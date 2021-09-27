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МЗС про рішення Угорщини поставляти газ з РФ в обхід України: "Здивовані і розчаровані, це виключно політичне рішення"

МЗС про рішення Угорщини поставляти газ з РФ в обхід України:

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що підписання контракту РФ та Угорщини про постачання газу в обхід України є виключно політичним і економічно необґрунтованим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Здивовані і розчаровані рішенням Угорщини підписати 27 вересня 2021 року у Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпромом" на постачання газу в обхід України", - говориться в повідомленні.

У МЗС України вважають рішення виключно політичним, економічно необґрунтованим, прийнятим на догоду Кремлю та на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам.

"Угорщині і надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи. З сумом відзначаємо, що це рішення завдає шкоди позитивним результатам і тенденціям у двосторонніх українсько-угорських відносинах, для досягнення яких докладено багато зусиль та енергії особисто міністрами закордонних справ України і Угорщини Дмитром Кулебою і Петером Сійярто", - підкреслили в міністерстві.

Читайте також: Угорщина підписала контракт з РФ про постачання газу в обхід України, - глава МЗС Сійярто

У МЗС нагадали, що 29-30 вересня у Будапешті мало відбутися п’яте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

"Сьогодні МЗС України ініціювало перенесення засідання Комісії на більш пізній термін, адже угорсько-російська газова угода матиме суттєвий вплив на енергетичну безпеку України та Європи, створює нові обставини, які вимагають всебічного аналізу ризиків і загроз, а також узгоджених дій країн регіону, щоб мінімізувати її негативні наслідки. Українська сторона також звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики", - підсумували в МЗС.

Нагадаємо, раніше Угорщина підписала контракт з РФ про постачання газу в обхід України.

Автор: 

Угорщина (2266) газ (10415) МЗС (4113) росія (65010)


