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Ердоган про купівлю у РФ комплексів С-400: Ніхто не зможе втручатися у те, які системи захисту ми купуємо і у якої країни

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Ердоган про купівлю у РФ комплексів С-400: Ніхто не зможе втручатися у те, які системи захисту ми купуємо і у якої країни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не планує відступати від наміру закупити у Росії другу партію зенітно-ракетних комплексів С-400.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"У майбутньому ніхто не зможе втручатися в те, які системи захисту ми купуємо, у якої країни і на якому рівні", - заявив він у неділю, 26 вересня, в інтерв'ю американському телеканалу CBS.

DW зазначає, що це рішення може поглибити розкол між Туреччиною та США, а також спровокувати нові американські санкції проти Анкари. У Вашингтоні заявили, що ЗРК С-400 становлять загрозу для американських винищувачів F-35 та інших систем оборони НАТО. У Туреччині запевняють, що не можуть закупити системи ППО ні у кого із союзників по Альянсу в задовільні терміни.

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Нагадаємо, 29 грудня 2017 року Туреччина і РФ підписали кредитну угоду в межах угоди про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400. Це перша країна НАТО, яка купує російську систему протиповітряної оборони. Сам контракт на поставку комплексів був укладений у вересні.

Американська сторона неодноразово заявляла, що не має наміру постачати Туреччині винищувачі-бомбардувальники F-35, якщо Анкара одночасно з цим отримає від Росії С-400.

12 липня 2019 року Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для зенітно-ракетних установок С-400. Загалом  Туреччина підписала контракт на замовлення чотирьох систем на  2,5 млрд доларів і стала першою країною Альянсу, яка придбала у Росії зенітно-ракетні установки.

У НАТО стурбовані через можливі наслідків купівлі Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Тодішній президент Дональд Трамп заявив, що США припиняють продаж Туреччині винищувачів F-35. Причиною стали поставки в Туреччину російських ЗРК С-400.

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У квітні 2021 року Держдепартамент США запровадив санкції щодо Управління оборонної промисловості Туреччини, його керівника Ісмаїла Деміра і ще трьох високопоставлених турецьких чиновників.

Обмеження передбачають заборону на ввезення у країну технологій із США і на кредити понад 10 млн доларів (8,4 млн євро). Чотири турецькі фізичні особи втратили можливість в'їзду в США. Їхні активи в американській юрисдикції заморозили, а громадянам США заборонили будь-які операції з ними.
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Топ коментарі
+7
Турция лишняя в НАТО. Она дестабилизирует альянс. И ведёт свою игру, которая идёт вразрез не только с политикой НАТО в частности, но и с демократическими принципами в целом. Или попрощаться, или там нужно Эрдогана менять (в принципе попытка была несколько лет назад, но неудачная).
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26.09.2021 22:47
+6
Помидороторговец победил Россию(по мнению зебобиков), но при этом дает деньги Путину и вполне нормально с ним торгует
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26.09.2021 22:39
+6
А причем здесь Крым? Крым не у него отнимали во первых.. во вторых те у кого его отняли и сами себе спокойно торгуют с РФ на миллиарды долларов.
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26.09.2021 23:34
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Помидороторговец победил Россию(по мнению зебобиков), но при этом дает деньги Путину и вполне нормально с ним торгует
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26.09.2021 22:39 Відповісти
Когда успел? Турция с РФ вроде не воевали года эдак с 1917го.
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26.09.2021 22:53 Відповісти
и не собирается,судя по новым военным союзам с мусульманскими странами в подбрюшье т.н. "ырэф"..
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26.09.2021 23:04 Відповісти
пока ты на бутылке сидел
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27.09.2021 00:23 Відповісти
Кто про что а изнасилованный о своей проблеме постоянно пишет
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27.09.2021 00:30 Відповісти
потом опять амерам продаст. Бизнес
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26.09.2021 22:39 Відповісти
А пока готовится продать эрфии байрактары в качестве рассчета за С-400 на сумму 2,5 млрд.долл.
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26.09.2021 23:44 Відповісти
А параша купит у них Байрактары.
Торговля оружием - тоже бизнес.
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26.09.2021 22:42 Відповісти
это вряд ли кацапы под питером заканчивают завод строить , как раз по производству ударных безпилотников, да и израильские они делают у себя
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26.09.2021 22:50 Відповісти
Ну и хрен с ними.
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26.09.2021 22:53 Відповісти
чтобы производить беспилотники нужно было сначала строить завод?

