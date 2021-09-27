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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні поки не збираються закривати або обмежувати рух транспорту, - МОЗ

В Україні поки не збираються закривати або обмежувати рух транспорту, - МОЗ

У "жовтій" зоні карантину не йдеться про закриття або обмеження руху транспорту, в "червоній" - рішення прийматимуть місцеві комісії ТЕБ та НС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

В "жовтій" зоні обмеження для транспорту не передбачені, повідомив Кузін.

Для регіонів "червоного" рівня повноваження щодо встановлення обмежень у громадському транспорті покладено на регіональні комісії ТЕБ та НС.

"Тобто по суті обласні комісії можуть приймати рішення про призупинення транспорту або обмеження його роботи на рівні області. Але поки що про закриття або обмеження руху транспорту не йдеться", - повідомив головний санітарний лікар.

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Він пояснив, що повне скасування також неможливе, тому що від цього залежать інфраструктурні питання, робота об'єктів критичної інфраструктури на рівні областей.

"Повне закриття транспорту в деяких областях відбувалося, проте абсолютно логічно ввести замість цього більш жорсткі епідемічні та профілактичні вимоги до автотранспортного засобу", - заявив Кузін.

Це контроль за використанням масок, дезінфекція самого транспорту, провітрювання і відсутність скупчення як на місцях очікування, так і в самому транспорті.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) транспорт (1391) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Шо, даже тогда, когда бубочка в сопровождении 20 машин едет?
А после шоу с Кефиром, или как там его, Зефиром, точно и не вспомнишь, если найвелічнишого будет сопровожбать десяток танков?
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27.09.2021 12:21 Відповісти
Нужно развивать электрички и сокращать в больших городах количество дизельных маршруток и автобусов.Электрички сделать бесплатными и они должны взять на себя основные пассажироперевозки из пригородов крупных городов.Киев по пассажироперевозкам -полный отстой.Там нужны громадные сочлененные автобусы из спальных районов и выделенные полосы для них в часы пик.Иначе поездки менее 1,5 часа невозможны.Знаю от студентов КНУ.
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27.09.2021 12:24 Відповісти
Зачем такие методы? Кто хотел тот прививку уже сделал, даже самый ленивый. А кто не хочет делать пускай пеняет на себя.
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27.09.2021 12:25 Відповісти
Ждут народного недовольства. Сейчас прийдут платежки и народ начнет выходить с кастрюлями. Вот тогда окажется что и смертность увеличилась, и красный уровень появиться, и транспорт ходить перестанет... ЗеБубочка думает что квартальщик умнее народа?
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27.09.2021 12:28 Відповісти
хватит нагнетать...
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27.09.2021 13:06 Відповісти
Даже если ты сам в личном автомобиле едешь - будь бобр, одень маску
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27.09.2021 13:13 Відповісти
я всегда этому поражался )))) самеько едет и в маске за закрытыми окнами ))))
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27.09.2021 13:20 Відповісти
Запретят въезд личного транспорта в центр Киева?
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27.09.2021 13:11 Відповісти
 
 