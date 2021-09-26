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Кулеба про вибори в Німеччині: Ми системно працювали з усіма політсилами і розраховуємо на сприятливу коаліцію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про вибори в Німеччині: Ми системно працювали з усіма політсилами і розраховуємо на сприятливу коаліцію

Україна ще до виборів у Німеччині (ФРН) проводила системну роботу з усіма політичними силами ФРН і зараз розраховує на формування сприятливої для розвитку україно-німецьких відносин коаліції.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Ми ще до цих парламентських виборів системно працювали з усіма провідними політичними силами Німеччини. Ім’я канцлера важливе, але Україну найбільше цікавить, якою буде коаліція. З тих комбінацій, які я нині бачу, коаліція буде сприятливою для розвитку україно-німецьких відносин", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що спілкувався із лідером соціал-демократів Олафом Шольцем, коли був у Берліні, а президент України Володимир Зеленський спілкувався з лідером християнських демократів (ХДС/ХСС) Арміном Лашетом. "Ми працювали з кожною з політичних сил, які нині вестимуть коаліційні перемовини, і доводили їм позицію України щодо ключових питань", - сказав міністр.

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Він зазначив, що Німеччина є тією країною, в якій для досягнення позитивних результатів у двосторонніх відносинах необхідна саме така довгострокова та системна робота.

За його словами, розвиток відносин зі стратегічними партнерами, до яких належить Німеччина, є одним із ключових пріоритетів стратегії зовнішньої політики України.

Зазначимо, що вибори до німецького парламенту (бундестагу) проводяться раз на чотири роки. 26 вересня обирався бундестаг 20 скликання.

Як інформує Інтерфакс-Україна, згідно з опитуванням першого телеканалу німецького суспільно-правового телебачення ARD, голоси розділилися наступним чином: у соціал-демократів СДПН 25% голосів, у партійного союзу Ангели Меркель ХДС/ХСС - також 25%. Права "Альтернатива для Німеччини" отримує 11%, стільки ж "Вільна демократична партія". "Зелені" отримують 15%, "Ліві" - 5%.

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Телеканал ZDF дає інший розклад. За ним переможцями є соціал-демократи з 26% голосів, ХДС/ХСС отримує 24%. "Альтернатива" може розраховувати на 10%. "Зелені" на 14,5%, "Вільні демократи" - на 12%, "Ліві" - на 5%.

Для формування уряду необхідно буде домовитися про правлячу коаліцію, що може зайняти кілька місяців.

Остаточний підсумок виборів підіб’є виборча комісія. Виборчі бюлетені ще не оброблено, дані виборчих комісій будуть надходити і публікуватися вночі і упродовж понеділка, 27 вересня.
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Топ коментарі
+9
Вот это и страшит, что вы типа работали. Если так, как в ПАСЕ или Совете Европы, то будет "весело".
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26.09.2021 22:11
+5
Хуже не будет. Просто хуже не бывает. Да, зебилы?! Работали они. Системно.
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26.09.2021 22:32
+4
Они уже системно с Молдовой "работают". Глухонемых идиотов изображают. Такими темпами скоро еще оного союзника можем лишиться если не одумаются.

"... "Украина не может надеяться на понимание и поддержку своих инициатив по деоккупации Крыма, если сама способствует оккупации территорий сопредельных стран" - заявила Санду на встрече с делегацией Польши.
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26.09.2021 22:59
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Результатьі системной работьі МИД-а увидим в ближайшие месяцьі , дай бог , чтобьі они бьіли положительньіми , на благо Украиньі.
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26.09.2021 22:04 Відповісти
Капец...зесрань необучаема))))
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26.09.2021 22:32 Відповісти
Они уже системно с Молдовой "работают". Глухонемых идиотов изображают. Такими темпами скоро еще оного союзника можем лишиться если не одумаются.

