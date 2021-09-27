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Новини Агресія Росії проти України
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У Кремлі обіцяють "відповідні дії" РФ і Білорусі на розміщення військ НАТО в Україні

У Кремлі обіцяють

У Кремлі заявляють, що спільні "відповідні дії Москви і Мінська на розміщення військ НАТО в Україні повинні забезпечити безпеку як Росії, так і Білорусі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна

"Це ті дії, які забезпечать безпеку наших двох союзних держав", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, якими можуть бути відповідні заходи Росії і Білорусі на розміщення військ НАТО в Україні.

"Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на території України неодноразово згадувалася президентом Путіним, і президент Путін говорив, що це за межею тих самих "червоних ліній", про які він неодноразово говорив", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про курс України в НАТО: Це найсумніше, для нас відкривається новий фронт

Автор: 

НАТО (6431) Пєсков Дмитро (1611) путін володимир (23773) росія (65010)


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Топ коментарі
+40
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27.09.2021 14:05
+26
НАТО в хату!!!

Хату в НАТО!!!
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27.09.2021 14:05
+17
эти орки не отстанут от Украины..
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27.09.2021 14:05
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27.09.2021 14:05 Відповісти
НАТО в хату!!!

Хату в НАТО!!!
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27.09.2021 14:05 Відповісти
бла бла бла
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27.09.2021 14:05 Відповісти
эти орки не отстанут от Украины..
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27.09.2021 14:05 Відповісти
Нет, конечно: они хотят себе Украину!
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27.09.2021 14:30 Відповісти
Що? На "ВнутріМКАДді" у вас почало "підгорять? Вирішили "підстрахуваться" на випадок якщо у відповідь на вашу "тиху окупацію" Білорусі НАТО розмістить свої війська в Україні?
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27.09.2021 14:19 Відповісти
А ты по своей глупости продолжаешь плеваться имперским бредом. Настоящая война, как в Сирии, похоронит парашу, а с ней и Беларусь. Сотнями 200-х, как в Чечне, мордор не отделается., счет пойдет на тысячи. За то, чтобы проглотить Украину, империи придется отдать столько, что потом за 50 лет не расхлебается. Единственный гарантированный вариант - ядерный удар, который заодно и сторонников русского мира в Украине зачистит. Но реакция на этого со стороны НАТО будет соответствующей.
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27.09.2021 14:11 Відповісти
Проснись и пой. Украина так "не нужна", что сотрудничество с Украиной наращивается с каждым годом. Не прекращается базирования войск НАТО, под видом инструкторов. Многие украинские военные уже знают английский язык и готовы к совместным миссиям. Строятся совместные базы, например в Очакове. В кремле всё это прекрасно знают, Пыня уже в открытую об этом говорит. Ты статью осилил, вообще? В разрушенных странах, не строятся такое количество дорог. А строятся они для захода европейского бизнеса, для логистики. Так что у Украины прекрасные перспективы по всем направлениям. Завидуйте молча, как говориться
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27.09.2021 14:29 Відповісти
Тебе вон сам путин об этом говорит(а лукашенко подпевает целый день), а ты не веришь. Нехорошо, может даже под статью какую загремишь на РФии за такое))
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27.09.2021 14:32 Відповісти
К чему они ведут? Не смеши. Ты наверное насмотрелся сказок про благополучную и сытую Украину времён Яныка?)) Пхахах. Открою маленький секрет- при нём была страна, с раздолбанными дорогами, разваливающимися домами на каждом углу, и с населением которого никуда не пускали, все вынуждены были ехать только в россию за небольшой зарплатой. Зато с рыгами "элитами", которые дербанили страну так, что только шум стоял. У них, до сих пор, в партии одни миллиардеры.
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27.09.2021 14:44 Відповісти
