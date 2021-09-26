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У крові загиблого в Польщі громадянина України Никифоренка не виявили слідів наркотиків, - ЗМІ

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У крові загиблого в Польщі громадянина України Никифоренка не виявили слідів наркотиків, - ЗМІ

Експертиза не виявила слідів наркотичних речовин у крові загиблого після затримання поліцією у Вроцлаві громадянина України Дмитра Никифоренка.

Про це повідомляє польське видання Gazeta Wyborcza, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначає газета, попри твердження поліцейських і працівників витверезника у Вроцлаві про неадекватність поведінки 25-річного хлопця результати експертизи виключили наявність у крові українця слідів наркотиків.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що результати токсикологічної експертизи не підтвердили вживання Никифоренком наркотичних речовин. Водночас офіційна інформація про це має  з'явитися наступного тижня після обробки остаточного рапорту про причини смерті українця.

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Польський журнал також повідомив, що з невідомих поки причин наприкінці минулого тижня справу загибелі Никифоренка рішенням Національної прокуратури Польщі передано з Окружної прокуратури міста Свідниця до регіональної прокуратури у Щеціні (північний захід РП).

Адвокат сім’ї Никифоренка Кшиштоф Буднік у коментарі виданню висловив здивування цим рішенням, зазначаючи, що у захисту не було застережень до дій Окружної прокуратури у Свідниці у справі Никифоренка.

Нагадаємо, Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.

Остаточна причина смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка, який помер після побиття поліцією у Вроцлаві, буде названа наприкінці вересня після отримання результатів усіх експертиз.

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Топ коментарі
+5
Я за вас рада! Бажаю вам успіхів та процвітання. Знаю п'ятьох українців, які голосували за Зе та казали: хуже нє будєт. Через рік вони всі повтікали з України. Мені не цікаво, яку роботу вони там знайшли, але без розуму та фаху їм окрім як роботи по-чорному більше нічого не світить.

Тільки от чому я через цих вилупків довбоЗЕбів повинна зараз жити у такому цирку. Я, навідміну від них, за гівно зелене не голосувала, це вони мені так піс**ли, а самі втекли
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27.09.2021 01:29
+3
Тело умершего в Польше украинца доставили домой с "тоннами грима" на лице: отец рассказал детали
https://hubloid.com.ua/society/telo-umershego-v-pol-she-ukraintsa-dostavili-domoi-s-tonnami-grima-na-litse-otets-rasskazal-detali.html

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26.09.2021 22:30
+3
Схоже що вбили з ненависті до України сподіваюсь що отримають довгий тюремний термін але батькам звичайно не поверне чином ну хоч буде справедливе покарання.
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26.09.2021 22:35
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Тело умершего в Польше украинца доставили домой с "тоннами грима" на лице: отец рассказал детали
https://hubloid.com.ua/society/telo-umershego-v-pol-she-ukraintsa-dostavili-domoi-s-tonnami-grima-na-litse-otets-rasskazal-detali.html

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26.09.2021 22:30 Відповісти
Схоже що вбили з ненависті до України сподіваюсь що отримають довгий тюремний термін але батькам звичайно не поверне чином ну хоч буде справедливе покарання.
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26.09.2021 22:35 Відповісти
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26.09.2021 22:46 Відповісти
Относятся как к рабсиле - и мы сами в том виноваты...полицейских там уволили/отстранили,даже если посадят - молодого парня уже не вернуть. Говняная власть вместо того чтоб создавать экономические условия в государстве - буквально вынуждает уезжать за границу в поисках работы - и так уже 30 лет независимости...
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26.09.2021 23:03 Відповісти
Ну народ сам цю владу і обирає.Польша йшла тернистим шляхом реформ але не звертала.А України один президент тягне на захід потім народ обирає ватника і тягнуть на схід.І так весь час.
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26.09.2021 23:30 Відповісти
провокатори весь час гундосять, що народ обрав ЦЮ ВЛАДУ. НЕ обирав народ ЦЮ владу, а обирав ту, яка на виборах клялась у тому, що забезпечить безбідне та спокійне життя. Ніхто тоді і не гадав, що такий потік обіцянок є абсолютною брехнею.
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27.09.2021 09:48 Відповісти
Є таке поняття - популізм! Тих, хто про таке не чув та не знає, треба позбавляти виборчого права, тому що ця категорія людей є розумововідсталою та дуже небеспечною для суспільства. Саме через таких адійотів ми опинились у такому лайні, як у внутрішній політиці, так і у міжнародній. І все це під час війни з московією.
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27.09.2021 10:16 Відповісти
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27.09.2021 11:16 Відповісти
Саме оце що народ тупий найбільше зло.Бо їм наобіцяють щось і вони хочуть халяви біжіть голосувати а ротів виявилося що ще більше стали злиднями.Ніхто не розуміє щоб досягти більш менш гідного життя прийдеться років десять важко працювати і економити обрізати по максимуму всякі субсидії виплати а гроші направити на розвиток виробництва і будівництва освіти та медицини з армією.Той хто обіцяє дешеві тарифи та манну небесну брешуть.Тарифи мають бути ринковими просто народ має мати достатньо грошей за це платити.Бо ніхто не буде продавати картоплю по 5 грн коли вона на ринку по 20 а вам скажуть що це ж ваша і вона вам обійшлася дешевше то ви повинні її продавати по 5.
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27.09.2021 12:04 Відповісти
А гівняна влада до нас з неба падає.
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26.09.2021 23:30 Відповісти
Українці, які тікають за кордон за кращим життям, за грошима та щоб заміж вийти, бо українські чоловіки їм погані, вони - «штани», а іноземці не штани, вони у сукнях ходять. Знайте, що нам на вас начхати. Живете, працюєте, сплачуєте податки в іншій країні, то й сидіть там та не гавкайте.

