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Новини Коронавірус і карантин
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Міністерства та центральні органи влади через два тижні повинні відзвітувати про вакцинацію співробітників, - нарада у Зеленського

Міністерства та центральні органи влади через два тижні повинні відзвітувати про вакцинацію співробітників, - нарада у Зеленського

Через два тижні всі міністерства і центральні органи влади повинні відзвітувати про хід вакцинації серед своїх працівників. Бажано, щоб двома дозами було вакциновано 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади.

Про це йшлося на селекторній нараді з питань протидії пандемії COVID-19, що відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Як наголошується в повідомленні, у Міністерстві оборони щеплення двома дозами вже отримали 84% працівників, у Міністерстві внутрішніх справ – 68%. Глава держави назвав це хорошими показниками.

Аналогічних показників хочуть досягти й серед педагогів.

"Педагоги активно вакцинуються. Вже понад 70% працівників закладів освіти отримали щеплення", – зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також читайте: Всі несприятливі події після вакцинації від COVID-19 суворо фіксуються, - Кузін

За словами очільника уряду, 10-й тиждень поспіль в Україні зростає кількість осіб, які захворіли на COVID-19. На сьогодні у країні 94 540 активних хворих. Ліжок, зайнятих недужими з COVID-19 та пацієнтами з підозрою на коронавірусну хворобу, – 16 706, причому лише 3% ліжок зайняті вакцинованими громадянами. Загалом в Україні для хворих на COVID-19 передбачено 90 тис. ліжок: наразі готові 45 тисяч ліжок, 97% яких забезпечені киснем, ще стільки ж можуть розгорнути додатково будь-якої миті в разі необхідності.

Станом на сьогодні в Україні щеплено 6 млн 781 тис. осіб, з них 5 млн 458 тис. отримали дві дози. За минулий тиждень вакцинували майже 746 тис. осіб.

Читайте також: МОЗ підготувало проєкт наказу про обов'язкову вакцинацію від COVID-19 держчиновників і педагогів

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (23732) карантин (18172) Шмигаль Денис (4566) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
"Это позор, когда Верховная Рада пишет закон, которым требует от людей вакцинироваться, носить маски, сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде провакцинировано не более 50%", - заявил Радуцкий.
))))
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27.09.2021 15:17
+3
Вот именно. Провали вакцинацию в стране, а теперь требуют. Работать нужно было, а не языком ляпать.
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27.09.2021 15:19
+1
Бубочка,не торопи людей.Все на посадке миллиарда деревьев-тупо не успевают.
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27.09.2021 15:56
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А вы все вакцины вовремя закупили и доставили? Модерну для 2 дозы когда доставите? Люди ждут.
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27.09.2021 15:17 Відповісти
так модeрна цe сbрос з амeриканського bарського плeча - bо строк дii закiнчувався. вона нe плaнувалася для вакцинацii в Украiнi.
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27.09.2021 16:17 Відповісти
"Это позор, когда Верховная Рада пишет закон, которым требует от людей вакцинироваться, носить маски, сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде провакцинировано не более 50%", - заявил Радуцкий.
))))
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27.09.2021 15:17 Відповісти
Вот именно. Провали вакцинацию в стране, а теперь требуют. Работать нужно было, а не языком ляпать.
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27.09.2021 15:19 Відповісти
Главные враги вакцинации- семейные врачи.Мне даже никто не позвонил из поликлиники.Хотя я -в группе риска.Пенс -гипертоник ,с легочной недостаточностью из-за силикоза.У врача есть компьютер и мой телефон.
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27.09.2021 15:18 Відповісти
так чого ти тодi у множинi говориш кoли одна транда тebe iгнорить? iншим дзвонять
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27.09.2021 16:19 Відповісти
73 тыс вакцинированных за сутки -капля в море.Отсюда и загальноукраинский вывод.Контракт подписан со всеми взрослыми ,кроме разве бомжей.
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27.09.2021 16:57 Відповісти
нi. загальний висновок - ти продукт совковоi школи. чи твiй тeлeфон є у кожноi врачихи твого мiста? i жодна тоbi нe дзвонe.
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27.09.2021 17:07 Відповісти
https://rumble.com/vn0gc5-.-.-....html https://rumble.com/vn0gc5-.-.-....html

Израиль. Обращение религиозного судьи-раввина Ури Софер. Он говорит, что многие заболевают после 3 дозы, и говорит о последствиях вкцнции после первых 2 доз.
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27.09.2021 15:22 Відповісти
А еще отрастает хвост и голова покрывается фольгой.
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27.09.2021 17:10 Відповісти
Не вижу ничего удивительного. Если вирус мутирует активно то то, что вакцины станут полностью неэффективны в какой-то момент, понятно изначально. Это только вопрос времени.
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27.09.2021 18:50 Відповісти
Бубочка,не торопи людей.Все на посадке миллиарда деревьев-тупо не успевают.
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27.09.2021 15:56 Відповісти
правильно... все эти уроды должны вакцинироваться принудительно как скот... глядишь - половина передохнет.....
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27.09.2021 16:45 Відповісти
 
 