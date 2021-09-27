Портрети Бандери і ватажків Третього рейху: ФСБ повідомляє про затримання "членів неонацистського угруповання", які готували теракт в Уфі

ФСБ РФ повідомляє про затримання нібито "членів неонацистського угруповання" в Уфі. Їх підозрюють у підготовці теракту в будівлі правоохоронної служби, у них вилучено саморобну бомбу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

У ФСБ розповіли, що "затримано п'ять жителів Уфи 2001-2003 років народження - учасників неонацистського угруповання", які готували теракт з використанням саморобних вибухових речовин і вибухових пристроїв.

"В ході невідкладних слідчих дій за адресами їхнього проживання і в обладнаній в покинутій будові схованці вилучено: готова до застосування СВУ, саморобна вибухова речовина і компоненти для її синтезу, 9 одиниць холодної зброї, інструкції з виготовлення вибухових пристроїв, а також портрети ватажків Третього рейху , націоналіста С.Бандери і націоналістична атрибутика", - йдеться в повідомленні.

Щодо членів угруповання порушено кримінальні справи за ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 КК РФ (приготування до терористичного акту), 205.3 КК Росії (проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності), 223-1 КК РФ (незаконне виготовлення вибухових речовин або вибухових пристроїв). Підозрювані поміщені під варту.

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У пресслужбі Слідчого Комітету РФ повідомили, що "19-річний підозрюваний залучив чотирьох місцевих жителів до незаконної діяльності з підготовки до вчинення злочинів терористичної спрямованості щодо органів державної влади і правоохоронних структур".

"Він поширював серед спільників ідеї неонацизму, неодноразово навчав їх правил поводження зі зброєю, навичок виготовлення саморобних вибухових сумішей і речовин, вони вивчали літературу з тактики бойових дій і проводили інші навчальні плани для підготовки до терористичної діяльності. В ході підготовки до вчинення терористичного акту підозрюваний, знайшовши необхідну інформацію і компоненти, виготовив саморобний вибуховий пристрій", - додали в СК.