном случае с твоей стороны было некое утверждение, давай обосновывай или ты ****@бол обыкновенный
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26.09.2021 23:30 Відповісти
Дима, извини но ты прсто возможно не правильно выражаешься! - "ох же и олень ты"? - Незнаю такого понятия! А вот : "ты алень!" - знаю...
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28.09.2021 01:11 Відповісти
Алень и Олень - 2 разных понятия
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28.09.2021 01:14 Відповісти
Извини, неправильно тебя понял
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28.09.2021 10:06 Відповісти
с шестью видеокартами майнят дебилоиды 200 баксов в месяц ... но это до первого твитта Илоны Маскули...))) надеюсь все прогорят .... ну и как кто то говорил что самое больше на золотой лихорадке поднялись те кто продавал лопаты .))))
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26.09.2021 22:08 Відповісти
Він вже дано відбив вкладені гроші ,бачу у нього там декілька ферм, так що мінімум штука в місяць тільки з тих що є на фото))
Мене більше цікавить,що у мєнтів важливіших новин немає ніж розміщувати якусь мєлочовку про крадіжку електроенергії на цензорі.
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26.09.2021 22:41 Відповісти
Просто другие новости - это бабульки с яблоками, которых наряды гоняют. Так шо шота "новенькое" запостили
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26.09.2021 23:45 Відповісти
1. Там две полки по 6 видях, но это не самое страшное и не самое смешное.
2. Страшное: 1060х Гигов 6 штук в месяц СЕЙЧАС приносят около 250 чистыми.
3. Эти гиги могут быть и 1080 Ти, а это уже 500 в месяц с 6 штук чистыми.
4. Смешное: это ж надо быть жлобом, чтобы не платить 1/6 и рисковать так )))
5. Нынче вообще это всё хлам, который если у кого-то отбился - он красавчик, а теперь - это беспонтовая акция, если кто хочет начать заниматься...

Да и цены на видло печальные. Тут хоть бы какую 3060 для поиграть взять
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26.09.2021 23:44 Відповісти
пацан к успеху шёл...
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26.09.2021 22:36 Відповісти
ты попал в номинацию "самый дебильный комментарий дня"
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26.09.2021 22:52 Відповісти
обоснуй
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30.09.2021 18:59 Відповісти
на видеокартах невозможно сейчас майнить биткоины!!!
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26.09.2021 22:51 Відповісти
проверено элекТроникой?
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27.09.2021 04:30 Відповісти
даааааа, а на чом?
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27.09.2021 07:35 Відповісти
На асиках. Видеокарты не майнят биткойны довольно давно. Если не считать найсхеш, но там ты тоже майнишь альты, просто сам сервис тебе выплачивает в биткойнах.
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27.09.2021 08:37 Відповісти
зрозумів, не цікавився цим детальніше просто, скрізь пишуть, що відюхи розбирають і ціни на них космос, для майнінга бітка.
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27.09.2021 08:43 Відповісти
на видиках майнят эфириум и другую крипту, но никак не битки
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27.09.2021 12:45 Відповісти
Почему новости про самые тупые поступки дayнoв ВСЕГДА приходят именно с Кривого Рога?
И с каждым разом главные персонажи отодвигают прошлых в битве за лидерство в премии Дарвина?
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26.09.2021 21:02 Відповісти
В тому місті ПОРОБЛЕНО.
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26.09.2021 21:27 Відповісти
Потому что самая тупая Ылита там даже дипломы юриста на сцене зарабатывала.
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26.09.2021 21:31 Відповісти
Потому что это родина Зе. Но быть круче Зе может только Дьопьёш Зеленский, которому кстати недавно уже должно было стукнуть два года! Причем Дьопьёш круче еще и потому, что он не просто из Кривого Рога, он везде, где проедет кибидка!
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26.09.2021 21:48 Відповісти
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26.09.2021 22:27 Відповісти
Не смущает, что не так давно в западной поймали кого-то из полиции, который майнил "конфискатом"?
Туда же майнинг в Днепре или Киеве прям в супермаркете электроники всеми ноутами (прикол из Рашки кто-то выловил, насколько помню).

