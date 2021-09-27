УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6971 відвідувач онлайн
Новини
21 972 209

Причиною вибуху на арсеналі в Калинівці стала диверсія, вивчається причетність спецслужб РФ, - Венедіктова

Причиною вибуху на арсеналі в Калинівці стала диверсія, вивчається причетність спецслужб РФ, - Венедіктова

Причиною пожежі і вибухів боєприпасів на 48 арсеналі в Калинівці Вінницької області в 2017 році стала диверсія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

"Чотири роки тому прогриміли вибухи боєприпасів на складах та майданчиках відкритого зберігання 48 арсеналу у Калинівці Вінницької області. Збитки - понад 5,9 млрд грн внаслідок знищення боєприпасів, а також завдана шкода - пошкоджені об’єкти військової частини, будівлі місцевих мешканців", - говориться в повідомленні.

За словами генпрокурора, версія вчинення вибуху на 48 арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується здобутими доказами та висновками вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків та оглядів.

Читайте також: Після пожежі на військових складах у Калинівці недорахувалися боєприпасів майже на 500 млн грн, - звіт ТСК

"З урахуванням особливого періоду в державі та ведення бойових дій на тимчасово окупованих територіях України, особлива увага приділяється збиранню доказів вчинення підпалів та вибухів на українських складах диверсійно-розвідувальними групами РФ або терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР", - зазначила Венедіктова.

Генпрокурорка заявила, що з цією метою прокурори і слідчі також використовують передбачені кримінальним процесуальним законом заходи міжнародного співробітництва. Наразі очікується відповідь від компетентних органів Чеської Республіки щодо вибухів на складах із боєприпасами, що мали місце в жовтні та грудні 2014 року у населеному пункті Врбетице.

Нагадуємо, 26 вересня 2017 року близько 22:00 у ДСНС надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони біля селища Калинівка.

Було евакуйовано понад 30 тисяч осіб. За даними рятувальників, були травмовані 2 осіб, яких госпіталізували до медичних установ.

29 вересня 2017 тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що вибухи у Калинівці міг спричинити закладений детонатор.

Автор: 

вибух (4449) Калинівка (186) диверсія (348) ЗСУ (7540) склад (182) Венедіктова Ірина (829)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+33
ага. т.е. диверсанты
минус один склад из досье порошенко
ждем информации по остальным
показати весь коментар
27.09.2021 13:06
+30
ух ты. прямо типичный зебаран прискакал в гости....
дятел, если бы всех диверсантов можно было нейтрализовать силами обеспечения безопасности обьекта, то они (диверсанты) вымерли бы как класс.
показати весь коментар
27.09.2021 13:16
+24
и Мертвое море тоже Порошенко убил..
показати весь коментар
27.09.2021 13:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Ви всі, з обох таборів, трохи не сповна розуму. Зєбулони своєю тупістю, свиноботи сліпою вірою у своє божество
показати весь коментар
27.09.2021 20:45 Відповісти
Да неужели, б... Да на четвертом то году....
показати весь коментар
27.09.2021 22:10 Відповісти
Как сторонне лицо проникло на склад? а не часовой ли ватник заложил?
После новобогдановки дохрена кинули средств на охрану внешнею..

Номер как в кацапии выложили штабель вокруг молниепремника не прокатит...или а-ля ряд.Селин кинул бычок под штабель (новобогдановка) тоже не катит
показати весь коментар
27.09.2021 23:02 Відповісти
Так ***** найдите виновных рвите когти грызите землю !!! вешайте садите на кичу в чем проблема !? аааа дп бабло и коррупция а Народу инфа )))) ***** не вешайте !
показати весь коментар
27.09.2021 23:08 Відповісти
Та невже?))) ...Таки є якесь просвітлення часом у речовині черепної карабайки цієї істоти...
показати весь коментар
28.09.2021 00:42 Відповісти
Не зрозумів, там же тилові генерали під керівництвом Порошенко крали зброю і продавали наживаючись на війні, чи щось змінилося?
показати весь коментар
28.09.2021 04:51 Відповісти
эти уродцы с таким рвением пытаются нивелировать вагнергейт, что сейчас готовы на все... через 4 года они нашли причину? за такую "эффективность" надо брать за и за борт выбрасывать как помои...
показати весь коментар
28.09.2021 05:13 Відповісти
Виходить, що на склад потрапила ДРГ ворога. Було знищена велика кількість боеприпасів і завдано школи на мільярди. А ще більшу шкоду завдало брехливе слово і наклепи на тодішього президента Порошенко, якому і там було несолодко від постійних атак ворога з різних напрямків і він все стримав, зберіг країну. Скільки було бруду вилито, що він знищує склади. Тільки додуматися, що ходить з протягнутою рукою і завозить все в Україну, а тут бере і знищує своє. І дебіли це використовували, навіть не задумаючись, що цією брехную відбілювали агресора - російську підерацію, яка і сьогодні тут має непогані позиції в СБУ, офісі президента, армії, поліціі, судах і прокладають шлях у президентсво малоросам і популістам. Брехня і фейки свою справу зробили. А за збереження *********** мали понести відповідальність ті міністри і президенти, при яких будувалися ці склади.
показати весь коментар
28.09.2021 09:33 Відповісти
диверсанти підірвали перший арсенал, потім підрив другого, третього , четвертого арсеналу. Бо після першого головнокомандувач у відповідь посилив охорону лише на складах Рошен
показати весь коментар
28.09.2021 13:32 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 