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Вимога про вакцинацію персоналу та відвідувачів поки не поширюється на продуктові магазини, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вимога про вакцинацію персоналу та відвідувачів поки не поширюється на продуктові магазини, - МОЗ

При переході України в "червону" зону карантину продуктові магазини продовжать свою роботу. Для них будуть діяти відповідні обмеження, однак умови обов'язкової вакцинації відвідувачів поки вводити не планують.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю для "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Щодо магазинів, які працюють з продуктами харчування - вони зможуть продовжувати роботу при червоному рівні. До них буде застосовуватися обмеження щодо кількості людей, що одночасно перебувають в приміщенні. Але вимога щодо вакцинації на них поки не розповсюджується", - розповів Кузін.

Він пояснив, що прийняття такого рішення може суттєво впливати на життєзабезпечення населеного пункту.

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"Найімовірніше, ми будемо ініціювати норму про вакцинацію певного відсотка працівників, які працюють у сфері обслуговування. Але вимоги щодо допуску туди вакцинованих відвідувачів - такої норми, скоріше за все, не буде", - додав Кузін.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Запомните. Вот именно так проходит ДОБРОВОЛЬНАЯ вакцинация.
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27.09.2021 10:27
+9
Дорогуша. Питаться воздухом и водой из крана будете Вы и Ваша власть если до такого бреда додумаетесь.
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27.09.2021 10:39
+8
вимогу про вакцинацію можуть засунути собі в задницю, вона суперечить конституції України
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27.09.2021 09:58
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Скоро без ковид-сертификата в АТБ пускать не будут?
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27.09.2021 09:38 Відповісти
о, ботик на работе. Ты уже здесь? уже успел отметиться, а то 10 рублей за высер не получишь?

