Справа Шеремета: З Антоненка зняли електронний браслет і змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт

Шевченківський суд Києва замінив одному з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненкові запобіжний захід з цілодобового на нічний домашній арешт без необхідності носити електронний браслет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Двом іншим підозрюваним продовжили запобіжний захід: Яна Дугарь залишилися під особистим зобов'язанням, а Юлія Кузьменко - під нічним домашнім арештом.

"Як ми і говорили в 2019 році, все це - неправда, все це сфабриковане. Зараз це вже занадто явно, ніхто в цьому не сумнівається", - зазначив після засідання Антоненко.

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Також суд підтримав клопотання захисту і дозволив повернути Кузьменко особисті речі, які були вилучені раніше. Однак аналогічне клопотання щодо Дугарь судді не підтримали.