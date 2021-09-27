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Карантинні обмеження можуть змінити для осіб, що мають протипоказання до вакцинації від COVID-19, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Карантинні обмеження можуть змінити для осіб, що мають протипоказання до вакцинації від COVID-19, - Кузін

Карантинні обмеження можуть змінити для українців, які мають протипоказання до вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузин в інтерв'ю для РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, роботодавець повинен запропонувати такій особі альтернативні варіанти роботи на період дії "жовтого" або "червоного" рівнів епіднебезпеки.

Наприклад, якщо спеціаліст державної структури, установи або підприємства не може фізично виходити на роботу у разі посилення обмежень, йому можуть запропонувати виконання інших обов'язків, повідомив Кузін.

Також така особа може перейти на дистанційний режим роботи, виконувати якісь інші, допоміжні, підсобні функції.

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"Альтернативою для такої особи є також проведення регулярного тестування і деякі роботодавці навіть таке вводять. Це по суті буде відповідальність і рішення керівника того бізнесу або структури, де така особа перебуває", - повідомив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Кто нибудь слышал что нибудь о Швеции? Все СМИ молчат. Там люди спокойно болеют сезонными ОРВИ, послали всех подальше с т.н вакцинами, спокойно работают,смертность как и была за все годы, на том уровне и осталась. Но о Швеции_ ТИШИНА! В Италии, люди прозрели, начали жечь ковид паспорта на площади, но,на ютьюбе вся информация безбожно удаляеться,СМИ_МОЛЧАТ!
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27.09.2021 11:01
+2
Наприклад шахтар на державний шахті може колупати вугілля дистанційно через Тирнет.
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27.09.2021 10:25
+2
задолбал...
сколько в министерстве здравоохранения вакцинированных?
а в других министерствах? а в Верховной Зраде ? а в ОП ???
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27.09.2021 10:26
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Шо то на словах у них все так серйозно, а в реале это никто не будет делать. Так зачем тогда имитация бурной деятельности?
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27.09.2021 10:21 Відповісти
Наприклад шахтар на державний шахті може колупати вугілля дистанційно через Тирнет.
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27.09.2021 10:25 Відповісти
Це у випадку якщо у нього є дрін (беспілотне кайло)
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27.09.2021 10:28 Відповісти
Хто визначає ці протипоказання?
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27.09.2021 10:22 Відповісти
сімейний дохтур
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27.09.2021 10:24 Відповісти
Сімейний дохтур верещить задовбали, буду звільнятись.
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27.09.2021 10:28 Відповісти
любые хронические болячки инвалидность и те которые усиливаются и ухудшаются при Ковид 19 легкие сахарный диабет гипертония болезни мозговой системы кроветворения печень почки неврология сердечно сосудистые после травмы после операций с кардиостимуляторами и иные иммунологические болезни тяжелые формы кожных болезней аллергии..туберкулёз онкология химеотерапия радиотерапия статус паллиативной помощи..беременные кормящие..
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27.09.2021 10:26 Відповісти
задолбал...
сколько в министерстве здравоохранения вакцинированных?
а в других министерствах? а в Верховной Зраде ? а в ОП ???
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27.09.2021 10:26 Відповісти
(*- Моня, ви таки маски еще шьете?
- Ви што, Сёма? Это ж вчерашний день! Ми вакцину варим!

- Моня, ви все еще варите вакцину?

- Вчерашний день Сёма! Ми справки, что типа укололи, продаем...

- Моня, а коронавирус - это эпидэмия или таки политика?

- Что ви, Сёма! Это уже религия!!!
Ви можете верить, можете не верить
Но обряды придётся соблюдать...)
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27.09.2021 10:32 Відповісти
Вы ,наверное не болели этой гадостью?
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27.09.2021 12:16 Відповісти
Кто нибудь слышал что нибудь о Швеции? Все СМИ молчат. Там люди спокойно болеют сезонными ОРВИ, послали всех подальше с т.н вакцинами, спокойно работают,смертность как и была за все годы, на том уровне и осталась. Но о Швеции_ ТИШИНА! В Италии, люди прозрели, начали жечь ковид паспорта на площади, но,на ютьюбе вся информация безбожно удаляеться,СМИ_МОЛЧАТ!
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27.09.2021 11:01 Відповісти
чому мовчать? індексмінфін все знає: смертність (кількість померлих до всього населення) від ковіду в Швеції - 0,15%, летальність (смертність серед захворівших) - 1,3%. 14781 померлих за час епідемії - ніби й дуже багато. Але частина з них все одно б померли від наявних у них захворювань. Чи просто старості. Ковід прискорив на день-два.
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/sweden/

В Україні: смертність - 0,14%, летальність - 2,32%. Летальність значно більша ніж у Швеції. Але смертність на тому ж рівні. Хоча "чемпіони" винесли мізки населенню своїми локдаунами.
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/
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27.09.2021 11:57 Відповісти
И Вы тоже не болели?
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27.09.2021 12:17 Відповісти
В Дании тоже, как и в Швеции - знакомый там дальнобойщиком работает. Но в СМИ об этом не говорят.
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27.09.2021 15:17 Відповісти
 
 