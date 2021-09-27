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Новини Земельна реформа Ринок землі
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Хто перший інвестує в землю, в будь-якому випадку буде у виграші, - міністр Лещенко

Хто перший інвестує в землю, в будь-якому випадку буде у виграші, - міністр Лещенко

Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко взяв участь у Першій міжнародній конференції з аграрного права, під час якої закликав українців інвестувати в землю, адже земля - ​​це ресурс, який завжди буде формувати додаткову вартість.

"Незалежно від того, що буде відбуватися у світі: коронавірус, світові економічні кризи – що завгодно, той, хто перший інвестує і придбає землю, в будь-якому разі буде у виграші", – підкреслив Лещенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Пояснюючи, які переваги дає ринок сільськогосподарських земель, він провів аналогію з ринком нерухомості, який є менш прибутковим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За перший день роботи ринку землі зареєстровано три операції з продажу, - міністр Лещенко

Для ефективного розвитку вітчизняного агросектору на сьогодні дуже важлива підтримка та розвиток малого і середнього сільськогосподарського товаровиробника, формування доданої вартості на кожному етапі виробництва сільськогосподарської продукції, максимальна цифровізація всіх процесів, залучення максимальної кількості агротехнічних рішень. І це те, на чому сьогодні сфокусована державна політика. Плюс – мінімізація впливу чиновників на всі процеси, що відбуваються в агросекторі.

"Країна, яка має амбіцію стати повноцінною ринковою економікою, повинна мати ринок землі, ринок праці та ринок капіталів. Реформа ринку землі є стратегічною для країни, оскільки агросектор залишається номером один із точки зору формування доданої вартості і забезпечення сталого розвитку держави. Агросектор сьогодні – це 20% валового внутрішнього продукту країни і 50 % валютної виручки", – наголосив Лещенко.

Також дивіться: Від початку роботи ринку землі в Україні продали 35,9 тис. га, - Мінагрополітики. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

земля (1675) Мінагрополітики (1545) Лещенко Роман (126)


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Топ коментарі
+9
а як закон визнають неконституційним і прийдется віддавати?
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27.09.2021 12:34
+6
Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец. Евреи обязаны растолковать аутисту: в образце 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков.
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27.09.2021 12:36
+6
А нашу землю розпродує на радість 73% ідіотів.
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27.09.2021 12:40
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а як закон визнають неконституційним і прийдется віддавати?
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27.09.2021 12:34 Відповісти
Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец. Евреи обязаны растолковать аутисту: в образце 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков.
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27.09.2021 12:36 Відповісти
А нашу землю розпродує на радість 73% ідіотів.
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27.09.2021 12:40 Відповісти
Ваша - на вашей даче и в цветочном горшке. Не обобщайте!
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27.09.2021 12:45 Відповісти
Він питав у народа про це?
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27.09.2021 12:48 Відповісти
Про що? Це лише ліквідація наслідків більшовицьких злочинів. Давно пора
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27.09.2021 12:55 Відповісти
Чому не порадився з народом, а займається самоуправством? З важливих питань обіцяв проводити референдуми. І де?
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27.09.2021 13:06 Відповісти
Політики брешуть?! Оце так новина, ніколи такого не було.
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27.09.2021 13:27 Відповісти
Не забудовників, а у власності релігійних організацій та населених пунктів.
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27.09.2021 12:45 Відповісти
Израиль- это чуть ли неединственная страна из "нормальных" стран, где нет рынка земли. Но связано это, с юностью государства, фантомными болями, и комплексами, которые есть у Израиля по этому вопросу.
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27.09.2021 13:03 Відповісти
нет рынка земли. Но / Да знаем, знаем. Чтобы да так нет. Будем посмотреть. Таки, вы покупаете или продаёте?
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27.09.2021 13:15 Відповісти
Держава має право тільки купувати землю.
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27.09.2021 13:24 Відповісти
В Ізраїлі немає ринка землі з релігійних питань бо, ще сто років тому сіоніська організація почала скуповувати землю у арабів і здавати її в аренду євреям. Після набуття незалежності вся власність на землю була передана державі за умови ніколи, за жодних умов не продавати землю бо, вся земля Господня. Держава може тільки здавати її в аренду, або надавати у використання кібуцам.
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27.09.2021 13:24 Відповісти
Да Израиль это светское государство. Короче, это всё отмазки. Будет и у них рынок земли. Просто война за неё когда-нибудь закончится, всё устаканиться, пройдут годы, примут и они. Потому что иметь рынок земли, это нормально и даже необходимо.
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27.09.2021 13:31 Відповісти
Да Израиль это светское государство.-Чтобы да так нет. Поднимающие глаза к верху и восторженно цокающие языком при слове Израиль подтвердят: государственная религия в Израиле - иудаизм. Религия в Израиле не отделена от государства, религиозные организации субсидируются Министерством по делам религий. Такая вот средневековая дикость.
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27.09.2021 14:04 Відповісти
Будет и у них рынок земли.-А оно им надо? Может не надо указывать что надо и что не надо израильтянам. Тем более если присоединяться к ним и вместе строить светлое будущее-рынок земли-не желаем.
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27.09.2021 14:38 Відповісти
Для тех, кто пугал распродажей земли всяким упырям: чинуша уговаривает покупать землю
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27.09.2021 12:42 Відповісти
Денег хочет.
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27.09.2021 12:43 Відповісти
Ахвігенний спеціаліст по землеробству, який розбирається в перепродажі чи здачі в аренду києвських квартир.
Взяв отак землю і тільки продаєш урожаї. Нічого більше не потрібно, ні орати, ні сіяти, ні збирати, ні вивозити... А головне що, агрохімія у нього взагалі не розглядається.
Щомусь всі такі дурні, крім нього особисто і вкладуються в квартири.
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27.09.2021 12:43 Відповісти
там, крім землі сільгосп техніка буде коштувати, як дві києвські квартири і її ремонт не з дешевих задоволень. Посівний матеріал та агрохімія теж не копійки коштують. То ж, з тих 270 доларів за тону у фермера залишиться менше ніж від здачі в аренду трьох квартир, якщо рік буде урожайним, покупець щедрий і сусідня агрофірма не вбере твій урожай раніше тебе.
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27.09.2021 12:51 Відповісти
73% не знають, що таке 'інвєстіровать', вони можуть лише продати і пропити.
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27.09.2021 12:44 Відповісти
На самом деле, спрос на украинскую землю очень преувеличен, поэтому министру и приходится рекламировать и нести всякий бред. Понятно, что недвижимость, это в 100раз безопасней и надёжней. Т.к. совковый месседж про отличную, урожайную, украинскую землю- это миф. Они сравнивали со своим рос. морозильником. А по факту, украинская земля находится в зоне рискованного земледелия- холодная погода и частые неурожаи, не способствуют аграрному бизнесу быть супер успешным в Украине и снимать по несколько урожаев в год, как в некоторых странах не с рискованным и прогнозируемым земледелием.
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27.09.2021 12:57 Відповісти
Проблема якраз не в холоді, а в жарі та посухах, які стали звичайними останніми роками. Але і це не було б проблемою, якби у фермерів була можливість закуповувати районований посівний матеріал.
Але, то таке, тут ще й проблеми в рейдерстві та трудовій силі. Одна справа, якщо фермер має всю необхідну техніку і порається сам. Зовсім інша справа, якщо йому доводиться наймати для виконання робіт когось з місцевих з його технікою.
Знову таки, зібравши х0 тон пшениці ти не станеш з нею на трасі. Скоріше за все, будеш чекати перекупника. І тут питання, скільки він погодиться тобі дати. Особливо, якщо перекупник вже викупив всі обсяги на елеваторі і ти не матимеш ні де посушити чи зберігати збіжжя. У тебе не буде ніякого іншого шансу ніж погодитися на запропоновану ціну, аби повернути кредити банку за посівний матеріал, агрохімію, дизельне пальне та ремонти або послуги.
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27.09.2021 13:15 Відповісти
Ну это всё частности. Я говорю в масштабном плане. Вот именно, то засуха, то ещё что-нибудь. Есть страны с очень редкими природными катаклизмами, позволяющие снимать урожай по нескольку раз в год к примеру. Ну вообще холод тоже очень влияет, т.к. каждый градус влияет на эффективность- там где земля быстрей прогревается, соответственно её быстрей можно удобрить и культивировать, что даст больше времени на насыщение минералами. Короче, целый цикл и производительность каждого метра земли другая. Даже в Польше, земля будет дороже, тупо потому что у ней среднегодовая тем-ра мягче(а если добавить инвест.привлекательность страны и прозрачность законов для бизнеса, так и не на мало).
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27.09.2021 13:28 Відповісти
26.09.2021 На Днепропетровщине полицейские пресекли попытку рейдерского захвата урожая подсолнечника, задержав при этом 21 человека. Об этом сообщают со ссылкой на отдел коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.