Ти зовсім тупе чи виконуєш х..йла завдання ?
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27.09.2021 14:52 Відповісти
Типовий приклад нерозуміння причино-наслідкових зв"язків. Українці по своїї дурості вже попали під роздачу. Якби були трохи розумніші, то як балти вступили б в НАТО ще в 90-і, коли Московія не могла нічого з цим вдіяти. І тоді не було б ніякої анексії Криму і війни на Донбасі.
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27.09.2021 14:20 Відповісти
Точно не Беларусь?
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27.09.2021 14:29 Відповісти
А Разумкову предлагают подписать бред от стефанчука-зеленского про олигархов. Н@ср@л Стефанчук, Разумкова просят оставить визитку
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27.09.2021 14:06 Відповісти
Опа рашисткий мишка перед соса...ем лапки, решил погорчать.
ну ну....
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27.09.2021 14:07 Відповісти
над Крымом Блэк Хоуки летают и вы сосете в трубочку... а тут ракудахтались))))
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27.09.2021 14:07 Відповісти
https://360tv.ru/video/embed/12919
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27.09.2021 14:59 Відповісти
это троллинг, а хоуки реально бороздят Крым... и русские ПВО и бравые МИГи сруться и даже ноты Мид боятся высказать..а тут раскудахтались....
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27.09.2021 15:03 Відповісти
Всем начхать на страну помойку
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27.09.2021 14:11 Відповісти
У нас в порту стоїть американський авіаносець. Пізно всрались.
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27.09.2021 14:13 Відповісти
Це жарт, чи Ви тип корабля переплутали ??
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27.09.2021 15:51 Відповісти
НАТО буде в Харкові і в Сумах! Ну і в моєму рідному Хмельницькому
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27.09.2021 14:13 Відповісти
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27.09.2021 14:13 Відповісти
Московия доиграется за свою наглость по отношению к государству Украина, как то вранцi обнаружат, что под Белгородской областью находиться военная американская база с ядерными ракетами, как это есть на Кубе
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27.09.2021 14:14 Відповісти
Як тільки кацапи побудують трубу навколо України , та Україна віддасть останнє ядерний выйськовий уран, кацапи можуть почати свій наступ. Говорив я колись це ,років 15 тому. Багато хто тоді мене не розумів. Україна віддала останній уран в 2012 році. Чекаємо на запуск Північного Потоку.
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27.09.2021 14:16 Відповісти
Якщо в Україні будуть війська НАТО на постійній основі, крємль зможе лише спробувати вкусити себе за сраку.
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27.09.2021 14:17 Відповісти
Значит эти можно нападать, а Украине защищаться нельзя…
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27.09.2021 14:19 Відповісти
Конечно нельзя. Иначе - фошизды
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27.09.2021 14:22 Відповісти
Скільки українців вбили американці і скільки московити?
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27.09.2021 14:49 Відповісти
Покажите миру войска НАТО в Украине. Чего сегодня, день коллективного бреда?
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27.09.2021 14:21 Відповісти
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27.09.2021 14:29 Відповісти
теперь не только Воронежь пострадает
но и Гомель
Мацкальские вояки все подьезды обосцут и скажут что виноват Байден
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27.09.2021 14:35 Відповісти
***** вже сам за межею всіх "червоних ліній".
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27.09.2021 14:39 Відповісти
БРЕД КАЦАПНІ! УКРАИНА ВПЕРЕД!!!
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27.09.2021 14:44 Відповісти
Та не буде ні хто розміщувати ті війска, не бздіть так.
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27.09.2021 14:44 Відповісти
НЕ ТІЛЬКИ НАТО А І АТОМНУ ЗБРОЮ! І ПРЕВЕНТИВНИЙ УДАР! НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ!!!
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27.09.2021 14:46 Відповісти
Бійтесь кацапські пики , бійтесь бо нічого ні НАТО ні Україні зробити не можите. Країна рабів та путіна . СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!!!
