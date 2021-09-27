Кулеба - Пєскову: "Червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ, ми самі розберемося, що робити в інтересах українського народу
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "червоні лінії" президента РФ Володимира Путіна обмежуються лише територією Росії.
Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
""Червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили: "Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на території України неодноразово згадувалася президентом Путіним, і президент Путін говорив, що це за межею тих самих "червоних ліній", про які він неодноразово говорив".
Топ коментарі
+25 Eugen Konovalenko #487671
показати весь коментар27.09.2021 15:12
+15 Александр Ивашин #418386
показати весь коментар27.09.2021 15:12
+12 дмитрий иванов #379098
показати весь коментар27.09.2021 15:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
)(уйло придурковатое
а цей, язикатий, вже сховав язика і не висовує
а пєсков дужче всіх боявся її гострого слова - з нього починав сипатись пісок і зуби скреготали...
-- Здэ, здэ...