"... "Украина не может надеяться на понимание и поддержку своих инициатив по деоккупации Крыма, если сама способствует оккупации территорий сопредельных стран" - заявила Санду на встрече с делегацией Польши.
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26.09.2021 22:59 Відповісти
Санду правильно сказала , но фраза вьірвана из контекста : Украина , действительно , шла на поводу РФ в вопросе Приднестровья , но бьіло єто в 2005г и по инициативе Порошенко , которьій возглавлял тогда СНБОУ и проталкивал позицию Козака по урегулированию конфликта . Того самого Козака , которьій сегодня поставлен Кремлем по урегулированию "конфликта" на Донбассе.
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27.09.2021 08:10 Відповісти
Откровенное вранье.
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27.09.2021 09:48 Відповісти
І шо там вони работалі? І як впливали? Від України вибори в Німеччині ніяк не залежать. Кого б не обрали, канцлер Німеччини буде турбуватись тільки про громадян Німеччини.
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26.09.2021 22:10 Відповісти
Вот это и страшит, что вы типа работали. Если так, как в ПАСЕ или Совете Европы, то будет "весело".
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26.09.2021 22:11 Відповісти
Так все говорили, что зелёные впереди всех! Зрада? Путин?
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26.09.2021 22:13 Відповісти
Так Бербок облажалась с плагиатом.
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26.09.2021 22:18 Відповісти
Что СДПГ, что ХДС/ХСС заявляли, что СП-2 коммерческий проект во благо Германии. Так что после 2024 нашу трубу осушат?
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26.09.2021 22:15 Відповісти
Колебался между FDP и AfD.
Самое главное зелёные мразоты не набрали много голосов. Хотя пару месяцев назад могли.
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26.09.2021 22:16 Відповісти
А разве AfD не партия Путина?
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26.09.2021 22:24 Відповісти
В Германии нет партии Путина.
В принципе меня все устраивают кроме зелёных.
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26.09.2021 22:31 Відповісти
А что не так с Зелеными?
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26.09.2021 22:33 Відповісти
переживает, что они "СП2" перекроют. Но напишет, что дело в налогах
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26.09.2021 22:56 Відповісти
Жаба и Гадюка идут нос к носу.

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26.09.2021 22:21 Відповісти
Мы системно работали.-ФРГ стала сторонником приёма Украины в НАТО-нет.ФРГ по просьбе Украины начала продавать ей оружие-нет. ФРГ отказалась от северного потока газа из России- нет.Украинцам не нужно кукареканье. Даже системное. Украинам нужен ре-зуль-тат.
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26.09.2021 22:25 Відповісти
Оценивать работу пока рано, новая власть еще не только не пришла, но даже не избрана. Посмотрим.
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26.09.2021 22:40 Відповісти
Таки да. Верим: Будет людям счастье,Счастье на века;У зеленской власти сила велика! Если дали слово, Мы не подведем, Солнце новой жизни На земле зажжём!
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26.09.2021 22:47 Відповісти
"І зєЛєнін такой молодой..."
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26.09.2021 23:17 Відповісти
Я не призываю верить или не верить, просто предлагаю оценивать конкретные дела новой власти.
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26.09.2021 23:21 Відповісти
Ясно,знаючи как вы "работаете"...
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26.09.2021 22:26 Відповісти
Хуже не будет. Просто хуже не бывает. Да, зебилы?! Работали они. Системно.
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26.09.2021 22:32 Відповісти
в немецком фильме для взрослых, с мужским оттенком.
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26.09.2021 22:52 Відповісти
Украина может только повлиять на немецкие порнофильмы.
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26.09.2021 22:53 Відповісти
Германию ждет глубокий политический кризис если коротко....,а конкретно Лашет и Шольц это совершенно разные политические направления.....,каже Виталий Портников...
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27.09.2021 04:33 Відповісти
Зелемойский вернул Кучмистскую Украину в советское дерьмо...с чем пролетайрят 73 % и поздравляю....
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27.09.2021 04:35 Відповісти
 
 