УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11503 відвідувача онлайн
Новини Газова війна
3 653 34

Транзит російського газу через Україну має тривати, - кандидат у канцлери ФРН Шольц

Транзит російського газу через Україну має тривати, - кандидат у канцлери ФРН Шольц

Олаф Шольц, кандидат у канцлери від Соціал-демократичної партії СДПН, яка перемогла на парламентських виборах в Німеччині, вважає, що транзит російського газу через Україну має тривати.

"Важливо, щоб були враховані гарантії, пов'язані з його використанням (газопроводу. - Ред.)", - заявив Шольц журналістам у Берліні в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, це означає, що "Україна повинна залишатися транзитною" країною.

Таким чином, Шольц солідарний з позицією федерального уряду ФРН, неодноразово озвученою раніше Берліном.

Читайте: Кандидат у канцлери ФРН Лашет обіцяв моментально закрити "Північний потік - 2" при порушеннях, - Вітренко

Автор: 

газопровід (1546) Німеччина (7336) ГТС (588) Північний потік (2461) Шольц Олаф (1136)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Интересно, на какой цене кацапского газа лицемерные немецкие вопли об украинском транзите прекратятся?
показати весь коментар
27.09.2021 14:14
+3
Если я правильно понимаю ситуацию то чем больше газа пройдет через Украину тем меньше через Германию тем меньше бабок Германия получит.. то логичный вопрос: а зачем немцы его тогда строили?
показати весь коментар
27.09.2021 14:16
+3
Всем зрадофилам зачет фальстарта. Во-первых это пока еще кандидат, во вторых что опять не так. Вы все зрадованги? Знаете все наперед? Вхожи в кулуары Бундестага? На чем высеры основаны?
показати весь коментар
27.09.2021 14:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно, на какой цене кацапского газа лицемерные немецкие вопли об украинском транзите прекратятся?
показати весь коментар
27.09.2021 14:14 Відповісти
Отримаєш акції газпрому і замовкнеш.
показати весь коментар
27.09.2021 14:14 Відповісти
Если я правильно понимаю ситуацию то чем больше газа пройдет через Украину тем меньше через Германию тем меньше бабок Германия получит.. то логичный вопрос: а зачем немцы его тогда строили?
показати весь коментар
27.09.2021 14:16 Відповісти
Все эти распатякивания немецких чиновников не более чем предвыборные политические игрища. Немцы прагматичны. Нужно не заявления читать, а смотреть что они делают. И по делам их уже делать выводы. Ибо получается, что заявления немецкого правительства о поддержке санкций никак не помешали тому е Сименсу поставить турбины в Крым.
показати весь коментар
27.09.2021 14:55 Відповісти
1 в 1 слова Меркель.
показати весь коментар
27.09.2021 14:20 Відповісти
Нє убєдітельно как-то вєщаєт, цей кандидат в акціонери газпрому.
показати весь коментар
27.09.2021 14:20 Відповісти
Ни к чему не обязывающий пиз**ж немецких политиков. Напоминаю, что этот Шольц на самом деле не что иное, как реинкарнация Шрёдера. В результате этих выборов просто шило на мыло сменится, и всё.
показати весь коментар
27.09.2021 14:23 Відповісти
Ну так ведь СДПГ - это партия Шрёдера. И для путлера это однозначная победа.
показати весь коментар
27.09.2021 14:28 Відповісти
Россия в 2024 предложит 15-20 млрд транзита, по факту транзит будет а толку от такого ноль.
показати весь коментар
27.09.2021 14:25 Відповісти
+
транзит 100% останется и дальше. Но он будет минимально возможным. Будем качать газ в Приднестровье
показати весь коментар
27.09.2021 14:27 Відповісти
В Приднестровье - 3 млрд кубов, в Словакию (просто ближе) ещё 6 млрд кубов и 10 млрд кубов для "реверсного европейского газа". Итого около 20 млрд кубов. Можно и больше, если европейские трейдеры будут закупать газ с украинской транзитной надбавкой. По УГТС транзит $38,1, по СП-1 - $25, через Польшу по заканчивающемуся контракту, вообще, $7 за 660км транзита. Вот по Турецкому потоку не знаю, но большая часть ТП принадлежит Газпрому, т.е. платят сами себе - фактически,по себестоимости.
показати весь коментар
27.09.2021 15:30 Відповісти
Всем зрадофилам зачет фальстарта. Во-первых это пока еще кандидат, во вторых что опять не так. Вы все зрадованги? Знаете все наперед? Вхожи в кулуары Бундестага? На чем высеры основаны?
показати весь коментар
27.09.2021 14:28 Відповісти
Солдатмк читай аналитику и не выделывайся доя начала тсторию немецких социал-демократов.
показати весь коментар
27.09.2021 18:55 Відповісти
Беги впереди паровоза, аналитик диванный. Вам даже академиев заканчивать не надо. Ванговать без причин ваше все.
показати весь коментар
27.09.2021 18:58 Відповісти

