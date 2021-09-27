УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11393 відвідувача онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України
4 037 39
війна (56949) Маріуполь (2822) прокуратура (3171) пропаганда (2575) Донецька область (5743)

51-річний житель Маріуполя засуджений до трьох років в'язниці за пропаганду війни в інтернеті, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

51-річний житель Маріуполя засуджений до трьох років в'язниці за пропаганду війни в інтернеті, - прокуратура

51-річний уродженець Маріуполя засуджений за посягання на територіальну цілісність, недоторканність України і пропаганду війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Прокурором у суді доведено, що в період з листопада 2018 року по червень 2020 зловмисник репостив і розміщував на своїй сторінці в забороненій в Україні соціальній мережі "Однокласники" інформацію, викладену в інтернет ресурсом "Рупор Новоросии".

Зокрема, чоловік копіював і таким чином поширював контент із закликами до розв'язування військового конфлікту і здійснення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України.

Вироком Приморського районного суду Маріуполя правопорушник засуджений до 3 років позбавлення волі.

Читайте також: Самопроголошеного "мера" Макіївки Голощапова звинуватили в сепаратизмі

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Они оправдывают это... Вот и вся логика... Они ненавидят Украину так, что для этого готовы расхренячить свои дома... Там бесполезно искать логику) Ведь не даром "умом россию не понять")))
показати весь коментар
27.09.2021 10:14
+11
Начался процесс над диванным генералом
показати весь коментар
27.09.2021 09:49
+11
Вот не могу понять. Вообще, не налазит сова на глобус.

Как?

Особенно, жителю Мариуполя.

Не его ли бомбили в 2015? Или микрорайон Восточный - он не в Мариуполе?

Или долб**б всерьез думает, что мы сами по себе градами епашили?
показати весь коментар
27.09.2021 09:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Начался процесс над диванным генералом
показати весь коментар
27.09.2021 09:49 Відповісти
послать бы тварь разминировать территории, засранные "братьями". просто отсидит эти три года и пойдет к сепарасам на должность прапорщика. Интересно как бы в Китае с ним поступили.
показати весь коментар
27.09.2021 09:49 Відповісти
По закону Савченко(лично я считаю его справедливым, не хватает только ответственности "правоохранителей" за затягивание дел), может, и уже отсидел.
показати весь коментар
27.09.2021 11:29 Відповісти
Закон "Савченки" отменили (насколько я знаю).
показати весь коментар
27.09.2021 11:47 Відповісти
Читал, вроде недавно, что кого-то отпустили из зала суда по этому закону, предварительное следствие и судебный процесс длились несколько лет...
показати весь коментар
27.09.2021 15:43 Відповісти
Побільше таких вироків
показати весь коментар
27.09.2021 09:55 Відповісти
Поймали больного дебила, да вся партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" и партия Мураева "Наши", такие же уроды, как и их избиратели, если их не уничтожить получим новый "референдум" аналогично крымского...
показати весь коментар
27.09.2021 10:05 Відповісти
Хорошо,но мало! Не 3,а 30 лет нужно давать за такие высеры в инте. Но сколько у нас таких ублюдков... Имя им-Легион, начиная с ВР,конкретно-зажопников,которые не боясь и не стесняясь никого и ничего в открытую вась-всаькаются с улусо-кацапами, убийцами наших солдат,мирного населения и т.д. Где суды над ними,где суровые приговоры,где реальные наказания в виде посадок на долгие срока? Почему мы такие" беззубые" и добрые по отношению к своим лютым врагам? А ведь они бы не нянькались с нами: расстреливали и вешали где бы только не поймали. Вывод один: на войне-как на войне: не ты "ухлопаешь" врага,как внешнего,так и внутреннего, так он убъет тебя. Третьего не дано.
показати весь коментар
27.09.2021 11:25 Відповісти
Да, трешку нормуль так для доходчивости!!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!! Базарю ноль!!! АПЛОДИРУЮ СТОЯ!!!
показати весь коментар
27.09.2021 15:20 Відповісти
Розстріляти, коли відсидить!
показати весь коментар
27.09.2021 09:57 Відповісти
Ні,спочатку розстріляти, ну а потім вже посадити.
показати весь коментар
27.09.2021 11:27 Відповісти
Вот не могу понять. Вообще, не налазит сова на глобус.

Как?

Особенно, жителю Мариуполя.

Не его ли бомбили в 2015? Или микрорайон Восточный - он не в Мариуполе?

