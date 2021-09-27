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Новини Агресія Росії проти України
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Наказ про підвищення виплат бійцям на передовій вийшов пізніше за проєкт бюджету-2021, довелося перерозподіляти кошти, утворилася заборгованість, - заступник міністра оборони Носов. ВIДЕО

Наказ Міністерства оборони України щодо збільшення виплат військовим, службовцям на лінії зіткнення на Донбасі, вийшов пізніше, ніж проєкт держбюджету був направлений до ВР. Через це Міноборони додатково потрібно було 5,7 млрд грн лише на погашення одноразових виплат.

Про це заступник міністра оборони Олександр Носов заявив телеканалу "Дом" в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.

"Ми гроші освоїмо. Нам їх навіть не вистачає. З результатами рахункової палати я ознайомлений, був присутній на комітеті Верховної Ради, коли доповідали ці результати і на відкритому, і на закритому. І я погоджуюся з 80% того, що вони говорять. З фактами, про які вони говорять. Але я абсолютно не погоджуюся з їхніми прогнозами. Їхній прогноз про те, що Міністерство оборони не освоїть 15 млрд грн. Міністерству оборони треба 5,7 млрд грн тільки для того, щоб погасити одноразові виплати, які треба військовослужбовцям нашим виплачувати. Звідки взагалі виникла ця проблема? Звинувачують Міністерство оборони, кажуть, що у вас грошей не вистачає, як це ви не спланували?" - розповів він, відповідаючи на запитання чи встигне Міноборони освоїти всі виділені кошти до кінця року.

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"Справа в тому, що вийшов наказ №330 Міністерства оборони про те, що необхідно збільшити оплату тим, хто перебуває на передовій, мають на увазі першу лінію ротних опорних пунктів. Це десь за кілометр від передової. То ось на сьогодні люди, які виконують всі умови, згідно з 330 наказом, у нас рядовий отримує більше, ніж полковник у Києві. Тобто понад 30 тис. грн. Рядовий. А якщо ми говоримо про офіцерів тощо, то ще більше. І через те, що вони ось ці гроші отримують вчасно, завжди. Але ці гроші, скажімо, відпускні гроші або гроші на оздоровлення, це все — кошти за однією статтею. І оскільки проєкт бюджету на 2021 рік був направлений до Верховної Ради раніше, ніж був цей наказ, вийшов ось цей перекіс, але гроші у нас є. Крім того, міністр фінансів і президент, і Рада національної безпеки і оборони — вони нам обіцяли виділити зараз 3,8 млрд грн, у нас є майже 2 млрд грн своїх, які ми перекинемо з інших рахунків, і всі ці кошти ми закриємо", - додав Носов.

Автор: 

армія (3770) Міноборони (7335) військовослужбовці (4728) ЗСУ (7522) зарплата (2239)


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Топ коментарі
+32
Г , на передовой УБИВАЮТ , а в Киеве делят бабло за постановки шапито Зеублюдков !
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27.09.2021 10:35
+26
Більше 30 000 в день. Це і є обіцяна і виконана Петром Порошенком ;тисяча в день;.
До речі, зарплатня військовим не підвищувалася з початку каденції укуреного клоуна.
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27.09.2021 10:42
+24
Или дурак, или прожженный циник этот... числящийся
замминистра обороны - рядовой на фронте и полковник в Киеве ? Что делает полковник в Киеве - он участвует в ротации командирского состава на фронте? Рядового на фронте могут ранить или убить, а что угрожает жизни полковника в Киеве ?
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27.09.2021 10:49
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27.09.2021 10:30 Відповісти
Г , на передовой УБИВАЮТ , а в Киеве делят бабло за постановки шапито Зеублюдков !
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27.09.2021 10:35 Відповісти
Прийшов час ...
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27.09.2021 10:38 Відповісти
Зарплата министра что у дровосека....,дрова рубит что щепки летят....интересно сколько военного имущества продали министры обороны времен дважды не сидевшего Индюковича,Саламатина и Лебедева задолго до Майдана...

