УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11467 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
4 823 34

МОЗ підготувало проєкт наказу про обов'язкову вакцинацію від COVID-19 держчиновників і педагогів

МОЗ підготувало проєкт наказу про обов'язкову вакцинацію від COVID-19 держчиновників і педагогів

МОЗ України підготував проєкт наказу про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в документі, оприлюдненому на сайті Федерації профспілок України.

Так, згідно з документом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів, вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 підлягають:

- Працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.

- Працівники місцевих державних адміністрацій.

- Працівники закладів професійної (професійно-технічної освіти), професійного, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

Також читайте: МОЗ про підробку COVID-сертифікатів: Якщо лікар виливає вакцину і вносить дані про щеплення, дізнаємося - в реанімації пацієнт все розповідає

З документом можна ознайомитися за посиланням.

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5391) ФПУ (11) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Тобто МОЗ, вирішив що може своїм наказом порушувати Конституцію України??? Цікаво....Для всіх було би більшим стимулом довіри, якби МОЗ видав наказ про відповідальність за наслідки....
показати весь коментар
27.09.2021 14:07
+6
У меня есть вопрос - Почему всемирная власть борется с " пандемией", придумав уколы для здоровых, а не лекарства для больных?...........Может потому что всемирной власти нужно сокращение населения любыми способами - вот и решили поиздеваются над здоровыми! Подождем чуток и привитые начнут вымирать от этой "вакцины" пачками... Или вы реально считаете что мировое правительство беспокоится о здоровье человечества?! Тогда вы наивные и полезные идиоты !!!
показати весь коментар
27.09.2021 14:12
+5
нiколи bо насильна вакцинацiя цe порушeння прав людини
показати весь коментар
27.09.2021 16:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ви контингент освітніх закладів коли вакцинувати плануєте..?
а то діти в школу/студіки на пари - і через три тижні всі на самоізоляції сім'ями і студгрупами...
показати весь коментар
27.09.2021 13:45 Відповісти
нiколи bо насильна вакцинацiя цe порушeння прав людини
показати весь коментар
27.09.2021 16:32 Відповісти
Тобто МОЗ, вирішив що може своїм наказом порушувати Конституцію України??? Цікаво....Для всіх було би більшим стимулом довіри, якби МОЗ видав наказ про відповідальність за наслідки....
показати весь коментар
27.09.2021 14:07 Відповісти
Собственность государства. И пускай благодарят, что не нужно обрезание делать! Кланяются и благодарят!
показати весь коментар
27.09.2021 14:10 Відповісти
Це вже у планах на другий президентський термін.
показати весь коментар
27.09.2021 15:39 Відповісти
План дій-Для тих кого "змушують"
https://www.youtube.com/watch?v=jgke5sDSXCU&ab_channel=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
показати весь коментар
27.09.2021 14:12 Відповісти
акустика як iз кастюлi з bорщeм. нe записуйтe biльшe у машинi
показати весь коментар
27.09.2021 16:48 Відповісти
У меня есть вопрос - Почему всемирная власть борется с " пандемией", придумав уколы для здоровых, а не лекарства для больных?...........Может потому что всемирной власти нужно сокращение населения любыми способами - вот и решили поиздеваются над здоровыми! Подождем чуток и привитые начнут вымирать от этой "вакцины" пачками... Или вы реально считаете что мировое правительство беспокоится о здоровье человечества?! Тогда вы наивные и полезные идиоты !!!
показати весь коментар
27.09.2021 14:12 Відповісти
Потому что "всемирная власть" - фантазия
показати весь коментар
27.09.2021 14:16 Відповісти
угу Хфантазия... мне жаль что вы не в состоянии сложить этот пазл, и не видите всего того что происходит сейчас в Мире...Напрягите мозги и увидите !!!
показати весь коментар
27.09.2021 14:22 Відповісти
этот "пазл" часть конспиративной фантазии. Его трудно складывать, потому что нечего.
показати весь коментар
27.09.2021 17:00 Відповісти
фантазии чего ? 20% ковидных больных имеют симптомы заболевания . Остальные переносят вирус безсимптомно . То есть таблетки для 20% , а вакцины для всех . Разницу в прибыли посчитать сможешь ? кроме того естественный иммунитет дает в 27 раз лучшую защиту организму чем полученный от мРНА стимулятора . Значит переболевший с таблетками получает на будущее сильный иммунитет . А уколовшийся садиться на иглу каждые 6 месяцев , что и происходит в самом уколотом Израиле .
показати весь коментар
27.09.2021 19:15 Відповісти
в статистике как-то не хватает летальных исходов (в результате которых подолжительность жизни скатилась до времени WWII) и последствий у переболевших.
показати весь коментар
27.09.2021 19:47 Відповісти
Последствия от так называемой прививки тоже неплохо бы не скрывать .
показати весь коментар
27.09.2021 19:51 Відповісти
о них регулярно пишут как СМИ, так и много конспирологических выдумок, ну, тут ты в курсе
показати весь коментар
27.09.2021 21:12 Відповісти
совершенно правильный вопрос . таблетки лечить людей это не сверхприбыли для корпораций . в союзе с политиками биг фарма получает миллиарды прибыли и дает процент политикам проводящим в жизнь обязательную вакцинацию . ежегодня вакцинация сделает фармокомпании триллионерами . они и так очень богатые , а будут еще богаче .
показати весь коментар
27.09.2021 19:10 Відповісти
Ваш необхідний захист! Це ваша інформація - і нікому її не кажіть!
https://www.youtube.com/watch?v=RcriVkUTzxg&ab_channel=SergiyGula-%D0%A2%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%94%D0%90
показати весь коментар
27.09.2021 14:16 Відповісти
Напевно моз пога провітритись -на гілляках!
показати весь коментар
27.09.2021 14:40 Відповісти
Пикольно... Как у конлагерях у немцев - принудительные опыты на людях !

