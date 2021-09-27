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Двоє ліванців-нелегалів зачепили сигнальну міну прикордонників і стрибнули в Західний Буг, але потужна течія повернула їх в Україну. ФОТО

На Волині затримали незаконних мігрантів, які намагалися незаконно перетнути українсько-польський кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Двоє іноземців, як згодом з’ясувалося – громадян Лівану, хотіли потрапити в Польщу через Західний Буг. При їх наближенні до річки спрацювала сигнальна міна прикордонників.

"До місця спрацювання міни висунулася група реагування відділу прикордонної служби "Амбуків". А іноземці поспішили роздягатися та пливти на польський берег. Здоровий глузд взяв гору і ліванці з допомогою потужної течії повернулися на український берег, де їх зустріли співробітники Держприкордонслужби", - говориться в повідомленні.

Двоє ліванців-нелегалів зачепили сигнальну міну прикордонників і стрибнули в Західний Буг, але потужна течія повернула їх в Україну 01
Фото: Держприкордонслужба

Як з’ясувалося, в Україну іноземці прибули встановленим порядком, а потім вирішили продовжити мандрівку в країни ЄС у незаконний спосіб. Оглянувши берег, військовослужбовці знайшли й речі затриманих, серед яких був і ліванський паспорт одного з чоловіків.

Іноземців доставили до прикордонного підрозділу, де вони зізналися, що мали намір нелегально дістатися в Німеччину.

Тепер за спробу запливу через кордон на них чекає український суд, який має визначити міру відповідальності ліванців за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Читайте також: За дві доби затримано 6 турецьких нелегалів, які намагалися перетнути кордон на Львівщині, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5949) затримання (4339) нелегали (383)


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Топ коментарі
+10
не поталанило...Україна просто так не відпускає...
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27.09.2021 12:41
+10
дуже вгодовані ліванці. не скажеш, шо вони вдома бідують
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27.09.2021 13:03
+8
Бандери спіймали.
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27.09.2021 12:44
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не поталанило...Україна просто так не відпускає...
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27.09.2021 12:41 Відповісти
Бандери спіймали.
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27.09.2021 12:44 Відповісти
і воріженки щезають, як роса на сонці і ріки нелегалів повертають...і нах вони тут потрібні...
це їхній президент про українок відгукувався недоброзичливо...
то нехай ці за нього віддуваються
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27.09.2021 13:08 Відповісти
Нажаль раків буде мало.
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27.09.2021 12:50 Відповісти
Хотіли прийняти участь у виборах.
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27.09.2021 13:00 Відповісти
это триатлонисты)
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27.09.2021 13:01 Відповісти
дуже вгодовані ліванці. не скажеш, шо вони вдома бідують
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27.09.2021 13:03 Відповісти
Неудачно как-то вынесло. Лучше бы сразу в море, там чуть проплыть и дома были бы.
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27.09.2021 13:08 Відповісти
От клята течія! Ну понесла би отих "сиріт" до Полщі і нехай із ними "довбилися" би поляки, а так доведеться нашим погранцям їх няняти.
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27.09.2021 13:19 Відповісти
Так это ж бармалеи черножопые - гамно ж не тонет.
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27.09.2021 13:29 Відповісти
Нещасні люди...
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27.09.2021 13:57 Відповісти
откуда оно берется..там нет вроде границы с ливаном..
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27.09.2021 14:07 Відповісти
могли б переодется в погрнцов один такой же салоед жирный второй поджарый..если б знали приемы бушидо и агентов абвера....а так сдались полусрочнику и толстяку)
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27.09.2021 14:09 Відповісти
От дятли - сюди іспанці прориваються, і готові жити у торгових центрах, а вони в ту Європу пруться. Ну, але з урахуванням ситуації на східних кордонах Польщі, це трохи підвищує шанси України у змаганні з білоруськими трафікерами...
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27.09.2021 14:49 Відповісти
против течения не попрёшь...
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27.09.2021 15:11 Відповісти
 
 