Инцидент произошел на территории Николаевского сельского совета. На поле, площадью более 70 га, группа молодчиков на автомобилях заблокировали КамАЗы с семенами подсолнечника. Они требовали прекратить сбор урожая, угрожая физической расправой.
Следователи ГУ Нацполиции в Днепропетровской области вместе с сотрудниками Днепровского районного управления полиции, при поддержке бойцов полка полиции специального назначения, задержали всех злоумышленников и документально зафиксировали факт рейдерства.
Оказалось, что все задержанные - жители различных областей Украины, нанятые за деньги для похищения у селян урожая. Четверых из них, которые руководили противозаконными действиями, доставили в изолятор временно содержания. У них изъяли мобильные телефоны, ножи, газовые баллоны.
Все семь автомобилей, на которых прибыли рейдеры, доставлены в Днепр, на штраф-площадку полиции.

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27.09.2021 13:04 Відповісти
Инвестировали в сберкассы, потом в заводы ...
Инвестируйте в землю и вас снова поимеют!
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27.09.2021 13:07 Відповісти
сх земля должна быть национализирована, так как
она тупо разворована баедитами
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27.09.2021 13:28 Відповісти
Спочатку імпічмент, потім скасування всіх законів які наприймав шмаркля. Тому закон про продаж землі буде або зовсім скасований, або змінений в кількості. 50-100 га не більш.
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27.09.2021 13:33 Відповісти
Він мав на увазі землю на цвинтарі! Ави про що подумали?
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27.09.2021 13:52 Відповісти
Похоже рынок земли замёрз. А может и тёплым не был. Местные богатые давно нахватали в аренду на 49 лет. По закону они и станут первыми покупателями при покупке арендованого. Если конечно платили за аренду в срок. Землю покупают что бы вкладывать потом в иное на своей земле. Много денег надо. При неустойчивом рынке сбыта чего либо что там выпускать. Мелкие фермеры не состоянии купить. Простым городским тем более не надо. Иностранный капитал, которым так пугали, при такой нестабильной политической обстановке в стране---да ни за что. А кстати именно чужие и покупают землю много и по хорошей цене---дешёвая ведь раб-сила. Дохода с земли долго ещё не будет.
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27.09.2021 13:57 Відповісти
Ага
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27.09.2021 15:22 Відповісти
 
 