Или долб**б всерьез думает, что мы сами по себе градами епашили?
показати весь коментар
27.09.2021 09:58 Відповісти
вата, сер.
на Мариуполь рашкины грады тоже местный наводил...
показати весь коментар
27.09.2021 10:00 Відповісти
Ну интересно ж. Чисто из медицинского любопытства - понять их логику. У них ведь должна быть какая-то своя, хоть и извращенная, но логика?
показати весь коментар
27.09.2021 10:02 Відповісти
Они оправдывают это... Вот и вся логика... Они ненавидят Украину так, что для этого готовы расхренячить свои дома... Там бесполезно искать логику) Ведь не даром "умом россию не понять")))
показати весь коментар
27.09.2021 10:14 Відповісти
нет ее..
когда мало счастья во всем виноватят кого-то без всякой логики.... счастливый (и здоровый и нужный кому-то) человек не будет пакостить, предавать, завидовать и мстить... поэтому найти логику очень не легко там, где ее нет...
показати весь коментар
27.09.2021 10:14 Відповісти
Тышо, дурак? Этажы укропы с старого крыма стреляли. #сарказм
показати весь коментар
27.09.2021 10:31 Відповісти
А чому не 30 років,таке враження що він не війну пропагував,а порушив ПДР.
показати весь коментар
27.09.2021 10:09 Відповісти
"Русскій мір" у долбодятлів викорінюється дуже важко, таких відправляти в "любімую" рашу.
показати весь коментар
27.09.2021 10:11 Відповісти
Как то мягковат приговор ,у нас идёт война и за такие преступления надо карать по законам военного времени а ему как за хулиганку дали .
показати весь коментар
27.09.2021 10:13 Відповісти
Как Обойти запрет в сети даже мой сынуля школьник 5 класса знает….
показати весь коментар
27.09.2021 10:26 Відповісти
Вата ,не надо умничать ,а то тоже загремишь под фанфары ...
показати весь коментар
27.09.2021 10:28 Відповісти
Ниче, на зоне чай не курорт, для начала фатит. Остальные подумают 100 раз!!!
показати весь коментар
27.09.2021 15:21 Відповісти
А тем временем, вчера случайно наткнулся, запрещенная в Украине кпу имеет свой сайт, где отчитывается что открыто проводит СЬЕЗДЫ кпу... Даже не прячутся... За антиукраинскую агитацию вообще молчу, это у них за норму....
показати весь коментар
27.09.2021 10:20 Відповісти
Ты шо маленький? Не знаешь как обходить запреты в сети?
показати весь коментар
27.09.2021 10:24 Відповісти
Причем здесь обход запретов в сети?) Меня интересует почему запрещенная партия проводит СЬЕЗДЫ? Почему нет уголовных дел ? Я уже молчу что сайт находится в украинском сегменте интернета и легко сносится...
показати весь коментар
27.09.2021 10:36 Відповісти
Извини этот пост для Питчер писал, к тебе он попал случайно (см. Выше)
показати весь коментар
27.09.2021 10:41 Відповісти
))) Понял))
показати весь коментар
27.09.2021 10:52 Відповісти
По тем же причинам ,что и опзж , топящий за путлера и рашку. И никто не сидит. Недавно в рашкиных сми прочёл , что опзж официально (за подписью мертвечука) послало поздравление путлеровской единойрашке и госдуре с победой на выборах , при этом они выразили надежду на долгое и плодотворное сотрудничество. И что, 73% дятлы , кто то из них сидит? А ведь это открытые враги Украины! Вот посмотришь и мертвечук сидеть не будет потому что зеля сцыт
показати весь коментар
27.09.2021 10:48 Відповісти
Разница в том, что одни уже запрещены, а вторые ЕЩЕ нет... Вот когда зажопников запретят, тогда они и будут в равных условиях...
показати весь коментар
27.09.2021 10:56 Відповісти
Согласен. Но знаешь же как у нас законы работают (вернее не работают). Симоненко как обирал старичье (на взносы) так и продолжает. Как к зюганову мотался так и продолжает. Видимо нынешние дятлы зелёные ему позволяют это делать… наверное откупился…
показати весь коментар
27.09.2021 11:05 Відповісти
Ну они смотрят на Опзж и себе …
показати весь коментар
27.09.2021 10:25 Відповісти
Меня одно интересует - условно или по взрослому? То шо он делал называется информационно -психологической войной и должно караться очень жестко.
показати весь коментар
27.09.2021 10:21 Відповісти
раз три года - скорее всего условный...
показати весь коментар
27.09.2021 10:50 Відповісти
Вот и я так же думаю! Зато как местная влада и органы пропиарились!
показати весь коментар
27.09.2021 11:06 Відповісти
ЛЮДИ!!! Читаем внимательно - лишения свободы, там слово условно как то и не близко.
показати весь коментар
27.09.2021 15:22 Відповісти
В Марике зек уважаемий человек)
показати весь коментар
27.09.2021 15:45 Відповісти
 
 