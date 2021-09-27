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53% українців підтримують ідею ринку землі в тому чи іншому вигляді, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"

53% українців підтримують ідею ринку землі в тому чи іншому вигляді, - опитування Фонду

53% українців підтримують ідею ринку землі в тому чи іншому вигляді, 37% - дотримуються думки, що земля в принципі не може бути об'єктом купівлі-продажу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Думки прихильників ринку неодностайні в тому, яким має бути цей ринок. Лише 5% вважають, що земля має бути у вільному продажу, без будь-яких обмежень. Решта громадян підтримують купівлю-продаж землі за певними умовами: 27% українців вважають, що землю продавати можна, але не іноземцям; 12% зазначили, що землю можна продавати, якщо є обмеження на розмір площі, якою може володіти одна людина або господарство; 10% підтримують ринок, якщо законодавчо закріплена мінімальна ціна, нижче якої земля продаватися-купуватися не може.

На Півдні і Сході України значно більше тих, хто вважає, що земля в принципі не може бути об'єктом купівлі-продажу: на Сході так вважають 42% жителів, на Півдні - 45%, в Центрі - 39%, а на Заході - 26%.

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Автор: 

земля (1675) опитування (1930) продаж (2254)


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Топ коментарі
+15
Задолбали своими брехливыми опросами.
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27.09.2021 15:57
+13
референдум не провели, а теперь в уши дуют
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27.09.2021 15:58
+9
Ну, ми уже видим как єти 53% уже побежали продавать и покупать землю. Очередь стоит с двух сторон.
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27.09.2021 16:03
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Задолбали своими брехливыми опросами.
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27.09.2021 15:57 Відповісти
опитувати у всіх підряд за ринок землі, не менш дивно ніж
опитувати у всіх за відключення ліфтів з метою економії електроенергії
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27.09.2021 16:14 Відповісти
Дем.инициативе деньги бы не заплатили, если бы они написали, что 75% против продажи земли.
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27.09.2021 17:13 Відповісти
референдум не провели, а теперь в уши дуют
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27.09.2021 15:58 Відповісти
Вангую на 100% сбудется:
эти 53% немного погодя также хардкорно петушнут как и упоротые 73%
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27.09.2021 15:59 Відповісти
сначала навалили ...а теперь давайте покидаемся , тем что навалили
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27.09.2021 16:00 Відповісти
это Вы имеете ввиду каловые массы? уже летают вокруг и везде, только успевай пригинаться
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27.09.2021 17:40 Відповісти
73% здатні тільки продати свій пай і пропити бабло, нащо їм ті "інвестиції"
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27.09.2021 16:00 Відповісти
Ти вже продав Неньку....
Голосами ПЕСа та , зелюків та Голоса...))
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27.09.2021 16:36 Відповісти
В тебе знову температура піднялась?
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27.09.2021 18:15 Відповісти
Ну, ми уже видим как єти 53% уже побежали продавать и покупать землю. Очередь стоит с двух сторон.
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27.09.2021 16:03 Відповісти
Никогда такого не было, и тут опять...
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27.09.2021 16:06 Відповісти

2019 Деталі: Згідно з результатами опитування, лише 19% опитаних підтримують запровадження продажу землі сільськогосподарського призначення. 73% - проти цієї ініціативи, 8% - не визначилися.
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27.09.2021 16:12 Відповісти
до спини ці опитування.
опитування про продаж землі потрібно проводити серед ВЛАСНИКІВ землі.

давай ще серед бомжів проведемо опитування з приводу продажу квартир...
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27.09.2021 17:46 Відповісти
То вже інше питання.
Нахріна ця локшина на вуха, про те, що більше половини українців вітають продаж землі? Скоро з'являться соцопитування, що більшість українців за продаж землі китайцям-кацапам.
Пліснява продовжує брехати, маніпулюючи "соціологією".
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27.09.2021 18:08 Відповісти
Згідно конституції земля та її надра належать всім громадянам України.
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27.09.2021 19:59 Відповісти
а ще згідно конституції захищається приватна власність та право власників нею розпоряжатись...
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28.09.2021 14:26 Відповісти
Развитие рынка земли принесет Украине (кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. У кодлана слюни до пола и он хочет много и сразу. И поэтому будет врать, врать , врать. Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли 05.07.21
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27.09.2021 16:13 Відповісти
обов"язкове проведення референдума по землі -- невиконана обіцянка №56
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27.09.2021 17:43 Відповісти
Так ото ж - в тому, чи іншому вигляді, але не у нашому "ринку" на потребу безвідповідальних спекулянтів.
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27.09.2021 16:20 Відповісти
Тупо брешуть
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27.09.2021 16:20 Відповісти
Ага, особєнно в "іном"
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27.09.2021 16:21 Відповісти
Брехня!
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27.09.2021 16:33 Відповісти
Те,що 53-ом відсоткам земля пофіг ще не означає що вони підтримують ринок землі...А пофіг їм тому,що вони давно призвичаїлись до думки,що чия б земля не була - державна,приватна - їхньою вона не стане ніколи...А якщо не їх...то "какая разніца",є той ринок,нема того ринку...
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27.09.2021 16:46 Відповісти
Заволала жеброта. Бо немає ні землі, ні грошей. А винуваті, як завжди, жд...
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27.09.2021 16:50 Відповісти
Хто зміг, тей і вкрав до цього "закону"....
Гугліть найбільших латифундистів в Україні...
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27.09.2021 16:54 Відповісти
Я не поддерживаю банду Богдана в ВРУ.Особенно в аграрных и фискально- пенсионерских комитетах.
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27.09.2021 17:00 Відповісти
Порошенко подарил сыну агрохолдинг и 122 тыс га земли
https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E