Так шо не КР единым живёт Цензор. А, нет, им самым... Больше новостей же нет. К примеру, могли бы подсчитать, сколько Рошена вывезено в Рашку и на сколько обогатился пан экс-презик. Но нет, шо вы шо вы, кто ж об этом напишет? Пан Бутусов боле не станет на грабельки
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26.09.2021 23:48 Відповісти
що, сам особисто кравчучками возить? от жеш барига на крові, вигоду від війни має, щоб рошенки ненависній раші контрабасом возити і втридорого продавати, а рошенки не прості, наколоті, Нуланд подгон. А між іншим, як там велике крадівництво, як там каломойша поживає?
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27.09.2021 07:41 Відповісти
а причому тут Премія Дарвіна? ти хоч знаєш за що і коли її, так би мовити, присуджують?
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27.09.2021 07:36 Відповісти
Это одного нашли а таких очень много и большинство старается подключатся без счетчика.
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26.09.2021 21:04 Відповісти
Ну все, ось чому в україні така задниця- через майнерів які украли пару сот кВт у Ахметова&ко
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26.09.2021 22:43 Відповісти
кому Вы это говорите? их же жаба давит просто) криминала тут нет, от слова совсем, просто должны пересчитать сколько он реально намотал + штраф и не более!
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26.09.2021 22:57 Відповісти
Ну это уже наглёж конкретный. Одно дело магнитик там присобачить на счетчик, для экономичности процесса жизнедеятельности. А тут??)))
Бизнесмен-электрик, блин.. На что рассчитывал? Непонятно.
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26.09.2021 21:05 Відповісти
Вот из-за таких ферм у видеокарт сейчас цена как будто они из золота.
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26.09.2021 21:08 Відповісти
я уже и забыл что это такое. Давно сижу на vega 11
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27.09.2021 02:14 Відповісти
ща майнери і це розгребуть і ціни полетять
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27.09.2021 07:44 Відповісти
І куди там дивиться "смотрящий"за містом!
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26.09.2021 21:10 Відповісти
А хто там щас, юзік?
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26.09.2021 22:16 Відповісти
Як він посмів! А як магнітом блкують лічильник? Просто дуже цікаво. )
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26.09.2021 21:13 Відповісти
Очень просто - берёшь магнит побольше , лучше привязать к палке , и разбиваешь счётчик 100% работать не будет .
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26.09.2021 21:19 Відповісти
Ви контрпродуктивні )
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26.09.2021 21:32 Відповісти
Це чкщо старий індукційний лічильник то такий фокус проканає. З новими електронними хоч ляльку Вуду приклей -пофігу.
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26.09.2021 21:47 Відповісти
А якщо на лічильнику наклеєна?
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26.09.2021 22:20 Відповісти
тоді фсьо
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27.09.2021 08:44 Відповісти
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26.09.2021 22:30 Відповісти
потому что все счетчики надо ставить электронные- а там прописана параметризированы данные о внештатном магнитном инфо красном и прочем вмешательстве.. но ПОЧЕМУ то энергетики не шибко и спешат ставить электронные счетчики потребителям на 100% охвата учета почему вот вопрос то...
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26.09.2021 21:19 Відповісти
А "...инфо красном..." это как?😂 Может инфра-красном?
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26.09.2021 21:57 Відповісти
да даже инфра-красном ... в счетчик ! ... это как ?
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27.09.2021 00:28 Відповісти
Жадность фраера сгубила.
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26.09.2021 21:15 Відповісти
А куда смотрит инвестняня? Почему не защищает от ментов?
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26.09.2021 21:20 Відповісти
Інвестняня на генасамблею поперлась, дитя без нагляду залишила і воно нашкодило.
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26.09.2021 21:27 Відповісти
Правоохренители охренели,это же хороший товарищ Сопли был.Теперь их очевидно уволят,ведь там Шофер и К. в доле были.
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26.09.2021 21:28 Відповісти
преступник века, вот из-за таких грабителей мы так и живем, ну всё , теперь его впоймали ...и заживем
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26.09.2021 21:31 Відповісти
Вот это новость счетчик остановил магнитом так это устарело на лет 30 а майноферма кто в курсе то этот чудик вероятно озолотился ....
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26.09.2021 21:36 Відповісти
"озолотился"? на чём? на этом дырявом барахле? он там три копейки майнил на видухах! по крайней мере битки на видухах уже не майнят, от слова совсем!
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26.09.2021 22:46 Відповісти
2х6 - 1060 - от 500 в месяц.
2х6 - 1080 Ти - от 1200 в месяц.
2х6 - 580 - от 600 в месяц.

