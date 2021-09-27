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Кандидат у канцлери ФРН Лашет обіцяв моментально закрити "Північний потік - 2" при порушеннях, - Вітренко

Кандидат у канцлери ФРН Лашет обіцяв моментально закрити

Кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет пообіцяв зупинити "Північний потік-2" у разі порушення умов Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив очільник НАК "Нафтогаз-України" Юрій Вітренко.

"Я чув від Лашета, що вони гарантують, якщо припиниться транзит через Україну, якщо "Газпром" не виконуватиме своїх зобов'язань, вони моментально закриють "Північний потік-2". Це він буквально нещодавно сказав. Я не зовсім розумію, який це матиме вигляд і технічно, і юридично. Швидше за все, я б це відніс до передвиборчої риторики і не дуже б на це сподівався", - зазначив він.

Вітренко розповів, на що розраховує Україна в питанні "Північного потоку-2".

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"Українська стратегія полягає не в тому, щоб просити якісь гарантії і потім на них сподіватися, оскільки у нас є сумний досвід Будапештського меморандуму, і ми не дуже віримо в гарантії такого штибу. Ми хочемо покладатися на силу права. Ми розуміємо, що "Газпром" і Путін в Європі фактично використовують право сили. Наша сила саме в правовій обгрунтованості нашої позиції, у нас є успішний досвід, коли ми перемагали Росію саме за допомогою сили права, це той же Стокгольмський арбітраж. Стратегія в тому, щоб ми силу права використовували", - пояснив глава НАК.

Автор: 

Північний потік (2461) Вітренко Юрій (632) Лашет Армін (17)


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Топ коментарі
+12
Ага. Вы б*** после захвата крыма, дамбаса, отравления Скрипалей, сбития Боинга с 300-ма европейцами не остановили СП-2 и не наложили на Рашку нормальные санкции. И вам поверить что вы остановите уже действующий газопровод особенно зимой?
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27.09.2021 11:10
+7
Віслючок українцям ще не таке обіцяв !!!)))
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27.09.2021 11:22
+4
Ну хоть сам признал что не стоит на это особо надеяться. Только идиот поверит что если Газпром порежет трубы в Украину то Германия откажется от газа и будет замерзать из солидарности.
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27.09.2021 11:15
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Ага. Вы б*** после захвата крыма, дамбаса, отравления Скрипалей, сбития Боинга с 300-ма европейцами не остановили СП-2 и не наложили на Рашку нормальные санкции. И вам поверить что вы остановите уже действующий газопровод особенно зимой?
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27.09.2021 11:10 Відповісти
Мы хотим полагаться на силу права...
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27.09.2021 11:12 Відповісти
Кандидат пообещал остановить .-Это личная победа Витренко.
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27.09.2021 11:12 Відповісти
именно так...

Витренко-это ещё та...гни.да.
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27.09.2021 11:19 Відповісти
Ну хоть сам признал что не стоит на это особо надеяться. Только идиот поверит что если Газпром порежет трубы в Украину то Германия откажется от газа и будет замерзать из солидарности.
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27.09.2021 11:15 Відповісти
Коалиция Лашет - Шольц может не состоятся и Меркель останется канцлером на неопределенное время,каже Виталий Портников...,тут есть 1 нюанс...Лашет и Шольц проиграли Зеленым Анналены Бербок выборы в Берлине...,а это есть плохо для обоих даже очень плохо...
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27.09.2021 11:17 Відповісти
когда станешь,тогда и звиздеть будешь.
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27.09.2021 11:18 Відповісти
Потолок ледяной, дверь скрипучая,
за шершавой стеной тьма колючая,
как шагнёшь за порог всюду иней,
а из окон парок синий синииииий.
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27.09.2021 11:19 Відповісти
"Солнечное дитя" Натальи Витренко.

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27.09.2021 11:20 Відповісти
обіцяного "моментально" як правило, три роки очікують.
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27.09.2021 11:22 Відповісти
Віслючок українцям ще не таке обіцяв !!!)))
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27.09.2021 11:22 Відповісти
Сейчас рашка сделает этого перца новым акционером грязьпрома/сп-2 и все будет ОК.
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27.09.2021 11:22 Відповісти
При любом раскладе Северный потоп Путлера останется в говне...Польша получила особый мандат от Евросоюза на сертификацию того сраного потопа....Анжей Дуда на Коне,а Путлер в говне...
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27.09.2021 11:22 Відповісти
А ничего что поляков лишили права вето на сертификацию?
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27.09.2021 11:46 Відповісти
Юра ,навіщо ти повторюєш ці казочки .. ? Сам же чудово розумієш що політики , в розказуванні казок ( та ще й - особливо перед виборами ) , перевершать любого Г Х Андерсена ,, а Лашет і є якраз -політиком .
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27.09.2021 11:25 Відповісти
А нарушения найдут ?
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27.09.2021 11:31 Відповісти
та не буде він канцлером. партія Шольц лідирує.
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27.09.2021 13:03 Відповісти
Да я про высказывания его )
найдем, накажем … а потом все слепнут и не видят ни чего
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27.09.2021 13:17 Відповісти
Як і меркельша він тільки після відставки буде розповідати про свою наївність.
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27.09.2021 11:39 Відповісти
гнилая ментальность не позволит обидеть рашку.
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27.09.2021 11:42 Відповісти
дадада, верим, сначала дали двумя руками помогали строить его кацапне а теперь закроют, дада, кацапы задрали цену на газ и не дают им закачать на зиму в хранилища, а они его закроют, ну да конечно, ссыте дальше в глаза всем вокруг
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27.09.2021 11:43 Відповісти
кацапы задрали цену на газ и не дают им закачать на зиму в хранилища

Чего?! Поставлено больше газа чем в прошлом году. А что его недостаточно, пусть спрашивают со США и Норвегии, какие резко сократили поставки.
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27.09.2021 13:23 Відповісти
подивимось....може поки що не отримував від путлєра на апшор...
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27.09.2021 11:51 Відповісти
"Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет обещал моментально закрыть "Северный поток - 2" при нарушениях"
_Верить политикам на слово (а не прикидываться будто веришь) - признак умственной отсталости.
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27.09.2021 11:52 Відповісти
при порушеннях. можно напрягтися і не робити порушень.
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27.09.2021 13:02 Відповісти
СДПГ - это партия Шрёдера. А кем он приходится путлеру, все помнят ?
Я думаю на этом можно прекращать тешить себя надеждами.
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27.09.2021 11:59 Відповісти
обещать - не значит женится))
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27.09.2021 12:07 Відповісти
ага... остановит - сразу после получения пенсиона из рашки....
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27.09.2021 12:25 Відповісти
Обіцянка- цяцянка...
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27.09.2021 12:26 Відповісти
Меркель і Оланд на переговорах в Мінску сиділи як меблі, не захищали нас від агресора, тобто, фактично були на стороні рашки. Хто агресор, хто жертва - їм без діла, головне бабло і бізнес із рф.
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27.09.2021 12:27 Відповісти
Мы за Лашета. Хай знае.
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27.09.2021 13:35 Відповісти
 
 