Українські питання не потрапили до порядку денного осінньої сесії ПАРЄ: в Асамблеї бояться, що їх вважатимуть "русофобами", - нардеп "Голосу" Василенко

Українські питання не потрапляють до порядку денного осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ, народний депутат фракції "Голос" Леся Василенко.

"На жаль, в Асамблеї страх бути забрендованими "русофобами"... превалює над обов'язком захищати принципи міжнародного права і права людини, записані в Конвенції. Проявляється це в тому, що українські питання не потрапляють до порядку денного осінньої сесії ПАРЄ", - розповіла Василенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, тема дебатів "Політичні переслідування корінних народів у Криму Російською Федерацією", запропонована українською делегацією, не отримала підтримки на бюро, де ці теми затверджують.

"Пояснюють тим, що буквально в червні було ухвалено резолюцію про права кримськотатарського народу", - розповіла Василенко.

Народний депутат також зазначила, що "є нюанс і з вибором судді від України в ЄСПЛ".

"Хоча у делегатів є розуміння, що суддю від України вже давно треба поміняти (років зо два як), проте йти на обговорення ситуації в політгруппах не сильно хочуть", - зазначила член української делегації в ПАРЄ.

Василенко також повідомила, що на сесії відбудуться дебати щодо ситуації в Афганістані, міграційної кризи в Латвії, Литві та Польщі через обстановку в Білорусі, про кризу на Західних Балканах.

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Осіння сесія ПАРЄ відкрилася в понеділок у Страсбурзі (Франція).