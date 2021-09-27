53% українців підтримують ідею ринку землі в тому чи іншому вигляді, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"
53% українців підтримують ідею ринку землі в тому чи іншому вигляді, 37% - дотримуються думки, що земля в принципі не може бути об'єктом купівлі-продажу.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.
Думки прихильників ринку неодностайні в тому, яким має бути цей ринок. Лише 5% вважають, що земля має бути у вільному продажу, без будь-яких обмежень. Решта громадян підтримують купівлю-продаж землі за певними умовами: 27% українців вважають, що землю продавати можна, але не іноземцям; 12% зазначили, що землю можна продавати, якщо є обмеження на розмір площі, якою може володіти одна людина або господарство; 10% підтримують ринок, якщо законодавчо закріплена мінімальна ціна, нижче якої земля продаватися-купуватися не може.
На Півдні і Сході України значно більше тих, хто вважає, що земля в принципі не може бути об'єктом купівлі-продажу: на Сході так вважають 42% жителів, на Півдні - 45%, в Центрі - 39%, а на Заході - 26%.
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опитувати у всіх за відключення ліфтів з метою економії електроенергії
эти 53% немного погодя также хардкорно петушнут как и упоротые 73%
Голосами ПЕСа та , зелюків та Голоса...))
2019 Деталі: Згідно з результатами опитування, лише 19% опитаних підтримують запровадження продажу землі сільськогосподарського призначення. 73% - проти цієї ініціативи, 8% - не визначилися.
опитування про продаж землі потрібно проводити серед ВЛАСНИКІВ землі.
давай ще серед бомжів проведемо опитування з приводу продажу квартир...
Нахріна ця локшина на вуха, про те, що більше половини українців вітають продаж землі? Скоро з'являться соцопитування, що більшість українців за продаж землі китайцям-кацапам.
Пліснява продовжує брехати, маніпулюючи "соціологією".
Гугліть найбільших латифундистів в Україні...
https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E
Чесна "заработал" до прийняття закону??
Більшість-проти дерибану Землі Неньки...))
Шановна Пані....
На жаль...
Встиг...))
Навпаки...))
Ви ж знаєте чий це сайт -🐓...
Дивіться свій пост вище...
😁
В 1932 году большевики тоже забрали землю у населения и организовали голодомор при этом говорили , что это они делают по просьбе народа , теперь отбирают у доведенного до нищеты народа землю только через так званый рынок земли.
Какой может быть рынок земли когда не дают населению на ней зарабатывать,ну разве что такой как они для себя сделали по 10 тыс.га в одни руки .
вангую, шо там на юге и востока первимы землю холдингам и распродадут.
"Миряни" РПЦ та аферист із Молдови. Хто стоїть за акцією антивакцинаторів під Радою"
https://www.liga.net/ua/politics/articles/miryane-rpts-i-aferist-iz-moldovy-kto-stoit-za-aktsiey-antivaktsinatorov-pod-radoy