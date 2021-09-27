Від сьогодні у пологових будинках і центрах соцзахисту по всій Україні знову видаватимуть бебі-бокси
Із 27 вересня пологові будинки та центри соціального захисту у всіх регіонах України отримають свої бебі-бокси – пакунки малюка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти.ICTV".
Укладений із виробником пакунків малюка договір дозволив закупити 53 тис. комплектів із загальною економією 63 млн грн для держави. Укладена угода з постачальником боксів чинна до кінця 2021 року.
Через невчасне проведення тендеру навесні 2021 року пакунків малюка не було ніде.
До бебі-боксів входять:
- упаковка підгузків;
- вологі серветки;
- пелюшки;
- 3 шапочки на виріст;
- 11 боді на короткий рукав різного розміру;
- 11 боді на довгий рукав різного розміру;
- 4 пари повзунків та 11 сліпів;
- 4 сорочки та 4 пари шкарпеток;
- рукавички та 2 слинявчики;
- термометри для води та для тіла;
- манікюрні ножиці та гребінець;
- ковдра, підковдра та плед;
- матрац;
- 2 рушника;
- 6 іграшок і килимок;
- м’яка книжка;
- креми та мило;
- коробка-колиска.
Пакунок малюка – це державна одноразова підтримка сімей, у яких народилася дитина. У нього входять найнеобхідніші речі для немовлят у перші місяці життя.
Єдиною підставою для видачі бебі-боксу є факт народження живої дитини. Отримати пакунок малюка можна у будь-якому державному чи приватному закладі охорони здоров’я.
Вартість і наповнення набору змінювалися протягом трьох років.
Наразі вартість пакунка малюка – це три прожиткові мінімуми для дітей до шести років, тобто 5 763 грн.
Відповідно до закону України Про державну допомогу сім’ям з дітьми, одноразова натуральна допомога Пакунок малюка – це допомога в разі народження дитини, яка надається: батькам живонародженої дитини; особам, які їх заміняють; родичам, які забирають дитину з пологового будинку.
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а если серьёзно - зебил скажет:
- то барыга пиарился, а зеля для людей стремится хорошо сделать!
Зебилам надо было что-то более креативное выдавать, а не тяжелое наследие эпохи бедности - книжки раскраски, например.