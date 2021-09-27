Хто перший інвестує в землю, в будь-якому випадку буде у виграші, - міністр Лещенко

Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко взяв участь у Першій міжнародній конференції з аграрного права, під час якої закликав українців інвестувати в землю, адже земля - ​​це ресурс, який завжди буде формувати додаткову вартість.

"Незалежно від того, що буде відбуватися у світі: коронавірус, світові економічні кризи – що завгодно, той, хто перший інвестує і придбає землю, в будь-якому разі буде у виграші", – підкреслив Лещенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Пояснюючи, які переваги дає ринок сільськогосподарських земель, він провів аналогію з ринком нерухомості, який є менш прибутковим.

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Для ефективного розвитку вітчизняного агросектору на сьогодні дуже важлива підтримка та розвиток малого і середнього сільськогосподарського товаровиробника, формування доданої вартості на кожному етапі виробництва сільськогосподарської продукції, максимальна цифровізація всіх процесів, залучення максимальної кількості агротехнічних рішень. І це те, на чому сьогодні сфокусована державна політика. Плюс – мінімізація впливу чиновників на всі процеси, що відбуваються в агросекторі.

"Країна, яка має амбіцію стати повноцінною ринковою економікою, повинна мати ринок землі, ринок праці та ринок капіталів. Реформа ринку землі є стратегічною для країни, оскільки агросектор залишається номером один із точки зору формування доданої вартості і забезпечення сталого розвитку держави. Агросектор сьогодні – це 20% валового внутрішнього продукту країни і 50 % валютної виручки", – наголосив Лещенко.

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