Лебедев кстати купил в Крыму хатынку за 180 млн.долларов....,уж не за денежки вырученные в Украине за продажу всего и вся....
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27.09.2021 10:41 Відповісти
Більше 30 000 в день. Це і є обіцяна і виконана Петром Порошенком ;тисяча в день;.
До речі, зарплатня військовим не підвищувалася з початку каденції укуреного клоуна.
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27.09.2021 10:42 Відповісти
Зате ціни і тарифи ростуть.
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27.09.2021 13:14 Відповісти
Опять всё перекручено.
1000 в день, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БОЕВОГО ЗАДАНИЯ, но никак не за ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, связанной с нахождением где попало, в том числе и на первой линии соприкосновения.
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27.09.2021 18:14 Відповісти
Хочеш сказати що Вовік правильно не підвищує військовим зарплатню?
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27.09.2021 18:18 Відповісти
Я про тупого барана, слова не сказал.
Фраза, касалась решения Пороха, про выплату 1000 в день. Но, как всегда у нас бывает. Знаменитая фраза "В СССР секса нет", тиражируется как попало, но забывается окончание фразы. Ещё точнее, её практически никто не знает.
Так и здесь. Порох, озвучил решение о выплате 1000 БОЕВЫХ, ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ БОЕВЫХ ЗАДАЧ. При этом, военнослужащий, как минимум, должен был вписан в боевой приказ (боевое распоряжение). К примеру. Экипаж вертолёта, за выполнение боевого вылета в район "3,14здореза" - по 1000 грн. в добавок и день за три, а вот технарю, который остался на точке взлёта - только день за три и месячный оклад и добавки. Или, весь батальон в районе выполнения задачи, но конкретно в "зачистку" населённого пункта (и заодно в разведку того самого НП) выделена только одна рота и одно разведывательное отделение.Вот они-то и получат дополнительных 1000 в день и "день за три". Остальные - только "день за три" и месячный оклад с добавками.
Крики, что Порох, кого-то там натрансцендентилбал, оттого что, приказ не читали, а если читали, то точно не до последней точки.
Заблан, не просто не повышает. Он понятия не имеет, сколько они вАще получают. За сколько и за что. Что им положено в разных случаях. Это касается не только первой линии, а всех ВС. Так что правильно или не правильно - это странная формулировка. Это идиотизм абсолютного членодеграданта от мамашки Риммы и дауна Сашеньки.
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27.09.2021 18:40 Відповісти
Це на бамагє, а по факту заборгованість по виплатам величезна.
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27.09.2021 10:43 Відповісти
верно заяаил.
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27.09.2021 10:43 Відповісти
Черырежды уклонист ездил по гастролями...,косил баблосы по Грециям Кипрам Израилям и прочим Юрмалам...зачем ему Украина?там война...
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27.09.2021 10:45 Відповісти
Или дурак, или прожженный циник этот... числящийся
замминистра обороны - рядовой на фронте и полковник в Киеве ? Что делает полковник в Киеве - он участвует в ротации командирского состава на фронте? Рядового на фронте могут ранить или убить, а что угрожает жизни полковника в Киеве ?
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27.09.2021 10:49 Відповісти
Убогие вы сначала по долгам с ребятами разберитесь и погасите - такого дна еще не было чтоб во время фактической войны существовала задолженность перед военными...клоунам этого не понять - почти все из них уклонисты.Полкан в столице спит на своей подушке с женой/любовницей - боец в окопе может быть убит в любую минуту - и никто из долбаной власти не то что не вспомнит но и даже не посочувствует - его фамилия не шефир,и отчество не нахманович. Голосуют 73% а хлебать всем полной ложкой.
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27.09.2021 10:56 Відповісти
Да и какой процент тех кто на линии соприкосновения от всей численности ВСУ?
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27.09.2021 10:57 Відповісти
Щось дуже впенено брешуть міністерські щури після того, як журналісти виявили заборгованість перед військовими. Чому це так раптом?
