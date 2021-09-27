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Новини
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Жодній українській владі не вдалося зробити дитину і сім’ю пріоритетом держави, – експерти підбивають підсумки 30-річчя ратифікації конвенції ООН про права дитини

Жодній українській владі не вдалося зробити дитину і сім’ю пріоритетом держави, – експерти підбивають підсумки 30-річчя ратифікації конвенції ООН про права дитини

Українська влада за 30 років не сфокусувала свої рішення та дії на забезпеченні різнобічного гармонійного розвитку дитини і не зробила сім’ю центром для підтримки належної батьківської функції.

Про це заявляють експерти Української мережі за права дитини, найбільшої в Україні організації, яка відстоює забезпечення найкращих інтересів дитини, у своїй заяві з нагоди річниці ратифікації Конвенції ООН про права дитини, передає Цензор.НЕТ.

Найсуттєвіше недотримання положень Конвенції, за словами експертів, це розворот реформи деінституціалізації, старт якій дала "НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки". За словами фахівців організації, зробивши прорив у розвитку альтернативних форм виховання дитини, Україна знову повернулася на десятиліття назад, не спромігшись відмовитися від радянської системи інтернатів. Серед iнших провалів, на яких акцентують увагу експерти Мережі, значне зменшення кількості усиновлених дітей і супротив інклюзії для дітей з інвалідністю, яку в Україні, на переконання експертів Мережі, досі погано діагностують. "За статистикою, в Україні близько 2% дітей мають інвалідність, а США – понад 6%, – пояснює Маріанна Онуфрик, заступниця голови правління Української мережі за права дитини та очільниця ГО "Соціальна синергія".

– Це не тому, що в Америці складніші дитячі хвороби, а тому, що і методи діагностики, і розуміння самого поняття інвалідності та належних послуг, які потребують діти, там набагато ширше. Через звуженість медичної моделі інвалідності велика кількість дітей в Україні недоотримує навіть ту недолугу підтримку, яка є". Більше того, підкреслюють експерти, навіть переклад тексту Конвенції через 30 років залишається подекуди некоректним, а місцями дискримінаційним. Наприклад, у статті 23 "неповноцінна дитина" замість "дитина з інвалідністю".

"Офіційний переклад має бути зроблений на рівні МЗС і узгоджений з ЮНІСЕФ, – пояснює Василина Дибайло, членкиня правління Української мережі за права дитини та директорка організації "Партнерство "Кожній дитині"". – Наші звернення з цього приводу не чують".

Разом з тим, експерти підкреслюють, що є і позитивні напрацювання щодо виконання Україною Конвенції ООН про права дитини.

"Але загалом результати роботи 30-ти років невтішні. Жодна стаття Конвенції повністю не виконується, на кожне досягнення знаходяться численні "але"", – зазначає Галина Постолюк, членкиня правління Української мережі за права дитини, директорка благодійної організації "Надія і житло для дітей".

В зв'язку з цим, УМПД закликає діючу владу "пропрацьовувати кожну статтю Конвенції на результат заради забезпечення прав і найкращих інтересів дитини в Україні" Українська мережа за права дитини" це громадська спілка, яка об’єднує 27 українських та міжнародних організацій і благодійних фондів, що працюють по всій Україні з метою забезпечення прав та благополуччя дитини.

Автор: 

діти (5054) ООН (3342) права людини (611) сім’я (111) інтернат (65)


