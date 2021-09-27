51-річний житель Маріуполя засуджений до трьох років в'язниці за пропаганду війни в інтернеті, - прокуратура

51-річний уродженець Маріуполя засуджений за посягання на територіальну цілісність, недоторканність України і пропаганду війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Прокурором у суді доведено, що в період з листопада 2018 року по червень 2020 зловмисник репостив і розміщував на своїй сторінці в забороненій в Україні соціальній мережі "Однокласники" інформацію, викладену в інтернет ресурсом "Рупор Новоросии".

Зокрема, чоловік копіював і таким чином поширював контент із закликами до розв'язування військового конфлікту і здійснення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України.

Вироком Приморського районного суду Маріуполя правопорушник засуджений до 3 років позбавлення волі.

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