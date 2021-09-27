Українські питання не потрапили до порядку денного осінньої сесії ПАРЄ: в Асамблеї бояться, що їх вважатимуть "русофобами", - нардеп "Голосу" Василенко
Українські питання не потрапляють до порядку денного осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ, народний депутат фракції "Голос" Леся Василенко.
"На жаль, в Асамблеї страх бути забрендованими "русофобами"... превалює над обов'язком захищати принципи міжнародного права і права людини, записані в Конвенції. Проявляється це в тому, що українські питання не потрапляють до порядку денного осінньої сесії ПАРЄ", - розповіла Василенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За її словами, тема дебатів "Політичні переслідування корінних народів у Криму Російською Федерацією", запропонована українською делегацією, не отримала підтримки на бюро, де ці теми затверджують.
"Пояснюють тим, що буквально в червні було ухвалено резолюцію про права кримськотатарського народу", - розповіла Василенко.
Народний депутат також зазначила, що "є нюанс і з вибором судді від України в ЄСПЛ".
"Хоча у делегатів є розуміння, що суддю від України вже давно треба поміняти (років зо два як), проте йти на обговорення ситуації в політгруппах не сильно хочуть", - зазначила член української делегації в ПАРЄ.
Василенко також повідомила, що на сесії відбудуться дебати щодо ситуації в Афганістані, міграційної кризи в Латвії, Литві та Польщі через обстановку в Білорусі, про кризу на Західних Балканах.
Осіння сесія ПАРЄ відкрилася в понеділок у Страсбурзі (Франція).
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Этого и следовало ожидать, страдают ведь не они.
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Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
Всі жим-жим маскаляки.