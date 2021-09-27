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Новини Убивство Шеремета
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Справа Шеремета: З Антоненка зняли електронний браслет і змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт

Справа Шеремета: З Антоненка зняли електронний браслет і змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт

Шевченківський суд Києва замінив одному з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненкові запобіжний захід з цілодобового на нічний домашній арешт без необхідності носити електронний браслет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Двом іншим підозрюваним продовжили запобіжний захід: Яна Дугарь залишилися під особистим зобов'язанням, а Юлія Кузьменко - під нічним домашнім арештом.

"Як ми і говорили в 2019 році, все це - неправда, все це сфабриковане. Зараз це вже занадто явно, ніхто в цьому не сумнівається", - зазначив після засідання Антоненко.

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Також суд підтримав клопотання захисту і дозволив повернути Кузьменко особисті речі, які були вилучені раніше. Однак аналогічне клопотання щодо Дугарь судді не підтримали.

Автор: 

Шеремет Павло (520) електронний браслет (23) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+33
Человек два года провел в СИЗО по вине собакова и бубочки.
Может, надо как-то компенсировать и одеть на виновных электронные намордники?
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27.09.2021 15:47
+23
тяжело признавать ошибки...
тяжело начинать следствие сначала и искать других виновных..
еще тяжелее, очистить материалы следствия от наростов брехни и подтасовок и подгонок под определенные личности...
презентация во главе с преЗЕ оказалась паганым шоу...)))
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27.09.2021 15:52
+22
ну прямо в обед по чайной ложке. зеленожопые виртуозы. сели на быстро, а слезают медленно, по миллиметру (бутылка)
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27.09.2021 15:47
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То есть обвинение все еще верит, что оно право?
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27.09.2021 15:42 Відповісти
не,уже не верит...но лицо терять(хотя какое там к маме лицо)неохота.
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27.09.2021 15:45 Відповісти
юридически все виновные в незаконном аресте, в первую очередь следователи и судьи должны понести наказание и компенсировать нанесенные человеку убытки, в том числе за моральный ущерб
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27.09.2021 17:53 Відповісти
помнится, что зеленский и аваков лично назвали антоненко "убийцей Шеремета" и потом зебилы бегали и орали, прославляя вислюка))
Интересно, хоть одно из них выйдет и извинится за свой одиотизм...

п.с. а не про зеЛоха и авакова.. а про их стадо ватных сектантов))
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27.09.2021 16:01 Відповісти
рябокепку не забувай, він також санкцію давав...
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27.09.2021 16:16 Відповісти
Это называется "спускать по тормозам".
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27.09.2021 16:10 Відповісти
Або кинули кістку типу як "Відстаньте ви зі своїми "вагнерівцями"! Яких вам ще поступок не вистачає?".
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27.09.2021 16:19 Відповісти
ну прямо в обед по чайной ложке. зеленожопые виртуозы. сели на быстро, а слезают медленно, по миллиметру (бутылка)
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27.09.2021 15:47 Відповісти
Человек два года провел в СИЗО по вине собакова и бубочки.
Может, надо как-то компенсировать и одеть на виновных электронные намордники?
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27.09.2021 15:47 Відповісти
Половчанка якось сказала - нехай буде суд і їх там виправдають. Тоді на рюкзакова спустять всіх собак, ну а володимиролександрович, як відомо, ніколи ні в чому не віноуват.
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27.09.2021 15:52 Відповісти
ЗЕ и Ко за все, что они натворили за 2,5 года электроды в самые чувствительные места надо вживлять и бить током пока не сканают.

А из ЗЕ и Ермака вышла бы превосходная человеческая многножка.
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27.09.2021 19:04 Відповісти
тяжело признавать ошибки...
тяжело начинать следствие сначала и искать других виновных..
еще тяжелее, очистить материалы следствия от наростов брехни и подтасовок и подгонок под определенные личности...
презентация во главе с преЗЕ оказалась паганым шоу...)))
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27.09.2021 15:52 Відповісти
Это не просто шоу шута на сцен. За этот треш кто-то должен понести юридическую ответственность.
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27.09.2021 15:54 Відповісти
👏👏👏👏👏
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27.09.2021 16:25 Відповісти
А когда привлекут к ответственности высшее должностное лицо страны, обвинившего незаконно Рифа и Лису в преступлении?
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27.09.2021 15:53 Відповісти
Воно пока "недотронутое", прикасаться нельзя. Сама Безуглая сказала! Это вам не тыришки-пупыришки.
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27.09.2021 16:14 Відповісти
Ведь по ложному следу ( против патриотов) КТО-ТО В МВД запустил дело явно сотрудничая с КГБ БЕЛАРУСИ И РФ
Монастырский наверно не замазан в жтой истории и мог бы найти агентов в МВД И СБУ . Думаю , что на фоне скандала с вагнеровцами это тоже актуально
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27.09.2021 15:53 Відповісти
Пора фабрикантів цієї справи брати розпеченими кліщами за бейцали!
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27.09.2021 16:15 Відповісти
Аваков клещи готовит вытащить бейцы зеленского на свет Божий
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27.09.2021 16:35 Відповісти
ага, і себе за компанію!
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27.09.2021 18:42 Відповісти
якби судді були би впевнені в винуватості Антоненко і Кузьменко - фіг би їх випустили б з в'язниці. А так - ця справа їх звинувачення навіть в очах суддів розвалюється. "Привіт" ЄрЗе, Рябокепці і Сабакову!
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27.09.2021 16:15 Відповісти
Якщо браслет звільнений, то чому б його на лохдауна не вдягнути?
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27.09.2021 16:18 Відповісти
Потихоньку спускают дело.... Скоро извиняться начнут. Дело это - мыльный пузырь.
Не удивлюсь, если потом, подадут в Европейский суд.
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27.09.2021 16:32 Відповісти
Зеле лишь бы на Лукашенко подозрений не падало. Как никак кумир.
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27.09.2021 16:54 Відповісти
и чё? кто ответит что мужик в тюрьме просидел ни за что? нелох? или афакоф?
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27.09.2021 16:58 Відповісти
Відпускати треба поступово...
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27.09.2021 17:24 Відповісти
с.ки зелені, обісралися та відповзають
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27.09.2021 17:43 Відповісти
Кто вернет Рифу 2 года жизни?

Я бы на месте Антоненка подавал в ЕСПЧ в суд на Авакова, Рябошапку, Венедиктову и ЗЕ за клевету и неправомочное лишение свободы.
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27.09.2021 19:00 Відповісти
Андрію, мусите добитися відшкодування від зе-зграї.
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27.09.2021 23:30 Відповісти
 
 