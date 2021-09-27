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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ про підробку COVID-сертифікатів: Якщо лікар виливає вакцину і вносить дані про щеплення, дізнаємося - в реанімації пацієнт все розповідає

МОЗ про підробку COVID-сертифікатів: Якщо лікар виливає вакцину і вносить дані про щеплення, дізнаємося - в реанімації пацієнт все розповідає

Якщо лікар за домовленістю з пацієнтом вносить у базу щеплених від COVID-19 людину, а його дози просто виливає, таку махінацію можна буде відстежити. У МОЗ пояснили, чим загрожує підробка COVID-сертифікатів.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що внесення будь-якої інформації в електронну систему охорони здоров'я можна відслідкувати, - і побачити, який лікар вніс туди той чи інший запис.

"І, повірте, коли пацієнт перебуває на ліжку палати інтенсивної терапії чи реанімації, він розкаже, чи вакцинований, чи в нього куплений сертифікат і хто йому таке зробив. Тому ця інформація рано чи пізно стане відомою принаймні медичним працівникам, правоохоронним органам тощо", - пояснив Кузін.

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Заступник голови МОЗ підкреслив, що вони знають про основні алгоритми і механізми, яким чином ці сертифікати підробляються, продаються і як дані про щеплення фіктивно вносяться в ЄСЗ. "Я б хотів звернутися до кожного лікаря, який цим займається, і застерегти його від таких дій", - сказав він.

За його словами, влада опрацьовує сайти, телеграм-канали, фейсбук-групи, де поширується інформація про купівлю COVID-сертифікатів.

"Зараз уже ведеться приблизно 300 кримінальних проваджень за цими випадками. Минулого тижня вже було кілька обшуків по туристичних агенціях, які продавали так званий повний комплект: сам тур, поліс медичного страхування, сертифікат про пройдений ПЛР-тест до вильоту і плюс тест за датою повернення з країни, з якої людина поверталася", - повідомив Кузін.

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МОЗ зараз також ініціювало урядові зміни до Кримінального процесуального кодексу з метою підвищення відповідальності за підробку документів про вакцинацію, сертифікатів.

"Однак я би хотів ще раз запевнити в тому, що зараз майже всі групи, які є в телеграмі, в вайбері, вотсапі, відслідковуються кіберполіцією і додатково з'ясовується, хто з медичних працівників бере участь у цих схемах. Думаю, найближчим часом ці справи будуть доведені до їх логічного завершення", - зазначив він.

Автор: 

карантин (18172) підробка (437) сертифікат (426) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8

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27.09.2021 13:10
+6
Ребята это клиника,. Сумашедший дом, а не власть)
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27.09.2021 13:27
+6
Ахах. На кого эта глупая бредятина рассчитана? Нету у вас ребятки механизма контроля данного процесса. И даже на смертном одре никто не станет признаваться что является сообщником в подобном преступлении. У вас такая же ситуация с теневой экономикой. Вы сами своими налогами довели людей до того, что и работодатель и наемный работник идут на совместное преступление когда берут на работу людей без официального оформления или оформления на минималку, а доплата в конверте. Сильно много вычислили таких работников за все эти годы? Помогло это исправить ситуацию с уплатой налогов в бюджет? Вопросы естественно риторические.
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27.09.2021 13:39
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27.09.2021 13:10 Відповісти
Это называется терморектальный полиграф. Даёт поразительный результат уже про 40 градусах по Цельсию.
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27.09.2021 13:22 Відповісти
COVID-сертификат первый шаг по построению людей Земли в ширенги.....
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27.09.2021 13:19 Відповісти
А сейчас люди как будто свободны и не от чего не зависят ?