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27.09.2021 10:59 Відповісти
С...уки, заздрять грошам, які пахнуть життям воїнів.
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27.09.2021 11:03 Відповісти
Тисячам тилових щурів місце на нарах ,потворам що наживаються розкрадаючи і так жалюгідний бюджет ЗСУ !!!))
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27.09.2021 11:04 Відповісти
Носов киздун! Шо у нас сейчас зарплаты разве кэшем выдают? На счёт каждому закинул и все дела! Другое дело , что вы барыгиэти гроши не закидуете. прокручиваете что ли?
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27.09.2021 11:12 Відповісти
Отримують чи нараховано, але не виплачується?
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27.09.2021 11:13 Відповісти
у 2002 році працюючи на будівниці в Угорщині я заробляв більше як офіційно отримував Кучма.... ...як то кажуть, все воно суто для лохів....
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27.09.2021 11:15 Відповісти
точно знаєш?
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27.09.2021 12:08 Відповісти
а чому росийскою а де та державна мова? сук гнать надо с посад
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27.09.2021 11:46 Відповісти
а что это за х..ня - телеканал ДОМ ???
СепарТВ для наших людей в Лугандоне ?
Так они его не смотрят
Почему не дать нормальное интервью нормальному каналу ,
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27.09.2021 12:07 Відповісти
На цьому каналі, для їхніх людей, публікується карта України без криму, а мокшандія з кримом.
У цього каналу нашого, лише багатомільйонне бабло з українського бюджету. Без заборгованостей.
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27.09.2021 13:23 Відповісти
а можно примеры/скриншоты ?
Про Украину без Крыма (не по залету что бывало и у других)
а осознанно
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27.09.2021 17:53 Відповісти
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27.09.2021 18:01 Відповісти
напевно так і має бути
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27.09.2021 12:08 Відповісти
Але так не є....
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27.09.2021 12:18 Відповісти
позаздрив грошовим виплатам на 0? то вперед на передову!!!! чи сцикотно?
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27.09.2021 12:15 Відповісти
А те, що в Збройних Силах немає рядових - нічого? Заступник Міністра оборони мав би про це знати ...
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27.09.2021 12:20 Відповісти
во-первых - НЕ ВЕРЮ, а во-вторых - Киевский полковник - *****т больше, чем солдат на фронте.....
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27.09.2021 12:23 Відповісти
Цьому наказу уже рік.....от через такі статті...які не перевірені військовим гз і не підвищать ніколи....народ же читає і думає 30 штук куди їм ще піднімати.....перевірте статтю і напишіть коректно
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27.09.2021 12:31 Відповісти
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27.09.2021 12:53 Відповісти
Пусть полковник идет на передовую и будет получать ...
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27.09.2021 12:55 Відповісти
Сейчас очень много приживал и приспособленцев на передовой, которые деньги своей зарплаты никак не оправдывают.
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27.09.2021 13:28 Відповісти
вата тупорылая брысь за паребрик, там китайцы таким, как ты, приспособленцам и приживалам работу на лесоповале в Сибири дают (Сибирь уже у Китая в концессии на 50 лет), еще и тарелку риса в качестве бонуса, хотя такие, как ты, ленивые и бухие "ваньки", даже на тарелку риса не зарабатываете ...
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27.09.2021 22:18 Відповісти
а як він може отримувати більше, якщо всі кажуть, що є величезні заборгованості в армії?
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27.09.2021 15:27 Відповісти
Бреше, як дихає! Команда Зепет-шоу рулить
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27.09.2021 20:17 Відповісти
А те, кто писал Проект Бюджета, что - не знали, что военным надо платить зарплату?!!
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27.09.2021 22:51 Відповісти
 
 