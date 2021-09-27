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Новини
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"Сьогодні стане зрозуміла ціна публічних обіцянок президента", - Шабунін про засідання Конкурсної комісії з добору керівника САП

Сьогодні о 17.00 вперше за останні кілька місяців збирається Конкурсна комісія з відбору керівника САП. На засіданні стане, ясно чи збирається президент Володимир Зеленський виконувати свої зобов'язання за спільною заявою з президентом США Джо Байденом.

Про це глава правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, що процес зупинився з вини частини Комісії, керованої Татаровим (формально визначеної парламентом), після того, як до фіналу не пройшов ключовий кандидат Банкової - Андрій Костін. В підсумку до фінальних етапів конкурсу пройшли лише двоє: детектив НАБУ Олександр Клименко (який керував слідством у справі Татарова) та прокурор з Офісу Венедіктової Синюк. При цьому Клименко випереджає Синюка на 17 балів та є лідером процесу", - зазначив Шабунін.

Він підкреслив, що згідно з правилами, керівником САП повинен стати той кандидат, який очолить рейтинг за балами.

"Очевидно, що лідер конкурсу в особі незалежного детектива, який розслідував Татарова, точно не влаштовує Банкову. Саме тому конкурс було зупинено. Про саботаж і тиск члени комісії - міжнародні експерти навіть зверталися з листом до Венедіктової", - пише Шабунін.

Він також нагадав, що президент Володимир Зеленський у Вашингтоні особисто взяв на себе зобов'язання "негайно завершити конкурс згідно з найкращими міжнародними практиками".

Читайте: Татаров і Єрмак намагаються зірвати конкурс на главу САП через ОАСК, тому ОП і загальмував ліквідацію суду, - Шабунін

"Це чорним по білому написано в спільній заяві президентів України та США. Сьогодні стане зрозуміла ціна публічних обіцянок президента. За цим засіданням комісії дуже пильно спостерігають у Вашингтоні, адже воно чітко покаже чи впринципі Зеленський збирається виконувати взяті на себе зобов’язання. Якщо квота Банкової продовжить гальмувати процес - це буде означати, що в Офісі Президента чхати хотіли на зобов’язання Зеленського перед Байденом", - зазначив Шабунін.

Також, за його інформацією, квота Татарова сьогодні продовжить зривати конкурс. "Для цього вони будуть вимагати введення прохідного балу. Після чого, банально занизивши бали обом фіналістам, люди Татарова перезавантажать конкурс.

Очевидно, що незалежні члени комісії ніколи на це не погодяться, адже це чистої води фальсифікація процесу", - підсумував Шабунін.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Шабунін Віталій (534)


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Топ коментарі
+6
Подскажите что из обещанного(не Бене с Ахметкой)
поцЗедент выполнил??
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27.09.2021 15:07
+4
обещаний президента/Тогда: Зеленский обещает быть президентом только 1 срок. 25 января 2019 .Теперь: Зеленский о втором президентском сроке: Хочу некоторые вещи закончить.Зеленский полностью сфокусировал свое внимание на том, чтобы избавиться от потенциальных конкурентов на будущих выборах. Зеленский о втором президентском сроке: "У меня нет ни одного конкурента"/ Сто лет назад украинцам врал кодлан где то Бланка. Сейчас украинцам врёт кодлан Коломойского. Менталитет правителей Украины не изменился.
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27.09.2021 15:04
+4
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27.09.2021 15:19
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а что, еще не понятно? ) пан тормоз
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27.09.2021 14:56 Відповісти
Та и дураку уже все понятно. Но говорить об этом все-равно надо! У "Зе" рейтинг самый большой. И это ужасно.
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27.09.2021 15:14 Відповісти
Какого понимания тебе еще не хватает? Мне вот не хватает понимания, кто ты такой и с какого перепуга вылез в "антикоррупционеры"?
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27.09.2021 15:02 Відповісти
Постоянно конкурсы для чиновников устраивают, лучших типа выбирают. Только экономика и состояние Украины все хуже и хуже. Вот и возникает вопрос, дебилы сидят в конкурсных комиссиях? Или выше - тот кто назначает в конкурсные комиссии? А может еще выше?
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27.09.2021 15:02 Відповісти
обещаний президента/Тогда: Зеленский обещает быть президентом только 1 срок. 25 января 2019 .Теперь: Зеленский о втором президентском сроке: Хочу некоторые вещи закончить.Зеленский полностью сфокусировал свое внимание на том, чтобы избавиться от потенциальных конкурентов на будущих выборах. Зеленский о втором президентском сроке: "У меня нет ни одного конкурента"/ Сто лет назад украинцам врал кодлан где то Бланка. Сейчас украинцам врёт кодлан Коломойского. Менталитет правителей Украины не изменился.
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27.09.2021 15:04 Відповісти
Подскажите что из обещанного(не Бене с Ахметкой)
поцЗедент выполнил??
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27.09.2021 15:07 Відповісти
Шабунин хочет командовать Президентом Украины? Похвально для лузера.
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27.09.2021 15:09 Відповісти
А до сьогодні тобі нєпанятна було?
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27.09.2021 15:16 Відповісти
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27.09.2021 15:19 Відповісти
"Сегодня станет понятна цена публичных обещаний президента" - Шубунин"
_Он тормозом прикидывается или реально плуг?
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27.09.2021 15:36 Відповісти
типа тупой и ещё тупее?
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27.09.2021 15:41 Відповісти
73% быдла должны понимать, шо хуцпа держит слово только перед своей нацией и выбросите из головы дурные вопросы.
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27.09.2021 15:45 Відповісти
 
 