в рашке мало оборонных предприятий?!
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27.09.2021 00:24 Відповісти
если есть например оборонный завод по производству танков вы на нем беспилотники будите делать? беспилотники,абсолютно новое направление, завод под него переоборудовать будет дороже чем с нуля строить
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27.09.2021 22:56 Відповісти
Мабуть вже вирівняв кривизну Землі. Ай молодець!
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26.09.2021 22:43 Відповісти
Это ты про конхоиду Никомеда?
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26.09.2021 22:46 Відповісти
Турция лишняя в НАТО. Она дестабилизирует альянс. И ведёт свою игру, которая идёт вразрез не только с политикой НАТО в частности, но и с демократическими принципами в целом. Или попрощаться, или там нужно Эрдогана менять (в принципе попытка была несколько лет назад, но неудачная).
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26.09.2021 22:47 Відповісти
Можливо і зайва, але у Турції Босфор.Тому НАТО счепивши зуби терпить та чекає шанс підтримати більш адекватного турецького лідера. Хоча Ердоган політичне поле майже зачистив.
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26.09.2021 23:18 Відповісти
поэтому его пробовали отодвигать совсем не политическим путём.
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26.09.2021 23:38 Відповісти
Да Вы что? И у многих членов НАТО, кроме Турции, есть мощный Черноморский флот? Для альянса "дешевле" Германию выкинуть, чем Турцию.
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27.09.2021 00:56 Відповісти
Чёрное море- это лужа по своей сути. Германию выкидывать нельзя. Это центральное гос-во в Европе по всем направлениям. По потенциалу, которому мало равных. Плюс, Германия очень демократическое гос-во- многие считают что через чур. А это совсем другая песня. Плюс Германия одна из 6 стран основательниц ЕС( и 4 из 6 основательниц, это немецкоязычные страны). Германия за счет своей экономике играет сейчас, пожалуй, первую скрипку в Европейском Союзе. Выкинуть Германию, это выстрелить себе в пах, а Турцию- черкануть по пальцу.
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27.09.2021 01:16 Відповісти
Да, реально лужа. Но ее нужно контролировать. И с этой функцией Турция вполне справляется. Ну а про потенциал Германии - вообще смешно. Этот "потенциал" имеет значение только в современной модели мира. Если не заметили, то уже началось его переформатирование.
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27.09.2021 01:35 Відповісти
Турция не справляется- только НАТО. Да и то, за счет коллаборации с Украиной, а не столько с Турцией.
-Давно заметил. Современная модель, это и есть 10% от будущего времени. И Германия в этом, чуть ли не впереди планеты всей. Я имею ввиду глобализацию мира и технологии производства.
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27.09.2021 01:41 Відповісти
С Турцией в НАТО у НАТО ключ от Бофора. Номинально. Без Турции в НАТО ключ окажется у путина. Фактически. Эрдоган может сколько угодно говорить о несогласии с оккупацией Крыма, но в противостоянии с Западом он легко найдёт общий язык с ******.
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27.09.2021 00:59 Відповісти
Но это не значит, что ключ будет у путина. Турция всё же не такая слабая, чтобы лечь под путина, но не такая сильная, чтобы совсем кидануть Запад.
На своей "диктаторской волне" они уже давно нашли свой общий язык. И эта сделка лишнее тому подтверждение. Вопрос только, что меньшее зло? Босфор, который, как раз таки, и принадлежит Турции лишь номинально, или трещина, которую Турция карябает уже из года в год в рядах НАТО?
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27.09.2021 01:08 Відповісти
Два зла. И оба злые и взаимосвязанные. Любого достаточно чтобы вместе посыпались и НАТО и его контроль над Босфором. Эрдогана эта перспектива тешит, путин в этом направлении работает.
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27.09.2021 01:44 Відповісти
НАТО может только посыпаться, из-за амбиций определённых стран. Диктаторам которых, просто невыгодно следовать существующим правилам- они за погоней вечной власти, просто не вписываются в доктрины НАТО. Поэтому англоязычные страны и пытаются держаться особняком(Англия, Штаты, Австралия)- т.к. понимают, что НАТО слишком раздуто и не очень контролируется. Следовательно, доверия всё меньше к т.н. "союзникам", которые закупают оружие очередной раз на млрд. долларов у страны, против которой и создавалось собственно НАТО.
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27.09.2021 01:57 Відповісти
Гордый султан. Ведь на самом деле совсем недавно Турция была одной из самый могущественных империй мира.
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26.09.2021 22:49 Відповісти
Это да. Блистательная Порта наводила ужас на европейских монархов. Потому с ней и разделались во многом руками новой династии Московии - Романовых.
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26.09.2021 22:55 Відповісти
И нашими украинскими тоже...постоянно покусывали ее гарнизоны на Черноморском побережье
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26.09.2021 23:02 Відповісти
Он просто понимает что ему выгоднее с такими де диктаторами общаться. И выгодныему китай и раисся
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26.09.2021 22:51 Відповісти
Мужик.
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26.09.2021 22:53 Відповісти
а может таки чорт?

