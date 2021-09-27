Карантинні обмеження можуть змінити для осіб, що мають протипоказання до вакцинації від COVID-19, - Кузін
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Карантинні обмеження можуть змінити для українців, які мають протипоказання до вакцинації від коронавірусу.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузин в інтерв'ю для РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, роботодавець повинен запропонувати такій особі альтернативні варіанти роботи на період дії "жовтого" або "червоного" рівнів епіднебезпеки.
Наприклад, якщо спеціаліст державної структури, установи або підприємства не може фізично виходити на роботу у разі посилення обмежень, йому можуть запропонувати виконання інших обов'язків, повідомив Кузін.
Також така особа може перейти на дистанційний режим роботи, виконувати якісь інші, допоміжні, підсобні функції.
"Альтернативою для такої особи є також проведення регулярного тестування і деякі роботодавці навіть таке вводять. Це по суті буде відповідальність і рішення керівника того бізнесу або структури, де така особа перебуває", - повідомив він.
Будь ласка, зачекайте...
сколько в министерстве здравоохранения вакцинированных?
а в других министерствах? а в Верховной Зраде ? а в ОП ???
- Ви што, Сёма? Это ж вчерашний день! Ми вакцину варим!
- Моня, ви все еще варите вакцину?
- Вчерашний день Сёма! Ми справки, что типа укололи, продаем...
- Моня, а коронавирус - это эпидэмия или таки политика?
- Что ви, Сёма! Это уже религия!!!
Ви можете верить, можете не верить
Но обряды придётся соблюдать...)
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
В Україні: смертність - 0,14%, летальність - 2,32%. Летальність значно більша ніж у Швеції. Але смертність на тому ж рівні. Хоча "чемпіони" винесли мізки населенню своїми локдаунами.
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/