МЗС про рішення Угорщини поставляти газ з РФ в обхід України: "Здивовані і розчаровані, це виключно політичне рішення"

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що підписання контракту РФ та Угорщини про постачання газу в обхід України є виключно політичним і економічно необґрунтованим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Здивовані і розчаровані рішенням Угорщини підписати 27 вересня 2021 року у Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпромом" на постачання газу в обхід України", - говориться в повідомленні.

У МЗС України вважають рішення виключно політичним, економічно необґрунтованим, прийнятим на догоду Кремлю та на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам.

"Угорщині і надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи. З сумом відзначаємо, що це рішення завдає шкоди позитивним результатам і тенденціям у двосторонніх українсько-угорських відносинах, для досягнення яких докладено багато зусиль та енергії особисто міністрами закордонних справ України і Угорщини Дмитром Кулебою і Петером Сійярто", - підкреслили в міністерстві.

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У МЗС нагадали, що 29-30 вересня у Будапешті мало відбутися п’яте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

"Сьогодні МЗС України ініціювало перенесення засідання Комісії на більш пізній термін, адже угорсько-російська газова угода матиме суттєвий вплив на енергетичну безпеку України та Європи, створює нові обставини, які вимагають всебічного аналізу ризиків і загроз, а також узгоджених дій країн регіону, щоб мінімізувати її негативні наслідки. Українська сторона також звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики", - підсумували в МЗС.

Нагадаємо, раніше Угорщина підписала контракт з РФ про постачання газу в обхід України.