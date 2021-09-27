У Нідерландах заарештували громадянина України за підозрою в перевезенні нелегальних мігрантів, - МЗС
Берегова охорона Нідерландів затримала громадянина України - капітана парусного судна за підозрою в перевезенні по морю нелегальних мігрантів, посольство України в Нідерландах взаємодіє з нідерландськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин цієї справи, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"17 вересня берегова охорона Нідерландів затримала громадянина України - капітана парусного судна за підозрою в перевезенні по морю нелегальних мігрантів. Суд обрав українцеві запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці", - сказав Ніколенко "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ .
За його словами, прикордонна поліція Нідерландів почала досудове розслідування.
"Посольство України в Нідерландах взаємодіє з нідерландськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин цієї справи, забезпечення дотримання процесуальних прав громадянина", - запевнив речник МЗС України.
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