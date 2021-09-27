53% українців підтримують ідею ринку землі в тому чи іншому вигляді, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"

53% українців підтримують ідею ринку землі в тому чи іншому вигляді, 37% - дотримуються думки, що земля в принципі не може бути об'єктом купівлі-продажу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Думки прихильників ринку неодностайні в тому, яким має бути цей ринок. Лише 5% вважають, що земля має бути у вільному продажу, без будь-яких обмежень. Решта громадян підтримують купівлю-продаж землі за певними умовами: 27% українців вважають, що землю продавати можна, але не іноземцям; 12% зазначили, що землю можна продавати, якщо є обмеження на розмір площі, якою може володіти одна людина або господарство; 10% підтримують ринок, якщо законодавчо закріплена мінімальна ціна, нижче якої земля продаватися-купуватися не може.

На Півдні і Сході України значно більше тих, хто вважає, що земля в принципі не може бути об'єктом купівлі-продажу: на Сході так вважають 42% жителів, на Півдні - 45%, в Центрі - 39%, а на Заході - 26%.

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