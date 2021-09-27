Лукашенко про курс України в НАТО: Це найсумніше, для нас відкривається новий фронт

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі заявив, що прагнення України в НАТО - це загроза відкриття "нового фронту" для Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА".

"Ми бачимо, як пищем лізе Литва в кожну щілину, щоб показати свою відданість НАТО і США. Але найсумніше - це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Ми бачимо, що вони творять. Мало того, що туди побігли наші втікачі, - там створюються навчально-тренувальні табори в усе більшій кількості, де навчають цілеспрямовано (і не тільки втікачів) роботі по Білорусі, як кажуть спецслужби", - сказав білоруський диктатор.

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За його словами, вже нібито навіть самі українські прикордонники виявляють схованки зі зброєю біля кордону з Білоруссю.

"Якщо ці сховки для заходів на території України, то їх не треба тягти до нашого кордону. Вони б сховали десь в іншому місці. Ясно, ми бачимо ознаки непристойних дій стосовно Білорусі. Про це вже чимало сказано", - додав Лукашенко.