Наказ про підвищення виплат бійцям на передовій вийшов пізніше за проєкт бюджету-2021, довелося перерозподіляти кошти, утворилася заборгованість, - заступник міністра оборони Носов. ВIДЕО
Наказ Міністерства оборони України щодо збільшення виплат військовим, службовцям на лінії зіткнення на Донбасі, вийшов пізніше, ніж проєкт держбюджету був направлений до ВР. Через це Міноборони додатково потрібно було 5,7 млрд грн лише на погашення одноразових виплат.
Про це заступник міністра оборони Олександр Носов заявив телеканалу "Дом" в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.
"Ми гроші освоїмо. Нам їх навіть не вистачає. З результатами рахункової палати я ознайомлений, був присутній на комітеті Верховної Ради, коли доповідали ці результати і на відкритому, і на закритому. І я погоджуюся з 80% того, що вони говорять. З фактами, про які вони говорять. Але я абсолютно не погоджуюся з їхніми прогнозами. Їхній прогноз про те, що Міністерство оборони не освоїть 15 млрд грн. Міністерству оборони треба 5,7 млрд грн тільки для того, щоб погасити одноразові виплати, які треба військовослужбовцям нашим виплачувати. Звідки взагалі виникла ця проблема? Звинувачують Міністерство оборони, кажуть, що у вас грошей не вистачає, як це ви не спланували?" - розповів він, відповідаючи на запитання чи встигне Міноборони освоїти всі виділені кошти до кінця року.
"Справа в тому, що вийшов наказ №330 Міністерства оборони про те, що необхідно збільшити оплату тим, хто перебуває на передовій, мають на увазі першу лінію ротних опорних пунктів. Це десь за кілометр від передової. То ось на сьогодні люди, які виконують всі умови, згідно з 330 наказом, у нас рядовий отримує більше, ніж полковник у Києві. Тобто понад 30 тис. грн. Рядовий. А якщо ми говоримо про офіцерів тощо, то ще більше. І через те, що вони ось ці гроші отримують вчасно, завжди. Але ці гроші, скажімо, відпускні гроші або гроші на оздоровлення, це все — кошти за однією статтею. І оскільки проєкт бюджету на 2021 рік був направлений до Верховної Ради раніше, ніж був цей наказ, вийшов ось цей перекіс, але гроші у нас є. Крім того, міністр фінансів і президент, і Рада національної безпеки і оборони — вони нам обіцяли виділити зараз 3,8 млрд грн, у нас є майже 2 млрд грн своїх, які ми перекинемо з інших рахунків, і всі ці кошти ми закриємо", - додав Носов.
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Лебедев кстати купил в Крыму хатынку за 180 млн.долларов....,уж не за денежки вырученные в Украине за продажу всего и вся....
До речі, зарплатня військовим не підвищувалася з початку каденції укуреного клоуна.
1000 в день, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БОЕВОГО ЗАДАНИЯ, но никак не за ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, связанной с нахождением где попало, в том числе и на первой линии соприкосновения.
Фраза, касалась решения Пороха, про выплату 1000 в день. Но, как всегда у нас бывает. Знаменитая фраза "В СССР секса нет", тиражируется как попало, но забывается окончание фразы. Ещё точнее, её практически никто не знает.
Так и здесь. Порох, озвучил решение о выплате 1000 БОЕВЫХ, ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ БОЕВЫХ ЗАДАЧ. При этом, военнослужащий, как минимум, должен был вписан в боевой приказ (боевое распоряжение). К примеру. Экипаж вертолёта, за выполнение боевого вылета в район "3,14здореза" - по 1000 грн. в добавок и день за три, а вот технарю, который остался на точке взлёта - только день за три и месячный оклад и добавки. Или, весь батальон в районе выполнения задачи, но конкретно в "зачистку" населённого пункта (и заодно в разведку того самого НП) выделена только одна рота и одно разведывательное отделение.Вот они-то и получат дополнительных 1000 в день и "день за три". Остальные - только "день за три" и месячный оклад с добавками.
Крики, что Порох, кого-то там натрансцендентилбал, оттого что, приказ не читали, а если читали, то точно не до последней точки.
Заблан, не просто не повышает. Он понятия не имеет, сколько они вАще получают. За сколько и за что. Что им положено в разных случаях. Это касается не только первой линии, а всех ВС. Так что правильно или не правильно - это странная формулировка. Это идиотизм абсолютного членодеграданта от мамашки Риммы и дауна Сашеньки.
замминистра обороны - рядовой на фронте и полковник в Киеве ? Что делает полковник в Киеве - он участвует в ротации командирского состава на фронте? Рядового на фронте могут ранить или убить, а что угрожает жизни полковника в Киеве ?
СепарТВ для наших людей в Лугандоне ?
Так они его не смотрят
Почему не дать нормальное интервью нормальному каналу ,
У цього каналу нашого, лише багатомільйонне бабло з українського бюджету. Без заборгованостей.
Про Украину без Крыма (не по залету что бывало и у других)
а осознанно