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Новини За кордоном
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вибори (6148) Німеччина (4568) Меркель (1026) Бундестаг (138) Шольц Олаф (738)

Блок Меркель програє вибори в Бундестаг. Новий уряд швидше за все формуватиме лідер соціал-демократів Олаф Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Блок Меркель програє вибори в Бундестаг. Новий уряд швидше за все формуватиме лідер соціал-демократів Олаф Шольц

Соціал-демократична партія стала переможцем федеральних виборів у Німеччині, набравши 25,7% голосів. Партія отримує шанс сформувати новий уряд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це свідчать дані з усіх 299 округів, які опубліковані за станом на 5:30 на сайті Федерального офісу, відповідального за нагляд за виборами (Bundeswahlleiter).

Блок Ангели Меркель ХДС / ХСС отримує 24,1%, з яких голоси ХДС становлять 18,9%, а партію ХСС підтримали 5,2%.

Третє місце з 14,8% підтримки посіла партія "Зелені", яка виступала проти запуску газопроводу "Північний потік-2".

На четвертому місці опинилися "Вільні демократи" з 11,5%, за ними йде "Альтернатива для Німеччини" з 10,3% і ліворадикальна партія "Ліві" з 4,9%.

Блок Меркель програє вибори в Бундестаг. Новий уряд швидше за все формуватиме лідер соціал-демократів Олаф Шольц 01

Інші партії не долають бар'єр для потрапляння в Бундестаг за партійними списками.

Результати ще не є остаточними, однак суттєвих змін не очікується.

Таким чином, право сформувати уряд отримує глава Соціал-демократичний партія Німеччини Олаф Шольц.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц закликав Євросоюз до розробки нової Східної політики.

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За словами Олафа Шольца, Євросоюзу потрібно з усією ясністю заявити, що він більше не потерпить насильницького переділу кордонів у Європі.

"Росія порушила це, анексувавши Крим, що стало дуже і дуже великою проблемою. У нас також як і раніше проблеми через складну ситуацію на сході України. Тому необхідно, щоб всі повернулися до верховенства права, а не до права сильнішого", - зазначив він.

Говорячи про діалог з Росією Шольц зазначив, що уряд Німеччини завжди зустрічалося з російським урядом, і в останні роки між ними було багато переговорів.

Влітку 2017, коли Гамбург приймав саміт G20, Шольц бачився з президентом Росії Володимиром Путіним.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Так Мекрель уже ж тю-тю! Теперь ее блок в газпроме
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27.09.2021 08:27
+7
Новий кандидат на газпромівські акції.
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27.09.2021 08:29
+3
Это будет проблемно, потому что к 2024-му большинство электората Трампа умрет из-за отказа от прививок и приема лошадиных глистогонок в качестве лекарства от ковида. Но удачи.
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27.09.2021 10:40
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Так Мекрель уже ж тю-тю! Теперь ее блок в газпроме
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27.09.2021 08:27 Відповісти
Новий кандидат на газпромівські акції.
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27.09.2021 08:29 Відповісти
Ни на слово от методички?
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27.09.2021 08:40 Відповісти
не все так просто. Тут обирають не канлера а партії, а СПД й ХДС - йдуть майже на рівних по 25%. +-
Зелені - 15% а ФДП 11. ЩО б сформувати коаліцію. треба більшість у Бундестазі, 51+%
А це як тут німці кажуть або ЯМАЙКА, або світлофор.
Мається на увазі держ прапори ціх країн. БО у кожної партії в Німеччині свій колір.
Отже якщо ФДП не схочуть у кооліцію з СПД, а навпаки із ХДС (партія меркель), то тоді навіть якщо уж ХДС 24% + 15% зелені + 12% ФДП = 52%
Незважаючі на абсолютну більшість за СПД й Шольца (якій доречі учень Шредара й топить за газпром - історія повторюється), він не обов'язково стане Канцлером.
Подивимося на останочні цифри й на то хто з кім домовитись зможе.
Але верогідність що СПД з ХДС домовляться й наберуть 50% - майже 0. Це реально дуже маловерогідно.
Отже буде коаліція з 3х партій:
або червоні(СПД) жовті (ФДП) й зелені (Зелені) - тоді "світлофор"
або чорні(ХДС) жовті (ФДП) й зелені (зелені) - Ямайка )
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27.09.2021 10:34 Відповісти
І шо?
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27.09.2021 08:27 Відповісти
А пуд как был, он так и есть - 16 кг!
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27.09.2021 08:43 Відповісти
Шило і мило.
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27.09.2021 08:38 Відповісти
💯
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27.09.2021 08:38 Відповісти
Ну и ладушки - с Божией помощью изберем трамписта в 2024 и сплавим всех нелегалов из Штатов в Бундес. Их там с удовольствием приймут
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27.09.2021 08:50 Відповісти
Это будет проблемно, потому что к 2024-му большинство электората Трампа умрет из-за отказа от прививок и приема лошадиных глистогонок в качестве лекарства от ковида. Но удачи.
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27.09.2021 10:40 Відповісти
Вам не нравилась Меркель, теперь посмотрим как будет дальше. Зе вообще говорил - мало, мало старушка Ангела делает для Украины - ведет себя как последная скотыняка.
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27.09.2021 09:36 Відповісти
буде довга і нудна торгівля за коаліцію. І, невиключено, зможуть зформувати лише уряд меншості. І таким чином NS2 приймуть до експлуатації.
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27.09.2021 09:47 Відповісти
 
 