Вы с Луны ? )))
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27.09.2021 13:22 Відповісти
А навіщо людям додаткове, нікому непотрібне обмеження прав?
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27.09.2021 13:36 Відповісти
Тому що це те саме, що обмеження права вийти й застрелити людину. Хворі на COVID розносять інфекцію і пришвидчують мутаціі чим вбивають інших.
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27.09.2021 13:43 Відповісти
хм, так вроде сейчас более стремные - привитые и без маски, они как бы более сильные разносчики ( при условии что на тот момент они носители инфекции), вроде ж так на прошлой неделе все писали, или правила игры изменились?-
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27.09.2021 14:01 Відповісти
Згодний. Я маю 2 щеплення, але ношу маску в приміщенні та транспорті. Саме тому, що Ви казали. Я можу бути хворим і розносити інфекцію (хоча і з 10 разів меншою вірогідністю ніж антивакцинатори). Ті хто цього не роблять, такі самі рагулі, я і антивакцинатори, їм просто плювати на інших.
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27.09.2021 15:10 Відповісти
А хворі на ковід після щеплення по вашому якусь кращу інфекцію розносять?
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27.09.2021 15:09 Відповісти
И в чём твоя несвобода выражается???
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27.09.2021 17:12 Відповісти
шеринги
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03.11.2021 14:23 Відповісти
Пытать будут ? )))
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27.09.2021 13:21 Відповісти
тебе не надо вакцинироваться. и пожалуйста не снимай презерватив. НИКОГДА
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27.09.2021 14:47 Відповісти
Не буду. Ты боишься, глупенький?
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27.09.2021 15:10 Відповісти
Не боюсь. Я жду-не дождусь когда все тупые вымрут.
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29.09.2021 11:32 Відповісти
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29.09.2021 12:52 Відповісти
А что там в Израиле, уже все привитые признались, что они не привитые, али как????, Сейчас всем привитым, с тяжёлым протеканием болезни, будут шить поддельный сертификат....
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27.09.2021 13:23 Відповісти
в реанимации Израиля привитых НЕТ. В больницы - да, попадают. примерно 10-12% попавших в больницы с ковидом - привитые. Старики, диабетики, гипертоники. Остальные - невакцинированные, в основном арабы и харедим.
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27.09.2021 13:31 Відповісти
Ты чо прямо в реанимации Израиля щас находишся и стримишь отудово клоун?
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27.09.2021 14:24 Відповісти
бред, как можно разговаривать в таком состоянии ?
и куда мусора приложат показания добытые таким методом ?
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27.09.2021 13:25 Відповісти
Ребята это клиника,. Сумашедший дом, а не власть)
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27.09.2021 13:27 Відповісти
поищи мудрую. Где не хотят вакцинировать. Где-нибудь в Афганистане.
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27.09.2021 13:31 Відповісти
Бабосики копите, ревакцинация будет ежегодной) шара скоро закончится. П
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27.09.2021 13:38 Відповісти
кстати да, пфайзер об этом уже в открытую говорит (опуская конечно слово платная, но в сл. году будут уже прямо говорить).Хотя кто то уже ж говорил о вакцине от гриппа+ковид со сл. года, если принять во внимание что от гриппа платная, то все уже ясно и так.
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27.09.2021 14:04 Відповісти
Ахах. На кого эта глупая бредятина рассчитана? Нету у вас ребятки механизма контроля данного процесса. И даже на смертном одре никто не станет признаваться что является сообщником в подобном преступлении. У вас такая же ситуация с теневой экономикой. Вы сами своими налогами довели людей до того, что и работодатель и наемный работник идут на совместное преступление когда берут на работу людей без официального оформления или оформления на минималку, а доплата в конверте. Сильно много вычислили таких работников за все эти годы? Помогло это исправить ситуацию с уплатой налогов в бюджет? Вопросы естественно риторические.
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27.09.2021 13:39 Відповісти
Шо ж минздрав с людьми делает шо они попадают в реанимацию?
Ведь причина почему они там оказываются не называется.)
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27.09.2021 13:55 Відповісти
Сказочник....Андерсон нервно курит в сторонке...😀
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27.09.2021 13:59 Відповісти
Навіть не знаю,як це все назвати.
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27.09.2021 14:02 Відповісти
Премьер-министр Израиля объяснил почему пришлось идти на эксперимент массовой вакцинации 3-ей дозой наперекор позиции регуляторов, ВОЗ, экспертов.
"По мере роста заболеваемости Дельтой в стране стало больше случаев среди привитых, чем среди непривитых. Когда дважды привитые люди заражаются и заболевают, это разрушает доверие общества к вакцинам и уменьшает у остальных стремление привиться. Мы решили, что третьи дозы необходимы для сохранения доверия общества к вакцинам".
... хм..А че !? Логично же !!! пздц
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27.09.2021 14:19 Відповісти
Посилання + оригінал
https://www.jpost.com/israel-news/naftali-bennetts-5-reasons-for-giving-a-third-covid-19-shot-in-israel-679740

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27.09.2021 23:25 Відповісти
Проще антиваксам которые за сертификатом пришли, говорить, что ты их ща физраствором шпиганёшь, для проформы, а потом сертификат выдаш, а фигачить вакциной. И денег получил и ничё не нарушил
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27.09.2021 14:49 Відповісти
Называть такого мерзавца "врачом" - большой перебор! Ну а его"клиент"- клинический идиот.КОГО ОБМАНЫВАЕТЕ ?? И для чего?
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27.09.2021 15:54 Відповісти
Готовят тайные циркуляры и пособия по пыткам в реанимациях. Сделают план по признаниям и будут пытать больных. Все равно никто не узнает. Доктор Менгеле таки доктор, по сравнению с этими.
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24.11.2021 22:39 Відповісти
 
 