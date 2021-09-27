Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 232 млн, число жертв - 4,7 млн. За добовою смертністю лідирує Росія. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 27 вересня у світі зареєстрували 323 857 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 4 969 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 232 602 292 випадки інфікування, з них 323 857 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 761 948 осіб, з них 4 969 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 209 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія і Росія.

Україна перебуває на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас, слід зазначити, що Україна посідає 18-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 7-му, за летальними випадками - 14-ту і 3-тю позицію відповідно.

Разом із тим, у світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Мексика й Іран.