По теме - да, очень жаль что пока пускают невакцинированных дебилов. Даже на форум Цензора...
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27.09.2021 10:01 Відповісти
а ще додати і в аптеку і лікарню...
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27.09.2021 10:03 Відповісти
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27.09.2021 09:42 Відповісти
зевибиральниці - 179,98%
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27.09.2021 09:54 Відповісти
ОГО, а це вже реальний вакцинний "тоталітаризм", якщо будуть вимагати довідки в продуктових. Так і до протестів масових недалеко... Схоже нас конкретно "заганяють під шконку"
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27.09.2021 09:44 Відповісти
это не будет работать. Никакой хозяин не захочет терять деньги от посетителей и на это просто забьют болт)
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27.09.2021 09:51 Відповісти
это будет работать. Именно потому что хозяин не захочет терять бабки.
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27.09.2021 10:03 Відповісти
😅🤦🏼‍♀️
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27.09.2021 10:15 Відповісти
Когда у людей забирают право на базовые вещи, то не знаю как где, а у нас обычно власть потом вдруг в Ростове оказывается.
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27.09.2021 10:35 Відповісти
Яке право в тебе забрав Овоч? Чи ти за 7 років і досі не прозрів?
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27.09.2021 12:29 Відповісти
Право вільних мирних зібраннь, мітингів та протестів. А Ви думаєте чому Майдан зібрався? З того, що Овоч не захотів за вимогою студентів йти у ЄС? Так це не так. Майдан зібрався тому, що влада поплутала береги та почала розганяти силовими методами мирний мітинг студентів. А перший Майдан зібрався тому, що влада намагалася у людей право голосу забрати фальсіфвкуючи вибори. Так що мені прозрівати не треба. Я чітко розумію чому збиралися майдани. І в першому і в другому випадку влада порушила базові права громадян України.
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27.09.2021 13:16 Відповісти
Зрозуміло. Не прозрів. І вже не прозрієш, на жаль.
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27.09.2021 13:21 Відповісти
Стосовно написаного мною є що заперечити? Чи так і будете поводитись як зарозумака, який ніби то знає вселенсьокої ваги таємницю? Що власне я не так написав і в якій якості мені треба прозріти?
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27.09.2021 13:25 Відповісти
Що можна довести людині, яка за 7! років так нічого і не зрозуміла? Це нереально.
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27.09.2021 13:45 Відповісти
Так зрозуміло. Я так і думав, що аргументів в Вас немає. Суцільний зарозумілий флуд.
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27.09.2021 13:57 Відповісти
Смішний ти. Тут за такі аргументи відразу банять.
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27.09.2021 15:15 Відповісти
На каком основании у меня при входе в магазин будут требовать сертификат о вакцинации? Покажите мне этот закон.
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27.09.2021 10:37 Відповісти
якщо треба буде, закон "придумають", їм недовго...
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27.09.2021 10:55 Відповісти
Придумать недолго. Думаю проблемы будут с принятием.
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27.09.2021 10:56 Відповісти
Навіть те, що вони про це вже говорять, насторожує...
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27.09.2021 09:46 Відповісти
ключевое слово ПОКА
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27.09.2021 09:47 Відповісти
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27.09.2021 09:50 Відповісти
Что значит вакцинация посетителей, нигде в мире нет таких ограничений в продуктовых магазинах, совсем охренели.
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27.09.2021 09:49 Відповісти
В Украине тоталитаризм долго не держится. Его смывает волной из бачка. В Мариуполе АТБ в курсе.
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27.09.2021 09:54 Відповісти
Вакцинировано 15% населения, как можно даже думать контроле в продуктовых.
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27.09.2021 09:52 Відповісти
5 млн двома дозами - це менше 10%.
Кончені дибіли
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27.09.2021 10:56 Відповісти
вимогу про вакцинацію можуть засунути собі в задницю, вона суперечить конституції України
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27.09.2021 09:58 Відповісти
жаль нет закона, который засовывает в задницу таких идиотов как ты.
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27.09.2021 10:04 Відповісти
Вакцинофашизм в действии. Напугать и поставить раком.
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27.09.2021 09:59 Відповісти
Очень жаль, что еще не ввели.
Я считаю, всех невакцинированных надо держать на тотальном карантине. Пусть питаются воздухом и водой из-под крана.
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27.09.2021 10:05 Відповісти
У Вас часом немає брата на ім'я Валєра?
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27.09.2021 10:11 Відповісти
У меня слово БЕляков ассоциируется только вот с єтим
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27.09.2021 10:26 Відповісти
Дорогуша. Питаться воздухом и водой из крана будете Вы и Ваша власть если до такого бреда додумаетесь.
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27.09.2021 10:39 Відповісти
Эпицентр тому пример, как действуют ограничения в ЛОКДАУН 😅
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27.09.2021 10:09 Відповісти
неудачный пример )))
если сам преЗЕдент встречал (и возможно разгружал) в аэропорту "Мрию" с герегиным товаром... то какой уж тут карантин и локдаун для Эпицентра???
вы еще Велюр коли-котлеты вспомните))))
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27.09.2021 10:18 Відповісти
декілька днів тому пан Ляшко сказав що ті хто вакцинований,безпосередньо являють собою угрозу розповсюдження ковіду.

а ці барани,знов за свое...

