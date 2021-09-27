Двоє ліванців-нелегалів зачепили сигнальну міну прикордонників і стрибнули в Західний Буг, але потужна течія повернула їх в Україну. ФОТО

На Волині затримали незаконних мігрантів, які намагалися незаконно перетнути українсько-польський кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Двоє іноземців, як згодом з’ясувалося – громадян Лівану, хотіли потрапити в Польщу через Західний Буг. При їх наближенні до річки спрацювала сигнальна міна прикордонників.

"До місця спрацювання міни висунулася група реагування відділу прикордонної служби "Амбуків". А іноземці поспішили роздягатися та пливти на польський берег. Здоровий глузд взяв гору і ліванці з допомогою потужної течії повернулися на український берег, де їх зустріли співробітники Держприкордонслужби", - говориться в повідомленні.



Фото: Держприкордонслужба

Як з’ясувалося, в Україну іноземці прибули встановленим порядком, а потім вирішили продовжити мандрівку в країни ЄС у незаконний спосіб. Оглянувши берег, військовослужбовці знайшли й речі затриманих, серед яких був і ліванський паспорт одного з чоловіків.

Іноземців доставили до прикордонного підрозділу, де вони зізналися, що мали намір нелегально дістатися в Німеччину.

Тепер за спробу запливу через кордон на них чекає український суд, який має визначити міру відповідальності ліванців за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

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