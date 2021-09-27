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Сьогодні в Страсбурзі відкривається осіння сесія ПАРЄ: одне з питань - ситуація в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні в Страсбурзі відкривається осіння сесія ПАРЄ: одне з питань - ситуація в окупованому Криму

Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відбудеться в Страсбурзі з 27 по 30 вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", осіння сесія зосереджена на праві на здорове довкілля, клімат і міграцію.

Заслухають щонайменше сім доповідей.

Також на сесії розглядатимуть ситуацію в Афганістані, наслідки конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, питання міграційного тиску на кордонах Литви, Латвії й Польщі з Білоруссю, про кіберзлочинність щодо посиленого співробітництва.

Також Україною було подано запит на проведення дебатів про політичні переслідування корінних народів у Криму з боку Росії.

А ще у понеділок, 27 вересня, буде вручено премію з прав людини імені Вацлава Гавела за 2021 рік, яка присуджується за видатну діяльність у громадському суспільстві із захисту прав людини.

Також читайте: На сесії у ПАРЄ обговорюватимуть питання окупованого Криму

Премія ПАРЄ з прав людини імені Вацлава Гавела була заснована у 2013 році. Її матеріальна винагорода становить 60 тис. євро.

Як повідомляв Укрінформ, російська делегація не поїде на осінню сесію Парламентської асамблеї Ради Європи через вакцинні обмеження.

Зазначається, що таке рішення ухвалили через те, що Франція не визнає російську вакцину "Спутник V" і у зв'язку з цим обмежує російських депутатів у пересуваннях.

Російська делегація стежитиме за роботою дистанційно.

Автор: Анастасія Потіха
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Головне питання це початок великої війни з путіним, яка ось ось почнеться!
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27.09.2021 10:08 Відповісти
Начало большой войньі не в интересах Украиньі и стран НАТО. Есть другие способьі обуздания агрессии путинской РФ , не такие опасньіе , но действенньіе.
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27.09.2021 10:26 Відповісти
Угу,знову:-бла-бла-бла...
А дєдушка Крилов ще у свій час казав:

А я бы повару иному
велел на стенке зарубить
что б там речей не тратить по пустому
где нужно власть употребить!
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27.09.2021 10:13 Відповісти
Русские деньги кровью не пахнут (с) ПАСЕ
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27.09.2021 10:25 Відповісти
голосувати як будуть?
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27.09.2021 11:19 Відповісти
 
 