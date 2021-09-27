Кандидат у канцлери ФРН Лашет обіцяв моментально закрити "Північний потік - 2" при порушеннях, - Вітренко

Кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет пообіцяв зупинити "Північний потік-2" у разі порушення умов Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив очільник НАК "Нафтогаз-України" Юрій Вітренко.

"Я чув від Лашета, що вони гарантують, якщо припиниться транзит через Україну, якщо "Газпром" не виконуватиме своїх зобов'язань, вони моментально закриють "Північний потік-2". Це він буквально нещодавно сказав. Я не зовсім розумію, який це матиме вигляд і технічно, і юридично. Швидше за все, я б це відніс до передвиборчої риторики і не дуже б на це сподівався", - зазначив він.

Вітренко розповів, на що розраховує Україна в питанні "Північного потоку-2".

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"Українська стратегія полягає не в тому, щоб просити якісь гарантії і потім на них сподіватися, оскільки у нас є сумний досвід Будапештського меморандуму, і ми не дуже віримо в гарантії такого штибу. Ми хочемо покладатися на силу права. Ми розуміємо, що "Газпром" і Путін в Європі фактично використовують право сили. Наша сила саме в правовій обгрунтованості нашої позиції, у нас є успішний досвід, коли ми перемагали Росію саме за допомогою сили права, це той же Стокгольмський арбітраж. Стратегія в тому, щоб ми силу права використовували", - пояснив глава НАК.