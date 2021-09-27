Серцево-судинні хвороби - це не протипоказання, а навпаки - показання для проведення вакцинації від COVID-19, - Кузін
В українському законодавстві є тільки один термін - абсолютні медичні протипокази. Це медичні стани, за яких людина не може отримати вакцинацію, проте таких у країні менше одного відсотка людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю для "РБК-Україна".
"Більша кількість людей вважає, що має якісь медичні протипокази. Але під час консультації у свого лікаря їх переконують, що той стан, який у них є, не є медичним протипоказом до вакцинації від коронавірусу", - розповів Кузін.
За його словами, якщо говорити про серцево-судинні хвороби – це не протипоказання, це, навпаки, показання для проведення вакцинації. Тому що людина, яка має важкі супутні неінфекційні хвороби, потенційно в більш тяжкій формі переносить коронавірусну хворобу.
Як пояснив головний санітарний лікар, можливі виникнення алергічних реакцій має розглядати сімейний лікар кожного пацієнта.
"Залежно від перебігу тієї чи іншої хвороби вона (алергічна реакція - ред.) може стати абсолютним медичним протипоказом. Це також залежить від типу вакцини, від віку, від анамнезу алергічних реакцій, чи була людина вакцинована взагалі, як вона перенесла перше щеплення, якщо таке було", - пояснив Кузін.
Він зазначив, що назвати якісь універсальні п'ять-шість протипоказів просто неможливо, тому що вони доволі сильно залежать від стану кожної конкретної людини.
"Загальні протипокази до кожної вакцини зазначені в інструкції, ми всюди наголошуємо на цьому і роз’яснюємо особливості кожної вакцини", - уточнив санлікар.
Він пояснив на прикладі, що щеплення вагітних вакциною CoronaVac є нерекомендованим, оскільки немає доказової бази, не було проведено досліджень.
Водночас вакцина від Pfizer може бути рекомендована, однак лікар має оцінити співвідношення користі і ризику.
"Тому, якщо лікар не може прийняти рішення про наявність або відсутність медичних протипоказань, або не може порадити певну стратегію з вакцинації - я б радив такого лікаря просто змінити і підписати декларацію з іншим", - резюмував головний санлікар.
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- Ви што, Сёма? Это ж вчерашний день! Ми вакцину варим!
- Моня, ви все еще варите вакцину?
- Вчерашний день Сёма! Ми справки, что типа укололи, продаем...
- Моня, а коронавирус - это эпидэмия или таки политика?
- Что ви, Сёма! Это уже религия!!!
Ви можете верить, можете не верить
Но обряды придётся соблюдать...)
Знаменитый доктор Комаровский высказал ИДИОТСКУЮ ИДЕЮ как заставить бабушек и дедушек 65+ и выше пройти вакцинацию платить им по 5 тысяч гривен и они по 5 раз по спискам вакцинируются это таки да но какие бабушки и дедушки еврейской общины гомерический хохот а так таки да уменьшаем поголовье гоев пенсионеров... ну чем его предложение далеко от теорий национал- социалистов или Евгеники???!!!
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Project Veritas: раскрытие
https://vidio.blog/watch/ev23ZSFahNSlMIS