Транзит російського газу через Україну має тривати, - кандидат у канцлери ФРН Шольц

Олаф Шольц, кандидат у канцлери від Соціал-демократичної партії СДПН, яка перемогла на парламентських виборах в Німеччині, вважає, що транзит російського газу через Україну має тривати.

"Важливо, щоб були враховані гарантії, пов'язані з його використанням (газопроводу. - Ред.)", - заявив Шольц журналістам у Берліні в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, це означає, що "Україна повинна залишатися транзитною" країною.

Таким чином, Шольц солідарний з позицією федерального уряду ФРН, неодноразово озвученою раніше Берліном.

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