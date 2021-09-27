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Транзит російського газу через Україну має тривати, - кандидат у канцлери ФРН Шольц
Олаф Шольц, кандидат у канцлери від Соціал-демократичної партії СДПН, яка перемогла на парламентських виборах в Німеччині, вважає, що транзит російського газу через Україну має тривати.
"Важливо, щоб були враховані гарантії, пов'язані з його використанням (газопроводу. - Ред.)", - заявив Шольц журналістам у Берліні в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, це означає, що "Україна повинна залишатися транзитною" країною.
Таким чином, Шольц солідарний з позицією федерального уряду ФРН, неодноразово озвученою раніше Берліном.
Топ коментарі
+3 Владимир Иванец
показати весь коментар27.09.2021 14:14
+3 Белый Ворон #490290
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+3 Сергей Гусаченко #482448
показати весь коментар27.09.2021 14:28
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транзит 100% останется и дальше. Но он будет минимально возможным. Будем качать газ в Приднестровье
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