Чесна "заработал" до прийняття закону??
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27.09.2021 17:02 Відповісти
Да здравствует "рынок "земли! Нищета, владевшая куском земли, теперь лишится своего куска и продолжит прозябать дальше....Китайцы,скупившие по-дешёвке земли, горы, реки не будут с нами церемониться. Заплатим сполна за свою доверчивую тупость....
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27.09.2021 17:04 Відповісти
Когда проводили этот опрос? Это полная лажа!
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27.09.2021 17:08 Відповісти
Юлька -форрофка проводила...
Більшість-проти дерибану Землі Неньки...))
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27.09.2021 17:17 Відповісти
Продаж землі під час війни - це різновид диверсії! В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. Нормативно-правову базу нехай розробляють, але ніхто не має морального права розпочати продаж землі сільскогосподарського призначення до закінчення війни. Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита? За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати....
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27.09.2021 17:13 Відповісти
Не тільки чорноземи, а ті копалини, що в землі знаходяться
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27.09.2021 20:01 Відповісти
Таки так....
Шановна Пані....
На жаль...
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27.09.2021 20:03 Відповісти
Если бы в годы Второй мировой или какой-либо другой войны, кто-то сказал, что в этот период самый главный вопрос, который стоит перед страной - это продажа земли, то мне кажется, что не нашлось бы такого названия учреждения, куда его могли бы поместить.
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27.09.2021 17:15 Відповісти
Вангую 27% обосрались
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27.09.2021 17:19 Відповісти
Петя в попе?
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27.09.2021 17:20 Відповісти
В шаКАЛаді....
Встиг...))
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27.09.2021 17:24 Відповісти
Боты Пети или Петушиные боты вы уже меня устали так же как и петушиный цензор
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27.09.2021 17:22 Відповісти
а ти свалив би звідти до свого ***** лапоть..
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31.10.2021 00:20 Відповісти
Вначале под Юльку ложился цензор,теперь под Петушка,бутусов ты определись с петухами ты или курицами
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27.09.2021 17:25 Відповісти
Никада под Юльку сайт не ложился....
Навпаки...))
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27.09.2021 17:28 Відповісти
Ты серьёзно?😂
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27.09.2021 17:33 Відповісти
Таки так....
Ви ж знаєте чий це сайт -🐓...
Дивіться свій пост вище...
😁
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27.09.2021 17:40 Відповісти
что, в методичке написано вспоминають про Юльку?? до сих пор в уссаке?
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27.09.2021 17:46 Відповісти
Боты вы где
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27.09.2021 17:27 Відповісти
Дерьмо цензор,боты работают по расписанию,Петушок наверное мало платит
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27.09.2021 17:28 Відповісти
53% украинцев поддерживают идею рынка земли в том или ином виде Источник:
В 1932 году большевики тоже забрали землю у населения и организовали голодомор при этом говорили , что это они делают по просьбе народа , теперь отбирают у доведенного до нищеты народа землю только через так званый рынок земли.
Какой может быть рынок земли когда не дают населению на ней зарабатывать,ну разве что такой как они для себя сделали по 10 тыс.га в одни руки .
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27.09.2021 17:34 Відповісти
Ну пусть тогда потом эти 53% украинцев не возмущаются высокими ценами на сельхоз продукцию.
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27.09.2021 17:35 Відповісти
ти то тут до чого репоед..твое болото за уралом..
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31.10.2021 00:19 Відповісти
"На Юге и Востоке Украины значительно больше тех, кто считает, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи: на Востоке так считают 42% жителей, на Юге - 45%..."
вангую, шо там на юге и востока первимы землю холдингам и распродадут.
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27.09.2021 17:39 Відповісти
"Берегут" землю только комуняки и баба йуля.
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27.09.2021 17:45 Відповісти
Интересная ситуация. Те кто против продажи земли, эту землю и не имеют. А вот у кого эта земля есть, те эту возможность поддерживают. Ведь было бы странно ограничивать себя в возможности свободно распоряжаться тем, что тебе принадлежит по праву.
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27.09.2021 19:12 Відповісти
тобі лапоть в украіні нічого не принадлежить..і принадлежати не могло.
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31.10.2021 00:18 Відповісти
Какой текст. Без знаков препинания. Украина с малой буквы. А главное бодрый, безкомпромисный настрой палаты номер 6.
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31.10.2021 06:23 Відповісти
чуеш чурка . адресок подкиь я тебе провідаю в тій палаті.
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04.11.2021 19:14 Відповісти
Адресок. Нэма пытань. " Там встретишь своих однополчан. Помолишься.
"Миряни" РПЦ та аферист із Молдови. Хто стоїть за акцією антивакцинаторів під Радою"

https://www.liga.net/ua/politics/articles/miryane-rpts-i-aferist-iz-moldovy-kto-stoit-za-aktsiey-antivaktsinatorov-pod-radoy
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05.11.2021 08:46 Відповісти
гавно брехливе.. а в кого та земля у іуд зелених по 700 гектарів..а в украінців шиш..
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31.10.2021 00:16 Відповісти
Шафран. Шафран... Характерная фамилия. Для одной нации.
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31.10.2021 06:24 Відповісти
фпа
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04.11.2021 19:08 Відповісти
лапоть. це фамілія основателів козачаства як запорожского і донского..і ганяли моі предки твого полумонгола царя по всій московіі і рязанщіні.якщо хоч трохи мозгів е пошукай в інеті..
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04.11.2021 19:11 Відповісти
 
 