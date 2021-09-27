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У Кремлі обіцяють "відповідні дії" РФ і Білорусі на розміщення військ НАТО в Україні
У Кремлі заявляють, що спільні "відповідні дії Москви і Мінська на розміщення військ НАТО в Україні повинні забезпечити безпеку як Росії, так і Білорусі".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна
"Це ті дії, які забезпечать безпеку наших двох союзних держав", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, якими можуть бути відповідні заходи Росії і Білорусі на розміщення військ НАТО в Україні.
"Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на території України неодноразово згадувалася президентом Путіним, і президент Путін говорив, що це за межею тих самих "червоних ліній", про які він неодноразово говорив", - сказав Пєсков.
Топ коментарі
+40 Владислав Васильченко
показати весь коментар27.09.2021 14:05
+26 Simeon Kukushkin #445513
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+17 молодой рабочий
показати весь коментар27.09.2021 14:05
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Хату в НАТО!!!
ну ну....
но и Гомель
Мацкальские вояки все подьезды обосцут и скажут что виноват Байден
До речі Польша по всьому прикордонні з Білоруссю ввела надзвичайний стан,але я думаю що головна ціль це Україна. Тим більш що зараз у владі знаходяться зелені популісти.Чи була б зараз така держава як Україна, якби у 14 році головнокомандуючим був клоун?Тим більш СП-2 добудований, агенти ФСБ у вигляді білорусских біженців в Україні на своєму місці у кремля зараз починається вікно можливостей.
Беларусы, как вам перспектива помереть за амбиции президента даже не вашей страны?
Как США не допустило размещения российских ракет на кубе
Мы в этой игре как быльярдный шар
То НАТО кийом то Россия