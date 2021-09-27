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Лукашенко про курс України в НАТО: Це найсумніше, для нас відкривається новий фронт

Лукашенко про курс України в НАТО: Це найсумніше, для нас відкривається новий фронт

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі заявив, що прагнення України в НАТО - це загроза відкриття "нового фронту" для Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА".

"Ми бачимо, як пищем лізе Литва в кожну щілину, щоб показати свою відданість НАТО і США. Але найсумніше - це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Ми бачимо, що вони творять. Мало того, що туди побігли наші втікачі, - там створюються навчально-тренувальні табори в усе більшій кількості, де навчають цілеспрямовано (і не тільки втікачів) роботі по Білорусі, як кажуть спецслужби", - сказав білоруський диктатор.

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За його словами, вже нібито навіть самі українські прикордонники виявляють схованки зі зброєю біля кордону з Білоруссю.

"Якщо ці сховки для заходів на території України, то їх не треба тягти до нашого кордону. Вони б сховали десь в іншому місці. Ясно, ми бачимо ознаки непристойних дій стосовно Білорусі. Про це вже чимало сказано", - додав Лукашенко.

Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) НАТО (6431)


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Топ коментарі
+23
а старый фронт это где?
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27.09.2021 12:09
+21
Був бацько , став говнофюрер
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27.09.2021 12:09
+18
Параноїдна маячня про всебічне вороже оточення ,це споконвічна ідеологична маячня "Русского мира" !!!)))
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27.09.2021 12:19
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а старый фронт это где?
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27.09.2021 12:09 Відповісти
ідеологічний...30 років промивання мізків білорусам
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27.09.2021 12:12 Відповісти
Параноїдна маячня про всебічне вороже оточення ,це споконвічна ідеологична маячня "Русского мира" !!!)))
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27.09.2021 12:19 Відповісти
Типа когда нибудь Украина на Белорусь или рашку нападала! Ну такой балабол
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27.09.2021 13:21 Відповісти
Був бацько , став говнофюрер
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27.09.2021 12:09 Відповісти
досі пів України дрочить на цього бульбеннфєрера і россповсюджує брехню про те як "харашо в Бєларуссії"
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27.09.2021 12:11 Відповісти
Демченко , вьі постоянно пьітаетесь перенести российские ватньіе реалии в Украину , зачем ?
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27.09.2021 12:13 Відповісти
А какіє нєватниє россійскіє рєаліі? вот напрімєр Русскій Царь бил ватнікам?
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27.09.2021 12:17 Відповісти
какие российские реалии? знаю кучу *******, здесь в Украине, орущих "вот бы нам как Беларуси"
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27.09.2021 13:01 Відповісти
вин завжди такой був.
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27.09.2021 12:24 Відповісти
Якщо він для тебе бацько, то тобі можна тільки поспівчувати.Він для України був ворогом ,є,і буде,і це не розуміє тільки дебіл.
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27.09.2021 12:51 Відповісти
У вас пані криві ноги і злоякісна пухлина мозку,тому тому ви така зла і любите луку козла.
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27.09.2021 19:06 Відповісти
Взагалі то пані,брешуть такі комуняцькі сучки як ви з бацьком дояром.От тому мене від вас нудить бо я вас комуняк гидую тому що ви вбивці.
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27.09.2021 19:49 Відповісти
Беларусь дает наркотики нелегальным мигрантам, - МВД Польши
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/487513-belarusj_daet_narkotiki_nelegaljnym_migrantam_-_mvd_poljshi
Інформація для позашлюбної дочки дояра.
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27.09.2021 19:31 Відповісти
Кому и когда он "бацько" был? тебе что-ли?
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27.09.2021 12:59 Відповісти
не горюй, ватник, ти адіннарот...
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27.09.2021 12:10 Відповісти
Самое пЕчАльное , что ты убийца , до сих пор при власти !
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27.09.2021 12:10 Відповісти
Бульбофюрер Лука по велению Куйла и не такое прокукарекает.
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27.09.2021 12:11 Відповісти
И сколько же лет и крови "пролил" Лукашенко на этих " колчаковских фронтах" за свою, не столь уж короткую жизнь. И почему тогда все рвется восстановить контакты с ЕС. что по сути ровно НАТО, и кредиты у них просит и технологии и возобновление экономических связей... Тогда уж закрывай границы, рой окопы и т.д. Фронт он и есть фронт. Ну а если серьезно, то Лука попал в путинский капкан и теперь отрабатывает по полной ( хотя теперь просто то о чем он думал всегда у него на языке, не более того). Из когда то, какого ни какого президента , пускай и содержантки Кремля, Лука превратился в рядового члена команды Соловьева, Киселева и компани.
