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Новини Коронавірус і карантин
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"Дельта"-штам коронавірусу став домінантним серед нових випадків COVID-19 в Україні, - Кузін

В Україні більшість нових виявлених випадків коронавірусу припадає на "Дельта"-штам. Так, один такий інфікований може в середньому заразити 5-8 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

"Варто зауважити, що ми стикнулися з "Дельта"-штамом, який не зовсім типовий для нас. Той варіант вірусу, який циркулював у нас спочатку, "Альфа"-штам - поширювався не настільки швидко. Швидкість поширення "Дельти" зросла в рази", - розповів Кузін.

За його словами, одна людина може в середньому може інфікувати від 5 до 8 осіб при інтенсивному спілкуванні, в разі перебування в замкнутому приміщенні тощо.

"Ми точково беремо інформацію з кожної області та бачимо, що всі випадки, які зараз секвенуються і виявляються - це "Дельта", - зазначив Кузін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу від коронавірусу в Києві померло 5 осіб, виявили 135 нових випадків, - Кличко. КАРТА

Автор: 

карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Цензор,почему удаляются ссылки,доказывающие,что вакцинация от ковида опасна для жизни и здоровья???
Тут что,приветствуется только одна точка зрения?
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27.09.2021 11:19
+4
На кофейной гуще) более того, глава пфайзер сказал, что ревакцинация будет ежегодной. Только не уточнил, за чей счёт 🙂
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27.09.2021 11:02
+3
дельту в Україні фіксували ще в липні. Почитав різні ресурси і як здається зрозумів: в курортний сезон дуже швидка передача вірусу. В росії він вже давно лютує. Москалі менше їздять в Україну, але багато в український Крим. А з Криму громадяни їздять на неокуповану територію в різних справах. Йде ефективне розповсюдження.
Скільки тим мед-дебілам із МОЗ говорили - закрийте кордони з ерефією (з Білорусією також), даунбасом і Кримом. Але ж ні... Взамін дієвих речей локдауни та примусові вакцинації.
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27.09.2021 12:21
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А как понять, что у тебя дельта, а не старый добрый ковид-19?
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27.09.2021 11:00 Відповісти
На кофейной гуще) более того, глава пфайзер сказал, что ревакцинация будет ежегодной. Только не уточнил, за чей счёт 🙂
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27.09.2021 11:02 Відповісти
Дебилы лять?
Если один заражённый даст 5 заражений в день, то на 7й день сотня таких превратится в 8 миллионов.
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27.09.2021 11:15 Відповісти
Цензор,почему удаляются ссылки,доказывающие,что вакцинация от ковида опасна для жизни и здоровья???
Тут что,приветствуется только одна точка зрения?
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27.09.2021 11:19 Відповісти
Да
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27.09.2021 11:28 Відповісти
Шприцев одноразовых в больницах нету, но могут отличить дельту от альфы.
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27.09.2021 11:30 Відповісти
Не дивно, у психопатів своя "логіка"!
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27.09.2021 11:42 Відповісти
Так казали ж вже: симптоматика змінилася. Як є с...ачка - то дельта.
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27.09.2021 12:13 Відповісти
дельту в Україні фіксували ще в липні. Почитав різні ресурси і як здається зрозумів: в курортний сезон дуже швидка передача вірусу. В росії він вже давно лютує. Москалі менше їздять в Україну, але багато в український Крим. А з Криму громадяни їздять на неокуповану територію в різних справах. Йде ефективне розповсюдження.
Скільки тим мед-дебілам із МОЗ говорили - закрийте кордони з ерефією (з Білорусією також), даунбасом і Кримом. Але ж ні... Взамін дієвих речей локдауни та примусові вакцинації.
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27.09.2021 12:21 Відповісти
И доминирующим этот т.н. штамм стал среди вакцинированных. В переводе на общепонятный, - все побочные явления, вызванные вакциной, теперь называют штаммов "Дельта".
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27.09.2021 13:00 Відповісти
Бредятину говорите. Оплата в рублях или как?
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27.09.2021 13:33 Відповісти
Юра, маю надію, що ви вже вакцинувались...
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27.09.2021 16:47 Відповісти
ага цей фахівець сказав коли комент комаровського прочитав зранку))
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27.09.2021 13:13 Відповісти
Зеленые балбесы не выполнили ни одного обещания, в т.ч. по кол-ву вакцинированных. В мире на сегодня в среднем уже 33% полностью вакцинированных, в цивилиз. странах - по 60-70-80%, а в Украине - всего 13%. Но наказывать никого не будут. Это зеленая традиция - жить на расслабоне, не сильно напрягаться. Пообещал, забыл, снова пообещал - снова забыл... Ляшко пообещал к 31.08 "СДЕЛАТЬ 10МЛН. ПРИВИВОК ЗА 100 ДНЕЙ" - и что? Сделал к 07.09 10млн.прививок за 200 дней (т.е., записал в свои 1млн.прививок ещё от степанова) и кричит, что обещание выполнено. Реальные 10млн. (от 20.05) были сделаны только к середине сентября, когда по Новой редации НАЦПЛАНА ВАКЦИНАЦИИ нужно было делать уже по 8+ млн. прививок в месяц, но Ляшко в упор не видит НАЦПЛАНА, он на него откровенно плюёт. Подумаешь, что там подписи рнбо, данилова, шмыгаля и зеленского. Мало ли чего они там поподписывали......
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27.09.2021 13:39 Відповісти
Но наказывать никого не будут
А с хера ли?Принудительная вакцинация нарушение законодательства вплоть до Конституции Украины.
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28.09.2021 11:51 Відповісти
 
 