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Кулеба - Пєскову: "Червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ, ми самі розберемося, що робити в інтересах українського народу

Кулеба - Пєскову:

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "червоні лінії" президента РФ Володимира Путіна обмежуються лише територією Росії.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

""Червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили: "Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на території України неодноразово згадувалася президентом Путіним, і президент Путін говорив, що це за межею тих самих "червоних ліній", про які він неодноразово говорив".

Також читайте: У Кремлі обіцяють "відповідні дії" РФ і Білорусі на розміщення військ НАТО в Україні

Автор: 

НАТО (6431) путін володимир (23773) росія (65010) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+25
и правильно,и пусть канает
)(уйло придурковатое
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27.09.2021 15:12
+15
Отлично сказано , респект !
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27.09.2021 15:12
+12
Там это, в Уфе задержали уфимских бендеровцев и возбудили уголовное дело против командира роты спецназа, который засовывал швабры подчинённым солдатам в задницу... Поэтому действительно, лучше заниматься своими баранами, Башкирией, вечно падающими самолётами-вертолётами, школьными туалетами на улице и прочим, а не "чертить" красные линии по всему миру
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27.09.2021 15:14
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и правильно,и пусть канает
)(уйло придурковатое
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27.09.2021 15:12 Відповісти
Отлично сказано , респект !
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27.09.2021 15:12 Відповісти
Вот в этом-то и проблема. 3,14здеть - не мешки ворочать! "Сами разберемся"? Так пойди ОРДЛО от орков освободи. Мы в несколько раз превосходим их по военным возможностям. В чем проблема? Это же с "нашей стороны российско-украинской границы" ...
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27.09.2021 15:18 Відповісти
ВСУ превосходят гибридньіе корпуса Путина в ОРДЛО только по живой силе , по вооружениям там практически паритет , плюс на границе стоят несколько российских дивизий , готовьіх в любой момент ее перейти , переодевшись в форму "ополчения".
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27.09.2021 15:59 Відповісти
Т.е. ничего мы не можем там сделать. Т.е. с3,14здел Кулеба? И "красные линии" путин проводит там где считает нужным?
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27.09.2021 16:08 Відповісти
Меркель сказала шесть лет назад , что военного решения там нет. Пока єто так.
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27.09.2021 17:00 Відповісти
"Это так" не потому что так Меркель сказала, а потому что у кого-то мозгов и яиц нет. В Черногории и Карабахе тоже все говорили, что "военного решения нет".
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27.09.2021 17:38 Відповісти
Путаете Черногорию с Хорватией? Бьівает...
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27.09.2021 19:00 Відповісти
Сорян. Ошибся. Но, что характерно, вы полностью меня поняли. Итого: сцыкуны и 3,14здоболы рассуждают о "красных линиях", а умные с яйцами - делами решают проблемы.
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28.09.2021 09:03 Відповісти
вофка-пдр,не ссы в труссы, ,будешь и ты вместе с пенсами в баки с просрочкой нырять с головой ,тварь...
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27.09.2021 20:01 Відповісти
це не його рівень...свого часу пєскову гідну відсіч давала юлічка мендель...
а цей, язикатий, вже сховав язика і не висовує
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27.09.2021 15:26 Відповісти
Ты не Юлин папа случайно? Во всем мире мендельша нравилась всего троим: папе, маме и бубочке.
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27.09.2021 15:40 Відповісти
так, дійсно ,,Во всем мире мендельша нравилась,,...

а пєсков дужче всіх боявся її гострого слова - з нього починав сипатись пісок і зуби скреготали...
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27.09.2021 16:05 Відповісти
Там это, в Уфе задержали уфимских бендеровцев и возбудили уголовное дело против командира роты спецназа, который засовывал швабры подчинённым солдатам в задницу... Поэтому действительно, лучше заниматься своими баранами, Башкирией, вечно падающими самолётами-вертолётами, школьными туалетами на улице и прочим, а не "чертить" красные линии по всему миру
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27.09.2021 15:14 Відповісти
У песькова туалет хороший, с бидэ... а башкирцы - то таке...
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27.09.2021 15:48 Відповісти
Может быть. Но на фоне 1000$ за газ Кулеба выглядит не слишком убедительно
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27.09.2021 15:21 Відповісти
Ты платишь 1000$ за газ?
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27.09.2021 15:22 Відповісти
В Европе, конечно. А это уже за пределами России.
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27.09.2021 15:23 Відповісти
Ты еще тут трешься, рашистское животное ,непорядок ! В спам Емеля...
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27.09.2021 20:05 Відповісти
Ты думаешь, что ЕС - это не за пределами России? За пределами, не сомневайся. Или неинженера терзают сомнения по поводу?
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27.09.2021 20:36 Відповісти
Не в бровь а в глаз!.Достойный ответ! Но нужно подкрепить выучкой войск и вооружениями.А также разветвленной и массовой терробороной.Добровольной и оплачиваемой!
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27.09.2021 15:21 Відповісти
ПТН ПНХ І ЦИМ УСЕ СКАЗАНО,
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27.09.2021 15:21 Відповісти
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27.09.2021 15:23 Відповісти
И с каждым двойником так!
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27.09.2021 15:49 Відповісти
это нужно смотреть в очках 3 дэ
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27.09.2021 15:51 Відповісти
Да и с вертикальной стереопарой
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27.09.2021 16:18 Відповісти
-- Гдэ?
-- Здэ, здэ...
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27.09.2021 19:57 Відповісти
не ПФ, а садового кольца!......
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27.09.2021 15:28 Відповісти
Языком он работать мастер, а вот по факту пшик, примером тому исключение вопросов Украины с осенней сессии ПАСЕ.
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27.09.2021 15:31 Відповісти
ухти! Зебіл визнав пройоп Кулеби по основній роботі! А коли дійде черга до ЄрЗе?
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27.09.2021 16:05 Відповісти
Шо прямо так и сказал?? Прямо в рыло?? ГЕРОДЖ ЛЕВ, СТАЛЬНОДЖ, ЗАЩИТНИК!!!! ПУСТЬ БОЯТСЯ!!!
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27.09.2021 15:37 Відповісти
Ото нехай "червоні лінії" у себе в сральні проводить,особливо біля унітазу. Щоби,бува,не промахнутись "по великому".
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27.09.2021 16:04 Відповісти
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27.09.2021 18:13 Відповісти
Перекладаю : "Без сопливих - самі розберемся!"
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27.09.2021 20:40 Відповісти
 
 