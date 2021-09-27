Справа Шеремета: З Антоненка зняли електронний браслет і змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт
Шевченківський суд Києва замінив одному з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненкові запобіжний захід з цілодобового на нічний домашній арешт без необхідності носити електронний браслет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Двом іншим підозрюваним продовжили запобіжний захід: Яна Дугарь залишилися під особистим зобов'язанням, а Юлія Кузьменко - під нічним домашнім арештом.
"Як ми і говорили в 2019 році, все це - неправда, все це сфабриковане. Зараз це вже занадто явно, ніхто в цьому не сумнівається", - зазначив після засідання Антоненко.
Також суд підтримав клопотання захисту і дозволив повернути Кузьменко особисті речі, які були вилучені раніше. Однак аналогічне клопотання щодо Дугарь судді не підтримали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Интересно, хоть одно из них выйдет и извинится за свой одиотизм...
п.с. а не про зеЛоха и авакова.. а про их стадо ватных сектантов))
Может, надо как-то компенсировать и одеть на виновных электронные намордники?
А из ЗЕ и Ермака вышла бы превосходная человеческая многножка.
тяжело начинать следствие сначала и искать других виновных..
еще тяжелее, очистить материалы следствия от наростов брехни и подтасовок и подгонок под определенные личности...
презентация во главе с преЗЕ оказалась паганым шоу...)))
Монастырский наверно не замазан в жтой истории и мог бы найти агентов в МВД И СБУ . Думаю , что на фоне скандала с вагнеровцами это тоже актуально
Не удивлюсь, если потом, подадут в Европейский суд.
Я бы на месте Антоненка подавал в ЕСПЧ в суд на Авакова, Рябошапку, Венедиктову и ЗЕ за клевету и неправомочное лишение свободы.