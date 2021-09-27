Хто перший інвестує в землю, в будь-якому випадку буде у виграші, - міністр Лещенко
Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко взяв участь у Першій міжнародній конференції з аграрного права, під час якої закликав українців інвестувати в землю, адже земля - це ресурс, який завжди буде формувати додаткову вартість.
"Незалежно від того, що буде відбуватися у світі: коронавірус, світові економічні кризи – що завгодно, той, хто перший інвестує і придбає землю, в будь-якому разі буде у виграші", – підкреслив Лещенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Пояснюючи, які переваги дає ринок сільськогосподарських земель, він провів аналогію з ринком нерухомості, який є менш прибутковим.
Для ефективного розвитку вітчизняного агросектору на сьогодні дуже важлива підтримка та розвиток малого і середнього сільськогосподарського товаровиробника, формування доданої вартості на кожному етапі виробництва сільськогосподарської продукції, максимальна цифровізація всіх процесів, залучення максимальної кількості агротехнічних рішень. І це те, на чому сьогодні сфокусована державна політика. Плюс – мінімізація впливу чиновників на всі процеси, що відбуваються в агросекторі.
"Країна, яка має амбіцію стати повноцінною ринковою економікою, повинна мати ринок землі, ринок праці та ринок капіталів. Реформа ринку землі є стратегічною для країни, оскільки агросектор залишається номером один із точки зору формування доданої вартості і забезпечення сталого розвитку держави. Агросектор сьогодні – це 20% валового внутрішнього продукту країни і 50 % валютної виручки", – наголосив Лещенко.
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Взяв отак землю і тільки продаєш урожаї. Нічого більше не потрібно, ні орати, ні сіяти, ні збирати, ні вивозити... А головне що, агрохімія у нього взагалі не розглядається.
Щомусь всі такі дурні, крім нього особисто і вкладуються в квартири.
Але, то таке, тут ще й проблеми в рейдерстві та трудовій силі. Одна справа, якщо фермер має всю необхідну техніку і порається сам. Зовсім інша справа, якщо йому доводиться наймати для виконання робіт когось з місцевих з його технікою.
Знову таки, зібравши х0 тон пшениці ти не станеш з нею на трасі. Скоріше за все, будеш чекати перекупника. І тут питання, скільки він погодиться тобі дати. Особливо, якщо перекупник вже викупив всі обсяги на елеваторі і ти не матимеш ні де посушити чи зберігати збіжжя. У тебе не буде ніякого іншого шансу ніж погодитися на запропоновану ціну, аби повернути кредити банку за посівний матеріал, агрохімію, дизельне пальне та ремонти або послуги.
Инцидент произошел на территории Николаевского сельского совета. На поле, площадью более 70 га, группа молодчиков на автомобилях заблокировали КамАЗы с семенами подсолнечника. Они требовали прекратить сбор урожая, угрожая физической расправой.
Следователи ГУ Нацполиции в Днепропетровской области вместе с сотрудниками Днепровского районного управления полиции, при поддержке бойцов полка полиции специального назначения, задержали всех злоумышленников и документально зафиксировали факт рейдерства.
Оказалось, что все задержанные - жители различных областей Украины, нанятые за деньги для похищения у селян урожая. Четверых из них, которые руководили противозаконными действиями, доставили в изолятор временно содержания. У них изъяли мобильные телефоны, ножи, газовые баллоны.
Все семь автомобилей, на которых прибыли рейдеры, доставлены в Днепр, на штраф-площадку полиции.
Инвестируйте в землю и вас снова поимеют!
она тупо разворована баедитами