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В ОРЛО батьків змусили купити в класи знезаражувачі повітря, але до кінця місяця школи почали закривати "через ГРВІ", - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В ОРЛО батьків змусили купити в класи знезаражувачі повітря, але до кінця місяця школи почали закривати

У перший тиждень вересня батьки школярів окупованої частини Луганщини отримали розпорядження адміністрації шкіл купувати рециркулятори, які знезаражують повітря.

Про це йдеться в матеріалі Яни Вікторової для BBC, передає Цензор.НЕТ.

За її інформацією, умова звучала так: хочете, щоб ваші діти вчилися в школі, якнайшвидше скидайтеся на рециркулятор.

У батьківських чатах розгорілася справжня війна. Хтось говорив, що треба купувати найдешевший, бо він все одно нічого не дає, тому треба підходити до пошуків формально. Хтось почав пошуки в Росії, сподіваючись, що якість краще за місцевий.

Паралельно поширювалися чутки, що є місцевий виробник рециркуляторів і хтось із "уряду" просто хоче його підтримати.

Разом зі звичайними школами рециркулятор почали купувати в музичні та художні школи. І вже до середини вересня рециркулятори були всюди.

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Хвилю захворювань серед дітей, незважаючи на вересневе тепло, назвали адаптацією дітей до школи. Далі почалися закриття шкіл.

На 23 вересня в окупованому Луганську на карантин (без навчання) закрили 8% шкіл. Офіційна версія: перевищено епідеміологічний поріг щодо ГРВІ. Неофіційно кажуть, що школи закрили після того, як там виявили дітей з коронавірусом.

Рециркулятори - прилади для знезараження повітря ультрафіолетовим випромінюванням. Принцип роботи полягає в тому, що повітря з приміщення проходить через корпус приладу, в якому працює бактерицидна УФ-лампа.

Центр громадського здоров'я України в спеціальному повідомленні не рекомендував використовувати рециркулятор для дезінфекції приміщень під час пандемії.

Основна причина такої рекомендації від медиків - занадто низька ефективність роботи цих приладів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
А из РАБссии прислали красные галстуки ,комсомоьские значки и замя паБЕДЫ над Берлином в 1945 году.....
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27.09.2021 03:39
+2
це Мерзость
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27.09.2021 02:22
+1
северная корея на минималках
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27.09.2021 03:05
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це Мерзость
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27.09.2021 02:22 Відповісти
зе-билы
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27.09.2021 02:33 Відповісти
северная корея на минималках
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27.09.2021 03:05 Відповісти
А из РАБссии прислали красные галстуки ,комсомоьские значки и замя паБЕДЫ над Берлином в 1945 году.....
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27.09.2021 03:39 Відповісти
Озон образующийся при УФ-облучении воздуха повреднее коронавируса будет, после такого обеззараживания помещение нужно тщательно проветривать.
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27.09.2021 04:12 Відповісти
похер
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27.09.2021 06:45 Відповісти
Захар говно Прилепин спалил Путлерскую банду по полному тарифу,назвал фамилии тех кто отдавал приказы включая самого фюрера....,Для Гааги хорошее интервью....
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27.09.2021 04:47 Відповісти
Для клоаки потрібні ще і освіжувачі повітря.
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27.09.2021 07:01 Відповісти
Навчають майбутніх шахтьоров і трахтористів.
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27.09.2021 08:34 Відповісти
На фотографії видно, що щасливі та усміхнені діти радіють тому, що живуть в "прекрасній республіці"
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27.09.2021 11:32 Відповісти
Им всем к мозгам давно подключили рециркуляторы совкового дерьма. Теперь спасения нет.
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27.09.2021 12:37 Відповісти
 
 