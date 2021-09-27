МОЗ про підробку COVID-сертифікатів: Якщо лікар виливає вакцину і вносить дані про щеплення, дізнаємося - в реанімації пацієнт все розповідає

Якщо лікар за домовленістю з пацієнтом вносить у базу щеплених від COVID-19 людину, а його дози просто виливає, таку махінацію можна буде відстежити. У МОЗ пояснили, чим загрожує підробка COVID-сертифікатів.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що внесення будь-якої інформації в електронну систему охорони здоров'я можна відслідкувати, - і побачити, який лікар вніс туди той чи інший запис.

"І, повірте, коли пацієнт перебуває на ліжку палати інтенсивної терапії чи реанімації, він розкаже, чи вакцинований, чи в нього куплений сертифікат і хто йому таке зробив. Тому ця інформація рано чи пізно стане відомою принаймні медичним працівникам, правоохоронним органам тощо", - пояснив Кузін.

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Заступник голови МОЗ підкреслив, що вони знають про основні алгоритми і механізми, яким чином ці сертифікати підробляються, продаються і як дані про щеплення фіктивно вносяться в ЄСЗ. "Я б хотів звернутися до кожного лікаря, який цим займається, і застерегти його від таких дій", - сказав він.

За його словами, влада опрацьовує сайти, телеграм-канали, фейсбук-групи, де поширується інформація про купівлю COVID-сертифікатів.

"Зараз уже ведеться приблизно 300 кримінальних проваджень за цими випадками. Минулого тижня вже було кілька обшуків по туристичних агенціях, які продавали так званий повний комплект: сам тур, поліс медичного страхування, сертифікат про пройдений ПЛР-тест до вильоту і плюс тест за датою повернення з країни, з якої людина поверталася", - повідомив Кузін.

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МОЗ зараз також ініціювало урядові зміни до Кримінального процесуального кодексу з метою підвищення відповідальності за підробку документів про вакцинацію, сертифікатів.

"Однак я би хотів ще раз запевнити в тому, що зараз майже всі групи, які є в телеграмі, в вайбері, вотсапі, відслідковуються кіберполіцією і додатково з'ясовується, хто з медичних працівників бере участь у цих схемах. Думаю, найближчим часом ці справи будуть доведені до їх логічного завершення", - зазначив він.