ты же как настоящий кацап разбираешься в лагерной иерархии?
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27.09.2021 00:26 Відповісти
Эрдоган решил клин клином вышибать.
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26.09.2021 22:54 Відповісти
Вспоминаю как крымские татары надеялись на помощь Турции ,когда кацапы анексировали Крым ....Чтоже, кото будет смотреть интересы Украины,когда Украина выбирает в президенты кремлевскую консерву, который сдает вагнеровцев ,в Украине вовсю гастролируют москали со своими песенками, в тюрьму бросают патриотов и боевых генералов,человека что восстановил украинскую армию выставляют врагом ,73% продажных и безумных.Эрдоган смотрит интересы своей страны, в Украине власть интересы страны пускает по боку, только свои шкурные интересы смотрят. Сейчас твориться самое настоящее величайшее мародерство дорвавшихся до власти аферистов.
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26.09.2021 23:02 Відповісти
а можливо, причина купівлі- це вивчення слабких сторін та способів знищення? Чому не берете таке до уваги?
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27.09.2021 00:01 Відповісти
І Америка не бере до уваги?
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27.09.2021 00:19 Відповісти
надіюсь, що бере... але кловуни і там препізеденти... На жаль.
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27.09.2021 00:34 Відповісти
точно нет
прекращай нести бред в стиле "в кремле не дураки сидят"
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27.09.2021 00:28 Відповісти
Поц Телеграф, а ти настільки дурне, що змогло з моїх слів насосати свій чос?
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27.09.2021 00:32 Відповісти
Заносчив, высокомерен и безжалостен. Но турки при нем хорошо живут,а для людей это главное. Страна и ее президент и должны быть такими, стоять на своем, не просить помощи и самим создавать свое будущее, а не делать то что говорят другие. Это у нас мля все нам должны помогать почему-то, а кто не помагает тот москальский друг. Политика это бизнесс и все развитые и здравые страны будут отстаивать только свои интересы. Включая мегадружественные штаты, которых беспокоит только тереотическое расширение границ и влияния Московии, а не теплые чувства к нашей сверхдержаве.
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26.09.2021 23:03 Відповісти
сущеглупый кацап! турки его матюкают!