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27.09.2021 12:14 Відповісти
І українці його туди підштовхнули.
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27.09.2021 19:01 Відповісти
А может он сам себя туда подтолкнул ( при чем тут и каким боком украинцы), фальсификацией выборов, желанием остаться пожизненно у власти, передать потом власть по наследству сыну Коле аресты, пытки, избиения, шантаж, тюрьмы.. Захват гражданского самолета, арест граждан =Украины и выдача их ФСБ, не выдача Украине "вагнеровцев". Провокации против Литвы, Латвии, Польши, теперь и против Украины Кто его " подтолкнул", уж точно не украинцы. Ну и кроме того от уже долгие годы на содержании в РФ и конкретно Путина, сколько десятков миллиардов , да нет уже сотен Раша вложила в его власть и лояльность, подводя в единое государство., а когда он проиграл по сути выборы и скрутил страну в бараний рог, путь один в Рашу или под трибунал. Финансовая подпитка из Раши и постоянное ее военное присутствие и по сути контроль за белорусскими силовиками повесила Луку на крючок. Так что скорее Раша его подтолкнула ( подводила к данной ситуации) чем Украина. Выбор то не велик либо оставаться зависимым князьком ( до поры до времени) в полной зависимости от царя "батюшки" или плаха ( ну или ломик в ж..пу как Каддафи, или пуля как Чаушеску, или виселица как Хуссейну) Так что выбор у Луки не велик.. Только вот при чем тут украинцы..( ваша версия мягко говоря не выдерживает критики) Лукашенко по сути сейчас генерал- губернатор минской области рашен федерации с определенными полномочиями, но где то сразу за Чечней Кадырова)
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27.09.2021 21:03 Відповісти
💯
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27.09.2021 12:15 Відповісти
ипанутый под)(уйлок
уже и бульбы нет-ОМОНОВцы не умеют выращивать бульбу
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27.09.2021 12:17 Відповісти
Загострення параноїдної шизофреніі прогресує !!! Мачня параноїдних шизофреників незбагненна та неосяжна !!!)))
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27.09.2021 12:17 Відповісти
У нас таких 73%. Про Пороха замовкли, тепер на Луку перекинулись, аби когось скопом кусати.
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27.09.2021 19:04 Відповісти
В Харькове обыватели до сих пор НАТО и ЕС считают агрессорами.Это печально.Местная власть во многих лицах манкирует промосковитскими взглядами.31 октября -выборы мера и только Немчинов -проукраинский.Но против него выставили несколько лукавых псевдопатриотов,чтобы распорошить голоса против промосковитских подонков.
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27.09.2021 12:17 Відповісти
На жаль,не лише в Гепаграді !!!)))
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27.09.2021 12:25 Відповісти
ПДР ФРОНТОВИК !)
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27.09.2021 12:17 Відповісти
Нема спокою булбокловану
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27.09.2021 12:27 Відповісти
Лукашенко прост как редиска, незатейлив как грабли и верит буратине. Верить надо кукловоду, гражданину Израиля , военного союзника РФ. Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев РФ и Израиль) забудут. Россия все равно сильнее. - Коломойский. / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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27.09.2021 12:28 Відповісти
А где написано, что НАТО имеет целью Беларусь? В их стратегии и РФ как врага нет. Короче, бред опять
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27.09.2021 12:29 Відповісти
При Порошенку такого не казав
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27.09.2021 12:35 Відповісти
При Порошенку він відмовився від російського газу і купував у США, прагнув до Заходу. Але Захід чомусь повівся на російську провокаторку, яка до кінця хоче загнати його санкціями в Союз з росією -- це її з чоловіком та бабарики з цепкало пряме завдання від фсб.
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14.11.2021 18:31 Відповісти
Ну вот, что характерно- раньше они обсмеивали любое упоминание в контексте "НАТО- Украина". А сейчас риторика очень изменилась, им уже и не смешно совсем.
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27.09.2021 12:39 Відповісти
Феерический долб**б и ************.
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27.09.2021 12:45 Відповісти
Ох и бульбошанский придурок. У него уже одни фронты и армии в голове... Малядец, думает, что нашел отмазку для правления. Этот урод - УГОЛОВНИК и что бы он не вякал, его место нары, дырявые вонючие нары ....возле парашииии!!!!
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27.09.2021 12:53 Відповісти
Той фронт відкрився тоді,коли в Україні заборонили компартію і прийняли закон про декомунізацію.
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27.09.2021 12:55 Відповісти
Вот мне непонятно какие поезда теперь белорусские партизаны подрывать будут - те, которые в Беларусь, или которые из Беларуси ?
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27.09.2021 13:03 Відповісти
Ті партизани нехай добре розженуться і -- головою об стіну. Оті 10%, які проголосували за тіхановську і є правдиве число, яке подала ЦВК, бо більше п'ятої колони там і немає, вони ж усі й виходили на протести.

