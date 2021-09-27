5 тис. грн за підроблений COVID-сертифікат: На Черкащині викрили медпрацівницю та її знайому

Медпрацівниця на Черкащині зі своєю знайомою організували схему підробки COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Жінки в месенджерах пропонували отримати міжнародний COVID-сертифікат без вакцинації. За 5000 грн медпрацівниця обіцяла внести відомості про щеплення до електронних реєстрів. Однак жінка навмисно робила помилки під час внесення даних клієнтів, щоб вони не відображалися в застосунку "Дія". Натомість медпрацівниця видавала паперові COVID-сертифікати, завірені власною печаткою.

Вдома у правопорушниць та кабінеті лікарки працівники поліції провели обшуки.та вилучили печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені COVID-сертифікати.

Наразі правоохоронці встановлюють людей, які скористалися послугами.

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За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тривають слідчі дії.