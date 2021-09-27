"Сьогодні стане зрозуміла ціна публічних обіцянок президента", - Шабунін про засідання Конкурсної комісії з добору керівника САП

Сьогодні о 17.00 вперше за останні кілька місяців збирається Конкурсна комісія з відбору керівника САП. На засіданні стане, ясно чи збирається президент Володимир Зеленський виконувати свої зобов'язання за спільною заявою з президентом США Джо Байденом.

Про це глава правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, що процес зупинився з вини частини Комісії, керованої Татаровим (формально визначеної парламентом), після того, як до фіналу не пройшов ключовий кандидат Банкової - Андрій Костін. В підсумку до фінальних етапів конкурсу пройшли лише двоє: детектив НАБУ Олександр Клименко (який керував слідством у справі Татарова) та прокурор з Офісу Венедіктової Синюк. При цьому Клименко випереджає Синюка на 17 балів та є лідером процесу", - зазначив Шабунін.

Він підкреслив, що згідно з правилами, керівником САП повинен стати той кандидат, який очолить рейтинг за балами.

"Очевидно, що лідер конкурсу в особі незалежного детектива, який розслідував Татарова, точно не влаштовує Банкову. Саме тому конкурс було зупинено. Про саботаж і тиск члени комісії - міжнародні експерти навіть зверталися з листом до Венедіктової", - пише Шабунін.

Він також нагадав, що президент Володимир Зеленський у Вашингтоні особисто взяв на себе зобов'язання "негайно завершити конкурс згідно з найкращими міжнародними практиками".

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"Це чорним по білому написано в спільній заяві президентів України та США. Сьогодні стане зрозуміла ціна публічних обіцянок президента. За цим засіданням комісії дуже пильно спостерігають у Вашингтоні, адже воно чітко покаже чи впринципі Зеленський збирається виконувати взяті на себе зобов’язання. Якщо квота Банкової продовжить гальмувати процес - це буде означати, що в Офісі Президента чхати хотіли на зобов’язання Зеленського перед Байденом", - зазначив Шабунін.

Також, за його інформацією, квота Татарова сьогодні продовжить зривати конкурс. "Для цього вони будуть вимагати введення прохідного балу. Після чого, банально занизивши бали обом фіналістам, люди Татарова перезавантажать конкурс.

Очевидно, що незалежні члени комісії ніколи на це не погодяться, адже це чистої води фальсифікація процесу", - підсумував Шабунін.