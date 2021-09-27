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В "Голосі" заявили про спроби фальсифікації стенограми засідання щодо законопроєкту про олігархів

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У Верховній Раді намагаються сфальсифікувати стенограму засідання, щоб виправити правову колізію, допущену в результаті поспішного голосування за проєкт закону №5599 про олігархів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву глави парламентської фракції "Голос" Ярослава Залізняка.

"Замість тріумфу від прийняття свого "флагманського" закону влада вже три дні намагається пояснити, що ж там прийняли, і заднім числом виправити і текст, і стенограму. Відповідальні за голосування знаходять вже 10-ту версію, чому "Рафік ні в чому не винен", - повідомив Железняк.

Нардеп наголосив, що представники монобільшості виправдовують спроби підробити результати голосування "революційною необхідністю".

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"І можна скільки завгодно розповідати про "революційну необхідність", але цю необхідність повинні підтвердити своїми підписами люди. Наприклад, працівники Апарату Ради. Вони вже за 30 років спостерігали таких революціонерів сотнями. І, на відміну від багатьох у владі, знають, що політика і політики дуже швидко змінюються, а у правоохоронних органах все бачать (та і відео трансляції є). Тож "революційну необхідність" якось не дуже сприймають як аргумент для підробки документів", - зазначив Железняк.

Лідер "Голосу" пояснив, що правова колізія стала наслідком грубого порушення регламентних процедур, які були допущені на голосуванні за цей законопроєкт.

Як повідомлялося, раніше в "Голосі" проаналізували всі пропозиції щодо зміни витрат в бюджет-2021.

Автор: 

олігарх (931) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+8
гопники криворожские...
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27.09.2021 16:07
+8
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27.09.2021 16:09
+7
щас ещё разумкова заменят и пойдет жара...
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27.09.2021 16:06
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щас ещё разумкова заменят и пойдет жара...
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27.09.2021 16:06 Відповісти
А про що Жєлєзнякову ще звіздіти - фракцію прокакав, а рейтинг Голосу - сміх скрізь сльози. Одна надія, що Рижий видасть солідне вихідне пособіє.
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27.09.2021 16:12 Відповісти
Дебіле, мова не про Голос, а про зелених ревалюціоньоров, пілять, які в черговий раз обісрались!
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27.09.2021 16:19 Відповісти
Кто то может сесть надолго...
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27.09.2021 16:06 Відповісти
гопники криворожские...
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27.09.2021 16:07 Відповісти
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27.09.2021 16:09 Відповісти
зіц-Зєлупа нібито натякає, що він вже навіть готовий і сцяки підміняти.
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27.09.2021 16:18 Відповісти
"Голос" - карманная "партия"/образование

одного из олигархов, конечно будет против закона о олигархах - никто и не ожидал!?
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27.09.2021 16:37 Відповісти
В инете гуляют видосы,как жирдяй стефанчук пытается зачистить стенограмму ,а сегодня оно засцало и не приперлось в Раду -подтери теперь себе дупу зезакончиком,зебил)
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27.09.2021 17:30 Відповісти
зеленский - сам по себе фальсификация. Потому и методы у него дебильные.
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27.09.2021 16:38 Відповісти
"шо, опять" Зеленский?
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27.09.2021 17:02 Відповісти
))))зекрысы уже помножил свой закончик на ноль -могут теперь только сраку им подтереть
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27.09.2021 17:28 Відповісти
 
 