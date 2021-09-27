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В Україні за добу від COVID-19 померли 94 людини, зафіксовано 3 007 нових випадків зараження, 952 людини одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 94 людини, зафіксовано 3 007 нових випадків зараження, 952 людини одужали

В Україні зафіксовано 3 007 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 27 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 26 вересня 2021 в Україні зафіксовано 3 007 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 286, медпрацівників - 32).

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 478 осіб;
  • летальних випадків – 94;
  • одужало – 952 особи.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 13 202 особи,
  • методом ІФА – 2 688 осіб,
  • експрес-тестами – 11 022 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 395 404 особи;
  • одужало – 2 245 144 особи;
  • летальних випадків – 55 720;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 710 080.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 94 людини, зафіксовано 3 007 нових випадків зараження, 952 людини одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 94 людини, зафіксовано 3 007 нових випадків зараження, 952 людини одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 94 людини, зафіксовано 3 007 нових випадків зараження, 952 людини одужали 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 94 людини, зафіксовано 3 007 нових випадків зараження, 952 людини одужали 04

Автор: Анастасія Потіха
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По таблице виден уровень медицины по областям! Самая отсталая как всегда Херсонская,15 умерших!! Всего больных 41тысяча за все время,а смертность в 3-5 раз выше чем в других областях.Почему никто на это не смотрит???
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27.09.2021 11:11 Відповісти
зброя Китаю і Расії проти цивілізованого світу...
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27.09.2021 12:00 Відповісти
 
 