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Новини
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Від сьогодні у пологових будинках і центрах соцзахисту по всій Україні знову видаватимуть бебі-бокси

Від сьогодні у пологових будинках і центрах соцзахисту по всій Україні знову видаватимуть бебі-бокси

Із 27 вересня пологові будинки та центри соціального захисту у всіх регіонах України отримають свої бебі-бокси – пакунки малюка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти.ICTV".

Укладений із виробником пакунків малюка договір дозволив закупити 53 тис. комплектів із загальною економією 63 млн грн для держави. Укладена угода з постачальником боксів чинна до кінця 2021 року.

Через невчасне проведення тендеру навесні 2021 року пакунків малюка не було ніде.

До бебі-боксів входять:

  • упаковка підгузків;
  • вологі серветки;
  • пелюшки;
  • 3 шапочки на виріст;
  • 11 боді на короткий рукав різного розміру;
  • 11 боді на довгий рукав різного розміру;
  • 4 пари повзунків та 11 сліпів;
  • 4 сорочки та 4 пари шкарпеток;
  • рукавички та 2 слинявчики;
  • термометри для води та для тіла;
  • манікюрні ножиці та гребінець;
  • ковдра, підковдра та плед;
  • матрац;
  • 2 рушника;
  • 6 іграшок і килимок;
  • м’яка книжка;
  • креми та мило;
  • коробка-колиска.

Пакунок малюка – це державна одноразова підтримка сімей, у яких народилася дитина. У нього входять найнеобхідніші речі для немовлят у перші місяці життя.

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Єдиною підставою для видачі бебі-боксу є факт народження живої дитини. Отримати пакунок малюка можна у будь-якому державному чи приватному закладі охорони здоров’я.

Вартість і наповнення набору змінювалися протягом трьох років.

Наразі вартість пакунка малюка – це три прожиткові мінімуми для дітей до шести років, тобто 5 763 грн.

Відповідно до закону України Про державну допомогу сім’ям з дітьми, одноразова натуральна допомога Пакунок малюка – це допомога в разі народження дитини, яка надається: батькам живонародженої дитини; особам, які їх заміняють; родичам, які забирають дитину з пологового будинку.

Автор: 

діти (5054) допомога (8322) пологовий будинок (52) немовлята (60)


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Топ коментарі
+9
а отменяли зачем выдачу?
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27.09.2021 15:01
+9
Имитация бурной деятельности: отменили -- восстановили, объединили -- разъединили, и тд. по списку. Вроде как работают.
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27.09.2021 15:12
+8
Навіщо? Кому потрібна ця спадщина "бариги"?
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27.09.2021 15:01
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Навіщо? Кому потрібна ця спадщина "бариги"?
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27.09.2021 15:01 Відповісти
+100500!

а если серьёзно - зебил скажет:

- то барыга пиарился, а зеля для людей стремится хорошо сделать!
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27.09.2021 16:41 Відповісти
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27.09.2021 16:41 Відповісти
а отменяли зачем выдачу?
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27.09.2021 15:01 Відповісти
Имитация бурной деятельности: отменили -- восстановили, объединили -- разъединили, и тд. по списку. Вроде как работают.
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27.09.2021 15:12 Відповісти
нiхто нe вiдмiняв. iх просто просрали "Из-за несвоевременного проведения тендера весной 2021 года пакетов малыша не было нигде."
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27.09.2021 16:11 Відповісти
Зачем это? Деньгами давайте, некоторому проценту рожениц и их суженным бухать незачто, они что ребенка рожали что бы его кормить?
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27.09.2021 15:05 Відповісти
Нормальним роженицям це теж не треба, бо вони купили більшість із цього ще до роддому (у нас так було, тим більше, що тоді бебі-бокси закінчилися якраз через дії зеленої влади), тому хай би був вибір - бебі-бокс чи бабки...
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27.09.2021 15:12 Відповісти
Не все могут и купить. В бебибоксах раньше цена вещей была заложена намного ниже рыночной. Если брать деньгами, то все купить не получится. Как сейчас -- не скажу.
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27.09.2021 15:15 Відповісти
Те кто рожают желаемого ребенка для нормальной семьи, расчитывают на себя, а не подачки от государства) Набор(деньги) лишним не будет для нормальной семьи и не спасет тех у кого нет возможностей и денег растить ребенка.
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27.09.2021 15:17 Відповісти
Та я розумію, але хай у людини буде вибір... Якщо вже все куплено заздалегідь, то краще ж взяти гроші.
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27.09.2021 15:59 Відповісти
Зря.
Зебилам надо было что-то более креативное выдавать, а не тяжелое наследие эпохи бедности - книжки раскраски, например.
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27.09.2021 15:15 Відповісти
на крайняк можно было выдать наклейки на машину)))
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27.09.2021 15:35 Відповісти
одному знайомому обіцяв знову наклеїти таку наклейку, то він вже не хоче, каже що першу ледь віддер.
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27.09.2021 16:06 Відповісти
АЛЛИЛУ́ЙЯ!!!
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27.09.2021 15:46 Відповісти
Не прошло и два года ,как зедебилы ,опять решили присвоить себе достижения проклятых "барыг",а как рассказывали какая это коррупция!!
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27.09.2021 16:34 Відповісти
С сегодняшнего дня в роддомах и центрах соцзащиты по всей Украине снова будут выдавать по 200 грамм самогона на шнобель.
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27.09.2021 16:42 Відповісти
 
 