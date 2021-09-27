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Новини Політика України
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Зеленський (17537) Нью-Йорк (94) ООН (2769) Північний потік (1366) Кулеба Дмитро (3205)

Кулеба про зустрічі Зеленського в Нью-Йорку: Я задоволений тим, що ми почули від співрозмовників щодо протидії "Північному потоку - 2"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про зустрічі Зеленського в Нью-Йорку: Я задоволений тим, що ми почули від співрозмовників щодо протидії

Робота української делегації в Нью-Йорку під час високого сегменту 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН дозволила донести світу сигнали України та заручитися підтримкою в зміцненні енергетичної безпеки нашої держави в ході двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС.

"ООН — це формат, де країни комунікують свої сигнали. Президент був дуже чітким у донесенні позиції України. Його промова справила враження. Я можу без перебільшення сказати, що це була одна з найсильніших промов цієї Генасамблеї ООН. І це визнають наші колеги, іноземні дипломати", - зазначив міністр.

Кулеба розповів про три двосторонні зустрічі Президента України в Нью-Йорку, які були важливими в контексті протидії загрозам "Північного потоку – 2" та зміцнення енергетичної безпеки нашої держави. Йдеться про зустрічі з Президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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"Тема "Північного потоку – 2" у різних контекстах лунала на всіх цих зустрічах. Я задоволений тим, що ми почули від співрозмовників щодо протидії Північному потоку - 2: і від європейської сторони, і від британської сторони. Я також задоволений сигналами Туреччини щодо взаємодії з Україною в галузі енергетики, яка сприятиме зміцненню енергетичної безпеки нашої держави", - заявив Дмитро Кулеба.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Сьогодні москалі вбили нашого Воїна. іще один поранений..І жодного слова із співчуттям від них.. тікі радість та вітання ватному вусику..бо зелені сволота і мерзота антиукраїнська..Сумно...


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27.09.2021 01:40
+4
я знаю только одно, нормальный человек не может быть в команде зелибобы. это диаметрально противоположные вещи
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27.09.2021 01:18
+3
Кулеба как петух. Кукарекает что попало!
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27.09.2021 01:28
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Віслюк поспілкувався з Нью-Йоркськими бомжами і вони його завірили, що виступлять проти ПП-2 ?
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27.09.2021 01:12 Відповісти
я знаю только одно, нормальный человек не может быть в команде зелибобы. это диаметрально противоположные вещи
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27.09.2021 01:18 Відповісти
Сигналы Турции о закупке у рашки С-400 на 2,5 млрд.долл. не услышали?
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27.09.2021 01:19 Відповісти
Кстати, Джонсон до сих пор не был в Украине ? Ему может интресно посмотреть фронт . После событий со Скрипалями , британские власти ( как потерпевшие от раши) внимательнее прислушиваются к Украине .
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27.09.2021 01:25 Відповісти
Кулеба как петух. Кукарекает что попало!
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27.09.2021 01:28 Відповісти
😊
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27.09.2021 04:55 Відповісти
Хочет у кормушки продержаться. Идиотов-претендентов и на его должность хватает.
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27.09.2021 08:40 Відповісти
Интересно, во сколько бюджету обошлась поездка президента в США?
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27.09.2021 01:37 Відповісти
Сьогодні москалі вбили нашого Воїна. іще один поранений..І жодного слова із співчуттям від них.. тікі радість та вітання ватному вусику..бо зелені сволота і мерзота антиукраїнська..Сумно...


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27.09.2021 01:40 Відповісти
А от ПОП і Вусика не поздоровив (хоча даремно, той же його ще недавній співвірянин по кацапській церкві, ПОП від неї відрікся порівняно нещодавно) і співчуття родинам загиблого немає... Ну і де ПОП? Знову на Галапагосах? А хто буде возити абрикоси на передову і все інше робити?
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27.09.2021 03:04 Відповісти
Учитывая тот факт, что каждое утро ты находишь в своих кальсонах рошенку, кондитер таки в Украине
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27.09.2021 06:26 Відповісти
зе-дегенераты...
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27.09.2021 02:33 Відповісти
Український Президент виступив в ООН, звітував про це міністр зовнішніх справ України. А в кого ж від цих слів підгоріло? Абсолютно вірно, підгоріло синхронно у кацапні та пєтіків. Яка ж лєпота... Нікаково совпадєнія...
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27.09.2021 03:08 Відповісти
Знаешь чем отличается ПОЛИТИК государственник от Кучмистов и быдла краснопузого?
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27.09.2021 03:33 Відповісти
Расскажи, Сенатор.
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27.09.2021 16:13 Відповісти
Выступил - громко сказано, проблеял за другана то ли щофера, то ли шефира
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27.09.2021 06:28 Відповісти
Зеля нёс ересь как всегда про какого-то друга, который для страны НИКТО. Ни госслужащий, ни министр, ни депутат, просто массажист или психотерапевт. Интересно было это слышать всему миру?
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27.09.2021 08:44 Відповісти
Проклятый Госдеп проыел деолигахацию на РАБссии... под каток санкций попала даже вилла второго пропагандона после Ольги Скабеевой,на РАБссии ,Вофки Соловья на озере Комо в Италии ,фашистский Госдеп верните то дерьмо Мавзолейному Хмырю....
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27.09.2021 03:30 Відповісти
Протидія така потужна, що прокачку газу планують розпочати до кінця року
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27.09.2021 04:57 Відповісти
Головне, щоб "наші" екскурсанти в США були задоволені. А те що на сході майже кожного дня хтось гине чи отримує поранення, а ти м паче така дрібничка, як дикий ріст цін на продовольчі товари, то ж несуттєво, і навіть не заслуговує на їх увагу. Чим би ці ЗЕбільні тварини не тішились, лиш би менше гидили українцям на голови. Тай чи залишились ще в Україні українці, чи всі вже трансформувались у холопів?
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27.09.2021 06:26 Відповісти
Чем ты "доволен"?? Конченые.
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27.09.2021 06:41 Відповісти
Конечно доволен, раньше была различная степень озабоченности, а теперь поддержка.
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27.09.2021 06:51 Відповісти
От блин жалко ему никто не подсказал. и мне было некогда!
Надо было ему с трибуны генеральной ассамблеи спеть!
Потолок ледяной, дверь скрипучая,
за шершавой стеной тьма колючая,
как шагнёшь за порог всюду иней,
а из окон парок синий синииииий.
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27.09.2021 06:54 Відповісти
Ни о чем ! За наши деньги....
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27.09.2021 07:26 Відповісти
Кулеба конченый лизоблюд.
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27.09.2021 08:10 Відповісти
А когда-то в дип.корпусе Украины были люди...
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27.09.2021 08:47 Відповісти
Ну, с "СП" всё ясно, его запустят и будут юзать, а рашка будет благополучно всех шантажировать газом. А шо с "вагнеровцами"? Бурба запустил"бомбу" своими показаниями и всё затихло. Ни одного видосика с опровержением и возмущениями от великого ЗЕ!, ни каких-либо комментариев от оппозиции, ни каких-либо телодвижений от Безуглой. Шо ж такое? Все затихли. Ждут пока забудется?
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27.09.2021 08:51 Відповісти
Не забудется. Щас Bellingcat подкинет дровишек
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27.09.2021 09:42 Відповісти
 
 