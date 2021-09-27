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Новини Боротьба з коронавірусом
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Серцево-судинні хвороби - це не протипоказання, а навпаки - показання для проведення вакцинації від COVID-19, - Кузін

Серцево-судинні хвороби - це не протипоказання, а навпаки - показання для проведення вакцинації від COVID-19, - Кузін

В українському законодавстві є тільки один термін - абсолютні медичні протипокази. Це медичні стани, за яких людина не може отримати вакцинацію, проте таких у країні менше одного відсотка людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю для "РБК-Україна". 

"Більша кількість людей вважає, що має якісь медичні протипокази. Але під час консультації у свого лікаря їх переконують, що той стан, який у них є, не є медичним протипоказом до вакцинації від коронавірусу", - розповів Кузін.

За його словами, якщо говорити про серцево-судинні хвороби – це не протипоказання, це, навпаки, показання для проведення вакцинації. Тому що людина, яка має важкі супутні неінфекційні хвороби, потенційно в більш тяжкій формі переносить коронавірусну хворобу.

Як пояснив головний санітарний лікар, можливі виникнення алергічних реакцій має розглядати сімейний лікар кожного пацієнта.

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"Залежно від перебігу тієї чи іншої хвороби вона (алергічна реакція - ред.) може стати абсолютним медичним протипоказом. Це також залежить від типу вакцини, від віку, від анамнезу алергічних реакцій, чи була людина вакцинована взагалі, як вона перенесла перше щеплення, якщо таке було", - пояснив Кузін.

Він зазначив, що назвати якісь універсальні п'ять-шість протипоказів просто неможливо, тому що вони доволі сильно залежать від стану кожної конкретної людини.

"Загальні протипокази до кожної вакцини зазначені в інструкції, ми всюди наголошуємо на цьому і роз’яснюємо особливості кожної вакцини", - уточнив санлікар.

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Він пояснив на прикладі, що щеплення вагітних вакциною CoronaVac є нерекомендованим, оскільки немає доказової бази, не було проведено досліджень.

Водночас вакцина від Pfizer може бути рекомендована, однак лікар має оцінити співвідношення користі і ризику.

"Тому, якщо лікар не може прийняти рішення про наявність або відсутність медичних протипоказань, або не може порадити певну стратегію з вакцинації - я б радив такого лікаря просто змінити і підписати декларацію з іншим", - резюмував головний санлікар.

Автор: 

Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+10
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27.09.2021 10:27
+6
Это наш путь к оздоровлению нации. Уколотые сердечники двинут кони - останутся только здоровые граждане.
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27.09.2021 10:39
+5
Якщо сердечно судинні захворювання показані при вакцинаціі,то значить сама вакцинація показана щоб швидше загнати людей на той світ...Така от логіка від Кузіна...якому краще було б взагалі помовчати...Ідіот здається розумним,поки не заговорить...
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27.09.2021 11:00
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27.09.2021 10:27 Відповісти
(*- Моня, ви таки маски еще шьете?
- Ви што, Сёма? Это ж вчерашний день! Ми вакцину варим!

- Моня, ви все еще варите вакцину?

- Вчерашний день Сёма! Ми справки, что типа укололи, продаем...

- Моня, а коронавирус - это эпидэмия или таки политика?

