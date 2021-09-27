В Україні поки не збираються закривати або обмежувати рух транспорту, - МОЗ

У "жовтій" зоні карантину не йдеться про закриття або обмеження руху транспорту, в "червоній" - рішення прийматимуть місцеві комісії ТЕБ та НС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

В "жовтій" зоні обмеження для транспорту не передбачені, повідомив Кузін.

Для регіонів "червоного" рівня повноваження щодо встановлення обмежень у громадському транспорті покладено на регіональні комісії ТЕБ та НС.

"Тобто по суті обласні комісії можуть приймати рішення про призупинення транспорту або обмеження його роботи на рівні області. Але поки що про закриття або обмеження руху транспорту не йдеться", - повідомив головний санітарний лікар.

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Він пояснив, що повне скасування також неможливе, тому що від цього залежать інфраструктурні питання, робота об'єктів критичної інфраструктури на рівні областей.

"Повне закриття транспорту в деяких областях відбувалося, проте абсолютно логічно ввести замість цього більш жорсткі епідемічні та профілактичні вимоги до автотранспортного засобу", - заявив Кузін.

Це контроль за використанням масок, дезінфекція самого транспорту, провітрювання і відсутність скупчення як на місцях очікування, так і в самому транспорті.