навіть в США не всі лікарі прагнуть отримать вакцину.
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27.09.2021 10:11 Відповісти
ЗЕлені ****** імітатори. Тільки ******* і створюють проблеми своїм дибільним керуванням. Ненавиджу
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27.09.2021 10:12 Відповісти
Ну що ж, масочники та інші віряни вже майже дочекалися.
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27.09.2021 10:16 Відповісти
они не несут угрозы, где проходимость большая. Вот преподаватель другое дело. 🙂
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27.09.2021 10:18 Відповісти
и преподаватель и ученики - они равны как носители..
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27.09.2021 10:19 Відповісти
Так и вакцинированные носители , ещё и маски не носят, думают , что защита им гарантированна🙂.
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27.09.2021 10:24 Відповісти
одно не могу понять... на фоне всего этого .... почему до сих пор нет бесплатного тестирования для населения, чтоб понять картину маслом... думаю все удивятся...))))
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27.09.2021 10:21 Відповісти
Я о том же если есть достаточно антител, зачем вакцинация?! Но это не выгодно, бабок не отмоешь на тестировани
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27.09.2021 10:26 Відповісти
То неправильные антитела. Уже ведь говорили, что самые валидные это после вакцины.
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27.09.2021 10:31 Відповісти
воооот! правильно мыслите, девушка!
все дело в том, что вакцинация от коронавируса не гарантирует того, что человек не заболеет, она лишь смягчает течение болезни...
то другие вакцины от туберкулеза, эпидпаротита, кори, коклюша, гепатита, полиомиелита, оспы и т.д. давали гарантию на иммунитет от этих хворей... (хотя и бывали случаи осложнения после вакцинации и даже летальные исходы...ну...индивидуален каждый...что тут поделать!)
поэтому вопрос , который Вы озвучили, и выплывает - нафига переболевшему (особенно в тяжелой форме) и еле-еле выкарабкивающимуся из этого состояния еще раз подкидывать диверсанта в виде вакцины? если тест показываетнормальный уровень антител...нафига ему эти страдания???
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27.09.2021 10:36 Відповісти
Василий, сначала посмотрите на цифры сколько болеет тяжело. Процент очень маленький. В основном переносят легко , а есть и те кто даже не заметил. Так вот, переболевшим не нужна вакцинация, СОВСЕМ. Это говорят, все ведущие иммунологи и вирусологи. Более того, она может навредить, так как взбудоражит до максимума иммунную систему, последствия могут быть печальные. Но это никого не волнует. Уроды, даже онко больным рекомендуют прививаться🤦🏼‍♀️
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27.09.2021 10:44 Відповісти
Алиса, об отношении самой власти к этой клоунаде под названием пандемия можно судить по числу подготовленных больничных коек на случай вспышки заболеваемости. Вот к примеру в том же полутора миллионном Харькове на все население города 920 койкомест собираются подготовить. Сейчас 730. Т.е. грубо говоря в пандемию на одно койкоместо более полутора тысяч человек. Вот такая клоунская пандемия. Я уже молчу какое число из них ИВЛ аппаратом обеспечено. И да. Уже сейчас по официальным данным в Харькове болеют ковидом более семи тысяч человек. И это еще не вспышка заболеваемости.
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27.09.2021 10:51 Відповісти
она лишь смягчает течение болезни...
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27.09.2021 10:45 Відповісти
Насчёт вакцинация смягчает.Вы верите ляшко? Т
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27.09.2021 10:47 Відповісти
А Вы сами будете тестировать или таки Вас будут тестировать подневольные люди, которые в зависимости находятся от провластных ковид махинаторов? Боюсь, что во втором случае результаты тестов будут совпадать с теми, что власть и сейчас демонстрирует.
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27.09.2021 10:30 Відповісти
я могу протестироваться в 3-х местах чтоб понять свою картину...
а вот вакцинироваться в трех местах чтоб кому-то списать выброшенные бабосы - смешно...
за кордоном бесплатное тестирование не что-то космическое, это обычное дело при пандемиях... и только у нас шараханья... наперли вакцины ( у некоторой срок годности кончается) поэтому будем не мытьем так катаньем...
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27.09.2021 10:41 Відповісти
наперли вакцины ( у некоторой срок годности кончается) поэтому будем не мытьем так катаньем...
Не получиццо. Даже если введут принудиловку. Народ эту вакцинацию на кривой козе объедет. Ну чуток богаче станут врачи, что вакцинируют и запись в базу делают. Это один вариант. Другой более жесткий - могут вперед ногами вынести власть.
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27.09.2021 10:55 Відповісти
так и я про то же... что уже не получается - поэтому и начинается запугивание про не допуск не вакцинированных куда-то там...
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27.09.2021 11:45 Відповісти
Основной испуг у населения прошел в прошлом году. Года ничего не ясно с этим ковидом было и было реально страшно. Неизвестность страшнее всего человеку. Сейчас страха нет. Они уже выбрали практически число желающих добровольно вакцинироваться. Больше не наберут никаким образом.
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27.09.2021 11:58 Відповісти
Запомните. Вот именно так проходит ДОБРОВОЛЬНАЯ вакцинация.
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27.09.2021 10:27 Відповісти
https://www.ukr.net/news/details/covid19/87324833.html Сейчас бесплатно, а потом за свой счёт
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27.09.2021 10:59 Відповісти
Таке залізне правило - чим більше людей ходить в це місце - тим менші вимоги щодо вакцинаціі.І навпаки...Обернена пропорційність...Тільки так ми переможемо той вірус...коли йому вже не буде кого їсти...
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27.09.2021 11:06 Відповісти
зря...може бути пізго
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27.09.2021 11:55 Відповісти
Дружно сняли намордники везде и послали нах госчмошников с плевком в их рожицы
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27.09.2021 12:38 Відповісти
А ликеро-водочных отделов тоже не касается?
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27.09.2021 13:04 Відповісти
 
 