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Топ коментарі
+49
А ты, Кулеба, чаще на поводу у ******* ходи иди спрашиваай у них, на каком языке в украинских школах преподавать нужно, ну, чтоб напряжение снимать, ты понимаешь. Ах ну да, и то, что они в Закарпатье свои паспорта раздают, на это лучше не обращать внимания, а то ещё обидятся "добрые соседи". А теперь всё хорошо, окупились поддаввашки?
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27.09.2021 14:06
+41
у нас эффективный МИД закончился с приходом зеленого шапито... сейчас МИД занимается только тем, что готовит флешмобы для того, чтобы зеленое ничтожество потешило свое отсутствующее эго, варнякая черт знает что и позоря страну...
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27.09.2021 14:06
+29
так надо было работать МИДу а не зебзика по заграницам катать
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27.09.2021 14:00
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Ну вот и прикинь.ОПЕК договорился об одной цене,а Рашка манипулируя на бирже,необоснованно взвинтила цены
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27.09.2021 20:50 Відповісти
Что значит манипулируя? Ежели в одном месте убывает, значит в другом прибывать должно. Это не я, это Ломоносов сказанул. Товар всегда стоит столько, сколько за него готовы платить. Раз товар подорожал, значит почти наверняка, его всем не хватает. Мир сам регулирует цены манипулируя дефицитом и избытком. Но мы уже с тобой убедились, что газпром его продал даже больше чем обычно. Газпром не всесильный. Ты например можешь манипулировать погодой? Ищи причину сам.
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27.09.2021 21:05 Відповісти
Ну так обоснуй цену повышения?Газпром посчитал логистику с Марса?Что заложено в цене,кроме спроса?
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27.09.2021 21:12 Відповісти
Почти весь свой газ он продаёт по прежнему у себя по 70 своим союзникам по 128, Немцам по 220, ну и чем дальше по Европе тем дороже. Точно не знаю, но по моему не более 280$. Какие то мизера, попадают и для биржевых игроков. Так, что хватит дурковать. Тебе уже давно всё понятно, про дефицит, про недопоставки сжиженного, про цены в Азии, про триллионы напечатанных для пандемии долларов и Евро, но ты шлангом прикидываешься и голову морочишь.
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27.09.2021 21:23 Відповісти
Конечно понятно.Если у меня есть товар я его продаю всем желающим и согласным платить ту цену,которую я установлю и они согласны платить.Индивидуальные договора,есть индивидуальные договора между двумя субъектами и к ним регулятор никакого отношения не имеет.Если нарушается договор,есть суд.Теперь по бирже.Я создаю контору,которой продаю свой газ.Эта контора,ко мне никакого отношения,якобы не имеет и вполне самостоятельна и вправе устанавливать любую цену.Дальше я перестаю продавать газ всем,кроме этой конторы и тем кто на контракте.Товар тот же,себестоимость добычи та же.И когда поднимается спрос на газ и все идут ко мне за дешевым газом по 220 и оговорённой в ОПЕК,я говорю,що у меня нет свободного газа,но даю адрес конторы,где покупатель может купить мой же газ за 1 000.Если найдёте дешевле флаг в руки.
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27.09.2021 21:58 Відповісти
Пусть те Москали, Венгры, Немцы, Турки, Сербы, Чехи, Китайцы, Словаки, Итальянцы и прочие нищеброды покупают газ по цене от 70 до 300$, а Вы же можете себе позволить, как белые люди по 1000$ у Словаков купить. Вы же не станете после пяти лет без рашкованского газа с ними контракт на поставку газа для Украины заключать, унижаться до уровня европейцев?
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27.09.2021 22:15 Відповісти
Ну так если такая цена,и нет выхода,то купим и по 1000.Но уже больше никогда,не придём к этому торговцу .В этом то вся и фишка.Шо сиюминутной выгодой,можно навсегда убить репутацию
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27.09.2021 22:31 Відповісти
Но у Украины тоже есть инструменты для шантажа. Украина создала дефицит воды в Крыму. Теоретически можно взаимно компенсировать свои взаимосвязанные проблемы. Но можно и подождать. При такой цене на газ, у Украины загнётся промышленность. Вырастут цены на ГСМ так как они связаны между собой. Стоимость удобрений станет недоступной для крестьян. Главная статья доходов от сельского хозя
йства резко уменьшится. Да и просто холодно будет в квартирах. Но можно согреваться песнями. Вот песня для согревания.
Потолок ледяной, дверь скрипучая,
за шершавой стеной тьма колючая,
как шагнёшь за порог всюду иней,
а из окон парок синий синииииииий.
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27.09.2021 22:42 Відповісти
ОПЕК здесь не причем. Он по нефти. Газовый картель еще не создали. В описанной вами ситуации, наличие дополнительной компании не требуется, желающие могут обратиться к Газпрому за дополнительными объемами. И там уже решать покупать по предложенной цене,или подождать пока спрос в Азии спадет или нарастят поставки СПГ.
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28.09.2021 00:57 Відповісти
Чувак,выбитые золотые коронки,достаются вообще даром.Но придя на рынок у тебя должны быть обоснованные документы,що эти коронки ты сделал,а не выбил у соседа
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27.09.2021 21:08 Відповісти
Спекуляции это обычный рабочий процесс на мировых биржах. О каком нарушении может идти речь?
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27.09.2021 21:05 Відповісти
Я так понимаю сейчас Норвегия, Катар, Алжир,США газ в Европе по 120 $ продают?
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27.09.2021 22:30 Відповісти
Ты предприниматель. Ты произвел товар. Продать ты его можешь по любой цене, выше или даже ниже себестоимости. Но в-первую очередь выше, так как прибыл это твоя цель. Но можешь продать и ниже - если никто не покупает.
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27.09.2021 21:02 Відповісти
с чего газпром один его доля 30 процентов, почему вы американцев не ругаете они вообще на европу забили и газ в азию поперли, изза этого кстати и нехватка газа а газпром сколько обещал все отдал и даже лишнее
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27.09.2021 23:37 Відповісти
Вы еще про амортизационные отчисления напишите, и как они переносятся на цену газа
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27.09.2021 18:31 Відповісти
Готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не считаясь со своими личными интересами, были при СССРе. А сейчас так. Вряд ли найдётся меценат который бесплатно подарит газпрому какой ни будь дефицитный алмазный бур. А инсулина, что бы уколоться он наверное купит тому несчастному диабетику. Да и холодно там на северах тот газ для вас добывать и вам за бесплатно дарить.
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27.09.2021 18:28 Відповісти
ваЗЕлиновские Дегенерераты удивлены???))) до вас еще не дошло , что такое зауральские цигане, которые как и сербы с итальяшками пляшут под ПИД,,,рашенскую дудку, так посмотрите по истории кто были главными союзниками Адольфыча и вы удивитесь, а вообще малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат развалил всю антипутинскую коалицию!
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27.09.2021 15:38 Відповісти
а чего так? почему возмущенны?

ведь надо еще больше прогибаться перед мадьярами, разрешить образование на венгерском, двойное гражданство, существование сепаро-партий и прочие мудрые зе-решения.

