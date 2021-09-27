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5 тис. грн за підроблений COVID-сертифікат: На Черкащині викрили медпрацівницю та її знайому

5 тис. грн за підроблений COVID-сертифікат: На Черкащині викрили медпрацівницю та її знайому

Медпрацівниця на Черкащині зі своєю знайомою організували схему підробки COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Жінки в месенджерах пропонували отримати міжнародний COVID-сертифікат без вакцинації. За 5000 грн медпрацівниця обіцяла внести відомості про щеплення до електронних реєстрів. Однак жінка навмисно робила помилки під час внесення даних клієнтів, щоб вони не відображалися в застосунку "Дія". Натомість медпрацівниця видавала паперові COVID-сертифікати, завірені власною печаткою.

Вдома у правопорушниць та кабінеті лікарки працівники поліції провели обшуки.та вилучили печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені COVID-сертифікати.

Наразі правоохоронці встановлюють людей, які скористалися послугами.

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За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тривають слідчі дії.

Автор: 

карантин (18172) підробка (437) сертифікат (426) кіберполіція (412) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Чернігівська область (897)


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Топ коментарі
+7
Це ж треба бути таким придурком, щоб замість безкоштовних двох уколів без проблем добровільно вишукувати собі гемор з видобуванням фальшивого сертифікату за 5 тисяч.
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27.09.2021 10:53
+4
(*- Моня, ви таки маски еще шьете?
- Ви што, Сёма? Это ж вчерашний день! Ми вакцину варим!

- Моня, ви все еще варите вакцину?

- Вчерашний день Сёма! Ми справки, что типа укололи, продаем...

- Моня, а коронавирус - это эпидэмия или таки политика?

- Что ви, Сёма! Это уже религия!!!
Ви можете верить, можете не верить
Но обряды придётся соблюдать...)
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27.09.2021 10:31
+4
. пц Піди вколи вакцину - отримай той сертифікат легально , безкоштовно ,і забудь . Так ніт , треба тільки шоб - через сраку ,, ще й заплативши за це , чималу суму . .
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27.09.2021 10:59
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А если бы делала все по совести и без ошибок, то и не взяли бы ее
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27.09.2021 10:30 Відповісти
Так по совести или без ошибок?
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27.09.2021 11:14 Відповісти
(*- Моня, ви таки маски еще шьете?
- Ви што, Сёма? Это ж вчерашний день! Ми вакцину варим!

- Моня, ви все еще варите вакцину?

- Вчерашний день Сёма! Ми справки, что типа укололи, продаем...

- Моня, а коронавирус - это эпидэмия или таки политика?

- Что ви, Сёма! Это уже религия!!!
Ви можете верить, можете не верить
Но обряды придётся соблюдать...)
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27.09.2021 10:31 Відповісти
Стати не плохой старт-ап. Нужно посоветовать Даниле Гетманцу, что все кто добровольно пройдут вакцЫнацию - молодцы, а кто не хочет колоться - может купить КОВИД-сертификат за деньги. И в бюджет хлынут деньги. И зебилы целы и волки сыты!!!!
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27.09.2021 10:34 Відповісти
Це ж треба бути таким придурком, щоб замість безкоштовних двох уколів без проблем добровільно вишукувати собі гемор з видобуванням фальшивого сертифікату за 5 тисяч.
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27.09.2021 10:53 Відповісти
Просто антиваксеры,это принципиальные люди. Только и всего.
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27.09.2021 11:17 Відповісти
" принципиальные люди."

але геть сором'язливі, щоб зізінатися в тому.
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27.09.2021 11:55 Відповісти
Почему?
Известный на этом сайте антиваксер "Привет" уже давно всем признался, что за 700-т гривасов приобрел ковид-паспорт, который еще и в "Дии" светится.
Если не пошутил, то все очень даже может быть. Правда на счет "Дии", он наверное приврал . "Дия" за каких то жалких 700-т гривен? Не в жизнь не поверю.
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27.09.2021 14:25 Відповісти
"гривасов приобрел ковид-паспорт,"

Тепер залишилося зрозуміти, навіщо йому той "паспорт"? Нахіба козі баян? Чи він думає що з тим "паспортом" він може вийти за межі зоопарку, де його тримають? Так його тупо намахали з тим "паспортом", бо справжні паспорти мають геть іншу природу взагалі.

А швидше за все, вишезгаданий персонаж просто понти жене, бо в Совку понти завжди були дорожче за гроші. Якщо іншими словами - то товаріщ просто звєздіт.
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27.09.2021 16:12 Відповісти
Человеческая глупость не имеет границ.
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27.09.2021 11:19 Відповісти
. пц Піди вколи вакцину - отримай той сертифікат легально , безкоштовно ,і забудь . Так ніт , треба тільки шоб - через сраку ,, ще й заплативши за це , чималу суму . .
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27.09.2021 10:59 Відповісти
Так же гораздо интересней. Просто укол, никакой романтики.
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27.09.2021 11:18 Відповісти
Так не интересно. Лучше купить сертификат, потом если не повезет - заболеть, попасть в больницу. Там еще тыщ на 40 (например) скупиться и если выжил то вернуться домой здоровым и с улыбкой.
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27.09.2021 11:25 Відповісти
Забыл добавить, что следом родных могут повезти так же с высокой долей вероятности...
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27.09.2021 11:26 Відповісти

Зато как романтично.
Да и принципам своим не изменил.
И не попал на чип к Биллу Гейтсу, Безосу, Соросу.
Вот видите сколько преимуществ.
За это и помереть не жалко.
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27.09.2021 14:18 Відповісти
Или сдохнуть от прививки тоже с улыбкой🤣
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28.09.2021 17:01 Відповісти
И не говори, все государства пытаются уничтожить свое население и поэтому в странах где по 70-80 процентов вакцинированных - мертвых уже некуда пихать, земли не хвататет чтобы закопать, а крематории дымят без простоя, но хоть в домах уже тепло. Ужас, кошмар и конечно же сарказм.
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29.09.2021 08:17 Відповісти
В Харькове от 1000грн и выше, в зависимости от аппетита семейного врача. Оптом(семья) скидка.
Желающих Darwin Awards/Karma достаточно.
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27.09.2021 11:12 Відповісти
А потом в больницах коек не хватает. Больных ковидом уже в Чугуев везут.
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27.09.2021 11:21 Відповісти
с левой вакцинацией надо сразу везти на Безлюдовский/Салтовский МК
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27.09.2021 11:51 Відповісти
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27.09.2021 14:14 Відповісти
саджати треба і забирати ліцензію на все життя
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27.09.2021 11:54 Відповісти
100%, із занесенням в базу "КОВІДотворець"
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27.09.2021 11:59 Відповісти
 
 