51-річний житель Маріуполя засуджений до трьох років в'язниці за пропаганду війни в інтернеті, - прокуратура
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51-річний уродженець Маріуполя засуджений за посягання на територіальну цілісність, недоторканність України і пропаганду війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Прокурором у суді доведено, що в період з листопада 2018 року по червень 2020 зловмисник репостив і розміщував на своїй сторінці в забороненій в Україні соціальній мережі "Однокласники" інформацію, викладену в інтернет ресурсом "Рупор Новоросии".
Зокрема, чоловік копіював і таким чином поширював контент із закликами до розв'язування військового конфлікту і здійснення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України.
Вироком Приморського районного суду Маріуполя правопорушник засуджений до 3 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Как?
Особенно, жителю Мариуполя.
Не его ли бомбили в 2015? Или микрорайон Восточный - он не в Мариуполе?
Или долб**б всерьез думает, что мы сами по себе градами епашили?
на Мариуполь рашкины грады тоже местный наводил...
когда мало счастья во всем виноватят кого-то без всякой логики.... счастливый (и здоровый и нужный кому-то) человек не будет пакостить, предавать, завидовать и мстить... поэтому найти логику очень не легко там, где ее нет...