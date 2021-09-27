МОЗ підготувало проєкт наказу про обов'язкову вакцинацію від COVID-19 держчиновників і педагогів

МОЗ України підготував проєкт наказу про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в документі, оприлюдненому на сайті Федерації профспілок України.

Так, згідно з документом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів, вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 підлягають:

- Працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.

- Працівники місцевих державних адміністрацій.

- Працівники закладів професійної (професійно-технічної освіти), професійного, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

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З документом можна ознайомитися за посиланням.