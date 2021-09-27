У Кремлі обіцяють "відповідні дії" РФ і Білорусі на розміщення військ НАТО в Україні

У Кремлі заявляють, що спільні "відповідні дії Москви і Мінська на розміщення військ НАТО в Україні повинні забезпечити безпеку як Росії, так і Білорусі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна

"Це ті дії, які забезпечать безпеку наших двох союзних держав", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, якими можуть бути відповідні заходи Росії і Білорусі на розміщення військ НАТО в Україні.

"Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на території України неодноразово згадувалася президентом Путіним, і президент Путін говорив, що це за межею тих самих "червоних ліній", про які він неодноразово говорив", - сказав Пєсков.

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