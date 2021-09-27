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Чиновницю ДФС судитимуть за вимагання щомісячної "данини" у підприємця, - Офіс Генпрокурора

Прокурорами Офісу Генерального прокурора до Октябрського суду міста Полтави скеровано обвинувальний акт стосовно керівниці одного з управлінь ГУ ДФС у Полтавській області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що керівниця управління вимагала у представника суб’єкта господарювання щомісячно передавати 2,5% від загальної суми фінансових операцій. За ці кошти посадовиця обіцяла не перешкоджати роботі підприємства, не включати його до переліку ризикових та не зупиняти податкові накладні на реалізацію товарів і послуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох податківців на Тернопільщині судитимуть за хабар у $37 тисяч, - Офіс Генпрокурора

Після отримання першої частини неправомірної вигоди її затримано правоохоронцями.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління ДБР.

Чиновницю ДФС судитимуть за вимагання щомісячної данини у підприємця, - Офіс Генпрокурора 01

Читайте: Двох податківців на Тернопільщині судитимуть за хабар у $37 тисяч, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

хабар (4696) здирство (284) корупція (4681) суд (11665) ДФС (4044) Офіс Генпрокурора (3245) Полтавська область (1102)


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Топ коментарі
+4
Десяткой скотине по рогам.
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27.09.2021 15:36
+3
Няня?
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27.09.2021 15:42
+2
Не взятка, а благодарность
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27.09.2021 15:37
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Десяткой скотине по рогам.
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27.09.2021 15:36 Відповісти
Не взятка, а благодарность
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27.09.2021 15:37 Відповісти
Няня?
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27.09.2021 15:42 Відповісти
так бесит эта сволочь двуличная. и приезжают такие, с проверками, холодные руки, горячее сердце, ищут, где же предприниматель мог не додать налогов государству, а у самих рыло в пуху по самую жопу.
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27.09.2021 15:53 Відповісти
Мразоту публично петушнуть и павешать.
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27.09.2021 16:01 Відповісти
будешь петушителем на площади? )
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27.09.2021 16:24 Відповісти
Распорядителем, а официальным петушатором решено назначить тебю.
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27.09.2021 16:28 Відповісти
Будут судить? Одну? Всего-то! Налоговая артель в Украине-это история поборов, от лихих девяностых, до сегодня!
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27.09.2021 16:45 Відповісти
Конечно, судить - подвела коллег по работе: учись работать с клиентом, до созревания, до спелости "клиент созрел", деликатно принуждать к... сотрудничеству и брать... Это же не только интимный процесс, это же часть профессии... Так подвела коллеХтив... "КУПИЛ САМОУЧИТЕЛЬ - ДАМ ПОЧИТАТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ** https://www.oblgazeta.ru/society/35768/
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27.09.2021 16:48 Відповісти
А кому эта тетя нехорошая заносила наверх, следаки узнать не хотят?
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27.09.2021 16:51 Відповісти
о, вот и новая слуга народа нашлась, срочно её в Трускавец на курсы повышения квалификации а потом в раду!
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27.09.2021 17:21 Відповісти
Прям Чингисхан какой-то, дань брал ))))
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27.09.2021 19:50 Відповісти
 
 