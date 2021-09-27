За добу від коронавірусу в Києві померло 5 осіб, виявили 135 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За минулі в Києві виявили 135 нових випадки захворювання на коронавірус (всього 232856), зафіксовано 5 летальних випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, захворіли 73 жінки віком від 18 до 77 років, 44 чоловіки від 18 до 86 років, 10 дівчаток від 2 до 17 років і 8 хлопчиків від 1 до 17 років.

Також зафіксовано 5 летальних випадків від вірусу (всього 5374).

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Також за добу госпіталізували 14 хворих на коронавірус і 104 пацієнта з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

36 осіб подолали коронавірус (всього 219958).

Також Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дніпровському (29), Оболонському (17), в Дарницькому і Святошинському (по 15).