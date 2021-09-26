У крові загиблого в Польщі громадянина України Никифоренка не виявили слідів наркотиків, - ЗМІ

Експертиза не виявила слідів наркотичних речовин у крові загиблого після затримання поліцією у Вроцлаві громадянина України Дмитра Никифоренка.

Про це повідомляє польське видання Gazeta Wyborcza, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначає газета, попри твердження поліцейських і працівників витверезника у Вроцлаві про неадекватність поведінки 25-річного хлопця результати експертизи виключили наявність у крові українця слідів наркотиків.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що результати токсикологічної експертизи не підтвердили вживання Никифоренком наркотичних речовин. Водночас офіційна інформація про це має з'явитися наступного тижня після обробки остаточного рапорту про причини смерті українця.

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Польський журнал також повідомив, що з невідомих поки причин наприкінці минулого тижня справу загибелі Никифоренка рішенням Національної прокуратури Польщі передано з Окружної прокуратури міста Свідниця до регіональної прокуратури у Щеціні (північний захід РП).

Адвокат сім’ї Никифоренка Кшиштоф Буднік у коментарі виданню висловив здивування цим рішенням, зазначаючи, що у захисту не було застережень до дій Окружної прокуратури у Свідниці у справі Никифоренка.

Нагадаємо, Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.

Остаточна причина смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка, який помер після побиття поліцією у Вроцлаві, буде названа наприкінці вересня після отримання результатів усіх експертиз.

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