тогда уж точно угорцы образумятся и станут нормальными соседями - без прислуживаний рузким. атвчиаю.а кто не согласен - тот порохобот
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27.09.2021 15:43 Відповісти
Всьо как пріказал таваріщ Путєн
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27.09.2021 15:55 Відповісти
А шо за удивление? Венгрия это явный открытый недруг Украины и позорная холопина *********.

**** с ******** конченых взять?
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27.09.2021 15:57 Відповісти
У венгров был выбор: дать денег Украине или Германии.
Выбор очевиден и без вмешательства *****.
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27.09.2021 16:01 Відповісти
Это не мы когда Порошенко кричал
,,нужно потерь петь европа замерзает ,,
Когда уже прийдете к мысли
Кричать можно что угодно
А Украина --прежде всего как все заботятся о себе
Лишились газопровода транзита грузов по шёлковому пути
Теперь приходит очередь разобрать ЖД не металлолом
Флота нет
Будем сеять рапс кукурузу подсолнух /
/завозить картофель с Египта яблоки с Польши /
Посмотрите села вымирают
Беру пример своё в восьмилетке училось 240 -260 учеников
сейчас 30
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27.09.2021 16:06 Відповісти
Уже всем вокруг Украины наш транзит не нужен. С юга обошли турецким потоком, с севера северными потоками. Уже в 15 году было понятно к чему идет. Что наша власть делала ? - Ничего, гимны спiвали и с термосами носились. Единственный выход будет покупка газа напрямую из Росии, и они могут нам любую цену влупить, могут потребовать воду в Крым. Докерувались.
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27.09.2021 16:11 Відповісти
гусня_детект.

касап. иди домой тут водки нет.
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27.09.2021 16:17 Відповісти
Гусня-гуснею, але про Північний Потік дійсно було зрозуміло ще з 2015 року. Ніяких інших варіантів, окрім того, що нас Європа знову кине - не було, тому потрібно було готуватись до втрати транзитних коштів та нарощувати власний газовидобуток.
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28.09.2021 07:18 Відповісти
и ты сдетектился гусачок.

гусня, хоть на марсианском пиши - от вас воняет один хер за 100 км.

