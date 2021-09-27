Блок Меркель програє вибори в Бундестаг. Новий уряд швидше за все формуватиме лідер соціал-демократів Олаф Шольц

Соціал-демократична партія стала переможцем федеральних виборів у Німеччині, набравши 25,7% голосів. Партія отримує шанс сформувати новий уряд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це свідчать дані з усіх 299 округів, які опубліковані за станом на 5:30 на сайті Федерального офісу, відповідального за нагляд за виборами (Bundeswahlleiter).

Блок Ангели Меркель ХДС / ХСС отримує 24,1%, з яких голоси ХДС становлять 18,9%, а партію ХСС підтримали 5,2%.

Третє місце з 14,8% підтримки посіла партія "Зелені", яка виступала проти запуску газопроводу "Північний потік-2".

На четвертому місці опинилися "Вільні демократи" з 11,5%, за ними йде "Альтернатива для Німеччини" з 10,3% і ліворадикальна партія "Ліві" з 4,9%.

Інші партії не долають бар'єр для потрапляння в Бундестаг за партійними списками.

Результати ще не є остаточними, однак суттєвих змін не очікується.

Таким чином, право сформувати уряд отримує глава Соціал-демократичний партія Німеччини Олаф Шольц.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц закликав Євросоюз до розробки нової Східної політики.

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За словами Олафа Шольца, Євросоюзу потрібно з усією ясністю заявити, що він більше не потерпить насильницького переділу кордонів у Європі.

"Росія порушила це, анексувавши Крим, що стало дуже і дуже великою проблемою. У нас також як і раніше проблеми через складну ситуацію на сході України. Тому необхідно, щоб всі повернулися до верховенства права, а не до права сильнішого", - зазначив він.

Говорячи про діалог з Росією Шольц зазначив, що уряд Німеччини завжди зустрічалося з російським урядом, і в останні роки між ними було багато переговорів.

Влітку 2017, коли Гамбург приймав саміт G20, Шольц бачився з президентом Росії Володимиром Путіним.