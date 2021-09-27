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обстріл (21421) Донбас (21704) операція Об'єднаних сил (4149)

Один український воїн загинув, ще один поранений унаслідок дій військ РФ на Донбасі. За добу ворог 6 разів зривав "тишу", - штаб ООС

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Один український воїн загинув, ще один поранений унаслідок дій військ РФ на Донбасі. За добу ворог 6 разів зривав

За минулу добу, 26 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Однак інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, порівняно з попередньою добою, зросла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Так, за даними штабу, російсько-окупаційні війська війська 6 разів порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позицій підрозділів Збройних Сил України.

В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Читайте також: За минулу добу поранено одного воїна, найманці РФ чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб

Ввечері зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь в бік Водяного, що на Приазов’ї, та двічі біля Новолуганського.

"Наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.

Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям, інший - вогнепальне осколкове поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що протягом поточної доби, 27 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в прес-центрі ОС.

Один український воїн загинув, ще один поранений унаслідок дій військ РФ на Донбасі. За добу ворог 6 разів зривав тишу, - штаб ООС 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Вечная и светлая память погибшему…..Пусть покоится с миром……..
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненному - сил и выздоровления……
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27.09.2021 07:49
+13
Эта ночь для президента была такой же бессонной от переживаний, как за Шефира и Усика ?...
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27.09.2021 08:36
+8
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27.09.2021 10:27
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Вечная и светлая память погибшему…..Пусть покоится с миром……..
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненному - сил и выздоровления……
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27.09.2021 07:49 Відповісти
RIP
почему устройство «неизвестное»? Что-то они недоговаривают. Не могут двое пеших подорваться на одной мине (которые закидывает враг типа ПОМ-2 дистанционным минированием), значит это был наехал автомобиль на тяжелую мину?! Как она там появилась?!
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27.09.2021 07:54 Відповісти
Почему двое пеших не могут подорваться на одной мине?
Идут рядом, кто-то один зацепил растяжку/наступил, к кому ближе мина, тот погиб(приняв на себя основной поток осколков), второго зацепило не смертельно.
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27.09.2021 10:14 Відповісти
Звідки вони, зрозуміло. Кацапська ДРГ, мінування квадрокоптерами.
Та це нічого не змінить. Зеленський заборонив військовим виконувати свій обов'язок, і нічого не зробить для того, щоб зупинити кацапів.
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27.09.2021 10:26 Відповісти
Эта ночь для президента была такой же бессонной от переживаний, как за Шефира и Усика ?...
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27.09.2021 08:36 Відповісти
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27.09.2021 10:27 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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27.09.2021 11:11 Відповісти
Я сподіваюсь, "не провокували"? В "нашулюдю" не стріляли? Ой, молодці!
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27.09.2021 16:22 Відповісти
Царство Небесне загиблому Захиснику! пораненому скорішого одужання!
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27.09.2021 21:54 Відповісти
 
 