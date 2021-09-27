МОЗ про підробку COVID-сертифікатів: Якщо лікар виливає вакцину і вносить дані про щеплення, дізнаємося - в реанімації пацієнт все розповідає
Якщо лікар за домовленістю з пацієнтом вносить у базу щеплених від COVID-19 людину, а його дози просто виливає, таку махінацію можна буде відстежити. У МОЗ пояснили, чим загрожує підробка COVID-сертифікатів.
Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що внесення будь-якої інформації в електронну систему охорони здоров'я можна відслідкувати, - і побачити, який лікар вніс туди той чи інший запис.
"І, повірте, коли пацієнт перебуває на ліжку палати інтенсивної терапії чи реанімації, він розкаже, чи вакцинований, чи в нього куплений сертифікат і хто йому таке зробив. Тому ця інформація рано чи пізно стане відомою принаймні медичним працівникам, правоохоронним органам тощо", - пояснив Кузін.
Заступник голови МОЗ підкреслив, що вони знають про основні алгоритми і механізми, яким чином ці сертифікати підробляються, продаються і як дані про щеплення фіктивно вносяться в ЄСЗ. "Я б хотів звернутися до кожного лікаря, який цим займається, і застерегти його від таких дій", - сказав він.
За його словами, влада опрацьовує сайти, телеграм-канали, фейсбук-групи, де поширується інформація про купівлю COVID-сертифікатів.
"Зараз уже ведеться приблизно 300 кримінальних проваджень за цими випадками. Минулого тижня вже було кілька обшуків по туристичних агенціях, які продавали так званий повний комплект: сам тур, поліс медичного страхування, сертифікат про пройдений ПЛР-тест до вильоту і плюс тест за датою повернення з країни, з якої людина поверталася", - повідомив Кузін.
МОЗ зараз також ініціювало урядові зміни до Кримінального процесуального кодексу з метою підвищення відповідальності за підробку документів про вакцинацію, сертифікатів.
"Однак я би хотів ще раз запевнити в тому, що зараз майже всі групи, які є в телеграмі, в вайбері, вотсапі, відслідковуються кіберполіцією і додатково з'ясовується, хто з медичних працівників бере участь у цих схемах. Думаю, найближчим часом ці справи будуть доведені до їх логічного завершення", - зазначив він.
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Вы с Луны ? )))
и куда мусора приложат показания добытые таким методом ?
Ведь причина почему они там оказываются не называется.)
"По мере роста заболеваемости Дельтой в стране стало больше случаев среди привитых, чем среди непривитых. Когда дважды привитые люди заражаются и заболевают, это разрушает доверие общества к вакцинам и уменьшает у остальных стремление привиться. Мы решили, что третьи дозы необходимы для сохранения доверия общества к вакцинам".
... хм..А че !? Логично же !!! пздц
https://www.jpost.com/israel-news/naftali-bennetts-5-reasons-for-giving-a-third-covid-19-shot-in-israel-679740