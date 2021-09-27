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За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 37 153 особи, всього - 6 781 527, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 37 153 особи, всього - 6 781 527, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) 5 458 838 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"37 153 особи вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 26 вересня 2021 року. Першу дозу отримали 21 836 людей, повністю імунізовані - 15 317 осіб.

Протягом доби працювали: 308 мобільних бригад, 1 119 пунктів вакцинації, 357 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 781 527 осіб, з них отримали одну дозу - 6 781 525 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 5 458 838 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 12 240 363 щеплень", - розповіли МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 94 людини, зафіксовано 3 007 нових випадків зараження, 952 людини одужали

За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 37 153 особи, всього - 6 781 527, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 37 153 особи, всього - 6 781 527, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 37 153 особи, всього - 6 781 527, - МОЗ 03

Автор: Анастасія Потіха
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