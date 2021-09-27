УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11333 відвідувача онлайн
Новини
6 608 65

Портрети Бандери і ватажків Третього рейху: ФСБ повідомляє про затримання "членів неонацистського угруповання", які готували теракт в Уфі

Портрети Бандери і ватажків Третього рейху: ФСБ повідомляє про затримання

ФСБ РФ повідомляє про затримання нібито "членів неонацистського угруповання" в Уфі. Їх підозрюють у підготовці теракту в будівлі правоохоронної служби, у них вилучено саморобну бомбу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

У ФСБ розповіли, що "затримано п'ять жителів Уфи 2001-2003 років народження - учасників неонацистського угруповання", які готували теракт з використанням саморобних вибухових речовин і вибухових пристроїв.

"В ході невідкладних слідчих дій за адресами їхнього проживання і в обладнаній в покинутій будові схованці вилучено: готова до застосування СВУ, саморобна вибухова речовина і компоненти для її синтезу, 9 одиниць холодної зброї, інструкції з виготовлення вибухових пристроїв, а також портрети ватажків Третього рейху , націоналіста С.Бандери і націоналістична атрибутика", - йдеться в повідомленні.

Щодо членів угруповання порушено кримінальні справи за ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 КК РФ (приготування до терористичного акту), 205.3 КК Росії (проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності), 223-1 КК РФ (незаконне виготовлення вибухових речовин або вибухових пристроїв). Підозрювані поміщені під варту.

Читайте також: ФСБ РФ закидає в Україну шпигунів під виглядом біженців з Білорусі, - Грозєв

У пресслужбі Слідчого Комітету РФ повідомили, що "19-річний підозрюваний залучив чотирьох місцевих жителів до незаконної діяльності з підготовки до вчинення злочинів терористичної спрямованості щодо органів державної влади і правоохоронних структур".

"Він поширював серед спільників ідеї неонацизму, неодноразово навчав їх правил поводження зі зброєю, навичок виготовлення саморобних вибухових сумішей і речовин, вони вивчали літературу з тактики бойових дій і проводили інші навчальні плани для підготовки до терористичної діяльності. В ході підготовки до вчинення терористичного акту підозрюваний, знайшовши необхідну інформацію і компоненти, виготовив саморобний вибуховий пристрій", - додали в СК.

Автор: 

затримання (4339) росія (65010) ФСБ (1449) неонацизм (35)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+33
💯
показати весь коментар
27.09.2021 12:02
+28
Загострення параноїдної шизофреніі прогресує !!!)))
показати весь коментар
27.09.2021 11:59
+28
Шо-то репоеды оплошали. Где визитки Яроша?
показати весь коментар
27.09.2021 12:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Загострення параноїдної шизофреніі прогресує !!!)))
показати весь коментар
27.09.2021 11:59 Відповісти
У них ещё нашли портрет путлера ! Но об этом решили умолчать.
показати весь коментар
27.09.2021 12:18 Відповісти
портреты главарей Третьего Рейха, националиста С.Бандеры и националистическая атрибутика

