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Новини Окуповані території
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Рейси до окупованого Росією Криму: суд наклав арешт на чотири судна і 12 літаків РФ

Рейси до окупованого Росією Криму: суд наклав арешт на чотири судна і 12 літаків РФ

За клопотанням прокуратури суд наклав арешт на 12 літаків російського авіаперевізника, які перевозили пасажирів з / в закритий пункт пропуску "Сімферополь-авіа", і 4 судна, які заходили в закриті порти і термінали Кримського півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

За даними відомства, в рамках кримінального провадження розпочатого за ч. ч. 1, 2, 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 332, та ст. 334 КК України встановлено, що російською авіакомпанією незаконно використовувались 12 пасажирських літаків марок "Boeing" та "Embraer" для неправомірного переправлення осіб через державний кордон України. Також встановлено, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства. Такі дії розглядаються прокуратурою автономії як порушення норм міжнародного права та як дії, що підривають суверенітет України.

Разом з тим, з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та м. Севастополя, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

"Завдяки співпраці та спільним зусиллям прокуратури автономії, державних органів і громадських організацій за останні роки спостерігається істотне зменшення кількості іноземних суден, що заходять до закритих портів Криму. До того ж іноземні судна з провідних морських держав взагалі не заходять до закритих гаваней півострова. Натомість порушують законодавство переважно судна під прапором Росії, інколи - Сирії, Єгипту, Лівану, тобто країн, з якими відсутня міжнародна співпраця на цьому напрямі", - наголошується в повідомленні.

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У пресслужбі прокуратури нагадали, що в рамках зазначеного провадження за клопотанням прокуратури автономії загалом накладено арешти на 236 повітряних суден та 55 морських суден, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого півострова, порушуючи норми міжнародного права та законодавство України.

Автор: 

Крим (14135) прокуратура (3671) росія (65010) літак (2900)


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Топ коментарі
+4
И что, хоть один самолет или судно ну который ранее был наложен арест хоть как-то это почувствовали?))
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27.09.2021 11:43
+2
Пора уже конфисковывать
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27.09.2021 11:55
+1
В іноземних портах і аеропортах. Судновласники ці судна в Україну вже не пошлють, а в порту ЄС можуть.
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27.09.2021 12:12
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И что, хоть один самолет или судно ну который ранее был наложен арест хоть как-то это почувствовали?))
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27.09.2021 11:43 Відповісти
Пора уже конфисковывать
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27.09.2021 11:55 Відповісти
Самый главный вопрос - у и что? Причем здесь прокуратура и суды Украины. Кто их будет выполнять? Зато прокуроры и судьи при зарплате. Вообще не понятный вопрос - что это за Прокуратура Автономной республики Крым сегодня в Украине, чем эти люди занимаются, за что получают зарплату, а возможно и премии? Что могут делать следователи, если они вообще не могут попасть на эту территорию? Могут сказать, что они работают на перспективу, на возврат Крыма. А кто сегодня может утверждать, что это вообще гарантированно произойдет? Может и произойдет, но когда, может и Украина будет другой. По такому принципу нужно восстановить в Киеве все министерства и другие госорганы управления Крымом.
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27.09.2021 12:05 Відповісти
Вже кілька років накладають арешти...
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27.09.2021 12:05 Відповісти
і де ми їх спіймаємо?
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27.09.2021 12:07 Відповісти
В іноземних портах і аеропортах. Судновласники ці судна в Україну вже не пошлють, а в порту ЄС можуть.
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27.09.2021 12:12 Відповісти
Да ? И сколько уже поймали ? В портах ЕС
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27.09.2021 12:43 Відповісти
Ви бажали щоб усі 4 вже піймали ? Ті що були раніше піймала Україна в свїх портах. 5 чи 6. Я вже не знаю скількі платили судовласники штрафу щоб вийти звідсіля в рейс. Думаю це було майже порівнянно з вартістю судна.
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27.09.2021 13:28 Відповісти
Чому ці суди лише в Україні? Чому самі ухвали українських судів з цього питання - закриті? Чому борти, що потрапили під арешт літають не лише до окупованого Криму, а деякі, зафіксовані і на міжнародних рейсах і "На стоянках" за кордоном в т.ч. в ЄС та США? Чому жодне із цих суден, до сьогодні фізично не арештували? Чому Україна не добивається санкцій (тому їх і немає) , таких як от... примусове розірвання лізингових контрактів з компаніями виробниками і компаніями утримувачами літаків Boeing та Airbus, які експлуатуються зараз «Аэрофлотом» та іншими російськими авіакомпаніями-порушниками? Чому не добивається хоча б перекриття поставок запчастин для технічного обслуговування цих літаків? Чому Україна не виходить на рівень міжнародних судів, рішення яких були б обов'язковими для ІКАО? Чому немає рішень судів про конфіскацію згаданих суден?
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27.09.2021 12:35 Відповісти
 
 