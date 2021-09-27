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Українські питання не потрапили до порядку денного осінньої сесії ПАРЄ: в Асамблеї бояться, що їх вважатимуть "русофобами", - нардеп "Голосу" Василенко

Українські питання не потрапили до порядку денного осінньої сесії ПАРЄ: в Асамблеї бояться, що їх вважатимуть

Українські питання не потрапляють до порядку денного осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ, народний депутат фракції "Голос" Леся Василенко.

"На жаль, в Асамблеї страх бути забрендованими "русофобами"... превалює над обов'язком захищати принципи міжнародного права і права людини, записані в Конвенції. Проявляється це в тому, що українські питання не потрапляють до порядку денного осінньої сесії ПАРЄ", - розповіла Василенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, тема дебатів "Політичні переслідування корінних народів у Криму Російською Федерацією", запропонована українською делегацією, не отримала підтримки на бюро, де ці теми затверджують.

"Пояснюють тим, що буквально в червні було ухвалено резолюцію про права кримськотатарського народу", - розповіла Василенко.

Народний депутат також зазначила, що "є нюанс і з вибором судді від України в ЄСПЛ".

"Хоча у делегатів є розуміння, що суддю від України вже давно треба поміняти (років зо два як), проте йти на обговорення ситуації в політгруппах не сильно хочуть", - зазначила член української делегації в ПАРЄ.

Василенко також повідомила, що на сесії відбудуться дебати щодо ситуації в Афганістані, міграційної кризи в Латвії, Литві та Польщі через обстановку в Білорусі, про кризу на Західних Балканах.

Також читайте: Сьогодні в Страсбурзі відкривається осіння сесія ПАРЄ: одне з питань - ситуація в окупованому Криму

Осіння сесія ПАРЄ відкрилася в понеділок у Страсбурзі (Франція).

Автор: 

Крим (14135) ПАРЄ (848) Європейський суд з пр... (452) Василенко Леся (8)


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Топ коментарі
+15
Когда буба рассказывает ООНовцам про своего друга на которого они сделали сценку покушения, то смысл европейцам париться по поводу Украины?
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27.09.2021 14:28
+13
это основанная цель труппы клоунов! разрушить антипутинскую коалицию. уже на финише. бабло в ОМАНЕ.
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27.09.2021 14:35
+7
Подлецы, мерзавцы - это понятно.
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27.09.2021 14:27
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президент Зе не наполягав на включення питань в ПАРЄ бо не хотів дзвінків з Кремля і їхніх погроз. Зе - сцикло і як людина і як на посту українського прецендента . а якась Леся Василенко не усвідомила важливість захисту України на кожному кроку руху від паРашки.
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27.09.2021 15:01 Відповісти
Стесняюсь спросить: А почему "судью от Украины уже давно надо поменять (года два как)"? Неужели потому что он не из "95 квартала"?
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27.09.2021 15:06 Відповісти
Как будто это что-то плохое...
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27.09.2021 15:07 Відповісти
Не знаю что это рашистские ватники так раздухарились? Ведь вашей делегации скоро в ПАСЕ вообще не будет поскольку выборы в вашу новую госдуру признаны Европой нелегитимными
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27.09.2021 15:20 Відповісти
В ПАРЕ сказали, шо все було чьотко
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27.09.2021 17:07 Відповісти
До чого тут русофобство? Вони бояться шо ***** газу не дасть.
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27.09.2021 15:26 Відповісти
русофобоми не знаю, а ПИД,,,сами они являются 100% ....
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27.09.2021 15:31 Відповісти
У европейцев выходят на первый план более насущные проблемы.
Этого и следовало ожидать, страдают ведь не они.
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27.09.2021 15:51 Відповісти
ГаАЗа затьмарює європейським "джентльменам" перспективу Гааги для ************** піратів.
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27.09.2021 15:57 Відповісти
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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27.09.2021 16:50 Відповісти
т.е. прослыть идиотами на зарплате они уже не боятся?
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27.09.2021 17:04 Відповісти
Пока Україна не стане ядерним "тигром" в Європі, ніхто пальцем не пошивелить.
Всі жим-жим маскаляки.
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27.09.2021 17:48 Відповісти
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