Зебіли тікають з країни до Польщі, Чехії, працюють там як раби, то й відношення до них, як до рабів. Брудна піна нації ніде не потрібна.
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27.09.2021 00:07 Відповісти
Ірена ви самі хоть працювали за кордоном? Щоб щось судити потрібно щось знати .Можливо хтось і працюють як раби але в 99% це їхня провина бо або дуже вірять в казки або дуже довірливі.В більшості випадків ви самі вирішувати чи вам працювати чи ні Щось не подобається іди даже якщо нелегально все одно можна знайти непогану роботу якщо всі документи впорядку то не буде проблематично знайти гідну роботу за вашим фахом.У мене особисто в Україні дві роботи де я наївно працював і отримував гроші з затримками по факту десь за шість місяців там і там заборгованості було плюнув на усіх і поїхав і по теперішній час мені тут ні одного разу не кинули за зроблену роботу.То де ви раби а де ні смішно.
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27.09.2021 01:03 Відповісти
Я за вас рада! Бажаю вам успіхів та процвітання. Знаю п'ятьох українців, які голосували за Зе та казали: хуже нє будєт. Через рік вони всі повтікали з України. Мені не цікаво, яку роботу вони там знайшли, але без розуму та фаху їм окрім як роботи по-чорному більше нічого не світить.

Тільки от чому я через цих вилупків довбоЗЕбів повинна зараз жити у такому цирку. Я, навідміну від них, за гівно зелене не голосувала, це вони мені так піс**ли, а самі втекли
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27.09.2021 01:29 Відповісти
Я сам здивований був як вроді розумні люди бігли голосувати за цього виродка.І саме тому я переглянув свої плани бо хотів вже повернутися та жити вдома але зрозумів що із за таких як вони добра в Україні ще довго не буде.І вирішив як мінімум ще пожити тута і дати дітям англійське виховання а там видно буде.Бо поки що є здоров'я і ти можеш на щось впливати краще перестрахуватися ніж опинитися немічним в оточенні ідіотів і дітям зіпсувати життя.
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27.09.2021 01:42 Відповісти
А ви точно зараз на острові, а не під проксі на расії? Просто ті, хто з наших співітчизників там живе, то навіть і не думає повертатися. А на таких сайтах їх взагалі не буває, бо по-перше, їм немає коли, а по-друге, їх зовсім перестає цікавити Україна, вони не знають у подробицях, що тут відбувається, їм стає байдуже.

У мене є родичі, які вже отримали британський паспорт, але вони вирішили поїхати в Америку, а не назад в Україну.
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27.09.2021 11:14 Відповісти
Точно тут на острові ну я ж казав що думав повернутися але передумав.
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27.09.2021 11:52 Відповісти
Але ж таки думали, тому і спитала.
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27.09.2021 15:35 Відповісти
Видалення мого коментаря на істеричну вимогу + лайк істерика блювотинню від 00:07 красномовно свідчать, що я написала правду.
А вона не лише коле очі, а й доводить до сказу.
Видалення нічого не змінить - свідчення лишилися.
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27.09.2021 07:30 Відповісти
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27.09.2021 10:28 Відповісти
 
 