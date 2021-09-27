Розслідування вибухів боєприпасів на складах у Сватовому, Ічні та Балаклії триває: призначено близько 650 експертиз, допитано понад 3500 осіб, - Венедіктова

Продовжується розслідування причин пожеж та вибухів боєприпасів упродовж 2015-2018 років на військових складах зберігання боєприпасів, за цей час допитано понад 3500 свідків і потерпілих, а також призначено близько 650 експертиз, заявляє генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Продовжується розслідування причин пожеж та вибухів боєприпасів упродовж 2015-2018 років на інших військових складах зберігання боєприпасів, зокрема, складі ракетно-артилерійського озброєння сектору "А" у м. Сватове, 65 арсеналі у м. Балаклія та 6 арсеналі у м. Ічня", - написала Венедіктова в Фейсбук у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, серед слідчих версій в усіх цих провадженнях, крім основних - вчинення диверсій та терористичного акту, послідовно перевіряються також причетність до скоєння злочину військових службових осіб з метою приховання фактів нестачі; недбале ставлення військових службових осіб до виконання службових обов’язків; настання пожеж та вибухів боєприпасів через самозаймання або інші природні фактори.

"Маємо вже і ряд притягнутих до відповідальності військовослужбовців у зв’язку із вибухами на арсеналах. Наголошу, правоохоронці підозрюють цих осіб не у причетності до причин надзвичайних подій, а у службовій недбалості та бездіяльності, що призвели до більш тяжких наслідків пожеж на складах", - написала генпрокурорка.

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Так, за її словами, найбільш вірогідною причиною виникнення пожежі на складі ракетно-артилерійського озброєння сектору "А" у м. Сватове є вчинення терористичного акту. Однак, причинами розповсюдження пожежі та завдання шкоди у вигляді пошкоджень об’єктів військової частини, будівель місцевих мешканців, стало порушення вимог методичних рекомендацій, інструкцій, настанов, керівних документів Міністерства оборони України військовими службовими особами, невиконання ними наказів начальників.

"Саме за невиконання наказів керівництва щодо забезпечення діяльності складу притягнуто до кримінальної відповідальності начальника складу ракетно-артилерійського озброєння сектору "А", якого вироком суду у 2016 році визнано винним та призначено покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні", - зазначила Венедіктова.

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Крім того, за її словами, за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду повідомлено про підозру двом командирам артилерійських підрозділів ЗСУ. Через порушення керівних документів вони розташували підпорядковані їм підрозділів та ввірену військову техніку у безпосередній близькості до складу ракетно-артилерійського озброєння сектору "А" у м. Сватове. При цьому не забезпечили розміщення кожної одиниці бойової та іншої техніки на нормативно встановлених відстанях одна від одної та не провели облаштування капонірів та окопів для безпечного збереження озброєння та захисту від ураження. Внаслідок цього ввірена їм військова техніка була знищена під час пожежі на території складу ракетно-артилерійського озброєння, що призвела до детонації боєприпасів. Державі заподіяно понад 18 млн грн майнової шкоди.

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"У всіх цих провадженнях для встановлення причин виникнення пожеж та вибухів боєприпасів на складах за ці роки допитано понад 3500 свідків та потерпілих, у тому числі із застосуванням поліграфа; проведено понад 1700 оглядів; отримано понад 50 тимчасових доступів до документів; призначено близько 650 експертиз, переважна частина з яких уже завершена; проведено інші слідчі та процесуальні дії і ми й далі рухаємося до встановлення істини", - наголосила генпрокурорка.

Нагадаємо, 9 жовтня на технічній території 6-го арсеналу Міністерства оборони біля смт Дружба в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух, у зв'язку з чим на території всієї Чернігівської області введено відповідні обмежувальні заходи. Як повідомили в Генштабі, пожежа почалася після чотирьох зафіксованих вартовими вибухів на території арсеналу.

Служба безпеки України розслідує кілька версій пожежі на території складських приміщень біля смт Дружба, зокрема диверсію.

Військова прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом вибухів під Ічнею. Провадження розпочато за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

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Нагадаємо, вночі 23 березня 2017 року почались вибухи 65 арсеналу (в/ч 1652), поблизу м. Балаклія. Тоді внаслідок детонації боєприпасів загинула жінка, троє постраждали. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала.

Внаслідок вибухів у Балаклії були зруйновані і пошкоджені 392 об'єкта (житлові будинки, будівлі соціальної, освітньої та промислової сфер). У багатоквартирному житловому фонді були пошкоджені 117 будинків, з яких 4 підлягають знесенню. У приватному секторі найбільш пошкоджені 228 будинків, 2 зруйновано. Пошкоджено 14 об'єктів соціальної сфери.

15 листопада 2019-го приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.

Зазначимо, за попередніми даними оперативної групи Генштабу встановлено, що "15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику для зберігання вибухонебезпечних предметів №4, - групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно, під час завантаження залишків боєприпасів і їх елементів, які були підготовлені для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", сталося його займання з подальшим підривом накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів".

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Нагадаємо, 29 жовтня 2015 в м. Сватове Луганської області виникла пожежа на польових складах сил АТО, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів. Внаслідок вибухів боєприпасів загинуло 3 військовослужбовців і 1 цивільний, була знищена техніка, а також проводилася евакуація місцевих жителів.





