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У Нідерландах заарештували громадянина України за підозрою в перевезенні нелегальних мігрантів, - МЗС

У Нідерландах заарештували громадянина України за підозрою в перевезенні нелегальних мігрантів, - МЗС

Берегова охорона Нідерландів затримала громадянина України - капітана парусного судна за підозрою в перевезенні по морю нелегальних мігрантів, посольство України в Нідерландах взаємодіє з нідерландськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин цієї справи, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"17 вересня берегова охорона Нідерландів затримала громадянина України - капітана парусного судна за підозрою в перевезенні по морю нелегальних мігрантів. Суд обрав українцеві запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці", - сказав Ніколенко "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ .

За його словами, прикордонна поліція Нідерландів почала досудове розслідування.

"Посольство України в Нідерландах взаємодіє з нідерландськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин цієї справи, забезпечення дотримання процесуальних прав громадянина", - запевнив речник МЗС України.

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Автор: 

затримання (4339) мігранти (1109) нелегали (383) Нідерланди (1560) Ніколенко Олег (365)


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27.09.2021 12:00 Відповісти
Р-р-р-ребята я не в курсе был, что рабство уже атменили. Прашу панять, прастить и атпустить.
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27.09.2021 12:45 Відповісти
 
 