Мы хотим ещё
Кёнигсберг!
показати весь коментар
27.09.2021 14:36 Відповісти
И Лемберг назад в Реч Посполитую
показати весь коментар
27.09.2021 15:00 Відповісти
и маскву под талибан
показати весь коментар
27.09.2021 16:05 Відповісти
Внимательно слежу за гаданием на кофейной гущ по поводу правительства ,формируемого СДПГ.Пока расклад такой.СДПГ входит в коалицию с Зелеными,а Зеленые -категорически против СП-2.Так что прогноз для Украины пока благоприятный.
показати весь коментар
27.09.2021 15:13 Відповісти
Эт точно - если СДПГ откажется блокировать СП-2, то "Зелёные" откажутся входить в коалицию. В силу уважения к Зе они себе уши отморозят!
показати весь коментар
27.09.2021 15:33 Відповісти
Т.е. кандидат в канцлеры готов пожертвовать 2 млрд.евро немецких денег украинским олигархам и коррупционерам?
показати весь коментар
27.09.2021 15:54 Відповісти
Должен и будет - это не одно и тоже.
показати весь коментар
27.09.2021 16:40 Відповісти
Де ваші (німців) "глибокі занепокоєння"? Політики легкої поведінки.
показати весь коментар
27.09.2021 16:41 Відповісти
Как это сказать по-венгерски? Folytatni kell az orosz gáz Ukrajnán keresztül történő szállítását
показати весь коментар
27.09.2021 17:19 Відповісти
О какой энергетической независимости может идти речь при такой риторике?
показати весь коментар
27.09.2021 17:19 Відповісти
Германия это как проститутка-девственница , потому, что принимает клиентов только в презервативе
показати весь коментар
28.09.2021 02:31 Відповісти
Потому как отстаивает свои интересы? Может перестать уже из себя обиженку строить?
показати весь коментар
28.09.2021 09:41 Відповісти
В чём интерес Германии, стать энергозависимой от российского монополиста ? Ресурсы никогда не были бизнесом для Москвы, это оружие. И Украине и Европе пора слазить с энергетической иглы, если прекратится транзит российского газа через Украину это хорошо, но если РФ начнёт атаковать нас, а Германия будет молчать, боясь потерять "дозу" газа, это не рынок, а чистый шантаж
показати весь коментар
28.09.2021 20:28 Відповісти
Вы обязательно должны эту истину довести до ведома руководства Германии.
показати весь коментар
28.09.2021 21:19 Відповісти
Мне безразлична судьба Германии, если немкам нравится быть изнасилованными арабами либо "русскими", то это наверно потому, что их мужчины слишком трансгендерны и сами мечтают стать целью подобных домогательств
показати весь коментар
28.09.2021 21:30 Відповісти
Тогда вопрос закрыт
показати весь коментар
28.09.2021 21:55 Відповісти
Так вон оно чё. Я видел дедушку этого Шольца по телевизору - он в войну в Гестапо у Мюллера в секретарях ходил. А внучёк - молодца - глядишь, и в фюреры вскарабкается
показати весь коментар
28.09.2021 07:11 Відповісти
 
 