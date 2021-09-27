5 тис. грн за підроблений COVID-сертифікат: На Черкащині викрили медпрацівницю та її знайому
Медпрацівниця на Черкащині зі своєю знайомою організували схему підробки COVID-сертифікатів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Жінки в месенджерах пропонували отримати міжнародний COVID-сертифікат без вакцинації. За 5000 грн медпрацівниця обіцяла внести відомості про щеплення до електронних реєстрів. Однак жінка навмисно робила помилки під час внесення даних клієнтів, щоб вони не відображалися в застосунку "Дія". Натомість медпрацівниця видавала паперові COVID-сертифікати, завірені власною печаткою.
Вдома у правопорушниць та кабінеті лікарки працівники поліції провели обшуки.та вилучили печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені COVID-сертифікати.
Наразі правоохоронці встановлюють людей, які скористалися послугами.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тривають слідчі дії.
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- Ви што, Сёма? Это ж вчерашний день! Ми вакцину варим!
- Моня, ви все еще варите вакцину?
- Вчерашний день Сёма! Ми справки, что типа укололи, продаем...
- Моня, а коронавирус - это эпидэмия или таки политика?
- Что ви, Сёма! Это уже религия!!!
Ви можете верить, можете не верить
Но обряды придётся соблюдать...)
але геть сором'язливі, щоб зізінатися в тому.
Известный на этом сайте антиваксер "Привет" уже давно всем признался, что за 700-т гривасов приобрел ковид-паспорт, который еще и в "Дии" светится.
Если не пошутил, то все очень даже может быть. Правда на счет "Дии", он наверное приврал . "Дия" за каких то жалких 700-т гривен? Не в жизнь не поверю.
Тепер залишилося зрозуміти, навіщо йому той "паспорт"? Нахіба козі баян? Чи він думає що з тим "паспортом" він може вийти за межі зоопарку, де його тримають? Так його тупо намахали з тим "паспортом", бо справжні паспорти мають геть іншу природу взагалі.
А швидше за все, вишезгаданий персонаж просто понти жене, бо в Совку понти завжди були дорожче за гроші. Якщо іншими словами - то товаріщ просто звєздіт.
Зато как романтично.
Да и принципам своим не изменил.
И не попал на чип к Биллу Гейтсу, Безосу, Соросу.
Вот видите сколько преимуществ.
За это и помереть не жалко.
Желающих Darwin Awards/Karma достаточно.