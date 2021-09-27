Один український воїн загинув, ще один поранений унаслідок дій військ РФ на Донбасі. За добу ворог 6 разів зривав "тишу", - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Події
За минулу добу, 26 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Однак інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, порівняно з попередньою добою, зросла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.
Так, за даними штабу, російсько-окупаційні війська війська 6 разів порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позицій підрозділів Збройних Сил України.
В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
В районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.
Ввечері зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь в бік Водяного, що на Приазов’ї, та двічі біля Новолуганського.
"Наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.
Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям, інший - вогнепальне осколкове поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що протягом поточної доби, 27 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в прес-центрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненному - сил и выздоровления……
почему устройство «неизвестное»? Что-то они недоговаривают. Не могут двое пеших подорваться на одной мине (которые закидывает враг типа ПОМ-2 дистанционным минированием), значит это был наехал автомобиль на тяжелую мину?! Как она там появилась?!
Идут рядом, кто-то один зацепил растяжку/наступил, к кому ближе мина, тот погиб(приняв на себя основной поток осколков), второго зацепило не смертельно.
Та це нічого не змінить. Зеленський заборонив військовим виконувати свій обов'язок, і нічого не зробить для того, щоб зупинити кацапів.