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США створюють в Україні військові бази під виглядом навчальних центрів, - Лукашенко

США створюють в Україні військові бази під виглядом навчальних центрів, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на нараді з силовим блоком у понеділок у Мінську заявив про занепокоєння Білорусі та Росії ситуацією на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Особлива увага українській ділянці - що ми там будемо робити. Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази Сполучені Штати створюють в Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати", - заявив Лукашенко.

За його словами, ця тема неодноразово обговорювалася на зустрічах із президентом Росії Володимиром Путіним. "Ми з президентом Росії проводили та проводимо консультації з цього питання і домовилися, що там треба щось робити. Інакше ми завтра матимемо просто на кордоні Білорусі та Росії неприйнятну для нас ситуацію. Аж до розміщення ракет відповідної дальності. Ми на це не підписувалися і допустити цього не можемо", - заявив Лукашенко.

Читайте також: Лукашенко про курс України в НАТО: Це найсумніше, для нас відкривається новий фронт

Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) США (22643)


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Топ коментарі
+41
Твои бы слова да правдой были. Сам то Лука уже под кремлефашистов лег и готовит наступление на Украину.
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27.09.2021 12:59
+30
хоть бы одним глазиком посмотреть на эти легендарные базы НАТО в Украине
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27.09.2021 13:01
+24
А еще в Украине есть воинская часть где служат только американские ********* в количестве 5 000 только офицеров американского Вермахта...
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27.09.2021 13:01
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Лука взагалі охерів. Пуцик його лякає,а воно боїться.
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27.09.2021 14:47 Відповісти
Та ти рашиська маріонетка ,фашиський диктатор, тобі то що? як же за свою погану шкуру боітся.
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27.09.2021 15:03 Відповісти
Pod vidom ucebnikx centrov samoj Belorus pojavilis bazi fasistkoj raski,eto uze sostajalos i vidimo samozvanec eto xocet uzakonit icia kakix to vragov.Eto balonka kremlia nicego neresajet,za nego kreml resil uze davno
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27.09.2021 15:19 Відповісти
этот придурок хоть закусывает?
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27.09.2021 16:39 Відповісти
кацапи самі і підготували основу для бази НАТО в Яворівському районі, виселивши 30 сіл.
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27.09.2021 16:46 Відповісти
Американцы, в добавок, четыре колхоза, перевели, под внешнее управление.
Кроме этого, назначили трёх старост в Фийне, Папирне и Дубровицах. Один из них, афрополяк.
Точно вам гаварю. ОБС, никада физдеть не бутеть.
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27.09.2021 17:29 Відповісти
Чекай... иам ще чіповані картоплі почали поставляти до Білорусі -- скоро майдан!
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27.09.2021 20:09 Відповісти
Какие мля ракеты соответсвуующей дальности его будут беспокоить в Украине? А что в Польша, Литва его не беспокоит? Или именно в Украине его беспокоить будут ракеты?
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26.01.2022 23:31 Відповісти
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