Сьогодні відбудуться три судові засідання над фігурантами справи "Хізб ут-Тахрір" у суді Ростова-на-Дону, - Денісова

Сьогодні, 27 вересня, пройдуть судові засідання над кримськими татарами у справі "Хізб ут-Тахрір" в суді Ростова-на-Дону.

Про це в Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбудеться три судових засідання у так званій "справі Хізб ут-Тахрір": стосовно кримськотатарського активіста та дитячого тренера з селища Октябрське Еміля Зіядінова, під час якого очікується розгляд справи по суті; стосовно учасників так званої "третьої сімферопольської групи" Ленура Сейдаметова и Тимура Ялкабова, під час якого очікується попереднє засідання; стосовно учасників так званої "білогірської групи", під час якого очікується допит свідків обвинувачення у справі Азамата Еюпова", - йдеться в повідомленні.

За словами Денісової, кримські татари звинувачуються в причетності до діяльності релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", забороненої в Росії, але діючої без обмеження на рівні національних законодавств в Україні та багатьох країнах світу.

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Омбудсмен закликала генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, міжнародні правозахисні організації відвідати судові засідання для недопущення порушення прав незаконно утримуваних громадян України, а також сприяти забезпеченню права на захист і справедливий суд.