>що нас Європа знову кине

***** иди. понятно?
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28.09.2021 12:08 Відповісти
Сам ти спалився, лишнєхромосомний. Тільки москаль може матюкати абсолютно назнайому людину, бо вони недорозвинені.
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28.09.2021 18:05 Відповісти
По суті пиши - проффесор ...
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29.09.2021 10:40 Відповісти
Нет газа, нет венгерских школ в Украине. 0:0
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27.09.2021 16:18 Відповісти
Нє, так прямолінійно не треба. Мо доведеться у угорців лишній газ викупати.
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27.09.2021 18:18 Відповісти
кулеба... а какой будет ответный ход Украины.... снова обосрамшись?
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27.09.2021 16:41 Відповісти
И что тут удивительного? Во время Второй Мировой войны они были союзники Гитлера и участвовали в оккупации Украины. Фашисты - они есть фашисты. Всегда найдут кому прислуживать. Сейчас, прислужники рашистов.
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27.09.2021 16:45 Відповісти
А Украина ковровой дорожкой стелилась что бы ублажить венгерских " товарищей" в их хотелках по языку, образованию, сепаратизму и т.д. в Закарпатской Украине. Как будто было не ясно что будет в итоге. Орбан это своего рода Лукашенко но со своими особенностями. рассказывает об одном а итоговый результат будет предсказуем. Нашему МИД и власти в целом "2".
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27.09.2021 16:46 Відповісти
Наш МИД наконец созрел! Наверное больше месяца как мадьры подписали договор со срашкой и вот наконец-то раздуплились. За что вы бабки получаете?
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27.09.2021 16:54 Відповісти
Виясняли. Що до чого ...
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27.09.2021 18:20 Відповісти
Венгры всегда были с копростаном! О "ВСР" случаем, Кулеба не слыхал? Так такое впечатление, что опять туда хотят вернуться...
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27.09.2021 17:04 Відповісти
Хочу отметить , и немцы будут говорить что заинтересованы в Украине как в хабе и другие ибо Северный поток не несет всей нагрузки , а потерять Украину это потеря проверенного варианта на случай чего. Украину будут поддерживать в Европе по транспортировке газа , но и заключать двойные контракты тоже не намерены. Возможно , но в долях , а значит квота теперь распределяется между Северным потоком и Украиной. Газ то русский и чтобы мы с вами не писали , они могут отказаться его поставлчть через Украину , а если согласятся то с предоплатой по полной стоимости отгруженного в пгх Украины. В таких реалиях теперь живём. Европа тоже должна понимать что платит либо России за транспортировку , по Северному , либо Украине. Если бы немцы не хотели строить Северный , то небыло бы трубы.
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27.09.2021 17:12 Відповісти
да йух ваши венгры ложили на ваше удивление, впрочем и прочие страны, кто сидит на газпромовском газе - своя рубаха ближе к телу, когда вы бакланы это поймете. Нужно СВОЮ страну сильную строить а не ждать что ко-то тебе сопли будет всю жизнь подтирать - електрики полно, развивать ее дальше. отпление перевести на электричество, вкладываться в разработку газа и прочее, прочее, прочее
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27.09.2021 17:58 Відповісти
+5
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27.09.2021 18:21 Відповісти
Але опалення на електрику ... при всіх плюсах, небезпечно.
Усе замикати на електрику, без альтернативних джерел якось боязно.
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27.09.2021 18:23 Відповісти
хм..., т.е. сидячи на раша-газу не имея альтернативы вам не боязно?логика однако
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28.09.2021 08:58 Відповісти
Свій газ є ? Є ... Альтернатива ? Альтернатива.
Мало ? Мало.
Тре* було раніше думати. Хто нам винен ?
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29.09.2021 10:25 Відповісти
так об этом и речь
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29.09.2021 10:38 Відповісти
Кулеба то прислуга, навіть не ЗЕбіла, а Дерьмака!
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27.09.2021 18:00 Відповісти
Я что то не пойму, на сколько я помню главнач проблема, что если построят СП-2 то ***** нападет, СП-2 построили, ***** не напал. Или тут все считают что мы должны зарабатывать транспортируя газ агрессора, а другие страны не могут иметь дел с агрессором. Никого это противоречие не смущает ? Я за то, чтобы уже сейчас перекрыть эту трубу сранную и пусть Европа взвоет без газа.
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27.09.2021 18:54 Відповісти
Я за то, чтобы скорее транзит через Украину накрылся. Это подстегнёт дятлов сверху думать головой и расширять сотрудничество в этой сфере с США, Польшей, Норвегией. Польша вон вообще скоро откажется от сруцкого газа, но они планомерно к этому шли и заранее заботились об альтернативе.
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27.09.2021 19:15 Відповісти
Українці кого ж ви обрали у владу?? Яка державна стратегія?ЇЇ ж нема!А ні зовнішньої політики, а ні внутрішньої ,ніц нема...
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27.09.2021 19:24 Відповісти
ВЕНГРЫ ФАШИСТЫ !!!
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27.09.2021 19:47 Відповісти
Был Климкин за Пороха ездил к мадярам подлизывался - не помогло. Теперь такой же Кулеба за Зебила...Ничего их чужие ошибки не учат...
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27.09.2021 20:15 Відповісти
Наш МИД хорошо разбирается в экономике. Вот бы еще дипломатию подтянуть.
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27.09.2021 20:39 Відповісти
По ходу, ми навіть мадярам ничого протиставити не можемо. Ганьба
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27.09.2021 21:20 Відповісти
А если серьезно, у кого Украина будет покупать газ после 2024 года? Надо срочно начинать добычу собственного газа
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27.09.2021 22:33 Відповісти
Збільшувати ...
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29.09.2021 10:42 Відповісти
Я думаю что на Венгрию нечего гнать. Ей Рашка сказала:либо берете в обход Украины-либо не продадим ничкго. Рашка не подписывала 3 энергопакет и енергохартию-поэтому может делать как хочет. Поляки давно это поняли что Рашка будет руки выкручивать-и подписали контракт с США. Украина ВОБЩЕ ничего не делала-ни с Рашкой когда газ было дешевый не подписали долгосрочного контракта,ни с США не подписали. На что мы рассчитывали? Россия планомерно загоняет Украину в газовый тупик. Цель России-чтобы через Украину вобще никакого газа не продавалось. И она это сделает. Для этого и СП2 И Турецкий поток и перемычки для снабжения Румынии и Венгрии газом минуя Украину-думаете Рашка это все просто так делала?
Давайте снова ругать Рашку но не себя за свое бездействие
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28.09.2021 00:23 Відповісти
Я,на загал, на відміну від зеленого одоробла, не заскочений. То ВАШІ результати, панІ та панове. Жґітє єсчьо! А невпинно наближається той час, коли ВАС нещадно дертимемо на кавалки МИ!
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28.09.2021 01:06 Відповісти
МИД может выбрать наиболее понравившийся подходящий ответ из предлагаемых:
"Извольте откушать"©
"Пожалуйте бриться"©
"Накося выкуси"©
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28.09.2021 12:22 Відповісти
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