Наказ про підвищення виплат бійцям на передовій вийшов пізніше за проєкт бюджету-2021, довелося перерозподіляти кошти, утворилася заборгованість, - заступник міністра оборони Носов. ВIДЕО

Наказ Міністерства оборони України щодо збільшення виплат військовим, службовцям на лінії зіткнення на Донбасі, вийшов пізніше, ніж проєкт держбюджету був направлений до ВР. Через це Міноборони додатково потрібно було 5,7 млрд грн лише на погашення одноразових виплат.

Про це заступник міністра оборони Олександр Носов заявив телеканалу "Дом" в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.

"Ми гроші освоїмо. Нам їх навіть не вистачає. З результатами рахункової палати я ознайомлений, був присутній на комітеті Верховної Ради, коли доповідали ці результати і на відкритому, і на закритому. І я погоджуюся з 80% того, що вони говорять. З фактами, про які вони говорять. Але я абсолютно не погоджуюся з їхніми прогнозами. Їхній прогноз про те, що Міністерство оборони не освоїть 15 млрд грн. Міністерству оборони треба 5,7 млрд грн тільки для того, щоб погасити одноразові виплати, які треба військовослужбовцям нашим виплачувати. Звідки взагалі виникла ця проблема? Звинувачують Міністерство оборони, кажуть, що у вас грошей не вистачає, як це ви не спланували?" - розповів він, відповідаючи на запитання чи встигне Міноборони освоїти всі виділені кошти до кінця року.

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"Справа в тому, що вийшов наказ №330 Міністерства оборони про те, що необхідно збільшити оплату тим, хто перебуває на передовій, мають на увазі першу лінію ротних опорних пунктів. Це десь за кілометр від передової. То ось на сьогодні люди, які виконують всі умови, згідно з 330 наказом, у нас рядовий отримує більше, ніж полковник у Києві. Тобто понад 30 тис. грн. Рядовий. А якщо ми говоримо про офіцерів тощо, то ще більше. І через те, що вони ось ці гроші отримують вчасно, завжди. Але ці гроші, скажімо, відпускні гроші або гроші на оздоровлення, це все — кошти за однією статтею. І оскільки проєкт бюджету на 2021 рік був направлений до Верховної Ради раніше, ніж був цей наказ, вийшов ось цей перекіс, але гроші у нас є. Крім того, міністр фінансів і президент, і Рада національної безпеки і оборони — вони нам обіцяли виділити зараз 3,8 млрд грн, у нас є майже 2 млрд грн своїх, які ми перекинемо з інших рахунків, і всі ці кошти ми закриємо", - додав Носов.