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Берлін після виборів продовжуватиме активність у Нормандському форматі, - посол України Мельник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Берлін після виборів продовжуватиме активність у Нормандському форматі, - посол України Мельник

Олаф Шольц, лідер Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), підтримуватиме нинішній зовнішньополітичний курс Берліна.

Про це заявив на спецефірі Супільного посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"Я радий, що особисто наш президент за останні місяці налагодив близький контакт безпосередньо із багатьма теперішніми лідерами. Тобто не лише із самою пані Меркель, звичайно, але і з Арміном Лашетом. І в принципі, я вам скажу, значною мірою це стосується й Олафа Шольца, адже до сьогодні він був і залишається віцеканцлером, тобто людиною і членом коаліції урядової, який фактично цей нинішній курс Берліну не те що формував, але і є частиною цього курсу", - зазначив Мельник.

Дипломат додав, що останні зустрічі на найвищому рівні безпосередньо проводились у Берліні під час візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, на них були присутні "усі згадані мною політики, так само й Олаф Шольц": "Саме під час цієї дуже тривалої та ґрунтовної розмови ми почули із перших вуст готовність Берліна і після виборів продовжити активність у Нормандському форматі. Якою вона буде? Наразі важко казати, наскільки зміняться акценти, підходи, адже зрозуміло, що не буде такого, як до сьогодні, коли пані Меркель що два-три тижні телефонувала Путіну, підтримувала прямий контакт із нашим президентом та французькою стороною".

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За словами Мельника, наразі важко говорити, чи дійсно українська сторона може розраховувати на прорив у переговорах.

"Ми точно можемо виходити з того, що цей курс "малих кроків" буде продовжений. Німці зацікавлені, щоб "Нормандія" збереглася, адже йдеться так само і про їхній імідж, про те, чи зможе німецька дипломатія, німецька еліта звершити успішно те, що почала пані Меркель разом із тодішнім президентом Франції Олландом (Франсуа Олланд. - Ред.) у лютому 2015 року. Одна справа почати, інша справа довести до логічного завершення, до успішного завершення насамперед для України. А це може бути лише повна деокупація сходу України, припинення воєнних дій і повна реалізація "Мінська". Наразі, на жаль, ми ще віддалені від цієї мети", - зазначив Мельник.

На його думку, лакмусовим папірцем нової коаліції стане саме те, чи буде готовий майбутній федеральний канцлер справді брати на себе ще більше відповідальності, сміливості та брати на себе ініціативу (у питанні врегулювання ситуації в Україні): "Адже посередництво не означає нейтральність. Посередництво означає комунікацію, забезпечення комунікації, надання майданчика і так само залучення всіх можливих важелів, які є, а цих важелів у німецької сторони більше, ніж достатньо".

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Нагадаємо, вибори до німецького парламенту (бундестагу) проводяться раз на чотири роки. 26 вересня обирався бундестаг 20 скликання.

За даними перших екзитполів, на виборах лідирує партія соціал-демократів Німеччини (СДПН).
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Топ коментарі
+3
Так его уже фактически нет, того формата, где там активничать?
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26.09.2021 23:07
+2
Лашет ещё хуже вариант, чем была Меркель. Тётка хоть умная и опытная. Короче, мудрый человек и всё такая "пархающая")))- так вилять бёдрами между капель?? В её то возрасте)).
А Лашет? По-моему, на лбу всё написано- второй "Франсуа Оланд", только немецкий...
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26.09.2021 23:10
+2
А разве Шредер изначально не прогнулся? Его и нагибать было не нужно.
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26.09.2021 23:29
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Так его уже фактически нет, того формата, где там активничать?
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26.09.2021 23:07 Відповісти
Похоронить Нормандский формат - давняя цель Кремля. Не получится !
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27.09.2021 08:16 Відповісти
С точностью до наоборот.
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27.09.2021 12:33 Відповісти
Лашет ещё хуже вариант, чем была Меркель. Тётка хоть умная и опытная. Короче, мудрый человек и всё такая "пархающая")))- так вилять бёдрами между капель?? В её то возрасте)).
А Лашет? По-моему, на лбу всё написано- второй "Франсуа Оланд", только немецкий...
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26.09.2021 23:10 Відповісти
Шредер-2?
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26.09.2021 23:20 Відповісти
Не, Шрёдер был весьма неплох как канцлер. А этот, бесхребетный, как Оланд и Макрон. Кто больше надавит, под того и прогнуться. А с учётом того, что гэбня давить умеет, то?? Тем более, такое мягкотелое, как Лашет. Но это я про внешнюю политику, внутренней здесь занимается Бундестаг (косячить тут сложновато).
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26.09.2021 23:26 Відповісти
А разве Шредер изначально не прогнулся? Его и нагибать было не нужно.
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26.09.2021 23:29 Відповісти
Да не, какой-там. Когда он руководил, был совершенно другой расклад на мировой арене. Это сейчас он продался и тупо зарабатывает бабки.
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26.09.2021 23:32 Відповісти
)))крутой ,видимо,расклад ,если шредер-пуйловская шавка не постеснялся никого и ничего -вскрылся моментом
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27.09.2021 00:09 Відповісти
Наш посол за немцев уже всё порешал.
Господин посол, и СП-2 за немцев прикройте, пожалуйста.
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26.09.2021 23:10 Відповісти
"Я спрашиваю вас - хотите ли вы тотального минского формата ? Хотите ли вы его,даже,если его озабоченности и обеспокоенности станут еще более тотальны и радикальны ? "
Берлин,2021
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26.09.2021 23:11 Відповісти
Зараз кругом на заході соціалісти керують.
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26.09.2021 23:14 Відповісти
Это печально мы все-таки надеемся на приход коммунистов, причем правильных как например в Кампучии или Северной Корее...
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27.09.2021 00:04 Відповісти
Как толлько РАБссия начала выдавать Мавзолейные Аусвайся жителям Дырляндии Минский процесс и Нормандский формат закончились автоматически....
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27.09.2021 03:46 Відповісти
Зараз заплау. Як говорять тут дописувачі:-Сльози мішають мені гаварить. Ярманія не забула про нас,бідних, і готова й надалі,разом із сердешною подругою-повією Францією лизати ***** задницю у "святій" справі приєднання України до ОРДЛО за допомогою прокисших висерів Штайнмайєра.. Забудьте,пановє, за Україну, окстіться і перехрестіться і забудьте за отії Мінськиі і Нормандські формати. Все,кіна не буде, електрика закінчилась. Поховала підерефія оті формати і накрила їх аусвайсами із двоголовими курками так життєво необхідними для мешканців ОРДЛО. Слава Богу,"зірвалась" Україна із мінського "гачка", на який мали таку велику надію кацапи і якою так хизувався панунцьо Лошадь. Так що,будьте,пановє, здорові і не забудьте дати сіна корові.
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27.09.2021 05:24 Відповісти
 
 