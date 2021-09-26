Ердоган про купівлю у РФ комплексів С-400: Ніхто не зможе втручатися у те, які системи захисту ми купуємо і у якої країни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не планує відступати від наміру закупити у Росії другу партію зенітно-ракетних комплексів С-400.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"У майбутньому ніхто не зможе втручатися в те, які системи захисту ми купуємо, у якої країни і на якому рівні", - заявив він у неділю, 26 вересня, в інтерв'ю американському телеканалу CBS.

DW зазначає, що це рішення може поглибити розкол між Туреччиною та США, а також спровокувати нові американські санкції проти Анкари. У Вашингтоні заявили, що ЗРК С-400 становлять загрозу для американських винищувачів F-35 та інших систем оборони НАТО. У Туреччині запевняють, що не можуть закупити системи ППО ні у кого із союзників по Альянсу в задовільні терміни.

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Нагадаємо, 29 грудня 2017 року Туреччина і РФ підписали кредитну угоду в межах угоди про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400. Це перша країна НАТО, яка купує російську систему протиповітряної оборони. Сам контракт на поставку комплексів був укладений у вересні.

Американська сторона неодноразово заявляла, що не має наміру постачати Туреччині винищувачі-бомбардувальники F-35, якщо Анкара одночасно з цим отримає від Росії С-400.

12 липня 2019 року Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для зенітно-ракетних установок С-400. Загалом Туреччина підписала контракт на замовлення чотирьох систем на 2,5 млрд доларів і стала першою країною Альянсу, яка придбала у Росії зенітно-ракетні установки.

У НАТО стурбовані через можливі наслідків купівлі Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Тодішній президент Дональд Трамп заявив, що США припиняють продаж Туреччині винищувачів F-35. Причиною стали поставки в Туреччину російських ЗРК С-400.

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У квітні 2021 року Держдепартамент США запровадив санкції щодо Управління оборонної промисловості Туреччини, його керівника Ісмаїла Деміра і ще трьох високопоставлених турецьких чиновників.

Обмеження передбачають заборону на ввезення у країну технологій із США і на кредити понад 10 млн доларів (8,4 млн євро). Чотири турецькі фізичні особи втратили можливість в'їзду в США. Їхні активи в американській юрисдикції заморозили, а громадянам США заборонили будь-які операції з ними.