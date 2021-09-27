Причиною вибуху на арсеналі в Калинівці стала диверсія, вивчається причетність спецслужб РФ, - Венедіктова

Причиною пожежі і вибухів боєприпасів на 48 арсеналі в Калинівці Вінницької області в 2017 році стала диверсія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

"Чотири роки тому прогриміли вибухи боєприпасів на складах та майданчиках відкритого зберігання 48 арсеналу у Калинівці Вінницької області. Збитки - понад 5,9 млрд грн внаслідок знищення боєприпасів, а також завдана шкода - пошкоджені об’єкти військової частини, будівлі місцевих мешканців", - говориться в повідомленні.

За словами генпрокурора, версія вчинення вибуху на 48 арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується здобутими доказами та висновками вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків та оглядів.

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"З урахуванням особливого періоду в державі та ведення бойових дій на тимчасово окупованих територіях України, особлива увага приділяється збиранню доказів вчинення підпалів та вибухів на українських складах диверсійно-розвідувальними групами РФ або терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР", - зазначила Венедіктова.

Генпрокурорка заявила, що з цією метою прокурори і слідчі також використовують передбачені кримінальним процесуальним законом заходи міжнародного співробітництва. Наразі очікується відповідь від компетентних органів Чеської Республіки щодо вибухів на складах із боєприпасами, що мали місце в жовтні та грудні 2014 року у населеному пункті Врбетице.

Нагадуємо, 26 вересня 2017 року близько 22:00 у ДСНС надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони біля селища Калинівка.

Було евакуйовано понад 30 тисяч осіб. За даними рятувальників, були травмовані 2 осіб, яких госпіталізували до медичних установ.

29 вересня 2017 тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що вибухи у Калинівці міг спричинити закладений детонатор.