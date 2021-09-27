Рейси до окупованого Росією Криму: суд наклав арешт на чотири судна і 12 літаків РФ

За клопотанням прокуратури суд наклав арешт на 12 літаків російського авіаперевізника, які перевозили пасажирів з / в закритий пункт пропуску "Сімферополь-авіа", і 4 судна, які заходили в закриті порти і термінали Кримського півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

За даними відомства, в рамках кримінального провадження розпочатого за ч. ч. 1, 2, 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 332, та ст. 334 КК України встановлено, що російською авіакомпанією незаконно використовувались 12 пасажирських літаків марок "Boeing" та "Embraer" для неправомірного переправлення осіб через державний кордон України. Також встановлено, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства. Такі дії розглядаються прокуратурою автономії як порушення норм міжнародного права та як дії, що підривають суверенітет України.

Разом з тим, з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та м. Севастополя, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

"Завдяки співпраці та спільним зусиллям прокуратури автономії, державних органів і громадських організацій за останні роки спостерігається істотне зменшення кількості іноземних суден, що заходять до закритих портів Криму. До того ж іноземні судна з провідних морських держав взагалі не заходять до закритих гаваней півострова. Натомість порушують законодавство переважно судна під прапором Росії, інколи - Сирії, Єгипту, Лівану, тобто країн, з якими відсутня міжнародна співпраця на цьому напрямі", - наголошується в повідомленні.

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У пресслужбі прокуратури нагадали, що в рамках зазначеного провадження за клопотанням прокуратури автономії загалом накладено арешти на 236 повітряних суден та 55 морських суден, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого півострова, порушуючи норми міжнародного права та законодавство України.