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27.09.2021 14:44 Відповісти
Це по факту оголошення холодної війни бульбофюрера Україні,далі будуть провокації щоб створити "казус беллі". Наступня гаряча фаза буде на кордоні з Білоруссю,де кремль спробує нанести удар руками та за спиною бульбофюрера.Загрозливий напрямок,де з кордону можна ракетами дістати Київ.Таким чином спровокувавши параліч влади.
До речі Польша по всьому прикордонні з Білоруссю ввела надзвичайний стан,але я думаю що головна ціль це Україна. Тим більш що зараз у владі знаходяться зелені популісти.Чи була б зараз така держава як Україна, якби у 14 році головнокомандуючим був клоун?Тим більш СП-2 добудований, агенти ФСБ у вигляді білорусских біженців в Україні на своєму місці у кремля зараз починається вікно можливостей.
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27.09.2021 14:49 Відповісти
Нехай подивляться на себе в дзеркалоі і йо---ть себе ж по лобі. Ото й буде адекватною відповіддю Україні.
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27.09.2021 14:53 Відповісти
************ лука сам находится за гранью голубых линий! Это конечно линии не красные, но тоже ничего хорошего! А вообще и лука и путлер идите на йух ! Раньше надо было думать и не жопой а головой! А сейчас уже поздно процесс в ЕС и в НАТО для Украины уже необратим
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27.09.2021 14:59 Відповісти
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27.09.2021 15:06 Відповісти
О как. Раньше ответными мерами грозили только от РФ, а теперь и от Беларуси. Надеюсь Лука не продешевил, продавая страну РФии.
Беларусы, как вам перспектива помереть за амбиции президента даже не вашей страны?
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27.09.2021 15:08 Відповісти
Та тут і ************ коню зрозуміло,що руками луки (читай-Білорусі) бункерфюрер хоче розв"язати велику війну із Україною. У разі перемоги РБ, звісно,за допомогою воєнвідпускників із підерефії і "захопленої" в українців техніки ,улусія отримає,хоча й у середньочасовій перспективі, статус "жандарма Європи",у разі поразки - до Гааги припровадять луку,а ***** вмиє руці і скаже,що ото не воно наробило каки, а бульбомаршал неправильно його зрозумів і здуру розв"язав отой тир-пир. Слабеньким КДБнятко на розум стало. Нічого нового вже й придумати не може.
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27.09.2021 15:28 Відповісти
Рашисти і бульбафашист розуміють головний захист це напад .Окупували Крим принесли війну на Донбас і чогось вимагають.
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27.09.2021 15:15 Відповісти
Обосраться что-ли, ответное действие...
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27.09.2021 15:30 Відповісти
сосни ватник
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27.09.2021 16:02 Відповісти
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27.09.2021 16:03 Відповісти
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27.09.2021 16:03 Відповісти
у них каждый день по самолету крякает, а они и еще квакают
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27.09.2021 16:10 Відповісти
Жабы, сэр!
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27.09.2021 16:28 Відповісти
Россия не допустит размещение нато в Украине
Как США не допустило размещения российских ракет на кубе
Мы в этой игре как быльярдный шар
То НАТО кийом то Россия
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27.09.2021 16:25 Відповісти
США не допустили размещение баллистических ракет с ядерными боеголовками, а не советских инструкторов, улавливаешь разницу? Вот когда американцы завезут в Украину ядерное оружие, тогда и будешь говорить о том, кто там и что недопустит. А при нынешнем раскладе путлер пусть или воюет или утрется.
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27.09.2021 23:04 Відповісти
Надо помочь Молдове выкурить московских террористов из Приднестровья.
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27.09.2021 21:30 Відповісти
На самом деле достаточно организовать им торговую блокаду, а лучше зеркалировать меры мордора против Украины.
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27.09.2021 23:06 Відповісти
ЭТО НЕ ИХ СОБАЧЬЕ ДЕЛО !!! ПСЫ КОНВОЙНЫЕ !!!
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29.09.2021 00:00 Відповісти
 
 