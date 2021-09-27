Зеленський ініціює низку законопроєктів про соціальний і правовий захист політв’язнів та членів їхніх сімей, - ОП

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що документ покликаний створити законодавчі механізми для соціального та правового захисту осіб, які втратили свободу внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх родин.

Законопроєкт передбачає утворення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України, а також визначає її повноваження. Зокрема, Комісії надається право подання запитів з метою отримання, перевірки або уточнення інформації, необхідної для ухвалення обґрунтованого рішення зі вказаного питання.

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Також Зеленський зареєстрував у парламенті пов’язані з попереднім законопроєкти "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей" та "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України".

Проєкт змін до Податкового кодексу України визначає особливості застосування положень Податкового кодексу щодо доходів, виплачених (наданих) за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей".

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Пропоновані зміни до КУпАП передбачають запровадження адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України.