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Топ коментарі
+3
Институт семьи развален во всем мире. Для управления и контроля мужчинами-рабами в гражданской "мирной" жизни изобретена мощная разветвленная система, построенная на двух базовых фантомах -
1. Иллюзии "настоящего мущщины" и 2.Иллюзии сверхценности секса.
Иллюзия "настоящего мущщины (мужЫка)" - с раннего младенчества до (ранней же) смерти мужчина 25 часов в сутки ежесекундно зомбируется, что, раз он - мущщина, он всем на свете ДОЛЖЕН, в первую очередь - бабам (маркируемым как "слабый" и "прекрасный" пол) и, непосредственно, госупырю ("т.н. родине"). Далее "настоящий мущщина", он же бабораб, он же звездодострадалец, для получения секса готов вытерпеть любые унижения и согласиться на любые бабские требования, в первую очередь - удовлетворение неутолимых потреблядских хотелок.
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27.09.2021 15:49
+2
И чо? Пофиг на детей и семью, лишь бы не Барыга!!!
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27.09.2021 15:09
+2
І правильно зробили. 57% одружень в Україні закінчуються розлученнями, 80% заяв на розлучення пишуть жінки. Тобто сімейних цінностей у ******** жінок немає ніяких, можна нагуляти дитину і повісити на шию платників податків, або оленяки від кого нагуляла. Я вже не кажу про те, що дитина повинна виховуватись у повній сімї інакше вона не буде знати що таке номальна модель сімї з мамою і татом.
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27.09.2021 15:29
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И чо? Пофиг на детей и семью, лишь бы не Барыга!!!
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27.09.2021 15:09 Відповісти
Главное гимн спеть, сегодня это приоритет, забыл? У меня в городе еще флагшток обновили, а рядом парковая зона без троутаров, недавно ребенка сбил насмерть пьяный водитель. Так что гимн, мова, олигархи, парады, все что угодно кроме приоритетов здоровых людей.
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27.09.2021 15:21 Відповісти
І правильно зробили. 57% одружень в Україні закінчуються розлученнями, 80% заяв на розлучення пишуть жінки. Тобто сімейних цінностей у ******** жінок немає ніяких, можна нагуляти дитину і повісити на шию платників податків, або оленяки від кого нагуляла. Я вже не кажу про те, що дитина повинна виховуватись у повній сімї інакше вона не буде знати що таке номальна модель сімї з мамою і татом.
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27.09.2021 15:29 Відповісти
Тут столько "талантливых" детей и в таком приоритете, вы охнете от удивления. Правда это очень зависит от того, чьи это дети. Но то таке...
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27.09.2021 15:11 Відповісти
А зачем им это... Пол страны наташек в турциях и египтах
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27.09.2021 15:28 Відповісти
2 февр. 2021 г. - правительство Тимошенко в 2005 году в 12 раз повысило размер единовременного пособия при рождении ребенка.
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27.09.2021 15:32 Відповісти
зато передастов удалось поднять в приоритете.
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27.09.2021 15:46 Відповісти
Институт семьи развален во всем мире. Для управления и контроля мужчинами-рабами в гражданской "мирной" жизни изобретена мощная разветвленная система, построенная на двух базовых фантомах -
1. Иллюзии "настоящего мущщины" и 2.Иллюзии сверхценности секса.
Иллюзия "настоящего мущщины (мужЫка)" - с раннего младенчества до (ранней же) смерти мужчина 25 часов в сутки ежесекундно зомбируется, что, раз он - мущщина, он всем на свете ДОЛЖЕН, в первую очередь - бабам (маркируемым как "слабый" и "прекрасный" пол) и, непосредственно, госупырю ("т.н. родине"). Далее "настоящий мущщина", он же бабораб, он же звездодострадалец, для получения секса готов вытерпеть любые унижения и согласиться на любые бабские требования, в первую очередь - удовлетворение неутолимых потреблядских хотелок.
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27.09.2021 15:49 Відповісти
ну, як сказати, Організаця Озабочених Націй надіїться на геїв та лізбіянок, а нормальна сімя їм пофіг, тепер скиглять
в Європі куди не плюнь як не гей то під@рас усиновлюють дітей і навчають гівно місити.
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27.09.2021 16:00 Відповісти
Можна прийняти будь який закон і виконуватися він не буде з простої і зрозумілої причини - фінанасування. В державі де 285 000 "держслужбовців" на своє утримання використовують 45% бюджету а на медицину для 42 000 000 громадян 3% ніяких перспектив для "пересічних громадян" не передбачено. Клас соціальних паразитів вже створено і тепер чиновник який керує якоюсь державною компанією, наприклад, Укрпоштою", отримує зарплату вищу ніж Президент США і значно вищу ніж пересічний бізнесмен. Які діти? Чиї діти? Ви про що? Жидобільшовики вірять що хворі діти мають здохнути а здорових потрібно виростити тупими і покірними...
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27.09.2021 16:02 Відповісти
Это все потому что сейчас ребенки эти и нахй никому не всралися. С ними щас даже если и деньги на приплод есть, то все равно это геморр запредельный с новым ювенальным законодательством, когда папашку с мамашкой 8-летний засранец может запросто административно засудить за деяние - всего лишь повышение голоса на засранца, к примеру.

А службы эти по детям - так и шастают, придираются к каждому пятнышку, лишь бы взяток содрать.
Стройте себе фермы по выращиванию вам скотостада и сами их воспитывайте нахй.
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27.09.2021 16:07 Відповісти
Пояснить в чем суть и о чём идёт речь для тех, кто привык на мир смотреть образовывая "угол наклона" - это практически так же невозможно, как человеку бездуховному и утратившему всякое представление о морали - донести , ну например, почему нельзя читать чужие письма. Понятно, что это аксиома, но где грань этой аксиомы для человека разумного проходит должен определять только светлый разум и никак иначе, а все то, что образует угол наклона - это элементаль ( есть такое понятие о сущности, которая старается образ разума принять, обуславливая это тем, что стоит в степени развития над человеком разумным выше, чем задумано Создателем, хотя все понимают, что "этот остров" уже шизофренией попахивает, а не уровнем , выше) .М-доо.
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27.09.2021 17:19 Відповісти
 
 