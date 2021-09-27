Пікові показники захворюваності на COVID-19 в Україні можуть бути вже в жовтні і триватимуть до грудня, - МОЗ
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У Міністерстві охорони здоров'я очікують пік захворюваності на коронавірус в Україні приблизно на листопад. Однак, якщо кількість хворих зростатиме, то епідситуація може значно погіршитися вже в жовтні.
Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Раніше ми, дійсно, вважали, що піковий рівень навантаження на систему охорони здоров'я припаде на листопад-грудень цього року. Зараз ми бачимо, що майже за всіма прогнозами такі пікові навантаження можуть бути раніше", - сказав Кузін.
За його словами, оцінювати наскільки раніше може статися сплеск, дуже важко, адже ситуація розгортається досить швидко.
"Те, що ми бачимо точно - пікові навантаження будуть однозначно припадати на листопад. Але чи будуть вони зачіпати жовтень, чи будуть відтягуватися на грудень - поки сказати важко", - зазначив Кузін.
Він додав, що відтягнути ці пікові навантаження можна лише шляхом імунізації населення.
"Потрібно вибрати собі пункт щеплення, вибрати той препарат, яким хочете щепитись, і провакцинуватись. Зараз МОЗ максимально скоротило інтервали введення між двома дозами вакцини. Це зроблено для того, щоби якомога більше людей було охоплено щепленнями саме до початку епідемічного підйому захворюваності", - резюмував головний санітарний лікар.
Будь ласка, зачекайте...
Не треба мене просити шукати щось про грип - не я про нього розпочав тут згадувати.
Саме після мого такого твердження Ви розпочали зі мною дискус і стали стверджувати що ковід гірший і небезпечніший за грип. Тому я і запитав про статистику по грипу. Бо щоб таке стверджувати Ви повинні мати з чим порівнювати. І що до відсутності статисики по грипу я наприклад можу з Вами погодитись, що він не цікавий. Але причина нецікавості в мене інша. Бо з вакцин проти грипу не качають таке бабло, як з вакцин проти ковід. І чим моє твердження гірше буде за Ваше?
Для мене великим сюрпризом стала нездатність величезних верств населення збагнути такі прості базові речі і перетерпіти вимушені обмеження 2-3 роки.
Бажання фармацевтичних гігантів збагатитися на цій темі зрозуміле. Але сама вона не є небезпекою фейковою. Крім того, рекордний на сьогодні рівень мобільності населення світу і недотримання величезними верствами елементарних заходів гігієни в різних країнах, створює умови для виникнення нових небезпечних хвороб. Через це глобальна і локальні системи протидії інфекційним хворобам потребують радикальної модернізації і підсилення.
Лікувати одразу не пробували, не доводячи до пневмонії?
Для мене великим сюрпризом стала нездатність величезних верств населення збагнути такі прості базові речі і перетерпіти вимушені обмеження 2-3 роки.
А чому Вас це дивує? Запасу фінансової міцності у людей майже немає. Більша частина населення взагалі живе від зарплати до зарплати. Та й те не вистачає. А Ви пропонуєте людям дома сидіти три роки. Їсти що? Бо захворієте Ви чи ні на ковід з наслідками ще питання, бо ризик ним захворіти трошки вищий за 5%, а ось що загнетесь від нестачі коштів ризик набагато більший. Наша влада так і не спромоглася допомогти населенню фінансово в цей час. Податки тільки росли, ціни росли, ті гроші, що вони ніби то малому бізнесу відшкодовували, це не кошти. Це сльози. Так як людям вижити? У Вас мабуть заощаджень багато, що можете собі сидіти в локдауні три роки. У більшості українців таких коштів немає. Заробити в нашій країні на життя теж для багатьох практично неможливо. Ось і їде народ на заробітки.
На останок - жодні ГРВІ за останній час не створювали аншлагів в реанімаціях і не виснажували так медперсонал, як ковід. Це я не про нас, а про нормальну медицину, як в Італії на початку пандемії.
А от Харків в реалі буквально цими днями - напевно частину з тих 930 ліжок вже встановили
Сподіваюсь лише, що через стихійне здебільшого набуття імунітету нашим населенням, ситуація з теперішньою осінньо-зимово-весняною хвилею складеться менш напруженою.
Чи мова про 930 ліжок лише в реанімаціях Харкова?
На останок - жодні ГРВІ за останній час не створювали аншлагів в реанімаціях і не виснажували так медперсонал, як ковід.
І мова йшла про загалом 930 ліжок на все 1500000 місто. Для такої кількості населення на таку кількість ліжок набагато важче не зробити аншлаг.