он обвалил национальную валюту вдвое, вызвал санкции против своей страны
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27.09.2021 00:29 Відповісти
Из всех сегодняшних мировых лидеров я считаю Эрдогана самым ярким и храбрым.
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26.09.2021 23:11 Відповісти
Самый храбрый, а по мнению Немцова совсем ё******, всё же *****.
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26.09.2021 23:17 Відповісти
Причем тут Немцов?
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26.09.2021 23:22 Відповісти
При том же, что и Белый Ворон 6e8ac18b и Алекс Алекс ac254547.
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26.09.2021 23:39 Відповісти
Диктаторы всегда яркие и храбрые. Присвоить и узурпировать власть лет на 20-30, без таких качеств невозможно. Вопрос только, хорошо ли это местному населению в таких странах? Ведь, они всегда находятся в заложниках у своего диктатора. А если гос-во с диктатором во-главе, ещё и мощное(как Турция например), то это уже угроза и всему миру, не только возглавляемому им народу.
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26.09.2021 23:20 Відповісти
Путин совершенно не яркий и не храбрый даже если посмотреть на него объективно с нейтральной стороны.
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26.09.2021 23:23 Відповісти
Ну во всех правилах есть исключения, которые только подчеркивают эти правила
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26.09.2021 23:29 Відповісти
Значит хитрый и умный...это если с нейтральной стороны. Невозможно захватить власть и столько ее удерживать, среди кубла совковых змей, будучи бесхарактерным и глупым.
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26.09.2021 23:30 Відповісти
Клоун по фамилии Зеленский поставил бы вам сейчас жирный лайк
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26.09.2021 23:32 Відповісти
Причем тут Зеленский? Путин ПРАВИТ 30 лет (или сколько там) страной ворья, олигархов и больших денег, будь он слабым человеком его бы давно сьели. С москалями считается весь мир, как бы это горько для нас не звучало и другие сверхдержавы с ними в открытую сталкиваться не будут.
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26.09.2021 23:39 Відповісти
Притом что он УЖЕ захватил власть будучи вообще никем по сути, никакого опыта в каком либо руководстве .. и я ни чуть не удивлюсь если он еще на второй срок пойдет и выиграет.
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26.09.2021 23:45 Відповісти
Нет, просто сверхдержавы стали смехдержавами, а не ***** сильный.
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27.09.2021 00:36 Відповісти
а врежет дуба Пу, думаю многое изменится и такого же властного бандоса у них уже не будет у них.
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26.09.2021 23:41 Відповісти
Объективности ради у них были лидеры поднимавшие их знамя над поверженными Казанью, Варшавой, Парижем и Берлином.. и вот это вот вы мне хотите сказать что вот это вот )(уйло *властный бандос* который имея подавляющее преимущество над бедной Украиной весной 2014го не смог придумать ничего умнее своего *хитрого плана*- стоять за спинами женщин и детей
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26.09.2021 23:49 Відповісти
Тотальна шизофренія якась
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26.09.2021 23:15 Відповісти
Знов на ті ж граблі.
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26.09.2021 23:28 Відповісти
турецкое лицемерное двуличие-"мы не признаем оккупацию рашистом украинского Крыма,но покупает у него на несколько млрд долларов оружия,которые он использует для оккупации и войны в Украине , плюс построим в Украине по завышенным ценам дороги ,и часть этих денег тоже направив рашисту за ракеты
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26.09.2021 23:31 Відповісти
А причем здесь Крым? Крым не у него отнимали во первых.. во вторых те у кого его отняли и сами себе спокойно торгуют с РФ на миллиарды долларов.
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26.09.2021 23:34 Відповісти
то якого біса турки роблять в Сирії...?!
а кацаби- турецькі помідори не купуємо але С-400 залюбки продамо...конфлікт інтересів-чи не так...?!)
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26.09.2021 23:47 Відповісти
А Сирия тут вообще причем?
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26.09.2021 23:53 Відповісти
Крым - украинский, но оккупированый рашистом ,и в этом украинском Крыму проживают земляки турка-оглу ,которых пресует рашист, дабы побольше их выдавить с Крыма ,
для замены их рашистским пиплом
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28.09.2021 19:34 Відповісти
От хто мені особисто подобаються, так це Польша і Туреччина. Роблять у себе в хаті що хочуть і не звертають уваги на з"йойки сусідів, і "кумів". Але, до тих же сусідів зі своєю "молитвою" не пхаються,своєї віри їм не нав"язують та й на чужі території не зазіхають. Ба,навіть,якщо Туреччина і закупила у козломордів оті ракетні комплекси,то можна бути абсолютно впевненим: ті комплекси ніколи не будуть використані проти України. А от проти тієї ж улусії-вповні.
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26.09.2021 23:36 Відповісти
логічно...але дійсно-чи "Петріот" не було б логічніше придбати...?
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26.09.2021 23:45 Відповісти
Логічніше. Але США чомусь їх туркам не продала або запропонувала продати петріоти років через 10.Ердоган чекати не захотів.
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27.09.2021 02:09 Відповісти
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26.09.2021 23:41 Відповісти
цікаво-чим керується пан Єрдоган купуючи у кацабів той мотлох,який не може збивати саме турецькі беспілотники...і не факт що зможе скористатися С-400 проти рашки в разі можливого конфлікту з нею...
гроші на вітер...?!
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26.09.2021 23:44 Відповісти
где тут логика не пойму или проститутка или хитрая квазимода
