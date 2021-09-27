Вимога про вакцинацію персоналу та відвідувачів поки не поширюється на продуктові магазини, - МОЗ
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При переході України в "червону" зону карантину продуктові магазини продовжать свою роботу. Для них будуть діяти відповідні обмеження, однак умови обов'язкової вакцинації відвідувачів поки вводити не планують.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю для "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Щодо магазинів, які працюють з продуктами харчування - вони зможуть продовжувати роботу при червоному рівні. До них буде застосовуватися обмеження щодо кількості людей, що одночасно перебувають в приміщенні. Але вимога щодо вакцинації на них поки не розповсюджується", - розповів Кузін.
Він пояснив, що прийняття такого рішення може суттєво впливати на життєзабезпечення населеного пункту.
"Найімовірніше, ми будемо ініціювати норму про вакцинацію певного відсотка працівників, які працюють у сфері обслуговування. Але вимоги щодо допуску туди вакцинованих відвідувачів - такої норми, скоріше за все, не буде", - додав Кузін.
Будь ласка, зачекайте...
По теме - да, очень жаль что пока пускают невакцинированных дебилов. Даже на форум Цензора...
Кончені дибіли
Я считаю, всех невакцинированных надо держать на тотальном карантине. Пусть питаются воздухом и водой из-под крана.
если сам преЗЕдент встречал (и возможно разгружал) в аэропорту "Мрию" с герегиным товаром... то какой уж тут карантин и локдаун для Эпицентра???
вы еще Велюр коли-котлеты вспомните))))
а ці барани,знов за свое...
навіть в США не всі лікарі прагнуть отримать вакцину.
все дело в том, что вакцинация от коронавируса не гарантирует того, что человек не заболеет, она лишь смягчает течение болезни...
то другие вакцины от туберкулеза, эпидпаротита, кори, коклюша, гепатита, полиомиелита, оспы и т.д. давали гарантию на иммунитет от этих хворей... (хотя и бывали случаи осложнения после вакцинации и даже летальные исходы...ну...индивидуален каждый...что тут поделать!)
поэтому вопрос , который Вы озвучили, и выплывает - нафига переболевшему (особенно в тяжелой форме) и еле-еле выкарабкивающимуся из этого состояния еще раз подкидывать диверсанта в виде вакцины? если тест показываетнормальный уровень антител...нафига ему эти страдания???
а вот вакцинироваться в трех местах чтоб кому-то списать выброшенные бабосы - смешно...
за кордоном бесплатное тестирование не что-то космическое, это обычное дело при пандемиях... и только у нас шараханья... наперли вакцины ( у некоторой срок годности кончается) поэтому будем не мытьем так катаньем...
Не получиццо. Даже если введут принудиловку. Народ эту вакцинацию на кривой козе объедет. Ну чуток богаче станут врачи, что вакцинируют и запись в базу делают. Это один вариант. Другой более жесткий - могут вперед ногами вынести власть.