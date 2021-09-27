МОЗ підготувало проєкт наказу про обов'язкову вакцинацію від COVID-19 держчиновників і педагогів
МОЗ України підготував проєкт наказу про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в документі, оприлюдненому на сайті Федерації профспілок України.
Так, згідно з документом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів, вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 підлягають:
- Працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.
- Працівники місцевих державних адміністрацій.
- Працівники закладів професійної (професійно-технічної освіти), професійного, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.
З документом можна ознайомитися за посиланням.
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а то діти в школу/студіки на пари - і через три тижні всі на самоізоляції сім'ями і студгрупами...
https://www.youtube.com/watch?v=jgke5sDSXCU&ab_channel=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=RcriVkUTzxg&ab_channel=SergiyGula-%D0%A2%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%94%D0%90
ВСЕ прививки от ковид19 на данный момент - экспериментальные - а значит - на данный момент они даже НЕ прививки... а "опытные образцы"...
Чего только стоит их прибамбах на "био" ))) Под этим "био" им можно впихнуть всё что угодно - достаточно надписи... )))
Израиль. Обращение религиозного судьи-раввина Ури Софер. Он говорит, что многие заболевают после 3 дозы, и говорит о последствиях вкцнции после первых 2 доз.