Так шо, ничего не майнил, да? А корпуса у Гигов именно на таких видяхах (1070/Ти/1080 не брал во внимание, там средние между 500 и 1200 берите). Понятное дело, что асики выгоднее в разы, но... Если пацану перепали видяхи б/у по 3к (1060/580) и выше, то он их в первую неделю уже отбил ещё тогда. И всё. Правда я так и не понял степень жлобства с магнитиками при таком выхлопе (чистые без учета света я написал)... Это глупость короче... Самая натуральная.
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27.09.2021 01:44 Відповісти
Откуда ты этот профит рисуешь? 6 588 это 180мхш на эфире, 330 баксов. 600 баксов с них было только весной, и то не месяц, а пару недель держался высокий профит. Если бы 6 карт давали 600 баксов, я со своими то картами Теслу уже взял бы за год майна)
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27.09.2021 08:41 Відповісти
так дырявая 1060 б/у, на которой уже майнили и она еле дышит, будет стоить примерно 3000-3500 что он там отбил в первую неделю?
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27.09.2021 12:50 Відповісти
вот ты видимо совсем не в курсе
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26.09.2021 22:47 Відповісти
я понимаю что вам нечем но всеже попробуйте понять что это был стеб...
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26.09.2021 23:13 Відповісти
сорян, есть чем, просто неожиданный (для самого себя) тупняк, коньяк видимо был лишний
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26.09.2021 23:21 Відповісти
Не понятно....а на основании чего судья выдал ордер на обыск???
Уголовное дело судя по статье открыли уже после обыска...да и майнить не запрещено законом...
Блоктровка счетчика это дело электрических сетей...посчитают товаришЧу по установленной мощности...все что есть электрическое в квартире...умножат на 24 часа...и на сколько то там месяцев когда показания снимали....
Выпишут счет...а потом если не будет платить суд..
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26.09.2021 21:36 Відповісти
Блокировка счётчика - это уже кража, следовательно - уголовка. Из статьи не ясно по какому делу проводили обыск, возможно и не связанному с кражей электричества.
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26.09.2021 21:47 Відповісти
нет тут никакой уголовки
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26.09.2021 22:59 Відповісти
Этому жителю сам ренат леонидович наверное электроэнергию оплачивает..😀
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26.09.2021 21:40 Відповісти
лучше б он ему в квартире ремонт косметический сделал))) (ну хоть в кухне))))
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26.09.2021 21:55 Відповісти
Это не самое страшное, что пришло к нам с Кривого Рога.
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26.09.2021 21:42 Відповісти
Ковид тоже оттуда!?
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27.09.2021 19:36 Відповісти
ужос..страшно аж жуть..
А у владельцев электробизнеса не хотят случайно обыск сделать? за то что их майнинг фермы ******* весь народ
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26.09.2021 22:05 Відповісти
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27.09.2021 00:31 Відповісти
Уж не папа нашего гидранта?
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26.09.2021 22:19 Відповісти
Та не, он древний , шо его хрущеба. В этих делах не втыкает
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27.09.2021 04:35 Відповісти
Пора на цензорі зробити окремий розділ "Кривий Ріг" і давати туди виключно упороті новини)
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26.09.2021 22:37 Відповісти
Отдельным пунктом поставить график отслеживания цен на продукцию "Рошена" в России.
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27.09.2021 01:45 Відповісти
ай да злодей! расстрелять немедленно!
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26.09.2021 22:44 Відповісти
какая-то дебильная борьба за диджитализацию..)
..из новости: грубо говоря, полиция без причины (или это уже реализуется программа Зели "настучи на олигарха и получи 30 сребренников"?) ворвалась в дом с целью обыска и обнаружила несколько относительно мощных компьютеров, конечно же состоящие из блоков питания, материнских плат, памяти и видеокарт (вроде пока что - не криминал), а после того как везде, даже в самых забитых сёлах, поменяли ДИСКовые счётчики, которые магнит, наверно-таки, тормозит, полиция нашла походу одного, последнего владельца-жлоба этого раритета, бо только зебил будет экономить на спичках-электроэнергии.. в остальном, кроме воровства электрики, криминала нет вообще..
а вот то что полицаи стали без причин (они же не указаны) врываться в дома граждан - это плохой знак.. эта работа - максимум для местной энергоконторы..
- новость впечатляющая тупых, завистливых 73% лохов сватоводов-кварталоведов, специалистов по "проституткам и наркоманам", а теперь ещё и о вреде вакцинаций и вышек 5G
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27.09.2021 00:06 Відповісти
Зараз фільм дивилась «Асоциальная сеть», там теж про одного комп'ютерного «умєльца», доречі реальна історія. Нє, не буду спойлерити.
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27.09.2021 00:29 Відповісти
Ну и лошара. Как они к нему в квартиру попали? Дверь сносили? Его дома что ли не было и магнит не мог убрать?
И откуда у ментов инфа,что там ферма? Бред какой-то))
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27.09.2021 03:47 Відповісти
Он еще самогоном приторговывал. На цементовоза нарвался.
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27.09.2021 04:37 Відповісти
.... есть еще источники бесплатного электричества: перд грозой на крыше закрепи длинный металлургический штырь, конец в майнинг и плоди биткоины... ась, круто?
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27.09.2021 05:07 Відповісти
90% завистников в комментах, вы пойдите купиие ферму, что видеокарт, что поросят или курей, а после пишите о деньгах с воздуха, да больше всех кричат те, кто всю жизнь ходит на завод да 2 гайки в день напильником вытачивает...
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27.09.2021 08:35 Відповісти
В этой истории самое интересное: под каким соусом полицаи в квартиру попали?
Суд выдал разрешение? Под каким предлогом?
Без суда? Так это произвол!

Как говорится хочешь не иметь проблем с законом - воруй вагонами, а любой тыряющий мелочь по карманам это клиент для полицаев, они для этого и созданы властью...
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27.09.2021 08:44 Відповісти
14% украинцев на регулярной основе употребляют наркотики.
И с каждым годом процент увеличивается.
А самые страшные преступники Айтишники.
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27.09.2021 09:44 Відповісти
Криворожец? Это получается в Киеве - киевец и киевцы? Наверное всё-таки криворожанин. Редакторы Вы хоть проверяйте немного.....
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27.09.2021 11:55 Відповісти
Запорожец.запорожанин
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27.09.2021 19:37 Відповісти
 
 