МЗС про рішення Угорщини поставляти газ з РФ в обхід України: "Здивовані і розчаровані, це виключно політичне рішення"
У Міністерстві закордонних справ наголосили, що підписання контракту РФ та Угорщини про постачання газу в обхід України є виключно політичним і економічно необґрунтованим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Здивовані і розчаровані рішенням Угорщини підписати 27 вересня 2021 року у Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпромом" на постачання газу в обхід України", - говориться в повідомленні.
У МЗС України вважають рішення виключно політичним, економічно необґрунтованим, прийнятим на догоду Кремлю та на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам.
"Угорщині і надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи. З сумом відзначаємо, що це рішення завдає шкоди позитивним результатам і тенденціям у двосторонніх українсько-угорських відносинах, для досягнення яких докладено багато зусиль та енергії особисто міністрами закордонних справ України і Угорщини Дмитром Кулебою і Петером Сійярто", - підкреслили в міністерстві.
У МЗС нагадали, що 29-30 вересня у Будапешті мало відбутися п’яте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.
"Сьогодні МЗС України ініціювало перенесення засідання Комісії на більш пізній термін, адже угорсько-російська газова угода матиме суттєвий вплив на енергетичну безпеку України та Європи, створює нові обставини, які вимагають всебічного аналізу ризиків і загроз, а також узгоджених дій країн регіону, щоб мінімізувати її негативні наслідки. Українська сторона також звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики", - підсумували в МЗС.
Нагадаємо, раніше Угорщина підписала контракт з РФ про постачання газу в обхід України.
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йства резко уменьшится. Да и просто холодно будет в квартирах. Но можно согреваться песнями. Вот песня для согревания.
Потолок ледяной, дверь скрипучая,
за шершавой стеной тьма колючая,
как шагнёшь за порог всюду иней,
а из окон парок синий синииииииий.
ведь надо еще больше прогибаться перед мадьярами, разрешить образование на венгерском, двойное гражданство, существование сепаро-партий и прочие мудрые зе-решения.
тогда уж точно угорцы образумятся и станут нормальными соседями - без прислуживаний рузким. атвчиаю.а кто не согласен - тот порохобот
**** с ******** конченых взять?
Выбор очевиден и без вмешательства *****.
,,нужно потерь петь европа замерзает ,,
Когда уже прийдете к мысли
Кричать можно что угодно
А Украина --прежде всего как все заботятся о себе
Лишились газопровода транзита грузов по шёлковому пути
Теперь приходит очередь разобрать ЖД не металлолом
Флота нет
Будем сеять рапс кукурузу подсолнух /
/завозить картофель с Египта яблоки с Польши /
Посмотрите села вымирают
Беру пример своё в восьмилетке училось 240 -260 учеников
сейчас 30
касап. иди домой тут водки нет.
гусня, хоть на марсианском пиши - от вас воняет один хер за 100 км.
>що нас Європа знову кине
***** иди. понятно?
Усе замикати на електрику, без альтернативних джерел якось боязно.
Мало ? Мало.
Тре* було раніше думати. Хто нам винен ?
Давайте снова ругать Рашку но не себя за свое бездействие
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