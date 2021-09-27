США створюють в Україні військові бази під виглядом навчальних центрів, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на нараді з силовим блоком у понеділок у Мінську заявив про занепокоєння Білорусі та Росії ситуацією на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Особлива увага українській ділянці - що ми там будемо робити. Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази Сполучені Штати створюють в Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати", - заявив Лукашенко.

За його словами, ця тема неодноразово обговорювалася на зустрічах із президентом Росії Володимиром Путіним. "Ми з президентом Росії проводили та проводимо консультації з цього питання і домовилися, що там треба щось робити. Інакше ми завтра матимемо просто на кордоні Білорусі та Росії неприйнятну для нас ситуацію. Аж до розміщення ракет відповідної дальності. Ми на це не підписувалися і допустити цього не можемо", - заявив Лукашенко.

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