ВСЕ прививки от ковид19 на данный момент - экспериментальные - а значит - на данный момент они даже НЕ прививки... а "опытные образцы"...
показати весь коментар
27.09.2021 15:21 Відповісти
а нiмцi ужe вкололися. пeдагоги 96% доbровiльно
показати весь коментар
27.09.2021 16:35 Відповісти
Я не говорю о тех, кто "добровольно" - это их собственное решение... Я говорю о том, что сам принцип принуждения любым способом, даже под предлогом гуманности или чего-либо - это все равно принуждение ! Да еще - незаконное, и античеловечное !
показати весь коментар
27.09.2021 17:18 Відповісти
а я тоbi даю iнфу щоb ти подумав чого однi ******* доbровiльно у повному складi. а iншi вийоbуються повним складом? сфeра дiяльностi одна. повeдiнка нe однакова.
показати весь коментар
27.09.2021 18:17 Відповісти
немцы миллион сирийских мигрантов добровольно приняли . население когда-то демократических стран превращаются в послушне стадо .
показати весь коментар
27.09.2021 19:18 Відповісти
нe bачу зв"язку мiж мiгрантами i дрeсированими штазями аbоригeнами.
показати весь коментар
27.09.2021 20:22 Відповісти
i до рeчi мiгранти класна iграшка для штазi - поки вони нe вкурсi правил життя над ними можна роbити штазi eкспeримeнти
показати весь коментар
27.09.2021 20:27 Відповісти
А я тебе говорю, что не твое дело - кто укололся, а кто нет и почему !!! Это должно быть СОВЕРШЕННО ДОБРОВОЛЬНЫМ ! А то что немцы ЧЁКНУТЫЕ на "здоровье" - это не повод приводить их в пример !

Чего только стоит их прибамбах на "био" ))) Под этим "био" им можно впихнуть всё что угодно - достаточно надписи... )))
показати весь коментар
27.09.2021 20:18 Відповісти
ти трандиш сам iз соbою
показати весь коментар
27.09.2021 20:21 Відповісти
Нет, мне добровольно. Установили жесткие ограничения для нормальной жизни, вот и вся добровольность. И убрали компенсацию за вынужденный простой.
показати весь коментар
29.09.2021 15:13 Відповісти
https://rumble.com/vn0gc5-.-.-....html https://rumble.com/vn0gc5-.-.-....html

Израиль. Обращение религиозного судьи-раввина Ури Софер. Он говорит, что многие заболевают после 3 дозы, и говорит о последствиях вкцнции после первых 2 доз.
показати весь коментар
27.09.2021 15:33 Відповісти
А ты шо неужели стал ешо и жыдярам позорным верить?? Это ж зашквар какой
показати весь коментар
27.09.2021 16:17 Відповісти
Приказ об обязательной вакцинации от COVID-19 госчиновников, педагогов и педюрастов - вы их чет забыли. Это ж ваша самая любимая биомасса некондиционная.
показати весь коментар
27.09.2021 16:15 Відповісти
спочатку тупорилим зеленим жидам потрібно вивчити Конституцію України і вже потім щось там видумувати
показати весь коментар
27.09.2021 16:50 Відповісти
Наскільки відомо, головне сученятко мінздраву ще саме не вакцинувалось, але вже видає антиконституційні накази з вимогою вакцинувати інших... Навіть не знаю, що з такою хитрожопою тваринкою треба зробити...
показати весь коментар
27.09.2021 19:02 Відповісти
сначала нужно привить всех учеников и их родителей, которые регулярно заражают учителей.
показати весь коментар
29.09.2021 15:09 Відповісти
 
 