Лукашенко переміг на виборах з великим відривом, і він є ЛЕГІТИМНИЙ ПРЕЗИДЕНТ Білорусі. Все інше -- срач і істерика.
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27.09.2021 19:14 Відповісти
Ну, помимо вас, здесь представителей Московского улуса хватает. Так что ничего оригинального👵
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27.09.2021 19:44 Відповісти
Якраз являюсь представницею 25%, які голосували за Порошенка, тобто мої мізки працюють нормально. А ви, руцькоязичний, точно з московського улусу.
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14.11.2021 18:39 Відповісти
У нас уже был один лигитимный)))
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29.09.2021 19:38 Відповісти
При болезни Альцгеймера у людей в мозгу бета-амилоиды откладываются, а у Луки - крахмал.
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27.09.2021 13:12 Відповісти
И это ещё счастье.
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27.09.2021 19:45 Відповісти
Здав країну болотним ускоглазим "словянам", і філософствує про військові бази НАТО В Україні.
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27.09.2021 13:21 Відповісти
Не він здав, а його і Білорусь здали західні добродії, а він хотів з ними дружити, може хотів разом з Україною і в НАТО, бо відмовився від російського газу. А тепер у нього не було другого виходу.
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27.09.2021 19:19 Відповісти
Диктатор хотел дружить с западом?)
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29.09.2021 19:40 Відповісти
Народ його завжди підтримував і тепер за нього, крім 5-10%. А з ким дружити, з проросійським клоуном?
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14.11.2021 18:43 Відповісти
Сами то верите в это?) Когда имеешь такую поддержку, то нет необходимости убивать противников... А тут убивались даже председатели комиссий, которые не согласились подписать сфальсифицированные протоколы...
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14.11.2021 19:56 Відповісти
Бульбашенко, да кому ты нужен. Сиди и жди, пока потихонечку орки страну отжимают. А что касается украинцев, то им на тебя плевать с высокой колокольни. Главное, чтобы ты с х....лом свое рыло на земли Святой Киевской Руси не всунул.
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27.09.2021 13:24 Відповісти
Колись і Русь всунулась у Литовське князівство, а тепер частина Литви білорусами називається.
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27.09.2021 19:22 Відповісти
Лукашенко - маріонетка Росії . Він повністю здав Білорусь і самопроголошений є весільним генералом у своїй країні , а всім керує ФСБ ГРУ РФ . Ось це - сумна історія . А НАТО - це супер .
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27.09.2021 13:29 Відповісти
Скільки вже можна брехати "самопроголошений", це тіхановська самопроголошена незаконна самозванка, нахабна і безсовісна.
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27.09.2021 19:24 Відповісти
в кукушке новая дырка ))заткни ее картошкой
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27.09.2021 14:03 Відповісти
Зря люди гонят на него бочку. Я там не жил и не живу, но говорит он вещи правильные. Жаль что до совести и сознания неикаждого доходят они. С Белоруссией могло быть еще хуже чем с Украиной. Он правит не чтобы каждому угодить , а чтобы необокрали народ. Он делает все правильно и мне импонирует такого рода хозяйственники, государственники. Впрочем его эпоха так же подходит к окончанию. Все что ему хочу сказать , пусть не волнуется о граница Белоруссии. А народ и сам обязан бороться за свое будущее и будущее поколений.
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27.09.2021 14:44 Відповісти
Он не хозяйственник,а барин,который проиграл свою усадьбу,а теперь закрылся в ней со своими приказчиками и лупит своих крестьян,вымещая на них свою злобу за свой пройгрыш.Лох и лузер он,а не хозяин
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27.09.2021 14:55 Відповісти
100% +
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27.09.2021 19:26 Відповісти
Гебельс приходит к Гитлеру, и говорит - мой фюрер, я видел жуткий сон!!! Россия напала на Украину, а Германия пытается их померить!!!! Так и бульбофюрер, спит и видит что кругом враги, ВЕЗДЕ ВРАГИ, ОДИН ОН ДАРТАНЬЯН!!!
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27.09.2021 14:57 Відповісти
НАТО, пиндосы, гав-гав! Вова, дай миллиард.
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27.09.2021 15:15 Відповісти
Шото через один такой уже давно открытый "фронт" (границу с прибалтами) ох как бяларусы скакают стаями в одну сторону - из Бяларуси к врагам
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27.09.2021 16:33 Відповісти
Идиотизм прогрессирует и чем дальше тем быстрее.
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27.09.2021 18:08 Відповісти
 
 