- Что ви, Сёма! Это уже религия!!!
Ви можете верить, можете не верить
Но обряды придётся соблюдать...)
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27.09.2021 10:28 Відповісти
да да сердечно сосудистые на основе повышенного холестерина спазмов сосудов магистральных сосудов аорт и так далее вязкость крови образование тромбоцитов и тромбов что в 100 раз за часы является фактором побочным???!!!!! явлением 90% Ковида и прививок и плюс органика и полиорганная патология внутренних органов когда органы у человека начинают жить не по физиологии и протоколу а как им захочется...и РЕАНИМАЦИЯ с медициной тут руки опускает Кузин "кузькина твоя мама"!!! что ты несешь то в массы за бред.. в медицине нет пустяков- а есть пустяковые врачи... вроде вас...
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27.09.2021 10:31 Відповісти
добавлю за свою жизнь видел многих и разных медиков медсестер фельдшеров докторов даже академиков ну что сказать там как и везде нормальные хорошие подонки мрази неучи светила врачи от Бога так вот тот медик что на себе!! или своих близких прошел хоть что то он понимает больного а тот который купил диплом и пока!!1 в жизни его не переехал КАМАЗ фигурально выражаясь тупость бьет фонтаном и галимый брел есть его существо.. я понимаю доктор не имеет права на слабость на сопереживание обстоятельства требуют и все же доктора на Скорой прошли за мою жизнь сотни как и остальная медицина в тысячах и поверьте мне.. есть что и с чем сравнить... врач и пациент должны сотрудничать а не как в концлагере раз два на расстрел становись...
Знаменитый доктор Комаровский высказал ИДИОТСКУЮ ИДЕЮ как заставить бабушек и дедушек 65+ и выше пройти вакцинацию платить им по 5 тысяч гривен и они по 5 раз по спискам вакцинируются это таки да но какие бабушки и дедушки еврейской общины гомерический хохот а так таки да уменьшаем поголовье гоев пенсионеров... ну чем его предложение далеко от теорий национал- социалистов или Евгеники???!!!
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27.09.2021 10:38 Відповісти
Комаровский продался уже давно. И многие учёные-врачи оказались по факту мрязями и подонками, которым плевать на здоровье и жизни людей.
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27.09.2021 11:50 Відповісти
Это наш путь к оздоровлению нации. Уколотые сердечники двинут кони - останутся только здоровые граждане.
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27.09.2021 10:39 Відповісти
ваш комментарий шутка или серьезно если серьезно но вы призываете к насильственному убийству людей больных???! ваша фамилие Сруль Абрам Каганович??!!! вас пока сердце не прихватывало милы вы мой даже если вы считаете себя здоровым НАЦИ то не факт что не помрете от ОСН...на ходу...
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27.09.2021 10:51 Відповісти
Ты про сарказм слышал, встревоженный ты наш? Вот кроме тебя, всем как-то понятно оказалось.
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27.09.2021 11:06 Відповісти
Прогнозируют летальность от гриппа 35% среди уколотых от гновида.
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27.09.2021 11:46 Відповісти
Якщо сердечно судинні захворювання показані при вакцинаціі,то значить сама вакцинація показана щоб швидше загнати людей на той світ...Така от логіка від Кузіна...якому краще було б взагалі помовчати...Ідіот здається розумним,поки не заговорить...
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27.09.2021 11:00 Відповісти
Що їх заклинило так з тими вакцинами, розробники самі ж кажуть що вона не захищає від хвороби та її поширення ,а лишень "вангують" вам легший перебіг. Не є антивакцером, сам перехворів, втратив рідну людину через ковід, але бачу що повністю привиті люди все рівно хворіють ,в тому числі у важкій формі. Тому питаю для чого мені колоти собі заразу від якої нема користі.
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27.09.2021 11:01 Відповісти
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27.09.2021 11:06 Відповісти
где набирают таких идиотов?!!!!!!!!
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27.09.2021 12:22 Відповісти
название страны забыли?
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27.09.2021 12:53 Відповісти
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27.09.2021 13:33 Відповісти
Сообщение от доктора Роджепа Ходкинсона. Июнь 2021 г.
https://rumble.com/vil909--****-xoa.-2021.html
Project Veritas: раскрытие
https://vidio.blog/watch/ev23ZSFahNSlMIS
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27.09.2021 14:45 Відповісти
Выпускник сангига возомнил себя врачом?! Как, впрочем, и его начальник-министр.
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27.09.2021 15:24 Відповісти
 
 