в Уфе живут башкирцы
показати весь коментар
27.09.2021 18:52 Відповісти
мейд ін паРаша...
показати весь коментар
27.09.2021 11:59 Відповісти
Маячня параноїдних шизофреників неосяжна та незбагненна !!!)))
показати весь коментар
27.09.2021 12:13 Відповісти
Яка краса,вже не тільки жидо-бандерівці, а й башкіро-бандерівці є. Скоро і якуто-бандерівці з"являться з огляду на долю Саші-шамана.
показати весь коментар
27.09.2021 13:26 Відповісти
Михалковы трудятся на совесть.Создают фильмы с невпихуемым.Пропаганда.А наши -сопли жуют ,нечем ответить на международных площадках.
показати весь коментар
27.09.2021 12:01 Відповісти
Шо-то репоеды оплошали. Где визитки Яроша?
показати весь коментар
27.09.2021 12:01 Відповісти
Ох уж эти уфимские биндеровцы ! ) На кого такая чушь рассчитана ?
показати весь коментар
27.09.2021 12:01 Відповісти
💯
показати весь коментар
27.09.2021 12:02 Відповісти
Бий своїх, щоб чужим було лячно.
показати весь коментар
27.09.2021 12:03 Відповісти
На кого это рассчитано? На расее своих скрепных нациков на портреты полно! Зачем нашего Бандеру марать? Да и вообще руцке националисты с Бандерой это что-то совсем упорото, это как ку-клукс-клан под портретом Нельсона Манделы и Лютера Кинга
показати весь коментар
27.09.2021 12:03 Відповісти
Піпл не схаває, які то нацисти на московії без хвюрера та біндєри?
показати весь коментар
27.09.2021 12:05 Відповісти
і у кожного "біндєравца" в кишені по візитці яроша...
показати весь коментар
27.09.2021 12:22 Відповісти
Рассчитано на идиотов ,коими являются население рабсии.
показати весь коментар
27.09.2021 13:14 Відповісти
Після Пермі почалася гонка за новими погонами.
показати весь коментар
27.09.2021 12:04 Відповісти
щас допишу коммент, и обязательно зигану))
показати весь коментар
27.09.2021 12:04 Відповісти
Прям так на мешках с *рязанским сахаром* и были наклеены портреты Бандеры?
Не верю. Вот если бы пару домов в Воронеже на воздух взлетели...
показати весь коментар
27.09.2021 12:04 Відповісти
Да они в Уфе портрет С. Бандеры от Фиделя Кастро не отличат. От уже тупые фсбешники палятся.
показати весь коментар
27.09.2021 12:04 Відповісти
Бандера допомогає московітам знищувати один одного.
показати весь коментар
27.09.2021 12:05 Відповісти
хай живе вільний Башкортостон!
показати весь коментар
27.09.2021 12:23 Відповісти
Хвашиський Башкиртостан !
показати весь коментар
27.09.2021 12:44 Відповісти
Бандеряку на гілляку!
показати весь коментар
27.09.2021 12:05 Відповісти
Совсем плохо с фантазией в ихнем ФСБ...
показати весь коментар
27.09.2021 12:07 Відповісти
А портрета Яроша не нашли?
показати весь коментар
27.09.2021 12:08 Відповісти
тільки візитки...
показати весь коментар
27.09.2021 12:23 Відповісти
Они не знают, как он выглядит.)
показати весь коментар
27.09.2021 12:52 Відповісти
Нема небезпечнішої людини за башкірського бвндєровца !!!)))
показати весь коментар
27.09.2021 12:08 Відповісти
Неонацистське угруповання ФСБ РФ породило у хворобливому мозку "Неонацистське угруповання" неуків і дебілів, які поклонялися дивному симбіозу: керівникам третього рейху і багаторічну в'язневі створеного ними концтабору. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
27.09.2021 12:42 Відповісти
💯
показати весь коментар
27.09.2021 12:09 Відповісти
Хатинки розвалили , два раба отпустили в родную стіхію. Маладци супєрФСБмени , наказали Зло.
показати весь коментар
27.09.2021 12:10 Відповісти
Параноїдну росєйську бидломасу слід тримати в тонусі !!!)))
показати весь коментар
27.09.2021 12:10 Відповісти
Это у них с Сабаковым общее - тот тоже, "неонациста" в Риффмастере узрел.
показати весь коментар
27.09.2021 12:16 Відповісти
ох ці сказочники свинособачі портрет гудеріана, випускника одного із радянських танкових вузів там був???
показати весь коментар
27.09.2021 12:17 Відповісти
Главари третьего рейха-дети по сравнению с ****** и его окружением !
показати весь коментар
27.09.2021 12:18 Відповісти
Блін! А про візитку Яроша забули?
показати весь коментар
27.09.2021 12:19 Відповісти
для Русскіх Бандера бил фактічіскі главарьом трєтєва Рєйха.
показати весь коментар
27.09.2021 12:19 Відповісти
