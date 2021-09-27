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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 232 млн, число жертв - 4,7 млн. За добовою смертністю лідирує Росія. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 232 млн, число жертв - 4,7 млн. За добовою смертністю лідирує Росія. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 27 вересня у світі зареєстрували 323 857 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 4 969 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 232 602 292 випадки інфікування, з них 323 857 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 761 948 осіб, з них 4 969 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 232 млн, число жертв - 4,7 млн. За добовою смертністю лідирує Росія 01

Побороли хворобу і вилікувалися 209 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія і Росія.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 232 млн, число жертв - 4,7 млн. За добовою смертністю лідирує Росія 02

Україна перебуває на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас, слід зазначити, що Україна посідає 18-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 7-му, за летальними випадками - 14-ту і 3-тю позицію відповідно.

Разом із тим, у світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Мексика й Іран.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 232 млн, число жертв - 4,7 млн. За добовою смертністю лідирує Росія 03
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Найкраща статистика про яку можна мріяти - "по добовій смерності лідирує мордор"! Так тримати "товарисчи"!!!
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27.09.2021 08:02 Відповісти
Не сильно-то й "радіть" треба! Мруть по всьому світу, переважно, літні люди … Для Росії це "+" - менше навантаження на Пенсійний фонд! Тобто вони економлять кошти на утримання пенсіонерів… А це значить, що більше грошей можна витратить на зброю і армію з Росгвардією!
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27.09.2021 08:15 Відповісти
Спутнік їхнє всьо.
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27.09.2021 08:14 Відповісти
Интересно бы было посмотреть суточную смертность до всей этой паники с ковидлой
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27.09.2021 08:26 Відповісти
Тот случай,когда искренне радуешься за Расеюшку,что она впереди планеты всей)
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27.09.2021 08:39 Відповісти
 
 