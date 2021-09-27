Серцево-судинні хвороби - це не протипоказання, а навпаки - показання для проведення вакцинації від COVID-19, - Кузін

В українському законодавстві є тільки один термін - абсолютні медичні протипокази. Це медичні стани, за яких людина не може отримати вакцинацію, проте таких у країні менше одного відсотка людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю для "РБК-Україна".

"Більша кількість людей вважає, що має якісь медичні протипокази. Але під час консультації у свого лікаря їх переконують, що той стан, який у них є, не є медичним протипоказом до вакцинації від коронавірусу", - розповів Кузін.

За його словами, якщо говорити про серцево-судинні хвороби – це не протипоказання, це, навпаки, показання для проведення вакцинації. Тому що людина, яка має важкі супутні неінфекційні хвороби, потенційно в більш тяжкій формі переносить коронавірусну хворобу.

Як пояснив головний санітарний лікар, можливі виникнення алергічних реакцій має розглядати сімейний лікар кожного пацієнта.

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"Залежно від перебігу тієї чи іншої хвороби вона (алергічна реакція - ред.) може стати абсолютним медичним протипоказом. Це також залежить від типу вакцини, від віку, від анамнезу алергічних реакцій, чи була людина вакцинована взагалі, як вона перенесла перше щеплення, якщо таке було", - пояснив Кузін.

Він зазначив, що назвати якісь універсальні п'ять-шість протипоказів просто неможливо, тому що вони доволі сильно залежать від стану кожної конкретної людини.

"Загальні протипокази до кожної вакцини зазначені в інструкції, ми всюди наголошуємо на цьому і роз’яснюємо особливості кожної вакцини", - уточнив санлікар.

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Він пояснив на прикладі, що щеплення вагітних вакциною CoronaVac є нерекомендованим, оскільки немає доказової бази, не було проведено досліджень.

Водночас вакцина від Pfizer може бути рекомендована, однак лікар має оцінити співвідношення користі і ризику.

"Тому, якщо лікар не може прийняти рішення про наявність або відсутність медичних протипоказань, або не може порадити певну стратегію з вакцинації - я б радив такого лікаря просто змінити і підписати декларацію з іншим", - резюмував головний санлікар.