Странные у них " башкирские неонацисты" с портретами руководителей Третьего Рейха и узника немецкого концлагеря.. Не знаю уж была ли она ( группировка) на самом деле. Ну уж портрет Бандеры ФСБ наверняка принесли с собой. ( он у них сейчас у каждого в каждом кармане пачками, что бы подкидывать всем кого нужно свинтить.... от нарушителя ПДД, до недовольного ковид вакцинацией)
показати весь коментар
27.09.2021 12:21 Відповісти
Кто б сомневался. Но тупо все. Не интересно. Доморощенные рос фошизды обязательно с портретами Бандеры)))) Какое отношение Уфа имеет к Бандере? Поясните. Пусть бы уже что свое придумали.
показати весь коментар
27.09.2021 12:27 Відповісти
Так рознарядка прийшла з центру:"Юстас Аллєксу. Схватіть і разаблачить нє мєнєє 5-ті фошиздов ілі біндєровцев до 1 октября, лутче в групє".
показати весь коментар
27.09.2021 14:48 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2021 12:29 Відповісти
ОЧередной распятый мальчик, но уже в Уфе.
показати весь коментар
27.09.2021 12:32 Відповісти
ну как же без Бандеры??? Это же фундамент всего и всех !
показати весь коментар
27.09.2021 12:38 Відповісти
борются? Бандеры нужен,чтоб даже самый тупой расеянин знал,кто виноват в том,что они живут в говне!
показати весь коментар
27.09.2021 15:40 Відповісти
Нехай краще приберуть прапор під яким воював Власов. Тим паче, що Петро 1 вкрав його у голандців. Також, у Цензорі була стаття про кількість лівих та радикально-націоналістичних рухів у расєї. Так їх близько 40, але ж вони усі "патріотичні". Довбні ординські
показати весь коментар
27.09.2021 12:38 Відповісти
Ти ба. Рюське кричать про фошистів і бендер в Україні. а їх навпаки навалом в Рашці.
показати весь коментар
27.09.2021 12:47 Відповісти
Слава Украине!!!
показати весь коментар
27.09.2021 12:49 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2021 12:52 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2021 20:30 Відповісти
Трєпєщітє маскалі, бандери ідуть до вас.
показати весь коментар
27.09.2021 12:58 Відповісти
Блин. нашли "неонацистов" =), там даже власовского флажка и наградных ленточек от гитлеровцев, нет! И портрета вожака (фюрера) современных неонациков - *****, нет!!!
Скорее всего, выполняют план по задержанию, как на "эсэсесере" было...
PS: А наличие портрета С. А. Бандеры, говорит только о обратном, о борьбе с нацистами, педофилами и гилеровцами!!!
показати весь коментар
27.09.2021 13:02 Відповісти
37 год в разгаре.
показати весь коментар
27.09.2021 13:13 Відповісти
Шлема максимально усложнил участие в цензор, идет давление на Бутусова за Вагнера.
показати весь коментар
27.09.2021 13:25 Відповісти
Погані справи у Путіна , якщо він взявся за старе - організацію теактів в РФ.
показати весь коментар
27.09.2021 13:31 Відповісти
Всё смешалось в доме Облонских)
показати весь коментар
27.09.2021 13:37 Відповісти
еще немецкой сало и фашисткие лыжи пастора шлага
показати весь коментар
27.09.2021 13:59 Відповісти
цікаво що у тих рашанеонацистів не знайшли портрета генерала Власова керівника РОА при німецькому Вермахті. . .
показати весь коментар
27.09.2021 14:42 Відповісти
Вот же дебилы в ФСБ.Ни одна уважающая себя агентура,не хранит у себя улики против себя.А скорее наоборот.В идеальной явочной квартире украинских диверсантов,вы найдёте атрибутику Рашки и только Рашки.Распечатанную статью Пуйла.Плакаты Пуйла.Флаги Рашки....Элементарно отводящие от себя подозрения веще.Но вы не найдёте в хате украинских диверсантов инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста С.Бандеры и националистическая атрибутика" .
показати весь коментар
27.09.2021 14:42 Відповісти
Странные эти расеяне! Съездили неонацистов проводят в Питере,под руководством своего фюрера, а группировки задерживают в Уфе!
И причем здесь Бандера,которого немецкие фашисты убили в концлагере?
Может они с анти фашистами на расее борються?
показати весь коментар
27.09.2021 15:34 Відповісти
Напевно ще шаман якісь збирався на моськву йти..
показати весь коментар
27.09.2021 17:13 Відповісти
Все правильно. Без атрибутики ни один теракт не получится.
показати весь коментар
10.11.2021 10:53 Відповісти
Вообще то эти секретные знания мне в школе на НВП давали( ну кроме изготовления самодельной взрывчатки))))
показати весь коментар
09.01.2022 09:08 Відповісти
 
 