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26.09.2021 23:47 Відповісти
Тут прочитал, что Турция-де серьёзный противник для РФ. Страна покупает у своего противника ракеты, противник строит ей АЭС. Смешно. Да и в военном плане Турция без НАТО для русни - мальчик для битья во всех сферах.
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27.09.2021 00:04 Відповісти
Да ну не факт) Если убрать фактор ядерного оружия то хз кто победит в случае войны Россия или Турция если такая у них случится.
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27.09.2021 00:10 Відповісти
Турки с курдами сколько лет воюют?
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27.09.2021 07:35 Відповісти
Во всех сферах? Это ты загнул. Если возникнет такая ситуация, то турки просто не поморщась, раздавят весь ЧФ Мацковии. И времени у них на это уйдет менее суток. Это я с запасом сказал. Силу рашкован можно было увидеть в Карабахе. Армяне воевали с азербайджанцами, точно так же, как воевали бы кацапами с турками. Это когда армия 40-годовой давности внезапно встретилась с противником из 21 столетия. А насчет "покупает" и "строит", то Сталин и Гитлер тоже вовсю торговали между собой. Чем это закончилось для временных "союзников" и их народов?
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27.09.2021 02:26 Відповісти
Турки так не считают
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27.09.2021 07:33 Відповісти
Турки молодцы. Они используют кацапов, если им это выгодно. И сбивают ватолеты, когда считают, что это необходимо. А ***** в это время надувает щеки и временно начинает давить турецкие помидоры, либо не отпускает кацапских наташ на турецкие курорты. Потом все возвращается на круги своя.
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27.09.2021 16:10 Відповісти
Раздавили бы лет 10 назад. Сейчас просто с трудом победят. Если конечно рф благородно не поднимет в воздух авиацию, не будет использовать береговые "балы" и "бастионы", не подгонит к Анталье свой Северный флот.
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27.09.2021 09:41 Відповісти
Сколько времени будет идти этот "северный флот к берегам Антальи"? Сколько кораблей из него "по техническим причинам" прекратят этот доблестный поход? К этому времени Черное море просто примет на дно все ржавые кацапские лоханки, как это было уже не единожды в истории. О кацапских лаптелетах, именуемых "авиацией", то отдельная история...
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27.09.2021 16:05 Відповісти
Как бы то не было, кацапский флот считается 3 по силе после США и Китая. Турецкий не входит даже в десятку.
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27.09.2021 19:21 Відповісти
А считается как? Сумарно? Что толку из этих кораблей, если они не смогут попать вовремя в нужную точку? Вспомним войну с Японией 1905 года. Тогда тоже российский флот считался фаворитом. Но, к сожалению, он к театру боевых действий шел слишком долго. А когда все таки пришел, то самураи его там разгромили.
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27.09.2021 20:22 Відповісти
Мало ли что было. Турки тоже тонули скопом и не раз.
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27.09.2021 20:41 Відповісти
Героически самозатапливали свои суда и подводили под сие мифологическое храброе обоснование лишь кацапы. Проигрывали ли турки морские битвы? Даже не роясь в исторических источниках, скажу - без сомнения такое было. Проигрывали, как любая морская держава. Таковое было и с англичанами, и с испанцами, и с американцами да много с кем. Но превратить свое поражение в дополнительный унылый позор смогли лишь московиты.
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28.09.2021 02:18 Відповісти
А что такое "мифологическое храброе обоснование"?
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28.09.2021 02:43 Відповісти
К примеру это песня "Врагу не сдается наш гордый Варяг". Для чего его затопили московиты? Японцы все равно его подняли и использовали длительное время в своем флоте. Если ты видишь, что проигрываешь битву, то может есть смысл спасти живых матросов, а не ""героически открыть кингстоны " и тупо идти на дно с экипажем? Вы как думаете? А затопление кораблей в бухте Севастополя во время ВМВ. Это как-то помешало нацистам захватить Крым и в последующем использовать тот же Севастополь для своих кораблей?
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28.09.2021 03:01 Відповісти
Матросы "Варяга" не тонули с кораблём, спокойно пересели на шлюпки. Отдавать корабль (пусть и повреждённый в бою) противнику смысла не вижу.
Во время ВМВ в Севастополе ничего не топили (или я не знаю каких-то фактов).
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28.09.2021 03:38 Відповісти
Алекс Алекс, а тут порой кажется что цензор сайт - это крымскотатарский или турецкий... Тут реальное положение дел не хотят видеть. Когда раисся с турками покупают оружие , атомные станции строят, развивают туризм, кстати турки скрытно строили дороги в Крыму и все молчали. Также первые поддержали кровавого Лукашенко....
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27.09.2021 07:40 Відповісти
Якщо оптимістично, то так - чим більше Туреччина купить російських С-400, тим менше їх буде у Россії. А якщо песимістично, то авторитарне братство.
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27.09.2021 00:25 Відповісти
В удовлетворительные сроки? А на Турцию фошизды надвигаются?
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27.09.2021 00:33 Відповісти
Мавзолейное дерьмо лучшее в Мире...в этом гду нападало самолетов вертолетов аж 11 штук....год еще назончился....,Эрдоганыч... купи у Путлера еще танк СРАМАТА и истрибитель С_57....
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27.09.2021 04:27 Відповісти
Скорее всего это дерьмо купил не Эрдоган а его зять авиаконструктор Сельчук Байрактар,чтобы придумать новый Байрактар нового поколения.....
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27.09.2021 05:07 Відповісти
 
 